Масово сбиване между фамилии в Лом, имало е стрелба, задържаха седем души

Седем души, сред които и 16-годишен младеж, са задържани след масово сбиване и стрелба с въздушна пушка в ломския квартал „Момин брод“. При конфликта, възникнал заради вражда между две фамилии, е ранен 29-годишен мъж, съобщиха от МВР.
Сблъсъкът между двете групи е избухнал в събота. Спорът бързо ескалирал, а по време на мелето непълнолетният изстрелял сачма с въздушна пушка „Kral Arms“ и уцелил 29-годишния си опонент в коляното.
След подаден сигнал на място са пристигнали полиция и екип на Спешна помощ. Медиците са обработили раната на пострадалия. При появата на униформените участниците в боя се разбягали, но по-късно шестима криминално проявени и осъждани мъже на възраст между 26 и 60 години са били установени и арестувани, съобщават още от bulnews.bg.
В хода на операцията полицаите са открили и иззели брадва, лопата и вила. Открит е и 16-годишният извършител на стрелбата, който е направил пълни признания пред инспектор от Детска педагогическа стая. Пушката също е конфискувана.
По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство по чл. 325 от Наказателния кодекс. Работата по документирането на престъплението продължава под надзора на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха,Ха,Ха
Коментиран от #4, #7, #10, #11
15:12 19.10.2026
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8 Боруна Лом
15:21 19.10.2026
9 Зевс
п.п. Внимавайте с триенето на коментари, че ще се видим в съда ;)
15:24 19.10.2026
10 Трол
До коментар #1 от "Ха,Ха,Ха":Не са сицилианци, от столицата на Италия са.
Коментиран от #13
15:25 19.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ТОВА
До коментар #10 от "Трол":са европейци с левро !
15:42 19.10.2026
14 оня с коня
15:43 19.10.2026
15 АБЕ
15:44 19.10.2026
16 АГАТ а Кристи
15:44 19.10.2026