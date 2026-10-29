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Калин Стоянов за ареста на кметовете от ДПС: Цирк и фарс

Калин Стоянов за ареста на кметовете от ДПС: Цирк и фарс

29 Октомври, 2026 14:42 767 29

  • калин стоянов-
  • димитър гавазов-
  • радослав ревански-
  • апелативен съд бургас-
  • търговия с влияние

Депутатът от ДПС говори на протест пред Съдебната палата в Бургас, докато Апелативният съд разглежда жалбите на Димитър Гавазов и Радослав Ревански

Калин Стоянов за ареста на кметовете от ДПС: Цирк и фарс - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Цирк, абсолютен цирк и фарс.“ Така депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов определи задържането на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов и кмета на Белица Радослав Ревански. Той говори пред Съдебната палата в Бургас, където жители на двете общини се събраха в тяхна подкрепа.

Апелативният съд в Бургас разглежда жалбите на двамата обвиняеми срещу наложената им мярка „задържане под стража“. На 22 октомври Окръжният съд в Бургас остави Гавазов и Ревански в ареста. Решението на апелативната инстанция по мерките за неотклонение е окончателно.

Стоянов направи сравнение между случая на двамата кметове и разследване за убийството на Илиян Филипов. По думите му при обвиняемия за убийството е наложена най-тежката мярка заради твърдение, че е извършил престъплението с огнестрелно оръжие.

За Гавазов и Ревански депутатът заяви, че става дума за „предположения, евентуално, може би, вероятно“ за упражнена търговия с влияние. Той изрази надежда съдът да вземе решението си по вътрешно убеждение и да не бъде подлаган на институционален натиск.

Гавазов и Ревански са обвиняеми за търговия с влияние. По същото производство обвиняем е и Христо Широков, областен координатор на ДПС в Бургас. На Широков е определена мярка за неотклонение „домашен арест“.

Според прокуратурата разследването е свързано с обществени поръчки за близо 7 милиона евро. От фирми изпълнители са били искани комисиони между 25 и 35 процента от получените суми. Тези твърдения са част от обвинението и не представляват установена с влязла в сила присъда вина.

Защитата на Гавазов и Ревански настоява за по-леки мерки за неотклонение. До произнасянето на Апелативния съд двамата остават в ареста.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Виж сега,

    35 2 Отговор
    Наред за ареста е Калин Стоянов, продажник и ухо на Угоен Пеевски и Тиквоча Борисов.

    14:45 29.10.2026

  • 3 Буздуган

    31 1 Отговор
    По сурата ще ги познаете..! Дъвкан , дъвкан и изплют..!

    Коментиран от #5

    14:46 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Така е!

    34 1 Отговор

    До коментар #3 от "Буздуган":

    Много точно го описваш. Смачканият и изплют Калин Стоянов е жалък слуга на Дебелите.

    14:49 29.10.2026

  • 6 Ами Ти Какво Очакваш ?

    3 11 Отговор
    От Тия Циркаджии ?

    14:50 29.10.2026

  • 7 За Правителството Ли ?

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Прав си!":

    Говориш ?

    14:51 29.10.2026

  • 8 А бе

    23 1 Отговор
    Ти си следващия,че има да си плащаш още от бопа

    14:54 29.10.2026

  • 9 Анонимен

    27 1 Отговор
    И този е бил министър на вътрешните работи

    Коментиран от #13

    14:54 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    21 1 Отговор
    Този се опитваше да се изкара независим и хоп в ДПС. Където имаше протести в негова защита, където са абсолютно недопустими в МВР. Като ползваха държавни автомобили, мотори, облекло и въоръжени.

    14:56 29.10.2026

  • 12 виктория

    20 1 Отговор
    тоя пъпеш не е ли за затвора!!! ортак с нотариуса!!!

    14:56 29.10.2026

  • 13 Бибитко от Банкя

    17 1 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    По-точно Калинчо беше главен секретар на МВР, назначен от Борисов и Пеевски. Стана заклет враг на Румен Радев, защото не го направиха служебен министър на вътрешните работи.

    15:05 29.10.2026

  • 14 Много сме, силни сме срещу ДПС

    1 10 Отговор
    Йотова: Твърдата ни позиция за спиране на войната в Украйна е руски мир чрез преговори срещу нея.
    Радев: Аз боря корупцията на българските пенсионери и млади майки с всички средства, позволени ми от закона
    Вълчев: Кандев е страхливец. Защото не иска дебат със заобикаляне на неудобните за Йотова въпроси. Аз не съм виновен, че не искам да отговоря на тях.
    Шишков; Аз не съм виновен, че шофьорите обожават моите моите мантинели и всички искат да се докоснат до тях с челен удар.
    Владо Николов: Аз не съм виновен, че спрях увеличението на майчинските. Все пак не съм майка, а татко на русначета. 4 гърла на мен чакат. И на фармацевтичните реклами.
    Доцова: Стресирана съм, че Колтуклиева се нокаутира сама. Можех и аз да я нокаутирам, но ме болят ръцете с мазоли от натискане на звънеца.
    Демерджиев: А аз съм травмиран, че Доцова е стресирана.
    Д-р Ивкова: Аз пък менажирам стресницата от стреса на Доцова и нямам време за реформи. Все пак съм прогресистка, а не реформаторка.

    НСО кадри: А какво да кажем ние с гайдите.

    Коментиран от #16

    15:07 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Последният софиянец

    9 1 Отговор
    Искате ли Наю Спицин за президент? Тогава гласувайте за "пиара" му Наю Пендачански!

    Коментиран от #20, #21

    15:14 29.10.2026

  • 18 послушният на боко

    11 1 Отговор
    обслужващ го политически знае какво говори - той правеше през цялото време ЦИРКОВЕ И ФАРСОВЕ. И съм сигурна, че и привържениците на ОПГ гроб мислят така.

    15:21 29.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ТЯ ПАНДАЧАНСКА

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Последният софиянец":

    Е ПО ЗЛЕ И ОТ АСЯ ПЮНИАРА ОТ ХАСКОВО И БОСА НА ДРОНОВЕТЕ КИКИ ПАРАПЕТОВ.

    15:27 29.10.2026

  • 21 Е защо да не го искаме

    1 7 Отговор

    До коментар #17 от "Последният софиянец":

    Всеки средностатистически българин с висше образование (без купена диплома) и с българско, а не с руско самосъзнание, може да стане.

    Каква философия има? Милваш наркобарони, говориш едно към гьотьоря кво да е, размахваш юмручета и се подписваш. Печатите ги удря секретарката. Ако пие кафе, вицето я замества.

    Коментиран от #27

    15:28 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Наглецо

    10 1 Отговор
    Този боцуняк трябваше да бъде съден заради побоищата на мирни граждани по улици и заведения, докато той беше на театър или концерт, все тая.Даже се изказа, че полицаите били жертвите!

    15:34 29.10.2026

  • 25 ДЕПУТАТЧЕТО

    7 1 Отговор
    НЕЩО СЕ ВЗЕ НА СЕРИОЗНО .

    15:37 29.10.2026

  • 26 Гост

    7 1 Отговор
    То се видя и пролича Калин чия калинка е!

    15:37 29.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Емигрант

    2 0 Отговор
    Явно главатарят на ДПС - "другарят Магнитски" не е доволен от предишния си говорител и е избрал просстакът К.Стоянов за да могат да го разберат цялото му опростачено стадо, защото ако се говори грамотно едва ли ще се намери овца която да разбере какво се говори ?

    15:51 29.10.2026

  • 29 пенсионер

    1 0 Отговор
    господин стоянов всичко това е пунта мара на някои за да

    15:56 29.10.2026

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