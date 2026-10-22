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Обвиниха възрастен мъж за блудство с 12-годишна в Лом

Обвиниха възрастен мъж за блудство с 12-годишна в Лом

22 Октомври, 2026 16:16 1 106 23

  • блудство-
  • 12-годишна-
  • лом

Според разследващите посегателствата са извършени през лятото на 2026 г.

Обвиниха възрастен мъж за блудство с 12-годишна в Лом - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

64-годишен мъж е обвинен в извършване на блудствени действия с 12-годишно момиче в Лом. По искане на Районната прокуратура в Монтана съдът е постановил той да остане в ареста.

Според разследващите посегателствата са извършени през лятото на 2026 г. в къща в крайдунавския град.

В хода на разследването са събрани доказателства, въз основа на които мъжът с инициали Н.Н. е привлечен като обвиняем за блудствени действия с малолетно лице. Прокуратурата разследва случая като продължавано престъпление.

По настояване на държавното обвинение спрямо 64-годишния мъж е наложена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Съдебното определение не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в Монтана в предвидения от закона срок. Работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Монтана.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 На магистралата

    17 3 Отговор
    Е пълно с малки "пищялки"

    16:19 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ако беше на 74,

    9 20 Отговор
    и жертвата беше момче, можеше да мине за Путин.

    Коментиран от #17, #18

    16:26 22.10.2026

  • 8 Откога приказваме на

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "болни":

    бункерното, ама не чува

    16:27 22.10.2026

  • 9 Оня под Коня

    5 4 Отговор
    Виагра само по рецептурна книжка

    16:28 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цвете

    12 2 Отговор
    АКО РАЗПИТАТ ДЕТЕТО И ТО ПОТВЪРДИ ,ДИРЕКТНО В ЗАТВОРА. НО БЕЗ ПРАВО НА ПОМИЛВАНЕ.🤔🤦‍♂️🇧🇬👎🫵

    Коментиран от #23

    16:48 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Микробиолог

    1 2 Отговор
    Ми може да се обичат хората.

    17:12 22.10.2026

  • 20 Няма проблем

    2 2 Отговор
    Йотова ще го помилва и него

    Коментиран от #22

    17:14 22.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 радеф

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Няма проблем":

    Няма да го помилва. Тя ни е такава.

    17:19 22.10.2026

  • 23 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    А АКО ЛЪЖЕ ЗА ПАРИ? ЧАК ЗИМАТА СЕ ОПЛАКВА ПО ПРЕПОРЪКА НА РОДАТА

    17:22 22.10.2026

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