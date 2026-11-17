Транспортният тунел в столичния квартал „Люлин“ ще бъде измит на 17 и 18 ноември, съобщи Столичната община. Дейностите ще се извършват между 00:30 и 04:30 часа, когато се очаква ограничението да създаде най-малко затруднения за трафика.

С автоцистерна с маркуч ще бъде почистен участъкът по бул. „Царица Йоанна“ между булевардите „Д-р Петър Дертлиев“ и „Вардар“, известен като транспортен тунел „Люлин“. За времето на миенето ще бъде въведена временна организация на движението.

„Миенето на транспортните тунели е част от регулярните дейности по поддържане на по-чиста градска среда и ограничаване на замърсяванията по уличната инфраструктура“, съобщиха от Столичната община.

В посочения часови диапазон ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в участъка. Изключение ще има за автобусите от нощна линия Н1. На място ще бъдат поставени пътни знаци, които ще указват временната организация.

Столичният инспекторат ще контролира изпълнението на дейностите на терен. От общината призовават водачите да се съобразяват с ограниченията и да шофират с повишено внимание. Тунелът в „Люлин“ беше измит и през август 2026 г.

Източници: bta.bg