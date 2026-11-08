47,96% активност при повторния вот за съдии във ВСС

Избирателната активност при повторното гласуване за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите е 47,96% към 13:00 часа, съобщиха от ВСС.

„Избирателната активност при повторното гласуване е 47,96% към 13:00 часа“, съобщиха от ВСС.

Право на глас имат 2275 съдии, включени в избирателния списък. Повторното гласуване се провежда между всички 21 кандидати, след като на първия тур никой от тях не е събрал необходимата подкрепа.

От съдийската квота трябва да бъдат избрани шестима членове на ВСС. В първия ден на гласуването – 7 ноември, към 18:00 часа са гласували 1870 магистрати, което представлява активност от 82,2%. Към 13:00 часа тогава активността е била 53,36%.

Гласуването продължава до 18:00 часа

Изборният ден се провежда с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции, разположени в страната на местата на окръжните съдилища. Четири от секциите са в София.

До 23:00 часа председателят на избирателната комисия на Общото събрание на съдиите трябва да се произнесе по редовността на избора. В същия срок се очаква да бъдат обявени резултатите за всеки кандидат и имената на избраните членове на ВСС.

На 7 ноември председателят на избирателната комисия Бисер Троянов, съдия във Върховния касационен съд, обяви първия избор за редовен. Тогава обаче нито един кандидат не е получил повече от половината от действителните гласове, поради което процедурата продължава с повторно гласуване.

Източник: bta.bg