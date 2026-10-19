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Масово сбиване между фамилии в Лом, имало е стрелба, задържаха седем души

Масово сбиване между фамилии в Лом, имало е стрелба, задържаха седем души

19 Октомври, 2026 15:11 537 16

  • сбиване-
  • стрелба-
  • лом

Сблъсъкът между двете групи е избухнал в събота. Спорът бързо ескалирал, а по време на мелето непълнолетният изстрелял сачма с въздушна пушка „Kral Arms“ и уцелил 29-годишния си опонент в коляното

Масово сбиване между фамилии в Лом, имало е стрелба, задържаха седем души - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем души, сред които и 16-годишен младеж, са задържани след масово сбиване и стрелба с въздушна пушка в ломския квартал „Момин брод“. При конфликта, възникнал заради вражда между две фамилии, е ранен 29-годишен мъж, съобщиха от МВР.

Сблъсъкът между двете групи е избухнал в събота. Спорът бързо ескалирал, а по време на мелето непълнолетният изстрелял сачма с въздушна пушка „Kral Arms“ и уцелил 29-годишния си опонент в коляното.

След подаден сигнал на място са пристигнали полиция и екип на Спешна помощ. Медиците са обработили раната на пострадалия. При появата на униформените участниците в боя се разбягали, но по-късно шестима криминално проявени и осъждани мъже на възраст между 26 и 60 години са били установени и арестувани, съобщават още от bulnews.bg.

В хода на операцията полицаите са открили и иззели брадва, лопата и вила. Открит е и 16-годишният извършител на стрелбата, който е направил пълни признания пред инспектор от Детска педагогическа стая. Пушката също е конфискувана.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство по чл. 325 от Наказателния кодекс. Работата по документирането на престъплението продължава под надзора на прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,Ха,Ха

    13 0 Отговор
    какви са тия фамилии бе това да не ви е Сицилия.

    Коментиран от #4, #7, #10, #11

    15:12 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    Я РЕКОХ , ЧЕ СА СЕ СТРЕЛЯЛИ С ЛОВНИ ПУШКИ

    15:21 19.10.2026

  • 9 Зевс

    6 0 Отговор
    Колко пъти трябва да повтарям на МВР: зачитайте културните особености на етноса, нека се разберат както си знаят, само обезопасете периметъра да не пострадат невинни и после викайте една ГАЗка да извози труповете да не стават инфекции.
    п.п. Внимавайте с триенето на коментари, че ще се видим в съда ;)

    15:24 19.10.2026

  • 10 Трол

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха,Ха,Ха":

    Не са сицилианци, от столицата на Италия са.

    Коментиран от #13

    15:25 19.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ТОВА

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Трол":

    са европейци с левро !

    15:42 19.10.2026

  • 14 оня с коня

    0 0 Отговор
    Докога полицията ще извършва безсмислени действия от типа "задържане/пускане",неводещи до никакъв Ефект?А установиха ли Униформените ПРИЧИНИТЕ за Конфликтите в Циганската общност в Цялата страна и класифицираха ли ги "По устав"?Следва едно голяма "НЕ",а това е от особена важност за ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ сред въпросния Етнос:Установяват се всички досегашни причини за сбиванията,отпечатват се акуратно на Хартия И СЕ РАЗДАВАТ персонално ВЪВ ВСЯКА КЪЩА - Мургавелка със изричното Предупреждение че който Упражни Насилие в изброените ситуации се наказва с Тройно наказание!Естествено това трябва да се СКРЕПИ със Закон,ама Министър е Демерджиев а Не Аз.

    15:43 19.10.2026

  • 15 АБЕ

    0 0 Отговор
    Защо не ги оставите да се "разберат" както те си знаят. И за нас ще е по-добре, защото ще плащаме на по-малко "хора" помощи и ТЕЛК-ове.

    15:44 19.10.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Елита на нацията....

    15:44 19.10.2026

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