При избирателна активност 39,4%: Йотова-Вълчев- 43,4%, Гюров-Кандев - 28,9%, според проучването на "Мяра"

Ако президентските избори бяха в средата на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 43,4% от гласуващите, за Андрей Гюров и Георги Кандев – 28,9%, за Костадин Костадинов и Петър Волгин – 10,2%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,1%, за Радостин Василев и Красимир Манов – 2,9%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 1,9%.

Данните са от национално представително изследване на социологическата агенция "Мяра" по поръчка на Българското национално радио.

"Числата са моментна картина на електоралните нагласи към средата на октомври. Стотици хиляди са пълнолетните българи, които тепърва ще вземат своето решение", коментират социолозите.

Сред останалите кандидати засега личат, с декларативни стойности близо до 1%, имена като Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов, Волен Сидеров, Румяна Ченалова, Иванка Цветанова-Петкова. На този етап е невъзможно да се прогнозира доколко тези имена ще получат реална подкрепа. 2,5% биха избрали "Не подкрепям никого".

Според декларациите на респондентите, очакваната изборна активност е от 39,4%, т.е. предполагаемо малко по-висока спрямо предишни измервания.

"По всичко личи, че президентът, като институция, е важен за българските граждани. За повече от три четвърти от пълнолетното население на страната, личността на президента има съществено значение. Същото се отнася и за фигурата на вицепрезидента, макар и не толкова утвърдително – 57,4%. Мнозинство от 67,8% пък се съгласяват, че правомощията на президентската институция у нас трябва да се разширят. Разбира се, данните вероятно съдържат и известен автоматизъм, но той е също показателен за масовите инстинкти", коментират от "Мяра".

Данните са на социологическа "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.