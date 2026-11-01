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Белица обърна вота: Близо 30% активност на балотажа
  Тема: Избори

Белица обърна вота: Близо 30% активност на балотажа

1 Ноември, 2026 19:16 1 324 17

  • избори-
  • белица-
  • избирателна активност-
  • президентски избори-
  • радослав ревански

В село Лютово, където на първия тур гласуваха само двама души, до 17.00 часа своя вот са дали 85 избиратели

Белица обърна вота: Близо 30% активност на балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белица отбеляза рязък обрат в избирателната активност на балотажа за президент. Към 16.00 часа до урните са отишли близо 30% от избирателите – около пет пъти повече в сравнение с първия тур, когато в общината са гласували малко под 8%.

Първите желаещи да гласуват са дошли минути след началото на изборния ден. „За по-добро бъдеще за България, за правилния човек“, казва Демир. Друг избирател посочва като свои очаквания да няма война, да има храна и цените да намалеят.

„Много промени трябва да се направят в тая държава. Ние сме пенсионери, имам 45 години стаж и съм с минимална пенсия. Не можем да издържаме“, заявява Николай.

Повече хора в секциите

Членове на секционни комисии описват значително по-голям интерес към гласуването. „Идват хора, които виждам за първи път, миналата неделя не съм ги видял“, казва Иво Иванов, член на СИК.

Според Гергана Тричкова, също член на СИК, избирателите са по-спокойни, защото на балотажа изборът е между двама кандидати. В най-голямата секция в общината – тази в село Горно Краище – дори се е образувала опашка от чакащи.

„Първият гласоподавател дойде в 7.01, защото държеше да гласува първи той и така си продължи през целия ден с доста, доста повече хора“, разказва секретарят на СИК Амира Джамбазка.

Лютово: от два гласа до 85

Най-видим е обратът в село Лютово. На първия тур там са гласували само двама души, а към 17.00 часа на балотажа броят им вече е 85.

„Винаги гласувам. Просто нямаше смисъл според мен да гласуваме на първи тур, затова“, обяснява жител на селото.

Друга жителка заявява, че според нея има натиск от политически партии, но отказва да уточни по какъв начин го усеща.

Първият тур в Белица премина на фона на задържането на кмета Радослав Ревански, който е обвиняем по разследване за престъпен сговор и търговия с влияние. На 29 октомври Апелативният съд в Бургас замени мярката му „задържане под стража“ с „домашен арест“. Ревански отрича да е извършил престъпление.

В община Белица изборният ден се провежда в 17 секции – в 7 се гласува с хартиени бюлетини, а в 10 с машини. Висока активност е отчетена и в останалите населени места. Окончателният брой на гласувалите ще стане ясен след края на изборния ден и обработването на протоколите.

Източници: bntnews.bg


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 В колко ще

    7 1 Отговор
    Ядът кюфтетата и кебабчетата 😂

    19:20 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Шиши развърза кесията.

    19:21 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Балкани

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Обрат":

    НА тебе по 10 000!

    19:25 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 1312

    7 0 Отговор
    Докато едните гласуват под строй и след команда, а на другите не им дреме и лежат пред телевизорите-няма да прокопсаме...

    Коментиран от #17

    19:35 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пак на вятъра

    2 0 Отговор
    Отидоха на вятъра пак парите на Шкембе войвода. Можеха поне да се държат като политици, а те хукнаха по медиите да хвърлят помия по Йотова като селски идиоти. Отвратиха и тези, които мислеха да гласуват за тях. Има хубава наша, българска поговорка: Вола рови, но пръстта пада на гърба му. Показаха си истинските лица пред света.

    19:47 01.11.2026

  • 16 ДрБр

    0 0 Отговор
    Болимекура как са гласували помаците

    19:48 01.11.2026

  • 17 Бг претенции

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "1312":

    Така е.Много си прав.Не гласуват и после имат претенции за нещо.Щом не участвате в изборите значи каквото и да става не трябва да мрънкате кой какво направил

    19:50 01.11.2026

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