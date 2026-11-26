Току-що стана ясно, че Радев в Брюксел е готов да се присъедини към заема за Украйна. Радев в София обаче обясняваше как няма да дава пари за Украйна.

Доскоро Радев категорично отказваше България да участва във финансовата подкрепа за Украйна. Нямахме пари, бюджетът бил под натиск, трябвало да си гледаме собствените проблеми. Има безброй такива изказвания.

Днес в Брюксел внезапно се оказа, че можем. България ще участва в новия европейски заем за Украйна от 45 млрд. евро, като ще се включи в частта за бюджетна, а не военна подкрепа.

Радев уверява публиката у дома: „Никакви пари за оръжия, никакви пари за войната в Украйна!“

Само че парите за украинския бюджет също са помощ за Украйна. С тях ще се плащат заплати, ще работят болници, училища и държавни институции. Това позволява на нападнатата държава да продължи да функционира и да се защитава.

Разбира се, има съвсем прагматични причини Радев да смени тона в Брюксел. Германският канцлер Фридрих Мерц вече предупреди, че може да блокира следващия седемгодишен бюджет на ЕС, ако всички държави не поемат своя дял от подкрепата за Украйна. А в този бюджет са и милиардите от европейските фондове, на които България разчита.

Само за периода 2021-2027 г. България разполага с над 10,7 млрд. евро по кохезионната политика. Абсолютно несравнимо с онова, което България би поела като разход по заема.

С други думи, рискът за българските финанси от блокирането на европейския бюджет може да се окаже несравнимо по-голям от задълженията, които Радев толкова демонстративно отказваше да поеме.

Така че в Брюксел на Радев му се налага да бъде прагматичен. А пред русофилски настроената част от избирателите си трябва да продължи да изглежда като човека, който е отказал да помага на Украйна.

Хем участваш, хем се хвалиш, че не участваш. Хем приемаш европейското решение, хем се представяш така, сякаш му се съпротивляваш.

А най-удобно е изобщо да не споменаваш кой започна войната. Защото „няма да даваме пари за войната“ звучи съвсем различно от „няма да помагаме на Украйна, нападната от Русия“. Първото е удобно за вътрешна употреба. Второто изисква да кажеш ясно къде стоиш.

И тук е цялото лицемерие. Радев не обяснява открито защо е променил позицията си за заема. Вместо това се опитва да продаде участието като отказ.

В Брюксел Радев го играе защитник на европейската солидарност. В София имаме антиевропейско съскане. Едно решение, но две диаметрално противоположни послания според това кой слуша.

Нормално е един премиер да промени позицията си след преговори. Но когато го направи, трябва да има смелостта да го заяви.

Тази многопластова политическа тоалетна хартия, с която Радев се опитва да увива всяко свое противоречие, вече сериозно втръсва.

Най-обидното за избирателите е убеждението му, че никой няма да забележи разликата между думите и действията му.