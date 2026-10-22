Цветанов: Разговарям с кметове на ГЕРБ, но това не значи, че ще ги крада от Борисов

Лидерът на "Републиканци за България" Цветан Цветанов, който е бивш вътрешен министър и някогашен приближен до Бойко Борисов, категорично отрече, че съветва и помага на "Прогресивна България" за създаването на партийни структури в страната.
В интервю пред БНР той потвърди, че създава платформа "Заедно за силна община".
"Дори и днес съм провел два разговора с действащи кметове от ГЕРБ. Но това не означава, че ще отида и ще открадна кметовете. А просто те се възмущават от начина, по който Борисов и хората около него доведоха до това състояние ГЕРБ - да има 430 000 гласа, да няма кандидат за президент, да няма кандидат и за ВСС от парламентарната квота. Аз благодаря на тези всички стойностни и качествени хора - членове и симпатизанти на ГЕРБ, които ме подкрепят в това, което правя, защото те вече го установяват сами, само че трябва да мине малко време", каза бившият вътрешен министър.
В предаването "12+3" той коментира и събитията и акциите на ГДБОП и ДАНС срещу кметовете на Белица, Кърджали и др.
Според него всяко правителство, което идваше на власт след 2021 г., обещаваше да се разбие "модела" и тези корупционни схеми:
"Това, което сега наблюдаваме, виждаме, че МВР и ДАНС заедно с прокуратурата са с решителни действия - да започне разследване и да се ограничат възможностите за корупция. Самият факт, че говорим за ОПГ на 3 лица, задържани, не акцентирам на политическата принадлежност, това е за търговия с влияние и това действие е осъществявано от 2024 г. до октомври 2026 г."
Според Цветанов има събрани доказателства:
"Ако бяхме в хипотезата на задържането на Борисов, че от кабинета Петков нареждат, може да кажем, че има политически оттенък. А тук говорим за доказателства, събрани в началния етап на разследване и прокуратурата слага мярка 72 часа. Събирането на доказателства е станало в седмици и месеци преди, а не в изборния период, за да се правят внушения.
А ДПС-НН и ГЕРБ не са участници в предизборната кампания. Нека дадем спокойствие на органите, а доказателствата, които ще бъдат оповестени при искането за промяна на мярката, нека изчакаме и тогава да коментираме. Днес обществото очаква това правителство да изпълни обещанието си за разбиване на модела."
Цветанов коментира и срещата на съветника на Зеленски Кирило Буданов с премиера Румен Радев и призна, че снимката му с украинеца е качена 14 часа по-късно, след като Буданов вече е бил в Маями за среща с американците.
Според бившия вътрешен министър всеки политик трябва да използва контактите си за организирането на важни срещи.
"Когато бях на посещение във Вашингтон дадох 3 дати на Борисов, за да се срещне с президента на САЩ", припомни Цветанов.
"Заявявам категорично, че тази среща на премиера Радев с Кирило Буданов даде изключително голяма възможност на премиера на страната ни да бъде информиран най-добре от европейските лидери за разговорите, които се водят между Украйна, САЩ, Русия. Категорично мога да заявя, че Буданов е един изключително прецизен и отговорен човек, който има потенциал и ще бъде част от процесите на геополитическо ниво.
Тази работна среща на премиера не бива да се обвързва с това, което се случи по-късно. Тази среща не можеше да се организира за ден или два. Аз съм убеден, че тази визита щеше да бъде комуникирана и от правителството. Убеден съм, че Радев е един от най-информираните европейски лидери за тези разговори на високо ниво в световен мащаб. Да споделя, че и украинското посолство е запознато с тази визита и факта, че е проведена срещата, няма повече какво да коментираме", каза Цветан Цветанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буздуган
15:38 22.10.2026
2 задкулисието
15:39 22.10.2026
3 хехе
15:40 22.10.2026
4 Даката
15:40 22.10.2026
5 Сивите кардинали на мунчо и ПБ
15:41 22.10.2026
6 За какво разговаря?
15:41 22.10.2026
7 ТОЗИ КРАДЕЦ Е НА СВОБОДА
15:41 22.10.2026
8 Горски
Коментиран от #11
15:41 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
НО! Радев НЕ МОЖЕ да поумнее. Това е ген.
15:43 22.10.2026
11 закриване
До коментар #8 от "Горски":по нареждане от мракобесното кгб
15:43 22.10.2026
12 дядо гуди
15:43 22.10.2026
13 Хаха
15:43 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 РЕАЛИСТ
15:55 22.10.2026