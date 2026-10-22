При избирателна активност 39,4%: Йотова-Вълчев- 43,4%, Гюров-Кандев - 28,9%, според проучването на "Мяра"

Ако президентските избори бяха в средата на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 43,4% от гласуващите, за Андрей Гюров и Георги Кандев – 28,9%, за Костадин Костадинов и Петър Волгин – 10,2%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,1%, за Радостин Василев и Красимир Манов – 2,9%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 1,9%.
Данните са от национално представително изследване на социологическата агенция "Мяра" по поръчка на Българското национално радио.
"Числата са моментна картина на електоралните нагласи към средата на октомври. Стотици хиляди са пълнолетните българи, които тепърва ще вземат своето решение", коментират социолозите.
Сред останалите кандидати засега личат, с декларативни стойности близо до 1%, имена като Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов, Волен Сидеров, Румяна Ченалова, Иванка Цветанова-Петкова. На този етап е невъзможно да се прогнозира доколко тези имена ще получат реална подкрепа. 2,5% биха избрали "Не подкрепям никого".
Според декларациите на респондентите, очакваната изборна активност е от 39,4%, т.е. предполагаемо малко по-висока спрямо предишни измервания.
"По всичко личи, че президентът, като институция, е важен за българските граждани. За повече от три четвърти от пълнолетното население на страната, личността на президента има съществено значение. Същото се отнася и за фигурата на вицепрезидента, макар и не толкова утвърдително – 57,4%. Мнозинство от 67,8% пък се съгласяват, че правомощията на президентската институция у нас трябва да се разширят. Разбира се, данните вероятно съдържат и известен автоматизъм, но той е също показателен за масовите инстинкти", коментират от "Мяра".
Данните са на социологическа "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евроатлантик
Коментиран от #40
16:06 22.10.2026
2 АГАТ а Кристи
2. Землянка....
3. Пещера...
Ти избираш къде да живееш...
Коментиран от #3, #6
16:07 22.10.2026
3 А бе
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Май ще се ориентираме към землянките и пещерите, както са я подкарали...
16:09 22.10.2026
4 Преди два дни
16:11 22.10.2026
5 Пешо Волгата
Коментиран от #14
16:12 22.10.2026
6 На палатка
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":може ли?
16:12 22.10.2026
7 Наркобаронеса
Коментиран от #12, #30
16:12 22.10.2026
8 Абе тук
16:13 22.10.2026
9 До тук
16:15 22.10.2026
10 Емигрант
Коментиран от #18
16:15 22.10.2026
11 Време е
Коментиран от #15
16:15 22.10.2026
12 Даа
До коментар #7 от "Наркобаронеса":Наркобаронеси, всъщност се оказаха министри на правосъдието и на здравеопазването при управлението на Кирил Петков! Те настояват, човекът да бъде помилван, защото бил нелечимо болен.... Бумеранг, автогол за ПП-ДБ се оказа и този компромат срещу Йотова!!!
16:16 22.10.2026
13 Мяра
16:16 22.10.2026
14 Не бре,
До коментар #5 от "Пешо Волгата":леврото !
16:16 22.10.2026
15 Коя алтернатива
До коментар #11 от "Време е":с 10 ,или с 2 процента?
Коментиран от #17
16:17 22.10.2026
16 пери
Пак да отбележа, мен никой не ме е питал за кого ще гласувам, а от 30+ години вече не пропускам избори. Така че тая работа с тия проучвания е ала бала отвсякъде.
Много ми се иска в неделя неприятната изненада от резултата да е за местната мадам Ескобар.
16:19 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дано такива като теб
До коментар #10 от "Емигрант":ползващи евтини опорки и глупави лъжи да не гласуват.
Коментиран от #24
16:21 22.10.2026
19 Оня под Коня
16:21 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Патки
16:22 22.10.2026
22 Значи според мунчовата МЯРА
Коментиран от #64
16:23 22.10.2026
23 Решение
16:24 22.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Mарк
Гюрата и чука - посмъртно не могат да вземат повече от 5-6 % - колкото са малоумниците гласуващи за подметколизците на урсулата - подмянята.
Аз ще гласувам за първия тур за Ивелин Михайлов - единственият достоен политик, и който става за президент!
На втори тур, ако Ивелин не се класира за него, ще гласувам за Волгин.
Моята прогноза е следната:
1. Йотова - 50-55%
2. Волгин - 15-20%
3. Ивелин - 12-17%
4. Меча - 6-8%
5. Гюрата и чука - 5-6%
Коментиран от #32
16:26 22.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 цсеоик
16:28 22.10.2026
29 Тролей на мафията ПП и ДБ
До коментар #27 от "Истината":1000%
Коментиран от #37, #50
16:28 22.10.2026
30 АГАТ а Кристи
До коментар #7 от "Наркобаронеса":Ама ти не знаеш ли, че пред мин.съвет се извиха дълги опашки за палатки - и то безплатни
16:28 22.10.2026
31 Истината
В тях Радостин Василев е 27% ,Гюров 24% ,Костадинов 15% ,Йотова 12%
Коментиран от #45
16:28 22.10.2026
32 Кой
До коментар #25 от "Mарк":е Волгин?
Коментиран от #42
16:29 22.10.2026
33 нннн
Хора, гласувайте! И мислете, де...
16:31 22.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 нннн
Хора, гласувайте! И мислете, де...
Коментиран от #39
16:31 22.10.2026
36 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Факт
16:36 22.10.2026
39 даокис
До коментар #35 от "нннн":Имат страх от Ивелин Михайлов. Много ги е страх всичките мишоци да не им развалят схемата да ядат и пият, а да плаща българина от джоба си. Цяла комисия му измислиха да го окалят и бяха всичките навързани да плюят.
16:36 22.10.2026
40 Европеец
До коментар #1 от "Евроатлантик":Въобще не вярвам на тия социологии..... Редно е да бъдат забранени да обявяват резултати месец преди изборите...... Аз убедено ще гласувам за Костадинов и Волгин..... Смятам, че техните тези са най- адекватни, а и ми писна от измислените европейски ценности и други подобни глупости..... За Йотова мога да кажа, че е червена кариеристка с петрохански оттенък, Радев е същия.... Гюро Не си струва да го коментирам....
16:37 22.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Mарк
До коментар #32 от "Кой":Този, който трябваше да е кандидат за президент, но неправилно е поставен за кандидат за вицепрезидент.
Коментиран от #52
16:37 22.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ЧОЧО
16:40 22.10.2026
45 Иво
До коментар #31 от "Истината":Анкетирах 80% от електората!Йотова и Костадинов имат по 50% !
Коментиран от #54
16:41 22.10.2026
46 Да вчера Маркет Линкс
До коментар #43 от "Джжoжoo пaaaацццyyулллaaa👋😁💯👈":ПП благодарение и на пaааццyуллааа самостоятелно са вече втори...немислим възход до преди няколко месеца
16:41 22.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Умен
16:43 22.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Фано Митров
16:45 22.10.2026
52 Значи
До коментар #42 от "Mарк":ще копират Радрев-Йотова!
16:46 22.10.2026
53 Вълчев президент!
16:48 22.10.2026
54 Няма кой да анкетираш в кофата за смет
До коментар #45 от "Иво":А ето анкетата в най четения новинарски сайт офнюз-
За кого ще гласувате на изборите на 25 октомври?
Общо гласували : 6010
Период за гласуване 2026-09-28 до 2026-10-23
Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков
0,60% (36)
Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов
0,25% (15)
Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков
0,73% (44)
Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев
67,87% (4079)
Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов
0,10% (6)
Коментиран от #66
16:48 22.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Рефер
16:57 22.10.2026
61 Наркойоца и нещото!
17:00 22.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Много ще гласуват за "Кандю"!
17:08 22.10.2026
66 Хихи
До коментар #54 от "Няма кой да анкетираш в кофата за смет":офнюз е най голямата подлога на Дедо Сорос в България...
17:10 22.10.2026
67 Бай Ганьо
17:12 22.10.2026
68 Горски
17:16 22.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Най големите поддръжници
ЗА ТОВА И ТЕ СА ВОДЕЩИТЕ КАНДИДТИ.
Радев и ППДБ вече няколко пъти си менкат властта!
Спомнете си как Гюро хвалеше Радев и как твърдеше, че бил техния президент!
Спомнете си как Йотова нзнчи Гюров за служебен премиер.
Някой учуден ли е, че пак те са " конкуренция "?
17:26 22.10.2026
71 Таково триене
17:27 22.10.2026
72 ДДД
Коментиран от #75
17:29 22.10.2026
73 безплатен безпартиен социолог
Дори се опасявам от рекордно ниска активност
Алтернативните кандидати ще дръпнат общо поне 20 процента.
При 60 процента негласували на първи тур и 20 процента избрали алтернативен кандидат, нещата ни най-малко не са решени.
Извод: Ще има балотаж. Този балотаж е с неяснен за сега изход.
17:30 22.10.2026
74 Европеец
17:32 22.10.2026
75 Мяра на Първан
До коментар #72 от "ДДД":Който искал да бъде кандидат кмет на Стара.Загора от ПБ за кого работи ааа?
17:33 22.10.2026
76 Коцето
17:35 22.10.2026
77 Цончо
17:35 22.10.2026