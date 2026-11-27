Опозицията обвини премиера Румен Радев, че е подвел избирателите за участието на България в новия европейски заем за Украйна. Поводът е заявената от Радев готовност страната да се включи в невоенната част на механизма, докато военната подкрепа остане изключена.

Новият заем е на стойност 45 млрд. евро. От тях 25 млрд. евро са предвидени за военна подкрепа, а 20 млрд. евро – за бюджетна и невоенна помощ. Радев заяви, че България ще участва само във втория компонент и настоя средствата да бъдат насочени към райони с компактно българско население в Украйна.

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„Няма да даваме помощ за Украйна – това беше цяла предизборна кампания“, заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той постави под въпрос дали ще има достатъчно ясен контрол върху разходването на средствата. По думите му парите ще постъпят в обща сметка и не е ясно как ще се различават разходите за военни, граждански и хуманитарни цели.

Мирчев: България участва в заема

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че разделението между военна и невоенна част е известно още от януари. Той обвини премиера, че представя различни позиции в София и Брюксел.

„България участва в този заем и Радев не трябва да лъже избирателите“, каза Мирчев.

Според него бюджетната подкрепа също е помощ за Украйна, защото позволява на украинската държава да продължи да финансира заплати, болници, училища и други обществени услуги. Мирчев посочи, че отделните плащания не се обозначават по предназначение във всяка фактура.

„Възраждане“ постави въпроса за оръжията

Цончо Ганев от „Възраждане“ заяви, че по решение на Европейската комисия до 20% от средствата, предвидени за други разходи на Украйна, могат да бъдат пренасочени за оръжия. Това е твърдение на депутата, което не е представено като потвърдено условие в изявлението на премиера.

Радев защити участието на България с аргумента, че страната има ангажимент към българската общност в Украйна, която по думите му наброява над 300 000 души. Той посочи здравеопазването, отоплението, електроснабдяването и транспорта като области, към които може да бъде насочена подкрепата.

Новият заем се разглежда на фона на вече поетия от България ангажимент по предишен европейски заем за Украйна от 90 млрд. евро. Според публикуваната информация по новия механизъм Украйна ще започне да връща главницата след получаването на репарации от Русия, докато лихвените разходи са част от финансовата схема на Европейския съюз.

Източници: bntnews.bg, 24chasa.bg, mediapool.bg