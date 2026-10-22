Стоянов: 3,2 млрд. евро по SAFE са шанс за отбраната

3,2 млрд. евро по европейския механизъм SAFE са възможност България да ускори придобиването на отбранителни способности и да развие националната отбранителна индустрия. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на изложението „Хемус 2026“ в Пловдив.
„Това ще даде възможност за ускорено придобиване на отбранителни способности и развитие на националната отбранителна индустрия чрез съвместни проекти и общи поръчки“, посочи Стоянов. Той заяви, че средствата трябва да бъдат използвани прозрачно, ефективно и отговорно.
Девет проекта за модернизация
Националният план по SAFE включва девет ключови проекта за развитието на българските въоръжени сили. Сред тях са придобиването на нови трикоординатни радари, наземни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, 155-милиметрови гаубици и ракетна система за залпов огън с повишена мобилност.
Планът предвижда още системи за защита от безпилотни летателни апарати, способности за електронна война, 155-милиметрови боеприпаси, противокорабни ракети RBS 15 Mk и зенитни ракети VL MICA. Включен е и проект за развитие на транспортното осигуряване на Българската армия.
Проектите са свързани с изпълнението на пакета „Цели за способностите 2025“, договорен за България в рамките на членството ѝ в НАТО. Част от тях са включени и в Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г.
Първото плащане вече е получено
На 30 юли Народното събрание ратифицира споразумението за заем по SAFE между Европейския съюз и България, както и оперативните договорености с Европейската комисия. Размерът на финансовата помощ е до 3 261 700 000 евро.
Заемът е с гратисен период до 10 години и срок за погасяване до 45 години. Доставките, свързани с проектите по SAFE, се освобождават от данък върху добавената стойност.
България получи първото плащане по механизма на 28 август. Сумата е 489,3 млн. евро, което представлява 15% от договорения заем.
Доставките по проектите трябва да бъдат изпълнени до края на 2030 г. На 7 октомври Министерският съвет одобри придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса по линия на SAFE.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не е за хвалене
16:06 22.10.2026
2 ......-
16:06 22.10.2026
3 Кина
16:08 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Прогресивни съветски шарлатани !
16:09 22.10.2026
6 БРАВО БРАВО
16:09 22.10.2026
7 Баце
16:10 22.10.2026
8 Не 3.2 млрд, а с 32 млрд.
16:11 22.10.2026
9 КАЖЕТЕ НА БЪЛГАРИТЕ
16:12 22.10.2026
10 ТОВА Е НОВ ЗАЕМ
16:12 22.10.2026
11 заборчаваме успешно
Заемът е с гратисен период до 10 години и срок за погасяване до 45 години.
16:13 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Попов
Е, Радев и бившите функционери на БКП-ДС ме опровергаха, копая и в тинята.
16:14 22.10.2026
14 за зашита
До коментар #12 от "Дано":маш да си слага качулка
16:16 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кокоша трътка
Какуи са тия скмолети/ военно транспортни, които кацат където и когато си поискат?!
16:17 22.10.2026
17 От кого
16:18 22.10.2026
18 ДРОГАрката Илияна Гоцева
Къде изхарчиха тези милиарди и защо скубят народа така, както по турско не са ни скубали ?
16:19 22.10.2026
19 Даниел Митов зам.председател на ГЕРБ
Добавям: Кирил Петков е по-умен от Румен Радев и е добър човек.
Коментиран от #27
16:21 22.10.2026
20 божеее божеее
16:21 22.10.2026
21 Пари по европейски механизъм
16:24 22.10.2026
22 Попов
Толкова наведени, че чак носа им рине в земята.
Срам и позор !
16:25 22.10.2026
23 Ердоган
16:30 22.10.2026
24 Реалист
16:31 22.10.2026
25 Джихади Йово
Коментиран от #26
16:32 22.10.2026
26 Джихади Йово
До коментар #25 от "Джихади Йово":P.S. ако някой реши да ни нападне ще мине през нас и ще ни разнася като куцо пиле домат бре!
16:33 22.10.2026
27 Кажи честно ... 🤣
До коментар #19 от "Даниел Митов зам.председател на ГЕРБ":Явно от един център им пишат опорките. Това е от Диана Дамянова. 🤣🤣🤣
"Ранният Радев е някаква кръстоска между ранния Кирил Петков и късния Бойко Борисов.
Общото между тримата е, че когато работите не вървят, им трябва човек, при Радев май човеци, с белезници."
16:33 22.10.2026
28 Нанайци с китайци
16:36 22.10.2026
29 Шест
Коментиран от #33
16:39 22.10.2026
30 Zевзек
16:40 22.10.2026
31 Прогноза
16:49 22.10.2026
32 Дедо, тати и син на една техника, а унуч
17:04 22.10.2026
33 На умиране
До коментар #29 от "Шест":Има нещо, няма техника, но няма и хора за нея.
17:07 22.10.2026
34 А къде са парите
17:14 22.10.2026