Калин Стоянов за ареста на кметовете от ДПС: Цирк и фарс

„Цирк, абсолютен цирк и фарс.“ Така депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов определи задържането на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов и кмета на Белица Радослав Ревански. Той говори пред Съдебната палата в Бургас, където жители на двете общини се събраха в тяхна подкрепа.
Апелативният съд в Бургас разглежда жалбите на двамата обвиняеми срещу наложената им мярка „задържане под стража“. На 22 октомври Окръжният съд в Бургас остави Гавазов и Ревански в ареста. Решението на апелативната инстанция по мерките за неотклонение е окончателно.
Стоянов направи сравнение между случая на двамата кметове и разследване за убийството на Илиян Филипов. По думите му при обвиняемия за убийството е наложена най-тежката мярка заради твърдение, че е извършил престъплението с огнестрелно оръжие.
За Гавазов и Ревански депутатът заяви, че става дума за „предположения, евентуално, може би, вероятно“ за упражнена търговия с влияние. Той изрази надежда съдът да вземе решението си по вътрешно убеждение и да не бъде подлаган на институционален натиск.
Гавазов и Ревански са обвиняеми за търговия с влияние. По същото производство обвиняем е и Христо Широков, областен координатор на ДПС в Бургас. На Широков е определена мярка за неотклонение „домашен арест“.
Според прокуратурата разследването е свързано с обществени поръчки за близо 7 милиона евро. От фирми изпълнители са били искани комисиони между 25 и 35 процента от получените суми. Тези твърдения са част от обвинението и не представляват установена с влязла в сила присъда вина.
Защитата на Гавазов и Ревански настоява за по-леки мерки за неотклонение. До произнасянето на Апелативния съд двамата остават в ареста.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Виж сега,
14:45 29.10.2026
3 Буздуган
Коментиран от #5
14:46 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Така е!
До коментар #3 от "Буздуган":Много точно го описваш. Смачканият и изплют Калин Стоянов е жалък слуга на Дебелите.
14:49 29.10.2026
6 Ами Ти Какво Очакваш ?
14:50 29.10.2026
7 За Правителството Ли ?
До коментар #4 от "Прав си!":Говориш ?
14:51 29.10.2026
8 А бе
14:54 29.10.2026
9 Анонимен
Коментиран от #13
14:54 29.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Някой
14:56 29.10.2026
12 виктория
14:56 29.10.2026
13 Бибитко от Банкя
До коментар #9 от "Анонимен":По-точно Калинчо беше главен секретар на МВР, назначен от Борисов и Пеевски. Стана заклет враг на Румен Радев, защото не го направиха служебен министър на вътрешните работи.
15:05 29.10.2026
14 Много сме, силни сме срещу ДПС
Радев: Аз боря корупцията на българските пенсионери и млади майки с всички средства, позволени ми от закона
Вълчев: Кандев е страхливец. Защото не иска дебат със заобикаляне на неудобните за Йотова въпроси. Аз не съм виновен, че не искам да отговоря на тях.
Шишков; Аз не съм виновен, че шофьорите обожават моите моите мантинели и всички искат да се докоснат до тях с челен удар.
Владо Николов: Аз не съм виновен, че спрях увеличението на майчинските. Все пак не съм майка, а татко на русначета. 4 гърла на мен чакат. И на фармацевтичните реклами.
Доцова: Стресирана съм, че Колтуклиева се нокаутира сама. Можех и аз да я нокаутирам, но ме болят ръцете с мазоли от натискане на звънеца.
Демерджиев: А аз съм травмиран, че Доцова е стресирана.
Д-р Ивкова: Аз пък менажирам стресницата от стреса на Доцова и нямам време за реформи. Все пак съм прогресистка, а не реформаторка.
НСО кадри: А какво да кажем ние с гайдите.
Коментиран от #16
15:07 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Последният софиянец
Коментиран от #20, #21
15:14 29.10.2026
18 послушният на боко
15:21 29.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ТЯ ПАНДАЧАНСКА
До коментар #17 от "Последният софиянец":Е ПО ЗЛЕ И ОТ АСЯ ПЮНИАРА ОТ ХАСКОВО И БОСА НА ДРОНОВЕТЕ КИКИ ПАРАПЕТОВ.
15:27 29.10.2026
21 Е защо да не го искаме
До коментар #17 от "Последният софиянец":Всеки средностатистически българин с висше образование (без купена диплома) и с българско, а не с руско самосъзнание, може да стане.
Каква философия има? Милваш наркобарони, говориш едно към гьотьоря кво да е, размахваш юмручета и се подписваш. Печатите ги удря секретарката. Ако пие кафе, вицето я замества.
Коментиран от #27
15:28 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Наглецо
15:34 29.10.2026
25 ДЕПУТАТЧЕТО
15:37 29.10.2026
26 Гост
15:37 29.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Емигрант
15:51 29.10.2026
29 пенсионер
15:56 29.10.2026