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Първи думи на кмета Мюмюн след разпита: Продължава използването на МВР като бухалка

Първи думи на кмета Мюмюн след разпита: Продължава използването на МВР като бухалка

22 Октомври, 2026 15:11 758 20

  • ерол мюмюн-
  • задържан-
  • кмет

Според него акцията е с цел "разчистване на сметки и политически разправи"

Първи думи на кмета Мюмюн след разпита: Продължава използването на МВР като бухалка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Какво да кажа, какво се случи? Продължава втора и трета серия, след вчера и завчера. Днес в Кърджали, продължава използването на МВР като бухалка" – това бяха първите думи на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, цитирани от БНР.

Мюмюн излезе от сградата на Районното управление на полицията, след което бе ограден отново от симпатизанти, дошли да го подкрепят.

Според него акцията е с цел "разчистване на сметки и политически разправи". Това по думите на Мюмюн "още веднъж подчертава и е ярък пример за безсилието на управляващата партия и управляващото мнозинство". Кметът на Кърджали добави, че според него функцията на МВР е да осигурява сигурност и спокойствие на българските граждани, а "не да оказва репресии по различен повод".

Ерол Мюмюн каза още, че "заради управленската немощ и безсилие да се решат проблемите се минава на максимата "когато няма хляб, дайте на хората зрелище". Спроед него "случващото се в момента в България с органите на реда, минава всякакви граници".

От Областната дирекция на МВР съобщиха по-рано, че той е бил отведен да даде обяснения по преписка, след като дълго време не се явявал за това.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лай, лай...

    15 4 Отговор
    По стъпките на Благо Коцев си тръгнал!

    Коментиран от #7

    15:13 22.10.2026

  • 2 Съдията Дред

    30 4 Отговор
    Няма кмет на ДПС които да не е за затвора.

    15:14 22.10.2026

  • 3 Въх

    29 2 Отговор
    Бандитите от дъ пъ съ нн били "репресирана" видиш ли!? Където и да ударят по кочината на Cвин няма да сбъркат?

    15:15 22.10.2026

  • 4 Сила

    18 5 Отговор
    Как може кмет на населено българско място в България да се казва Мюмюн ...колко кметове в Турция се казват Иван , Георги или Димитър ...??!

    Коментиран от #8

    15:15 22.10.2026

  • 5 Мюмюне

    21 2 Отговор
    добре си се закръглил, едва ли си само на коприва и лапад.

    15:16 22.10.2026

  • 6 Кина

    12 2 Отговор
    Жалка картинка..! Упадъка на еничарите..

    15:16 22.10.2026

  • 7 Виж сега,

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лай, лай...":

    Коцев е паленце пред Пеевски и депесарските му крадци.

    15:16 22.10.2026

  • 8 Ористник

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Нищо, де! Скоро ще е Мимата!

    Коментиран от #13

    15:18 22.10.2026

  • 9 Наглост

    17 1 Отговор
    Га ядохте кифтета не рефахте😂😂

    15:19 22.10.2026

  • 10 Мими

    17 1 Отговор
    Ааа когато бухалката беше в тяхните ръце всичко беше наред , сега да видите дали е хубаво

    Коментиран от #11

    15:19 22.10.2026

  • 11 Ааа

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мими":

    И как две злини правят едно добро?

    15:23 22.10.2026

  • 12 ......-

    11 1 Отговор
    Ка крадеш добре,га те хванат те "пресирали".

    15:23 22.10.2026

  • 13 А може

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ористник":

    и да е Момата.

    15:26 22.10.2026

  • 14 !!!

    3 1 Отговор
    А,не!
    Не дейте да правите на ущипани!
    Няма начин да не са крали!

    15:26 22.10.2026

  • 15 затворник

    9 1 Отговор
    Мед ми капе от душата от тези акции - надяваме се да са подковани и тези да полежат заслужено. Толкова много са откраднали от народната пара. Сметката им дойде и е в евро.

    Коментиран от #18

    15:27 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гост

    1 0 Отговор
    мюмюн, викаш продължава....ами продължава от времето на господаря ти пеефски....

    15:52 22.10.2026

  • 20 Чиба, кьопек

    1 0 Отговор
    га краде ни рева. Закриване на етническата партия и който не му изнася събира бохчите и към Анадола

    15:55 22.10.2026

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