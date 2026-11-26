В края на ноември 1878 г. в София започва историята на първото военно училище в следосвобожденска България. На 26 ноември учебното заведение е официално открито и осветено, след като само няколко месеца по-рано е създадено като военно-учебна част в Пловдив.

Началото е поставено на 1 септември 1878 г. със Заповед №14 на императорския комисар на Временното руско управление в България княз Александър Дондуков-Корсаков. Частта наброява 80 души и е ръководена от капитан Николай Флейшер, който става първият началник на училището.

Между 14 и 19 ноември военното училище се премества от Пловдив в София. Първата му база в столицата е бивша турска военна болница, разположена зад днешния Централен военен клуб. Именно там на 26 ноември 1878 г. се състои церемонията по официалното откриване и освещаване.

От военно училище до висше учебно заведение

През следващите десетилетия училището променя структурата и името си заедно с развитието на българската армия. След 9 септември 1944 г. то е наречено Народно военно училище, а със Заповед №45 от 18 февруари 1945 г. за негов патрон е определен Васил Левски.

През 1959 г. училището преминава към висше образование и е преместено във Велико Търново. От 15 август 1991 г. носи името Висше военно общовойсково училище „Васил Левски“.

С решение от 14 юни 2002 г. 39-ото Народно събрание преобразува Висшето военно общовойсково училище във Велико Търново, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ в Шумен и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия в Национален военен университет „Васил Левски“ със седалище във Велико Търново.

„Националният военен университет е наследник на първото военно училище, създадено на 26 ноември 1878 година“, заявява бригаден генерал Пламен Богданов при честванията на 140-годишнината от началото на военното образование в България.

Историята на училището продължава да се променя и през XXI век. С решение на Народното събрание от 18 април 2019 г., в сила от 1 януари 2020 г., авиационният факултет на Националния военен университет е закрит, а дейността му преминава към факултет „Авиационен“ в структурата на новосъздаденото Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.

26 ноември остава празник на Националния военен университет „Васил Левски“ и дата, свързваща днешното висше военно училище с първата организирана подготовка на офицери за българската армия.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, old-news.bnr.bg