Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска българското правителство незабавно да изиска обяснение и отговорност от френските власти за нападенията над привърженици на „Левски“ в Марсилия. Той настоя и УЕФА да наложи най-тежките наказания на „Олимпик“ Марсилия.

„Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на Левски в Марсилия! Българи отиват да подкрепят любимия си отбор, а стават жертва на брутална агресия, включително на самия стадион!“, написа Борисов във Фейсбук. Той постави въпроси за действията на френската полиция, охраната на стадиона и европейската футболна централа.

По разкази на привърженици на „Левски“ напрежението е започнало още преди мача. Български фенове твърдят, че са били нападнати в хотел и на улицата, като срещу тях са използвани метални тръби и ножове. По-късно на стадион „Велодром“ привърженици на домакините са достигнали до сектора за гости, където са били около 500 български запалянковци.

Според сведенията от мястото към сектора са били хвърляни бутилки, факли, сигнални ракети и бомбички. Има ранени български привърженици, откарани в болница. По свидетелства от мястото са били нападнати и жени, от които са отнети лични вещи. Тези данни не са придружени от официално съобщение с точен брой на пострадалите.

Обсъждано е временно спиране на мача

На почивката представители на „Олимпик“ Марсилия и „Левски“ са провели среща с делегата на УЕФА. Обсъдена е била възможността двубоят да бъде временно спрян, но срещата е доиграна по предварителния график. „Олимпик“ Марсилия е спечелил с 1:0.

Случаят вече е стигнал и до най-високо дипломатическо ниво. Премиерът Румен Радев е разговарял с френския президент Еманюел Макрон за нападението над български граждани. Двамата са били единодушни, че агресията и насилието нямат място в Европа. Радев е благодарил на Макрон за личната му ангажираност, за медицинската помощ и за предприетите мерки за сигурността на българите.

Борисов заяви, че привържениците на „Левски“ заслужават защита, а не да бъдат превръщани в мишени на хулигани. Той пожела бързо възстановяване на пострадалите и призова за единна реакция, когато са нападнати български граждани.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg