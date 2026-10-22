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Млад мъж преби майка си и я прати в болница с черепна травма

Млад мъж преби майка си и я прати в болница с черепна травма

22 Октомври, 2026 15:41 335 4

  • побой-
  • майка-
  • люлин

На 18 октомври в апартамент в ж.к. „Люлин 5“ обвиняемият е нанесъл множество удари по главата на жената

Млад мъж преби майка си и я прати в болница с черепна травма - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 23-годишен мъж, пребил жестоко майка си в София, съобщиха от държавното обвинение.

На 18 октомври в апартамент в ж.к. „Люлин 5“ обвиняемият е нанесъл множество удари по главата на жената. С действията си той ѝ е причинил тежка телесна повреда, изразяваща се в тежка закрита черепно-мозъчна травма, масивен оток на меките тъкани, многофрагментно счупване на лявата теменна кост и кръвоизлив над твърдата мозъчна обвивка.

На младия мъж е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Постоянният арест подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Ами много ме ядосваше като не ми даваше пари за баничка

    15:49 22.10.2026

  • 2 Само питам

    0 0 Отговор
    А тя кво му е направила или ей така си е седял и без нищо?

    15:54 22.10.2026

  • 3 Фройд

    0 0 Отговор
    Има едни дето се представят за майки, а всъщност цял живот тровят живота на децата си!

    15:55 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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