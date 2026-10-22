Проф. Пиргова: ПП и ДБ се колебаят дали да не направят отново сглобка с Борисов и Пеевски, и да борят Радев

„Съгласна съм с тезата на Румен Радев, че не е време за аматьори и за политици, които нямат достатъчно опит. Правителството си върши работата.“ Това заяви политологът проф. Мария Пиргова в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.
Според нея е нормално правителството да се бори с корупцията и да получава остри реакции. „Действията на правителството по-скоро ще мобилизират гражданите, които нямат намерение повече да търпят корупцията и деребейството на ДПС. Вярно, че Делян Пеевски се скри за известно време, сега пак се показа, но той вече не е фактор в държавата. Никоя институция не трябва да се съобразява с неговото поведение, с изборите или нещо друго“, каза политологът.
Румен Радев има много врагове и всички ще се стегнат зад Бойко Борисов и Делян Пеевски, за да преборят Радев, който е против тях“, коментира Пиргова.
По думите ѝ „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ се колебаят дали да не направят отново сглобка с Бойко Борисов и да борят Радев или да останат на антикорупционни позиции. От това колебание те ще загубят, според политолога.
„Сглобката се предлага от вижданията „всички срещу Радев“, защото Радев води балансирана политика с Русия и ще иска много по-силна съдебна власт, ще иска и съдебни решения след избора на нов главен прокурор“, заяви Пиргова. Тя смята, че враговете на правителството сега се обединяват срещу него, за да не се утвърди то за повече време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 факт
20:28 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🦄🌈🍭
20:29 22.10.2026
5 Последния Софиянец
НО! Радев НЕ МОЖЕ да поумнее. Това е ген.
20:29 22.10.2026
6 Горски
20:30 22.10.2026
7 Правителството си върши работата
20:30 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 честен ционист
Коментиран от #16, #21
20:31 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пич
Филма ще е без положителни герои!!!
20:32 22.10.2026
12 Съвсем скоро ще
Даже шиши е по-ербап - показа, че има капацитет и смелост да опита да организира контра-протест миналата зима. Давай кРадев боташов да те видим!
Смрад, смрад, смрад!
20:32 22.10.2026
13 Честен ционист
Радев направи толкова бeли. Държавата върви към гръцкия сценарий и дългова cпирала - не знам как следващите управления ще се справят с дълговете, които натрупаха. Прocто ще се закрие държавата.
20:34 22.10.2026
14 Кина
20:34 22.10.2026
15 Европеец
Коментиран от #25
20:34 22.10.2026
16 4567
До коментар #9 от "честен ционист":Радев, пропуснал си запетаята между цифрите в числото.
Коментиран от #18
20:34 22.10.2026
17 Европеец
20:35 22.10.2026
18 честен ционист
До коментар #16 от "4567":Радев, каквото и да направи ще има процент на удобрение като Вова 86%.
20:39 22.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Наглост БКП-арска
20:40 22.10.2026
21 Мунчовци
До коментар #9 от "честен ционист":МНОГО БЪРЗО УСВОИХМЕ МАНИЕРА НА ДИКТАТОРИТЕ!
20:44 22.10.2026
22 Не се
20:47 22.10.2026
23 Софиянец
20:47 22.10.2026
24 Фори
20:48 22.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 глупости на търкалета!
20:51 22.10.2026
30 благодаря, нямам повече въпроси
20:53 22.10.2026
31 Казуар
20:53 22.10.2026