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Узбекистанец почина при трудова злополука в Лом

Узбекистанец почина при трудова злополука в Лом

15 Септември, 2026 13:50 768 7

  • узбекистан-
  • лом-
  • трудова злополука

Разследването продължава

Узбекистанец почина при трудова злополука в Лом - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Монтана се провежда разследване по досъдебно производство за смъртта на гражданин на Република Узбекистан, настъпила при трудова злополука.

Производството е образувано за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК – причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

На 14.09.2026 г. в складов цех на търговско дружество в Лом е настъпил инцидент, при който починал гражданин на Узбекистан Б.М., на 19 години, работил в дружеството.

Незабавно след получаване на сигнала са предприети действия за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Извършен е оглед на местопроизшествието, при който са иззети материали и обекти, относими към разследването.

Провеждат се разпити на свидетели, като са установяват лицата, които са били на мястото на инцидента, както и лицата, имащи отношение към организацията и извършването на трудовата дейност.

От търговското дружество, както и от компетентните институции, са изискани документи и информация, относими към трудовата дейност на починалия и към условията, при които е извършвана работата.

С оглед изясняване на причините за настъпилата смърт е назначена съдебномедицинска експертиза. Установяват се всички обстоятелства и факти, свързани с настъпването на трудовата злополука, включително спазването на изискванията за безопасност при извършване на съответната трудова дейност.

Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Монтана.


България
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  • 2 Сигурно се е скарал

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  • 3 Тези хора

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