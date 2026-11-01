Белица обърна вота: Близо 30% активност на балотажа

Белица отбеляза рязък обрат в избирателната активност на балотажа за президент. Към 16.00 часа до урните са отишли близо 30% от избирателите – около пет пъти повече в сравнение с първия тур, когато в общината са гласували малко под 8%.

Първите желаещи да гласуват са дошли минути след началото на изборния ден. „За по-добро бъдеще за България, за правилния човек“, казва Демир. Друг избирател посочва като свои очаквания да няма война, да има храна и цените да намалеят.

„Много промени трябва да се направят в тая държава. Ние сме пенсионери, имам 45 години стаж и съм с минимална пенсия. Не можем да издържаме“, заявява Николай.

Повече хора в секциите

Членове на секционни комисии описват значително по-голям интерес към гласуването. „Идват хора, които виждам за първи път, миналата неделя не съм ги видял“, казва Иво Иванов, член на СИК.

Според Гергана Тричкова, също член на СИК, избирателите са по-спокойни, защото на балотажа изборът е между двама кандидати. В най-голямата секция в общината – тази в село Горно Краище – дори се е образувала опашка от чакащи.

„Първият гласоподавател дойде в 7.01, защото държеше да гласува първи той и така си продължи през целия ден с доста, доста повече хора“, разказва секретарят на СИК Амира Джамбазка.

Лютово: от два гласа до 85

Най-видим е обратът в село Лютово. На първия тур там са гласували само двама души, а към 17.00 часа на балотажа броят им вече е 85.

„Винаги гласувам. Просто нямаше смисъл според мен да гласуваме на първи тур, затова“, обяснява жител на селото.

Друга жителка заявява, че според нея има натиск от политически партии, но отказва да уточни по какъв начин го усеща.

Първият тур в Белица премина на фона на задържането на кмета Радослав Ревански, който е обвиняем по разследване за престъпен сговор и търговия с влияние. На 29 октомври Апелативният съд в Бургас замени мярката му „задържане под стража“ с „домашен арест“. Ревански отрича да е извършил престъпление.

В община Белица изборният ден се провежда в 17 секции – в 7 се гласува с хартиени бюлетини, а в 10 с машини. Висока активност е отчетена и в останалите населени места. Окончателният брой на гласувалите ще стане ясен след края на изборния ден и обработването на протоколите.

Източници: bntnews.bg