Млад мъж преби майка си и я прати в болница с черепна травма

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 23-годишен мъж, пребил жестоко майка си в София, съобщиха от държавното обвинение.

На 18 октомври в апартамент в ж.к. „Люлин 5“ обвиняемият е нанесъл множество удари по главата на жената. С действията си той ѝ е причинил тежка телесна повреда, изразяваща се в тежка закрита черепно-мозъчна травма, масивен оток на меките тъкани, многофрагментно счупване на лявата теменна кост и кръвоизлив над твърдата мозъчна обвивка.

На младия мъж е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Постоянният арест подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.