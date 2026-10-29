Калин Стоянов за ареста на кметовете от ДПС: Цирк и фарс

„Цирк, абсолютен цирк и фарс.“ Така депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов определи задържането на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов и кмета на Белица Радослав Ревански. Той говори пред Съдебната палата в Бургас, където жители на двете общини се събраха в тяхна подкрепа.

Апелативният съд в Бургас разглежда жалбите на двамата обвиняеми срещу наложената им мярка „задържане под стража“. На 22 октомври Окръжният съд в Бургас остави Гавазов и Ревански в ареста. Решението на апелативната инстанция по мерките за неотклонение е окончателно.

Стоянов направи сравнение между случая на двамата кметове и разследване за убийството на Илиян Филипов. По думите му при обвиняемия за убийството е наложена най-тежката мярка заради твърдение, че е извършил престъплението с огнестрелно оръжие.

За Гавазов и Ревански депутатът заяви, че става дума за „предположения, евентуално, може би, вероятно“ за упражнена търговия с влияние. Той изрази надежда съдът да вземе решението си по вътрешно убеждение и да не бъде подлаган на институционален натиск.

Гавазов и Ревански са обвиняеми за търговия с влияние. По същото производство обвиняем е и Христо Широков, областен координатор на ДПС в Бургас. На Широков е определена мярка за неотклонение „домашен арест“.

Според прокуратурата разследването е свързано с обществени поръчки за близо 7 милиона евро. От фирми изпълнители са били искани комисиони между 25 и 35 процента от получените суми. Тези твърдения са част от обвинението и не представляват установена с влязла в сила присъда вина.

Защитата на Гавазов и Ревански настоява за по-леки мерки за неотклонение. До произнасянето на Апелативния съд двамата остават в ареста.