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При избирателна активност 39,4%: Йотова-Вълчев- 43,4%, Гюров-Кандев - 28,9%, според проучването на "Мяра"
  Тема: Избори

При избирателна активност 39,4%: Йотова-Вълчев- 43,4%, Гюров-Кандев - 28,9%, според проучването на "Мяра"

22 Октомври, 2026 15:54 1 234 77

  • избирателна активност-
  • йотова-вълчев-
  • гюров-кандев-
  • агенция мяра-
  • президентски избори

За Костадин Костадинов и Петър Волгин биха гласували 10,2%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,1%, за Радостин Василев и Красимир Манов – 2,9%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 1,9%.

При избирателна активност 39,4%: Йотова-Вълчев- 43,4%, Гюров-Кандев - 28,9%, според проучването на "Мяра" - 1
Снимка: Агенция Мяра
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ако президентските избори бяха в средата на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 43,4% от гласуващите, за Андрей Гюров и Георги Кандев – 28,9%, за Костадин Костадинов и Петър Волгин – 10,2%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,1%, за Радостин Василев и Красимир Манов – 2,9%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 1,9%.

Данните са от национално представително изследване на социологическата агенция "Мяра" по поръчка на Българското национално радио.

"Числата са моментна картина на електоралните нагласи към средата на октомври. Стотици хиляди са пълнолетните българи, които тепърва ще вземат своето решение", коментират социолозите.

Сред останалите кандидати засега личат, с декларативни стойности близо до 1%, имена като Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов, Волен Сидеров, Румяна Ченалова, Иванка Цветанова-Петкова. На този етап е невъзможно да се прогнозира доколко тези имена ще получат реална подкрепа. 2,5% биха избрали "Не подкрепям никого".

Според декларациите на респондентите, очакваната изборна активност е от 39,4%, т.е. предполагаемо малко по-висока спрямо предишни измервания.

"По всичко личи, че президентът, като институция, е важен за българските граждани. За повече от три четвърти от пълнолетното население на страната, личността на президента има съществено значение. Същото се отнася и за фигурата на вицепрезидента, макар и не толкова утвърдително – 57,4%. Мнозинство от 67,8% пък се съгласяват, че правомощията на президентската институция у нас трябва да се разширят. Разбира се, данните вероятно съдържат и известен автоматизъм, но той е също показателен за масовите инстинкти", коментират от "Мяра".

Данните са на социологическа "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроатлантик

    29 13 Отговор
    Сглобкаджии от всички места- съединявайте се! Както на балотажа за кмет на София избрахме кандидата на ПП, ДБ! Както заедно вкарахме еврото, дадохме всичко на Украйна, претакахме Конституцията, построихме баба Алино!!! ГЕРБ-ДПС + ПП, ДБ = вечна нерушима дружба!

    Коментиран от #40

    16:06 22.10.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    8 6 Отговор
    1. Апартамент....

    2. Землянка....

    3. Пещера...

    Ти избираш къде да живееш...

    Коментиран от #3, #6

    16:07 22.10.2026

  • 3 А бе

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Май ще се ориентираме към землянките и пещерите, както са я подкарали...

    16:09 22.10.2026

  • 4 Преди два дни

    7 0 Отговор
    Райчев даде 52/30....

    16:11 22.10.2026

  • 5 Пешо Волгата

    11 15 Отговор
    Аз избрах еврото

    Коментиран от #14

    16:12 22.10.2026

  • 6 На палатка

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    може ли?

    16:12 22.10.2026

  • 7 Наркобаронеса

    18 7 Отговор
    Аз избрах президентството.

    Коментиран от #12, #30

    16:12 22.10.2026

  • 8 Абе тук

    10 2 Отговор
    за над процент ще взимат ли субсидии?

    16:13 22.10.2026

  • 9 До тук

    6 13 Отговор
    виждам само един непутинист!

    16:15 22.10.2026

  • 10 Емигрант

    9 20 Отговор
    43.4 % от българите са наркозависими и ще гласуват за тези които ще ги амнистират при осъдителни присъди, а 10.2 % ще гласуват за нова зависимост от Русия и превръщането от свободна в момента България в социалистически концлагер !

    Коментиран от #18

    16:15 22.10.2026

  • 11 Време е

    14 6 Отговор
    за"Алтернатива за България", никави Йотовици !

    Коментиран от #15

    16:15 22.10.2026

  • 12 Даа

    17 7 Отговор

    До коментар #7 от "Наркобаронеса":

    Наркобаронеси, всъщност се оказаха министри на правосъдието и на здравеопазването при управлението на Кирил Петков! Те настояват, човекът да бъде помилван, защото бил нелечимо болен.... Бумеранг, автогол за ПП-ДБ се оказа и този компромат срещу Йотова!!!

    16:16 22.10.2026

  • 13 Мяра

    9 1 Отговор
    Допитването проведохме преди показните арести!!!

    16:16 22.10.2026

  • 14 Не бре,

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пешо Волгата":

    леврото !

    16:16 22.10.2026

  • 15 Коя алтернатива

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Време е":

    с 10 ,или с 2 процента?

    Коментиран от #17

    16:17 22.10.2026

  • 16 пери

    23 3 Отговор
    Последни напъни за облъчване на народонаселението. Като им кихнат на тия социологически агенции, ще прогнозират каквото им наредят, просто е.
    Пак да отбележа, мен никой не ме е питал за кого ще гласувам, а от 30+ години вече не пропускам избори. Така че тая работа с тия проучвания е ала бала отвсякъде.
    Много ми се иска в неделя неприятната изненада от резултата да е за местната мадам Ескобар.

    16:19 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дано такива като теб

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Емигрант":

    ползващи евтини опорки и глупави лъжи да не гласуват.

    Коментиран от #24

    16:21 22.10.2026

  • 19 Оня под Коня

    1 1 Отговор
    Агентите на ДС като Архангели на справедливостта бдяха за нас, нашето благосъстояние, сигурност. След тях крадене, приватизация, афери...

    16:21 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Патки

    9 2 Отговор
    патка избират. На територията само те ще останат

    16:22 22.10.2026

  • 22 Значи според мунчовата МЯРА

    10 9 Отговор
    На козела Първан Симеонов разликата се стопила на 14%. А 4 дни до изборите ще им дадат равен резултат. А истината е че йотовица няма да стигне до балотаж който ще е Радостин Василев - Гюров

    Коментиран от #64

    16:23 22.10.2026

  • 23 Решение

    5 1 Отговор
    Никаква мера според мера ! Няма да гласувам !

    16:24 22.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Mарк

    12 10 Отговор
    Абсолютно измислени резултати!

    Гюрата и чука - посмъртно не могат да вземат повече от 5-6 % - колкото са малоумниците гласуващи за подметколизците на урсулата - подмянята.

    Аз ще гласувам за първия тур за Ивелин Михайлов - единственият достоен политик, и който става за президент!
    На втори тур, ако Ивелин не се класира за него, ще гласувам за Волгин.

    Моята прогноза е следната:

    1. Йотова - 50-55%
    2. Волгин - 15-20%
    3. Ивелин - 12-17%
    4. Меча - 6-8%
    5. Гюрата и чука - 5-6%

    Коментиран от #32

    16:26 22.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 цсеоик

    6 5 Отговор
    Пуснете 1 интервю с милиционера Кондьо, извадете какво е подписал да подарява на бандера фашистите Гюро лилавия, и покажете колко наркодилъра е освободила Масонската маймуна, и българите ще разберат много бързо за кого никога не трябва да гласуват. Дайте и двореца на Коци да се види без да е работил и 1 ден как вдига 2 ри дворец като тротинетка на Винету от ГЕРБ банкя и списъка се намаля с още 1 гнида. Само покажете на българите кои колко е глупав и какви ги е вършил през годините на власт.

    16:28 22.10.2026

  • 29 Тролей на мафията ПП и ДБ

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "Истината":

    1000%

    Коментиран от #37, #50

    16:28 22.10.2026

  • 30 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Наркобаронеса":

    Ама ти не знаеш ли, че пред мин.съвет се извиха дълги опашки за палатки - и то безплатни

    16:28 22.10.2026

  • 31 Истината

    3 4 Отговор
    В анкетите в социалните мрежи са гласували стотици хиляди а не интервюирани 1000 според соц.агенциите.
    В тях Радостин Василев е 27% ,Гюров 24% ,Костадинов 15% ,Йотова 12%

    Коментиран от #45

    16:28 22.10.2026

  • 32 Кой

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Mарк":

    е Волгин?

    Коментиран от #42

    16:29 22.10.2026

  • 33 нннн

    10 4 Отговор
    Много стpaнно ще e, ако почти 30 пpoцента гласуват за Гюpo и Kaндьo. Социолози и медии май здраво ги помпят.
    Хора, гласувайте! И мислете, де...

    16:31 22.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 нннн

    7 2 Отговор
    Много стpaнно ще e, ако почти 30 пpoцента гласуват за Гюpo и Kaндьo. Социолози и медии май здраво ги помпят.
    Хора, гласувайте! И мислете, де...

    Коментиран от #39

    16:31 22.10.2026

  • 36 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Факт

    3 0 Отговор
    Това активност ли е

    16:36 22.10.2026

  • 39 даокис

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "нннн":

    Имат страх от Ивелин Михайлов. Много ги е страх всичките мишоци да не им развалят схемата да ядат и пият, а да плаща българина от джоба си. Цяла комисия му измислиха да го окалят и бяха всичките навързани да плюят.

    16:36 22.10.2026

  • 40 Европеец

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Евроатлантик":

    Въобще не вярвам на тия социологии..... Редно е да бъдат забранени да обявяват резултати месец преди изборите...... Аз убедено ще гласувам за Костадинов и Волгин..... Смятам, че техните тези са най- адекватни, а и ми писна от измислените европейски ценности и други подобни глупости..... За Йотова мога да кажа, че е червена кариеристка с петрохански оттенък, Радев е същия.... Гюро Не си струва да го коментирам....

    16:37 22.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Mарк

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Кой":

    Този, който трябваше да е кандидат за президент, но неправилно е поставен за кандидат за вицепрезидент.

    Коментиран от #52

    16:37 22.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ЧОЧО

    4 1 Отговор
    Тоя хубав народ не умее да си избира управници. Какво е направила за подобреното на живота в България другарката Йотова! Щом гласувате така не се оплаквайте. Едни ще си пълнят банковите сметки други ще чакат на промоциите в Кауфланд! Да ви е честото другарката Йотова.

    16:40 22.10.2026

  • 45 Иво

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Истината":

    Анкетирах 80% от електората!Йотова и Костадинов имат по 50% !

    Коментиран от #54

    16:41 22.10.2026

  • 46 Да вчера Маркет Линкс

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Джжoжoo пaaaацццyyулллaaa👋😁💯👈":

    ПП благодарение и на пaааццyуллааа самостоятелно са вече втори...немислим възход до преди няколко месеца

    16:41 22.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Умен

    6 2 Отговор
    Кой луд , ще гласува за Кандю!!!

    16:43 22.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Фано Митров

    1 1 Отговор
    Избираме губернатор!А може да се назначи,без харчене на пари!

    16:45 22.10.2026

  • 52 Значи

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Mарк":

    ще копират Радрев-Йотова!

    16:46 22.10.2026

  • 53 Вълчев президент!

    2 1 Отговор
    Зимъска Йотова ще хвърли оставка да основе партия!

    16:48 22.10.2026

  • 54 Няма кой да анкетираш в кофата за смет

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "Иво":

    А ето анкетата в най четения новинарски сайт офнюз-
    За кого ще гласувате на изборите на 25 октомври?

    Общо гласували : 6010
    Период за гласуване 2026-09-28 до 2026-10-23

    Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков
    0,60% (36)


    Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов
    0,25% (15)


    Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков
    0,73% (44)


    Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев
    67,87% (4079)


    Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов
    0,10% (6)

    Коментиран от #66

    16:48 22.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Рефер

    5 4 Отговор
    Мадуровките са програмирани и наркобаронесата е с голяма преднина!

    16:57 22.10.2026

  • 61 Наркойоца и нещото!

    4 2 Отговор
    Ужас!

    17:00 22.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Много ще гласуват за "Кандю"!

    3 2 Отговор
    Въпросът е колко трябва да си загубен да гласуваш за наркойоца и нещото

    17:08 22.10.2026

  • 66 Хихи

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Няма кой да анкетираш в кофата за смет":

    офнюз е най голямата подлога на Дедо Сорос в България...

    17:10 22.10.2026

  • 67 Бай Ганьо

    3 0 Отговор
    Дъжд вали,гъбки никнат...

    17:12 22.10.2026

  • 68 Горски

    2 2 Отговор
    Мен ме учудва ниския резултат на Костадинов . Наистина ли хората са склонни да гласуват за човек представител на партия , която иска България да е във война, и последните ни пари да отиват за наркофюрера , да сме в хора на урсулите , които затриват ЕС . Подкрепящите педофилите и всякакви други извращения .Тези , които се обявяват против всичко българско .И после същите реват ама защо не сме имали въоръжение , защо нямало пари . А и да - те са основните виновници да сме в еврозоната на базата на фалшива статистика . Всичко при тях е един голям фалш . Наследници на висшата номенклатура на БКП и ДС , ама били против управлението преди 89 та.

    17:16 22.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Най големите поддръжници

    1 1 Отговор
    на мадуровките в България са Радев, Йотова и Шарлатаните от ППДБ!
    ЗА ТОВА И ТЕ СА ВОДЕЩИТЕ КАНДИДТИ.
    Радев и ППДБ вече няколко пъти си менкат властта!

    Спомнете си как Гюро хвалеше Радев и как твърдеше, че бил техния президент!
    Спомнете си как Йотова нзнчи Гюров за служебен премиер.

    Някой учуден ли е, че пак те са " конкуренция "?

    17:26 22.10.2026

  • 71 Таково триене

    3 0 Отговор
    и под турско не е имало!

    17:27 22.10.2026

  • 72 ДДД

    1 1 Отговор
    Мяра работи за ПП-ДБ и лилявите жълтопаветници. Как не изкараха че, Гюро бие Йотова не знам.

    Коментиран от #75

    17:29 22.10.2026

  • 73 безплатен безпартиен социолог

    2 0 Отговор
    Най-много ще са негласувалите.
    Дори се опасявам от рекордно ниска активност

    Алтернативните кандидати ще дръпнат общо поне 20 процента.
    При 60 процента негласували на първи тур и 20 процента избрали алтернативен кандидат, нещата ни най-малко не са решени.

    Извод: Ще има балотаж. Този балотаж е с неяснен за сега изход.

    17:30 22.10.2026

  • 74 Европеец

    1 0 Отговор
    Изпaднал в бeзизходица, безcилие и пaника след последните проучвания на социолозите в които процента на ПБ се срива от 44.7% на 30.1% за 6 месеца и недoверието към правителството му е 47% и 39% дoверие, мунчo кРaдeв боташoв премина към oтчаян ход! Кooрдинирани пиaр aкции с ДПС за втвърдявaне на електорaтите си. Пaниката при мунчo е огромна и след последните многоxилядни протеcти. Доверието към него се стопява като мaйски cняг и то през лeтните месеци. Удaри обикнoвените хора тeжко и зловeщо - горива най скъпи в историята ни ,хранителни продукти за 6 месеца 20% нагоре ,ток ,вода и парно увеличение от 1 юли ,винетни стикери с 30% нагоре ,данъци ,такси и застраховки ,замразяване мин.работна заплата и увеличение на цигари и лиxви по бързи кредити с 4-500%. В момента на власт е най грaбителската червeна олигархия мeнтор на мунчо кРaдев чиято цел е зaкриване на държавaта.

    17:32 22.10.2026

  • 75 Мяра на Първан

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "ДДД":

    Който искал да бъде кандидат кмет на Стара.Загора от ПБ за кого работи ааа?

    17:33 22.10.2026

  • 76 Коцето

    0 0 Отговор
    Някъде прочетох, че към урните ще се запътят 6 500 100 гласоподаватели направо ужас как може да се пишат такива простотии,а агенциите само лапат паричките и пишат поръчкови данни, активността ще бъде под 30 процента Йотова и Костадинов ще са на белотаж и гласувалите ще са под два милиона то в държавата не живеят повече от 4.5, 5 милиона какви ти 6.5милиона

    17:35 22.10.2026

  • 77 Цончо

    0 0 Отговор
    Аз съм пасивен!

    17:35 22.10.2026

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