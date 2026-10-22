Стоянов: 3,2 млрд. евро по SAFE са шанс за отбраната

3,2 млрд. евро по европейския механизъм SAFE са възможност България да ускори придобиването на отбранителни способности и да развие националната отбранителна индустрия. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на изложението „Хемус 2026“ в Пловдив.

„Това ще даде възможност за ускорено придобиване на отбранителни способности и развитие на националната отбранителна индустрия чрез съвместни проекти и общи поръчки“, посочи Стоянов. Той заяви, че средствата трябва да бъдат използвани прозрачно, ефективно и отговорно.

Девет проекта за модернизация

Националният план по SAFE включва девет ключови проекта за развитието на българските въоръжени сили. Сред тях са придобиването на нови трикоординатни радари, наземни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, 155-милиметрови гаубици и ракетна система за залпов огън с повишена мобилност.

Планът предвижда още системи за защита от безпилотни летателни апарати, способности за електронна война, 155-милиметрови боеприпаси, противокорабни ракети RBS 15 Mk и зенитни ракети VL MICA. Включен е и проект за развитие на транспортното осигуряване на Българската армия.

Проектите са свързани с изпълнението на пакета „Цели за способностите 2025“, договорен за България в рамките на членството ѝ в НАТО. Част от тях са включени и в Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г.

Първото плащане вече е получено

На 30 юли Народното събрание ратифицира споразумението за заем по SAFE между Европейския съюз и България, както и оперативните договорености с Европейската комисия. Размерът на финансовата помощ е до 3 261 700 000 евро.

Заемът е с гратисен период до 10 години и срок за погасяване до 45 години. Доставките, свързани с проектите по SAFE, се освобождават от данък върху добавената стойност.

България получи първото плащане по механизма на 28 август. Сумата е 489,3 млн. евро, което представлява 15% от договорения заем.

Доставките по проектите трябва да бъдат изпълнени до края на 2030 г. На 7 октомври Министерският съвет одобри придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса по линия на SAFE.

Източници: bta.bg