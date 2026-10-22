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Цветанов: Разговарям с кметове на ГЕРБ, но това не значи, че ще ги крада от Борисов

Цветанов: Разговарям с кметове на ГЕРБ, но това не значи, че ще ги крада от Борисов

22 Октомври, 2026 15:35 631 17

  • цветан цветанов-
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  • крадене-
  • бойко борисов

Тези хора просто се възмущават от начина, по който Борисов и хората около него доведоха до това състояние ГЕРБ - да има 430 000 гласа, да няма кандидат за президент, да няма кандидат и за ВСС от парламентарната квота, коментира бившият вътрешен министър

Цветанов: Разговарям с кметове на ГЕРБ, но това не значи, че ще ги крада от Борисов - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Републиканци за България" Цветан Цветанов, който е бивш вътрешен министър и някогашен приближен до Бойко Борисов, категорично отрече, че съветва и помага на "Прогресивна България" за създаването на партийни структури в страната.

В интервю пред БНР той потвърди, че създава платформа "Заедно за силна община".

"Дори и днес съм провел два разговора с действащи кметове от ГЕРБ. Но това не означава, че ще отида и ще открадна кметовете. А просто те се възмущават от начина, по който Борисов и хората около него доведоха до това състояние ГЕРБ - да има 430 000 гласа, да няма кандидат за президент, да няма кандидат и за ВСС от парламентарната квота. Аз благодаря на тези всички стойностни и качествени хора - членове и симпатизанти на ГЕРБ, които ме подкрепят в това, което правя, защото те вече го установяват сами, само че трябва да мине малко време", каза бившият вътрешен министър.

В предаването "12+3" той коментира и събитията и акциите на ГДБОП и ДАНС срещу кметовете на Белица, Кърджали и др.

Според него всяко правителство, което идваше на власт след 2021 г., обещаваше да се разбие "модела" и тези корупционни схеми:

"Това, което сега наблюдаваме, виждаме, че МВР и ДАНС заедно с прокуратурата са с решителни действия - да започне разследване и да се ограничат възможностите за корупция. Самият факт, че говорим за ОПГ на 3 лица, задържани, не акцентирам на политическата принадлежност, това е за търговия с влияние и това действие е осъществявано от 2024 г. до октомври 2026 г."

Според Цветанов има събрани доказателства:

"Ако бяхме в хипотезата на задържането на Борисов, че от кабинета Петков нареждат, може да кажем, че има политически оттенък. А тук говорим за доказателства, събрани в началния етап на разследване и прокуратурата слага мярка 72 часа. Събирането на доказателства е станало в седмици и месеци преди, а не в изборния период, за да се правят внушения.

А ДПС-НН и ГЕРБ не са участници в предизборната кампания. Нека дадем спокойствие на органите, а доказателствата, които ще бъдат оповестени при искането за промяна на мярката, нека изчакаме и тогава да коментираме. Днес обществото очаква това правителство да изпълни обещанието си за разбиване на модела."

Цветанов коментира и срещата на съветника на Зеленски Кирило Буданов с премиера Румен Радев и призна, че снимката му с украинеца е качена 14 часа по-късно, след като Буданов вече е бил в Маями за среща с американците.

Според бившия вътрешен министър всеки политик трябва да използва контактите си за организирането на важни срещи.

"Когато бях на посещение във Вашингтон дадох 3 дати на Борисов, за да се срещне с президента на САЩ", припомни Цветанов.

"Заявявам категорично, че тази среща на премиера Радев с Кирило Буданов даде изключително голяма възможност на премиера на страната ни да бъде информиран най-добре от европейските лидери за разговорите, които се водят между Украйна, САЩ, Русия. Категорично мога да заявя, че Буданов е един изключително прецизен и отговорен човек, който има потенциал и ще бъде част от процесите на геополитическо ниво.

Тази работна среща на премиера не бива да се обвързва с това, което се случи по-късно. Тази среща не можеше да се организира за ден или два. Аз съм убеден, че тази визита щеше да бъде комуникирана и от правителството. Убеден съм, че Радев е един от най-информираните европейски лидери за тези разговори на високо ниво в световен мащаб. Да споделя, че и украинското посолство е запознато с тази визита и факта, че е проведена срещата, няма повече какво да коментираме", каза Цветан Цветанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буздуган

    0 0 Отговор
    Бат Боко ако не си купиш от властта невинност властта ще те ограби и ще станеш политически просяк..

    15:38 22.10.2026

  • 2 задкулисието

    6 0 Отговор
    активира цвъки!

    15:39 22.10.2026

  • 3 хехе

    3 1 Отговор
    Точно така не ги краде само след разговора сами си бият шута от ГЕРБ.

    15:40 22.10.2026

  • 4 Даката

    5 1 Отговор
    Само като видях републиканците на тръмп и се погнусих от всичко републиканско, така съешени с русия... не благодаря.

    15:40 22.10.2026

  • 5 Сивите кардинали на мунчо и ПБ

    5 2 Отговор
    Цветан Генчев Цветанов и Николай Копринков!

    15:41 22.10.2026

  • 6 За какво разговаря?

    1 0 Отговор
    Този защо не се кандидатира за президент, да си преброи дивите зайци?

    15:41 22.10.2026

  • 7 ТОЗИ КРАДЕЦ Е НА СВОБОДА

    6 0 Отговор
    Трябва да се арестува и осъди с конфискация

    15:41 22.10.2026

  • 8 Горски

    5 1 Отговор
    Изпаднал в безизходица, безсилие и паника след последните проучвания на социолозите в които процента на ПБ се срива от 44.6% на 30% за 6 месеца и недоверието към правителството му е 47% и 39% доверие, мунчо кРадев боташов премина към отчаян ход! Координирани пиар акции с ДПС за втвърдяване на електоратите си. Паниката при мунчо е огромна и след последните многохилядни протести. Доверието към него се стопява като майски сняг и то през летните месеци. Удари обикновените хора тежко и зловещо - горива най скъпи в историята ни ,хранителни продукти за 6 месеца 20% нагоре ,ток ,вода и парно увеличение от 1 юли ,винетни стикери с 30% нагоре ,данъци ,такси и застраховки ,замразяване мин.работна заплата и увеличение на цигари и лихви по бързи кредити с 500%. В момента на власт е най грабителската червена олигархия ментор на мунчо кРадев чиято цел е закриване на държавата.

    Коментиран от #11

    15:41 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    4 0 Отговор
    Имаме проблем: Шиши може да отслабне, Боко може да се пенсионира.
    НО! Радев НЕ МОЖЕ да поумнее. Това е ген.

    15:43 22.10.2026

  • 11 закриване

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    по нареждане от мракобесното кгб

    15:43 22.10.2026

  • 12 дядо гуди

    2 0 Отговор
    ех цецо ако не беше борисов още щеше да си физкултурник в някои софииско училище

    15:43 22.10.2026

  • 13 Хаха

    4 0 Отговор
    Борисов го изгони, Радев го прибра.

    15:43 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    О, времена, о, нрави!“ (на латински: O tempora, o mores!) -дълбоко възмущение, изразява разочарование от упадъка на нравите и морала в обществото !! Колко повече вие г-н Ц.Ц-в сте част от приноса за упадъка от управлението ви та до днес и имате "честта" да ни се предоставяте отново и отново и отново , до безкрая ...

    15:55 22.10.2026

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