Обвиниха възрастен мъж за блудство с 12-годишна в Лом

64-годишен мъж е обвинен в извършване на блудствени действия с 12-годишно момиче в Лом. По искане на Районната прокуратура в Монтана съдът е постановил той да остане в ареста.
Според разследващите посегателствата са извършени през лятото на 2026 г. в къща в крайдунавския град.
В хода на разследването са събрани доказателства, въз основа на които мъжът с инициали Н.Н. е привлечен като обвиняем за блудствени действия с малолетно лице. Прокуратурата разследва случая като продължавано престъпление.
По настояване на държавното обвинение спрямо 64-годишния мъж е наложена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.
Съдебното определение не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в Монтана в предвидения от закона срок. Работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Монтана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 На магистралата
16:19 22.10.2026
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7 Ако беше на 74,
Коментиран от #17, #18
16:26 22.10.2026
8 Откога приказваме на
До коментар #2 от "болни":бункерното, ама не чува
16:27 22.10.2026
9 Оня под Коня
16:28 22.10.2026
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16 Цвете
Коментиран от #23
16:48 22.10.2026
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19 Микробиолог
17:12 22.10.2026
20 Няма проблем
Коментиран от #22
17:14 22.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 радеф
До коментар #20 от "Няма проблем":Няма да го помилва. Тя ни е такава.
17:19 22.10.2026
23 Боруна Лом
До коментар #16 от "Цвете":А АКО ЛЪЖЕ ЗА ПАРИ? ЧАК ЗИМАТА СЕ ОПЛАКВА ПО ПРЕПОРЪКА НА РОДАТА
17:22 22.10.2026