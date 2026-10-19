Масово сбиване между фамилии в Лом, имало е стрелба, задържаха седем души

Седем души, сред които и 16-годишен младеж, са задържани след масово сбиване и стрелба с въздушна пушка в ломския квартал „Момин брод“. При конфликта, възникнал заради вражда между две фамилии, е ранен 29-годишен мъж, съобщиха от МВР.

Сблъсъкът между двете групи е избухнал в събота. Спорът бързо ескалирал, а по време на мелето непълнолетният изстрелял сачма с въздушна пушка „Kral Arms“ и уцелил 29-годишния си опонент в коляното.

След подаден сигнал на място са пристигнали полиция и екип на Спешна помощ. Медиците са обработили раната на пострадалия. При появата на униформените участниците в боя се разбягали, но по-късно шестима криминално проявени и осъждани мъже на възраст между 26 и 60 години са били установени и арестувани, съобщават още от bulnews.bg.

В хода на операцията полицаите са открили и иззели брадва, лопата и вила. Открит е и 16-годишният извършител на стрелбата, който е направил пълни признания пред инспектор от Детска педагогическа стая. Пушката също е конфискувана.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство по чл. 325 от Наказателния кодекс. Работата по документирането на престъплението продължава под надзора на прокуратурата.