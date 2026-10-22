Ерол Мюмюн: Кое налага задържането на кмет по сигнал от 2024 г.? Положението в Кърджали е нетърпимо

Днес около 10:00 часа в кабинета ми в Община Кърджали дойдоха служители на реда и ми показаха заповед за задържане. На моя въпрос какво налага да бъда задържан и да се извърши обиск, ми бе обяснено, че така е наредено по Закона за МВР. Това заяви на брифинг кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, цитиран от Novini.bg.

Детето ми е болно с висока температура. То стана свидетел на всички тези грозни действия. След обиска, при който не бе открито нищо, не ми бе обяснено какво се търси. Аз не съм престъпник, не се укривам и вкъщи няма предмети извън закона, обясни той.

След това бях поканен да се кача в полицейски автомобил, за да ме откарат в Бърза помощ, където да бъда освидетелстван и да ме задържат. След това ми бе казано, че няма да отида в Бърза помощ, а директно в Районното полицейско управление. Там с моите адвокати се запознахме със сигнала, по който се предприемат такива действия. Той е от бившата директорка на обредни дейности, касаещ период през 2024 г., през който тя е получила заплаха от мен да напусне работа. Обвинението е за оказване на натиск, посочи кметът на Кърджали.

Той попита кое касае необходимостта от задържането на кмет по сигнал от 2024 г.? Днес сме свидетели и потърпевши от поредния полицейски натиск спрямо кмет на ДПС и на гражданин на Република България.

Според защитата на Мюмюн тези действия били незаконосъобразни и това щяло да се докаже в съда.

"Това минава всякакви граници. Не е нормално МВР да се ползва като бухалка заради безсилието на управляващото мнозинство", смята кметът.

Той определи тези действия като репресия и уточни, че МВР трябва да осигурява спокойствието на гражданите, а не да погазва правото. Това ли заслужават гражданите на Кърджали? В какви времена живеем? Някой трябва да носи отговорност за всичко това, което се случва, категоричен бе Ерол Мюмюн.

Той се закани: "Няма да ни пречупят. Не може политическата немощ да се оправдава с репресии!"

Мюмюн заяви, че положението в Кърджали вече е нетърпимо.