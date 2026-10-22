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Ерол Мюмюн: Кое налага задържането на кмет по сигнал от 2024 г.? Положението в Кърджали е нетърпимо

Ерол Мюмюн: Кое налага задържането на кмет по сигнал от 2024 г.? Положението в Кърджали е нетърпимо

22 Октомври, 2026 17:10 467 10

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  • 2024 година-
  • кърджали-
  • положение

Днес сме свидетели и потърпевши от поредния полицейски натиск спрямо кмет на ДПС и на гражданин на Република България, коментира още Мюмюн

Ерол Мюмюн: Кое налага задържането на кмет по сигнал от 2024 г.? Положението в Кърджали е нетърпимо - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес около 10:00 часа в кабинета ми в Община Кърджали дойдоха служители на реда и ми показаха заповед за задържане. На моя въпрос какво налага да бъда задържан и да се извърши обиск, ми бе обяснено, че така е наредено по Закона за МВР. Това заяви на брифинг кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, цитиран от Novini.bg.

Детето ми е болно с висока температура. То стана свидетел на всички тези грозни действия. След обиска, при който не бе открито нищо, не ми бе обяснено какво се търси. Аз не съм престъпник, не се укривам и вкъщи няма предмети извън закона, обясни той.

След това бях поканен да се кача в полицейски автомобил, за да ме откарат в Бърза помощ, където да бъда освидетелстван и да ме задържат. След това ми бе казано, че няма да отида в Бърза помощ, а директно в Районното полицейско управление. Там с моите адвокати се запознахме със сигнала, по който се предприемат такива действия. Той е от бившата директорка на обредни дейности, касаещ период през 2024 г., през който тя е получила заплаха от мен да напусне работа. Обвинението е за оказване на натиск, посочи кметът на Кърджали.

Той попита кое касае необходимостта от задържането на кмет по сигнал от 2024 г.? Днес сме свидетели и потърпевши от поредния полицейски натиск спрямо кмет на ДПС и на гражданин на Република България.
Според защитата на Мюмюн тези действия били незаконосъобразни и това щяло да се докаже в съда.

"Това минава всякакви граници. Не е нормално МВР да се ползва като бухалка заради безсилието на управляващото мнозинство", смята кметът.

Той определи тези действия като репресия и уточни, че МВР трябва да осигурява спокойствието на гражданите, а не да погазва правото. Това ли заслужават гражданите на Кърджали? В какви времена живеем? Някой трябва да носи отговорност за всичко това, което се случва, категоричен бе Ерол Мюмюн.

Той се закани: "Няма да ни пречупят. Не може политическата немощ да се оправдава с репресии!"

Мюмюн заяви, че положението в Кърджали вече е нетърпимо.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как какво?

    2 8 Отговор
    Мунчовото шубе от всички.

    17:18 22.10.2026

  • 2 Кина

    11 0 Отговор
    Прасето може да плаща на медиите да лъжат но КОЙ ИМ ВЯРВА..?

    Коментиран от #4

    17:21 22.10.2026

  • 3 народа

    9 0 Отговор
    Срам ! 1300 години има държава и накрая ей такива като тоя , грабят родината ни вече 37 години .Аман вече !

    17:23 22.10.2026

  • 4 Магнитски

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Кой гледа парцаливите медии на шопара, шопара зад решетките!

    17:26 22.10.2026

  • 5 Кьовеши

    2 0 Отговор
    🤣🤣🤣😂

    17:27 22.10.2026

  • 6 Промяната

    7 0 Отговор
    Гражданите на Кърджали имат нужда от честен кмет, а не прасе-касичка!

    17:27 22.10.2026

  • 7 Дежавю

    2 1 Отговор
    Някак си всичко се повтаря, само героите си сменихте местата. Хубаво е да видите, че от другата страна е гадно. Но има една съществена разлика. Вие мачкахте и не виновни хора. А вие не сте май съвсем такива.

    17:28 22.10.2026

  • 8 Да бе

    7 0 Отговор
    Народа може да го задържат и съдят,а тия на магнитският с-и-чуг който окради КТБ,Булгар табак лафки и др. не може в Белене ви е мястото

    17:31 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Горски

    4 0 Отговор
    Така Радев и шайка показаха на ДПС кой ще лапа от схемите вече. Просто смяна на шефа, а за плебса зрелище. Ако осъдят един-двама поне ще си променя мнението. Когато арестуваха Иванчева и цял ден я държаха на улицата с белезници не ходиха да протестират, сега се сетили. Категорично да откажем да плащаме и цент данъци, ако тези ни осъдят в Страсбург. Иван Шкембеджиоглу да плаща разгодите от неговите 400 имота! Глупаците си мислят, че Хасковският пъпеш се опитва да направи нещо за обикновения българин, хахахахаха. Той направи нещо за обикновения българин - вдигна му данъците на ракията. Сега прословутият данък свръхпечалба от банките и мобилните оператори ще бъде калкулиран в тарифите за гражданите... С други думи - държавата ще обложи гражданите, а банките и операторите ще съберат парите и ще ги придвижат към фиска. Ама, за да не си мисли стадото за тези проблеми - трябва да има зрелище. Голям цирк точно преди изборите. Половин година нищо, назначения на всички хора на бацето и шишито навсякъде, всичко върви тихо и мазно отзад, и, о чудо, няколко дни преди изборите - екшън! Очевидно имат хората за глупаци, а в неделя и другата седмица на балотажа ще ги преброят.

    17:36 22.10.2026

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