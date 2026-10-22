Проф. Пиргова: ПП и ДБ се колебаят дали да не направят отново сглобка с Борисов и Пеевски, и да борят Радев

„Съгласна съм с тезата на Румен Радев, че не е време за аматьори и за политици, които нямат достатъчно опит. Правителството си върши работата.“ Това заяви политологът проф. Мария Пиргова в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Според нея е нормално правителството да се бори с корупцията и да получава остри реакции. „Действията на правителството по-скоро ще мобилизират гражданите, които нямат намерение повече да търпят корупцията и деребейството на ДПС. Вярно, че Делян Пеевски се скри за известно време, сега пак се показа, но той вече не е фактор в държавата. Никоя институция не трябва да се съобразява с неговото поведение, с изборите или нещо друго“, каза политологът.

Румен Радев има много врагове и всички ще се стегнат зад Бойко Борисов и Делян Пеевски, за да преборят Радев, който е против тях“, коментира Пиргова.

По думите ѝ „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ се колебаят дали да не направят отново сглобка с Бойко Борисов и да борят Радев или да останат на антикорупционни позиции. От това колебание те ще загубят, според политолога.

„Сглобката се предлага от вижданията „всички срещу Радев“, защото Радев води балансирана политика с Русия и ще иска много по-силна съдебна власт, ще иска и съдебни решения след избора на нов главен прокурор“, заяви Пиргова. Тя смята, че враговете на правителството сега се обединяват срещу него, за да не се утвърди то за повече време.