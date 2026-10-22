Важните новини във ФАКТИ на 22.10.2026 г.

Първи думи на кмета Мюмюн след разпита: Продължава използването на МВР като бухалка

"Какво да кажа, какво се случи? Продължава втора и трета серия, след вчера и завчера. Днес в Кърджали, продължава използването на МВР като бухалка" – това бяха първите думи на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, цитирани от БНР.

Първан Симеонов: Тези президентски избори може да се окаже, че не са на твърдите ядра

Интересни ще са тези президентски избори - може да се окаже, че не са с най-ниска активност и не са на твърдите ядра.

Радев изпрати открито обръщение до политическите групи в ЕП за приетата резолюция за Черно море

Министър-председателят Румен Радев изпрати открито обръщение до политическите групи в Европейския парламент (ЕП) чрез неговия председател Роберта Мецола. Поводът е приетата днес от ЕП резолюция, в която е изразена подкрепа и солидарност с действията на България за разследване на нападенията с дронове срещу търговски кораби в Черно море и спасяването на бедстващите екипажи, но към нея в последния момент са добавени несъстоятелни и манипулативни внушения по отношение на българското правителство, съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА.

Соня Колтуклиева е в болница след съприкосновение със служител на НСО ВИДЕО

Журналистката Соня Колтуклиева е имала физическо съприкосновение със служител на Националната служба за охрана след събитие в София. Инцидентът е станал в района на булевард „Христо Ботев“, след като председателката на Народното събрание Михаела Доцова е влязла в автомобил.

Проф. Пиргова: ПП и ДБ се колебаят дали да не направят отново сглобка с Борисов и Пеевски, и да борят Радев

„Съгласна съм с тезата на Румен Радев, че не е време за аматьори и за политици, които нямат достатъчно опит. Правителството си върши работата.“ Това заяви политологът проф. Мария Пиргова в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Според нея е нормално правителството да се бори с корупцията и да получава остри реакции. „Действията на правителството по-скоро ще мобилизират гражданите, които нямат намерение повече да търпят корупцията и деребейството на ДПС. Вярно, че Делян Пеевски се скри за известно време, сега пак се показа, но той вече не е фактор в държавата. Никоя институция не трябва да се съобразява с неговото поведение, с изборите или нещо друго“, каза политологът.

Румен Радев има много врагове и всички ще се стегнат зад Бойко Борисов и Делян Пеевски, за да преборят Радев, който е против тях“, коментира Пиргова.

ОТ СГП: Евентуалната екстрадиция на Ива Михайлова е недопустима

Евентуалната екстрадиция на Ива Михайлова е недопустима. Това е становището на Софийската градска прокуратура, информират от bTV.

Софийска градска прокуратура ще протестира предсрочното освобождаване на осъдения за смъртта на Милен Цветков

Софийската градска прокуратура (СГП) ще внесе протест срещу определението на Софийския градски съд, с което е допуснато условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за причиняване на смъртта на журналиста Милен Цветков при катастрофа. Това съобщиха от пресцентъра на институцията, цитирани от БТА.

Радослав Ревански пред съда: Да не си играят с политическия мир. Играят си с огъня

„Да не си играят с политическия мир! Играят си с огъня!“. Това заяви кметът на Белица Радослав Ревански на влизане в съдебната зала в Бургас, цитиран от novini.bg.

Андрей Гюров: Властта май не е в много сигурни ръце. Доверието в кабинета "Радев" е спаднало драстично

Мисля да оставя квалификациите настрана, но виждаме, че за краткото време, за което управлява правителството на Румен Радев, доверието в него е спаднало драстично. Напротив, по време на управлението на служебния ни кабинет, доверието към правителството се беше повишило. Това каза в "Лице в лице" по bTV кандидатът за президент Андрей Гюров, цитиран от novini.bg. Той коментира думите на премиера Румен Радев от по-рано днес "Светът в момента гори и не е време за аматьори на върха на държавата. България трябва да бъде в сигурни ръце", с които министър-председателят потвърди подкрепата на "Прогресивна България" за кандидатурата на Илияна Йотова за държавен глава.

Румен Радев: ЕП се ползва като инструмент от български евродепутати с отпаднала политическа легитимност

Европейският парламент, за съжаление, се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена за тях предизборна кампания на национално ниво. Така премиерът Румен Радев коментира резолюцията на ЕП, в която се критикува българското правителство за слабата дипломатическа реакция на София спрямо Русия заради атаките в Черно море, цитиран от БНТ.

"И да ви кажа за това недопустимо невежество и манипулации. И същите наши евродепутати подвеждат поради собственото си невежество и манипулативност и своите колеги от Европейския парламент. Представете си, Европейският парламент разпорежда на суверенна държава България кога какви решения да предприеме. Визирам до каква дата, в какъв срок ние да станем членове на инициативата на НАТО. Европейският съюз ни дава разпореждане да влезем в инициативата на НАТО за борба с дронове, при положение че министърът на отбраната много ясно каза кога ние ще влезем. И най-важното. Тази инициатива е въведена още през февруари 2025 година и обявена. Представяте ли си? И правителствата на тези наши евродепутати не направиха нищо две години. А сега ни казват: „Вие правете в срок“. Разбирате ли цялата несъстоятелност?", коментира още министър-председателят.

Чакаме експертизата и от нашите разследващи, чакаме експертизата от специализирания екип, който дойде тук от наша партньорска и съюзническа държава. В момента, в който излязат заключения от тези експертизи, ние ще ви уведомим, каза премиерът по повод ударите с дронове в Черно море.

Радев: Сглобката е жива и макар и в опозиция, нейните лидери възпрепятстват борбата с олигархията

„Прогресивна България“ ще подкрепи кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев на предстоящите избори. Това обяви премиерът и председател на партията Румен Радев след заседание на Изпълнителния съвет на формацията днес, съобщават от Нова телевизия. Той коментира и полицейските действия срещу представители на местната власт от ДПС, като категорично отхвърли обвиненията, че управляващите използват институциите за политически натиск.

„Светът в момента гори и не е време за аматьори на върха на държавата. България трябва да бъде в сигурни ръце. Затова ние от „Прогресивна България“ ще гласуваме за госпожа Илияна Йотова и Кирил Вълчев – за мир и сигурност. Това е нашето решение“, заяви Радев.

Ерол Мюмюн: Кое налага задържането на кмет по сигнал от 2024 г.? Положението в Кърджали е нетърпимо

Днес около 10:00 часа в кабинета ми в Община Кърджали дойдоха служители на реда и ми показаха заповед за задържане. На моя въпрос какво налага да бъда задържан и да се извърши обиск, ми бе обяснено, че така е наредено по Закона за МВР. Това заяви на брифинг кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, цитиран от Novini.bg.

Костадинов търси подкрепа за семейство, което мечтае за дете

Кандидатът за президент се обърна към всички свои последователи в социалната мрежа Фейсбук. Причината е търсенето на помощ за семейство, което мечтае за дете. Костадинов, който е известен с отзивчивостта си при нужда от подкрепа за нуждаещи се, за пореден път не е останал безразличен. Само че този път политическо дело - бухалка му пречи да доведе делото си докрай.

Размерът на минималната заплата за догодина и промени в данъчни закони влизат за обсъждане в НСТС

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2027 г. и промени в редица данъчни закони ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество в петък, 23 октомври. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет, цитирани от Dariknews.bg.

Айтен Сабри: Защо само кметове на ДПС са под удар?

„Защо само кметове на ДПС стават обект на подобни акции?“ – този въпрос постави заместник-председателят на Народното събрание и на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри след отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за разпит.

Румен Радев: Силната икономика е основа на стратегическото сътрудничество между България и САЩ

Когато говорим за сигурност и стабилност, силната икономика е от първостепенно значение. Именно затова икономическите отношения са един от стълбовете на стратегическото ни сътрудничество със САЩ. Американските инвестиции са приоритет, защото носят със себе си високи технологии и успешни модели за развитие на модерна икономика. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с Американо-централноевропейската бизнес асоциация „АСЕВА“.

Обвиниха възрастен мъж за блудство с 12-годишна в Лом

64-годишен мъж е обвинен в извършване на блудствени действия с 12-годишно момиче в Лом. По искане на Районната прокуратура в Монтана съдът е постановил той да остане в ареста.

Стоянов: 3,2 млрд. евро по SAFE са шанс за отбраната

3,2 млрд. евро по европейския механизъм SAFE са възможност България да ускори придобиването на отбранителни способности и да развие националната отбранителна индустрия. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на изложението „Хемус 2026“ в Пловдив.

При избирателна активност 39,4%: Йотова-Вълчев- 43,4%, Гюров-Кандев - 28,9%, според проучването на "Мяра"

Ако президентските избори бяха в средата на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 43,4% от гласуващите, за Андрей Гюров и Георги Кандев – 28,9%, за Костадин Костадинов и Петър Волгин – 10,2%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,1%, за Радостин Василев и Красимир Манов – 2,9%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 1,9%.

Млад мъж преби майка си и я прати в болница с черепна травма

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 23-годишен мъж, пребил жестоко майка си в София, съобщиха от държавното обвинение.

Цветанов: Разговарям с кметове на ГЕРБ, но това не значи, че ще ги крада от Борисов

Лидерът на "Републиканци за България" Цветан Цветанов, който е бивш вътрешен министър и някогашен приближен до Бойко Борисов, категорично отрече, че съветва и помага на "Прогресивна България" за създаването на партийни структури в страната.

Съдът в Охрид оправда Ангелов и Спасески за Пендиков

Основният съд в Охрид освободи от обвинение Борче Ангелов и Илия Спасески по делото за нападението над Християн Пендиков. Решението е постановено при новото разглеждане на процеса, върнато от Апелативния съд в Битоля след жалби на прокуратурата и защитата.

Корнелия Нинова: Въпросът с цените излиза извън контрол и се превръща в истерично крещене от екрана

Въпросът с цените излиза извън контрол и се превръща в истерично крещене от екрана. Резултат- никакъв. Даже има обратен ефект: цените продължават да растат.

АПИ съкращава 420 служители от тол управлението

Общо 420 служители на Националното тол управление ще бъдат освободени от Агенция „Пътна инфраструктура“ в рамките на предстояща реформа. Предвижда се част от тях да получат възможност да кандидатстват за работа в Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“ или Националната агенция за приходите.

5 нарушения в магазини за парфюми в София само за ден

5 нарушения в магазини за парфюми и козметика установиха инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ (ГДФК) в НАП. Проверките са извършени в рамките на един ден в 10 обекта в София. Констатираните нередности са свързани с отчитането на продажбите и касовата отчетност – неиздаване на фискален бон, липса на задължителни реквизити в касовите бележки, разлика между фактическата касова наличност и отчетените чрез фискалното устройство суми, както и липса на кочан с касови бележки.