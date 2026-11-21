Цената на хляба отново е под натиск заради по-високите разходи за електроенергия, газ, брашно и други суровини. Хлебопроизводителят от Лом Серафим Василев заяви пред NOVA, че въпреки компенсацията за тока последната му фактура е нараснала с над 30%.

„Предпоследната ми фактура беше на 20 евроцента киловат, а сега с компенсацията ни е 31–32 евроцента“, обясни Василев. По думите му това е стойността на последната получена сметка.

На въпрос дали държавната помощ за електроенергията осигурява необходимото облекчение, производителят отговори: „Ако кажа да, ще излъжа, ако кажа не – пак ще излъжа“.

Брашното е с 50 евро по-скъпо за тон

Натискът върху производството идва не само от енергията. През тази година са се увеличили годишните такси и абонаменти за услуги, свързани с изкупуване на растителни и животински отпадъци, трудова медицина, поддръжка на касови апарати и други дейности.

„Последната седмица брашното е с 50 евро нагоре за тон, за кашкавала и млечните продукти – от вчера ми казаха нови цени“, посочи Василев. Според него натрупването на по-високите разходи по цялата производствена верига неизбежно се отразява върху себестойността на хляба и закуските.

Цената на хляба не е променяна от година

Въпреки увеличението на разходите производителят заяви, че цената на хляба му остава същата вече една година. Той обаче предупреди, че тази политика трудно може да продължи, ако поскъпването на суровините и услугите се запази.

„За нас три-четири евроцента са много, а за потребителя е нищо. Но 4 евроцента могат да спасят една фирма да не затвори“, каза Василев.

Допълнителен проблем за хлебопроизводителите е сезонното свиване на потреблението. По наблюденията на Василев през зимата хората купуват по-малко хляб, тъй като денят е по-кратък и се стъмва по-рано.

„Както се шегуваме, който оцелее, напролет ще разказва. Трудни времена за мен предстоят“, заяви хлебопроизводителят.