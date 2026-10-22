Първи думи на кмета Мюмюн след разпита: Продължава използването на МВР като бухалка

"Какво да кажа, какво се случи? Продължава втора и трета серия, след вчера и завчера. Днес в Кърджали, продължава използването на МВР като бухалка" – това бяха първите думи на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, цитирани от БНР.

Мюмюн излезе от сградата на Районното управление на полицията, след което бе ограден отново от симпатизанти, дошли да го подкрепят.

Според него акцията е с цел "разчистване на сметки и политически разправи". Това по думите на Мюмюн "още веднъж подчертава и е ярък пример за безсилието на управляващата партия и управляващото мнозинство". Кметът на Кърджали добави, че според него функцията на МВР е да осигурява сигурност и спокойствие на българските граждани, а "не да оказва репресии по различен повод".

Ерол Мюмюн каза още, че "заради управленската немощ и безсилие да се решат проблемите се минава на максимата "когато няма хляб, дайте на хората зрелище". Спроед него "случващото се в момента в България с органите на реда, минава всякакви граници".

От Областната дирекция на МВР съобщиха по-рано, че той е бил отведен да даде обяснения по преписка, след като дълго време не се явявал за това.