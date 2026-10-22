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Стоянов: 3,2 млрд. евро по SAFE са шанс за отбраната

Стоянов: 3,2 млрд. евро по SAFE са шанс за отбраната

22 Октомври, 2026 16:04 740 34

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Средствата ще финансират девет проекта за модернизация на армията, включително радари, противовъздушна отбрана и антидрон системи

Стоянов: 3,2 млрд. евро по SAFE са шанс за отбраната - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

3,2 млрд. евро по европейския механизъм SAFE са възможност България да ускори придобиването на отбранителни способности и да развие националната отбранителна индустрия. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на изложението „Хемус 2026“ в Пловдив.

„Това ще даде възможност за ускорено придобиване на отбранителни способности и развитие на националната отбранителна индустрия чрез съвместни проекти и общи поръчки“, посочи Стоянов. Той заяви, че средствата трябва да бъдат използвани прозрачно, ефективно и отговорно.

Девет проекта за модернизация

Националният план по SAFE включва девет ключови проекта за развитието на българските въоръжени сили. Сред тях са придобиването на нови трикоординатни радари, наземни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, 155-милиметрови гаубици и ракетна система за залпов огън с повишена мобилност.

Планът предвижда още системи за защита от безпилотни летателни апарати, способности за електронна война, 155-милиметрови боеприпаси, противокорабни ракети RBS 15 Mk и зенитни ракети VL MICA. Включен е и проект за развитие на транспортното осигуряване на Българската армия.

Проектите са свързани с изпълнението на пакета „Цели за способностите 2025“, договорен за България в рамките на членството ѝ в НАТО. Част от тях са включени и в Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г.

Първото плащане вече е получено

На 30 юли Народното събрание ратифицира споразумението за заем по SAFE между Европейския съюз и България, както и оперативните договорености с Европейската комисия. Размерът на финансовата помощ е до 3 261 700 000 евро.

Заемът е с гратисен период до 10 години и срок за погасяване до 45 години. Доставките, свързани с проектите по SAFE, се освобождават от данък върху добавената стойност.

България получи първото плащане по механизма на 28 август. Сумата е 489,3 млн. евро, което представлява 15% от договорения заем.

Доставките по проектите трябва да бъдат изпълнени до края на 2030 г. На 7 октомври Министерският съвет одобри придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса по линия на SAFE.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е за хвалене

    12 2 Отговор
    Да видим дали с тези пари ще бъде закупен един български продукт или само минават през нас за "узаконяване".

    16:06 22.10.2026

  • 2 ......-

    10 4 Отговор
    Още пари в евро(ейските елити за нищо.

    16:06 22.10.2026

  • 3 Кина

    10 5 Отговор
    Докато властта бърка в хладилника на обикновения човек и граби за отбрана от несъществуващ враг народния гняв ще расте още по бързо..!

    16:08 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Прогресивни съветски шарлатани !

    12 1 Отговор
    Радев има пълно мнозинство в парламента, самостоятелно управление в изпълнителната власт и държи президентската институция чрез Йотова. Такова мнозинство никой не е имал от десетки години. Досега трябваше законът за съдебната власт да се преработи, да се избере ВСС, да се започне реформа в прокуратурата, да се изчистят обществените поръчки от фирми на мафията и олигарсите. Вместо да започне законодателна и управленска борба с мафията и олигархията, Радев реши да работи с тях. Покрай избори пусне Демерджиев да подгони за няколко часа кадри на Пеевски, колкото да излъже баламите, че прави нещо, и после пак сяда на трапезата с мафията.

    16:09 22.10.2026

  • 6 БРАВО БРАВО

    14 1 Отговор
    Още ЗАЕМИ....

    16:09 22.10.2026

  • 7 Баце

    10 1 Отговор
    яко крадване !

    16:10 22.10.2026

  • 8 Не 3.2 млрд, а с 32 млрд.

    8 2 Отговор
    Няма шанс с Министър Митко СМС-а!

    16:11 22.10.2026

  • 9 КАЖЕТЕ НА БЪЛГАРИТЕ

    13 1 Отговор
    Това е заем. Трябва да се връща !

    16:12 22.10.2026

  • 10 ТОВА Е НОВ ЗАЕМ

    10 0 Отговор
    Предатели

    16:12 22.10.2026

  • 11 заборчаваме успешно

    5 1 Отговор
    На 30 юли Народното събрание ратифицира споразумението за заем по SAFE между Европейския съюз и България, както и оперативните договорености с Европейската комисия. Размерът на финансовата помощ е до 3 261 700 000 евро.

    Заемът е с гратисен период до 10 години и срок за погасяване до 45 години.

    16:13 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Попов

    9 1 Отговор
    Все съм си мислил, че Борисов и Пеевски са достигнали дъното.
    Е, Радев и бившите функционери на БКП-ДС ме опровергаха, копая и в тинята.

    16:14 22.10.2026

  • 14 за зашита

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дано":

    маш да си слага качулка

    16:16 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кокоша трътка

    3 2 Отговор
    Върви да просиш, като Зеленски!
    Какуи са тия скмолети/ военно транспортни, които кацат където и когато си поискат?!

    16:17 22.10.2026

  • 17 От кого

    8 1 Отговор
    и с кого ще ми се отбраняваш ? Аман от военщини и акъли от миналия век ! И мечти за пари .

    16:18 22.10.2026

  • 18 ДРОГАрката Илияна Гоцева

    4 2 Отговор
    кРадев и съветските дрОгари изтеглига 6,5 млрд € за да плащат някакви останали фактури от предишни Правителства. Оказа се, че такива фактури няма, доказано с няколко доклада.
    Къде изхарчиха тези милиарди и защо скубят народа така, както по турско не са ни скубали ?

    16:19 22.10.2026

  • 19 Даниел Митов зам.председател на ГЕРБ

    4 2 Отговор
    Даниел Митов: “Радев започва да се превръща в някаква кръстоска между ранния Цецо Цветанов и ранния Кирил Петков!”

    Добавям: Кирил Петков е по-умен от Румен Радев и е добър човек.

    Коментиран от #27

    16:21 22.10.2026

  • 20 божеее божеее

    6 0 Отговор
    Ама много хубаво заемче, трябва ни още стара техника на високи цени да си я трескаме у главата!

    16:21 22.10.2026

  • 21 Пари по европейски механизъм

    4 2 Отговор
    за властници, които се репчат на партньорите. Срам!

    16:24 22.10.2026

  • 22 Попов

    5 1 Отговор
    За какво са ни тези отбранителни съоръжения като съветските генерали не могат да установят вече две седмици кой е врагът и още не са? По кого ще ги използват ? С тия прогресивни страхливци ще ни прегазят и те няма да разберат какво се е случило.
    Толкова наведени, че чак носа им рине в земята.
    Срам и позор !

    16:25 22.10.2026

  • 23 Ердоган

    6 0 Отговор
    Военнолюбци

    16:30 22.10.2026

  • 24 Реалист

    3 4 Отговор
    Честито сороския съюз НАТО, си намериха американските терористи балъци да им купуват вехтите неефективни оръжия

    16:31 22.10.2026

  • 25 Джихади Йово

    4 2 Отговор
    и от кого трябва да се браним бре шушумиго?!!

    Коментиран от #26

    16:32 22.10.2026

  • 26 Джихади Йово

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Джихади Йово":

    P.S. ако някой реши да ни нападне ще мине през нас и ще ни разнася като куцо пиле домат бре!

    16:33 22.10.2026

  • 27 Кажи честно ... 🤣

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Даниел Митов зам.председател на ГЕРБ":

    Явно от един център им пишат опорките. Това е от Диана Дамянова. 🤣🤣🤣

    "Ранният Радев е някаква кръстоска между ранния Кирил Петков и късния Бойко Борисов.

    Общото между тримата е, че когато работите не вървят, им трябва човек, при Радев май човеци, с белезници."

    16:33 22.10.2026

  • 28 Нанайци с китайци

    2 2 Отговор
    Ще видиш заем чрез крив макарон, докато Пилота Зеленото чорапче не подпише пакта за антодронна отбрана на Черноморските държави. 31 октомври Мине ли срокът, румънците ще спрат да отклоняват дроновете, летящи към нас.

    16:36 22.10.2026

  • 29 Шест

    6 0 Отговор
    Много военнослужещи в канцеларията,в измислени складове,държат две баки с боя и 5 четки,2 валяка и връзка ключове и пей сърце като това може да се върши от цивилни с три пъти по малка заплата,а тези юнаци в строя и на занятия,и много, много наднормено тегло как издържат физическа, и след това ново въоражение

    Коментиран от #33

    16:39 22.10.2026

  • 30 Zевзек

    1 2 Отговор
    Ще си купим украински дронове прехващачи, най-добри и ефективни в целия свят. 😉

    16:40 22.10.2026

  • 31 Прогноза

    3 0 Отговор
    Какво и да има , ще го пуснете в джобовете на турските и американските си господари . За да си запазите постовете .

    16:49 22.10.2026

  • 32 Дедо, тати и син на една техника, а унуч

    2 0 Отговор
    Много е важно 40 годишната техника да не спре, че модернизацията на книга ще лъсне.

    17:04 22.10.2026

  • 33 На умиране

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Шест":

    Има нещо, няма техника, но няма и хора за нея.

    17:07 22.10.2026

  • 34 А къде са парите

    1 0 Отговор
    Абе вярно ли е, че от встъпването на власт на ГЕРБ през 2009г, държавния дълг е 4,5 милиарда евро, а в началото на 2026г, когато идва на власт Радев, дълга вече е 63 милиарда евро

    17:14 22.10.2026

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