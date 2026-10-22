Млад мъж преби майка си и я прати в болница с черепна травма

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 23-годишен мъж, пребил жестоко майка си в София, съобщиха от държавното обвинение.
На 18 октомври в апартамент в ж.к. „Люлин 5“ обвиняемият е нанесъл множество удари по главата на жената. С действията си той ѝ е причинил тежка телесна повреда, изразяваща се в тежка закрита черепно-мозъчна травма, масивен оток на меките тъкани, многофрагментно счупване на лявата теменна кост и кръвоизлив над твърдата мозъчна обвивка.
На младия мъж е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Постоянният арест подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:49 22.10.2026
2 Само питам
15:54 22.10.2026
3 Фройд
15:55 22.10.2026
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