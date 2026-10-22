Първи думи на кмета Мюмюн след разпита: Продължава използването на МВР като бухалка

"Какво да кажа, какво се случи? Продължава втора и трета серия, след вчера и завчера. Днес в Кърджали, продължава използването на МВР като бухалка" – това бяха първите думи на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, цитирани от БНР.
Мюмюн излезе от сградата на Районното управление на полицията, след което бе ограден отново от симпатизанти, дошли да го подкрепят.
Според него акцията е с цел "разчистване на сметки и политически разправи". Това по думите на Мюмюн "още веднъж подчертава и е ярък пример за безсилието на управляващата партия и управляващото мнозинство". Кметът на Кърджали добави, че според него функцията на МВР е да осигурява сигурност и спокойствие на българските граждани, а "не да оказва репресии по различен повод".
Ерол Мюмюн каза още, че "заради управленската немощ и безсилие да се решат проблемите се минава на максимата "когато няма хляб, дайте на хората зрелище". Спроед него "случващото се в момента в България с органите на реда, минава всякакви граници".
От Областната дирекция на МВР съобщиха по-рано, че той е бил отведен да даде обяснения по преписка, след като дълго време не се явявал за това.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лай, лай...
Коментиран от #7
15:13 22.10.2026
2 Съдията Дред
15:14 22.10.2026
3 Въх
15:15 22.10.2026
4 Сила
Коментиран от #8
15:15 22.10.2026
5 Мюмюне
15:16 22.10.2026
6 Кина
15:16 22.10.2026
7 Виж сега,
До коментар #1 от "Лай, лай...":Коцев е паленце пред Пеевски и депесарските му крадци.
15:16 22.10.2026
8 Ористник
До коментар #4 от "Сила":Нищо, де! Скоро ще е Мимата!
Коментиран от #13
15:18 22.10.2026
9 Наглост
15:19 22.10.2026
10 Мими
Коментиран от #11
15:19 22.10.2026
11 Ааа
До коментар #10 от "Мими":И как две злини правят едно добро?
15:23 22.10.2026
12 ......-
15:23 22.10.2026
13 А може
До коментар #8 от "Ористник":и да е Момата.
15:26 22.10.2026
14 !!!
Не дейте да правите на ущипани!
Няма начин да не са крали!
15:26 22.10.2026
15 затворник
Коментиран от #18
15:27 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гост
15:52 22.10.2026
20 Чиба, кьопек
15:55 22.10.2026