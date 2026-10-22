Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Проф. Пиргова: ПП и ДБ се колебаят дали да не направят отново сглобка с Борисов и Пеевски, и да борят Радев

Проф. Пиргова: ПП и ДБ се колебаят дали да не направят отново сглобка с Борисов и Пеевски, и да борят Радев

22 Октомври, 2026 20:27 539 31

  • мария пиргова-
  • продължаваме промяната-
  • демократична българия-
  • нова сглобка-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

„Сглобката се предлага от вижданията „всички срещу Радев“, защото Радев води балансирана политика с Русия и ще иска много по-силна съдебна власт, ще иска и съдебни решения след избора на нов главен прокурор“, заяви политологът

Проф. Пиргова: ПП и ДБ се колебаят дали да не направят отново сглобка с Борисов и Пеевски, и да борят Радев - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Съгласна съм с тезата на Румен Радев, че не е време за аматьори и за политици, които нямат достатъчно опит. Правителството си върши работата.“ Това заяви политологът проф. Мария Пиргова в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.
Според нея е нормално правителството да се бори с корупцията и да получава остри реакции. „Действията на правителството по-скоро ще мобилизират гражданите, които нямат намерение повече да търпят корупцията и деребейството на ДПС. Вярно, че Делян Пеевски се скри за известно време, сега пак се показа, но той вече не е фактор в държавата. Никоя институция не трябва да се съобразява с неговото поведение, с изборите или нещо друго“, каза политологът.
Румен Радев има много врагове и всички ще се стегнат зад Бойко Борисов и Делян Пеевски, за да преборят Радев, който е против тях“, коментира Пиргова.

По думите ѝ „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ се колебаят дали да не направят отново сглобка с Бойко Борисов и да борят Радев или да останат на антикорупционни позиции. От това колебание те ще загубят, според политолога.

„Сглобката се предлага от вижданията „всички срещу Радев“, защото Радев води балансирана политика с Русия и ще иска много по-силна съдебна власт, ще иска и съдебни решения след избора на нов главен прокурор“, заяви Пиргова. Тя смята, че враговете на правителството сега се обединяват срещу него, за да не се утвърди то за повече време.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 факт

    6 2 Отговор
    ще гризнат дръвцето

    20:28 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🦄🌈🍭

    16 2 Отговор
    Таз бабетка бивша комунистка, настояща прогресистка 🙉

    20:29 22.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    17 8 Отговор
    Имаме проблем: Шиши може да отслабне, Боко може да се пенсионира.
    НО! Радев НЕ МОЖЕ да поумнее. Това е ген.

    20:29 22.10.2026

  • 6 Горски

    8 6 Отговор
    Случва се нещо уникално в Българския политически живот от 36 години. Изминаха 6 месеца ( половин година) от 19 април когато се проведоха парламентарните избори. През месец юни доверието в правителството на Румен Радев е 50% а 24% недоверие. Днес според същите социологически агенции доверието е 39% а недоверие- 47%. ПБ на Радев се срива с 13.4% за тези месеци. Наблюдаваме най бързия срив на управление от 36 год. В предсмъртна агония лицето Радев премина в следващия етап на кризисния си пиар. Координирана акция с председателя на ДПС за временно отлагане на зловещия му край с обещание за протекция към Пеевски. И това се случва 3 дни преди изборите ,където въпреки платените и поръчкови соц.проучвания се оказва че кандидата на сриващите се управляващи Йотова има огромна вероятност да не достигне и до балотаж.

    20:30 22.10.2026

  • 7 Правителството си върши работата

    10 3 Отговор
    Така е. Банкрутира България и одра блеещото стадо.

    20:30 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 честен ционист

    2 11 Отговор
    Ако си направят сглобка на Радев ще му е по-лесно да ги забрани в куп. Ако не направят няма да влязат нито една в следващото НС. Ако съм на мястото на Радев предизвиквам нови предсрочни взимам 86% и закривам партийната система.

    Коментиран от #16, #21

    20:31 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пич

    1 2 Отговор
    Ако това стане, борбата ще е между едни боклуци, и други отпадъци!
    Филма ще е без положителни герои!!!

    20:32 22.10.2026

  • 12 Съвсем скоро ще

    8 5 Отговор
    изгоним Крадьо Боташов. Имаш милион и половина заблудени, да направят контрапротест.
    Даже шиши е по-ербап - показа, че има капацитет и смелост да опита да организира контра-протест миналата зима. Давай кРадев боташов да те видим!
    Смрад, смрад, смрад!

    20:32 22.10.2026

  • 13 Честен ционист

    5 5 Отговор
    В момента се връща най-тежкият комунизъм! Какво стана с “кошницата с грижа“? Българите обедняват, всеки ден им източват парите, а управляващите продължават да се оправдават. Вдигнаха ви винетни такси с 30% ,ток, вода ( 5 евро кубик),горива 40% над реалната стойност ,застраховки,лихви по бързи кредити на 500% ,стоки от първа необходимост.
    Радев направи толкова бeли. Държавата върви към гръцкия сценарий и дългова cпирала - не знам как следващите управления ще се справят с дълговете, които натрупаха. Прocто ще се закрие държавата.

    20:34 22.10.2026

  • 14 Кина

    8 2 Отговор
    Тази професорка как вижда колебанията..? Как се виждат колебания и въздух..? егати филма.!

    20:34 22.10.2026

  • 15 Европеец

    5 3 Отговор
    Изпaднал в бeзизходица, безcилие и пaника след последните проучвания на социолозите в които процента на ПБ се срива от 44.7% на 30.1% за 6 месеца и недoверието към правителството му е 47% и 39% дoверие, мунчo кРaдeв боташoв премина към oтчаян ход! Кooрдинирани пиaр aкции с ДПС за втвърдявaне на електорaтите си. Пaниката при мунчo е огромна и след последните многоxилядни протеcти. Доверието към него се стопява като мaйски cняг и то през лeтните месеци. Удaри обикнoвените хора тeжко и зловeщо - горива най скъпи в историята ни ,хранителни продукти за 6 месеца 20% нагоре ,ток ,вода и парно увеличение от 1 юли ,винетни стикери с 30% нагоре ,данъци ,такси и застраховки ,замразяване мин.работна заплата и увеличение на цигари и лиxви по бързи кредити с 4-500%. В момента на власт е най грaбителската червeна олигархия мeнтор на мунчо кРaдев чиято цел е зaкриване на държавaта.

    Коментиран от #25

    20:34 22.10.2026

  • 16 4567

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Радев, пропуснал си запетаята между цифрите в числото.

    Коментиран от #18

    20:34 22.10.2026

  • 17 Европеец

    3 1 Отговор
    Изпaднал в бeзизходица, безcилие и пaника след последните проучвания на социолозите в които процента на ПБ се срива от 44.7% на 30.1% за 6 месеца и недoверието към правителството му е 47% и 39% дoверие, мунчo кРaдeв боташoв премина към oтчаян ход! Кooрдинирани пиaр aкции с ДПС за втвърдявaне на електорaтите си. Пaниката при мунчo е огромна и след последните многоxилядни протеcти. Доверието към него се стопява като мaйски cняг и то през лeтните месеци. Удaри обикнoвените хора тeжко и зловeщо - горива най скъпи в историята ни ,хранителни продукти за 6 месеца 20% нагоре ,ток ,вода и парно увеличение от 1 юли ,винетни стикери с 30% нагоре ,данъци ,такси и застраховки ,замразяване мин.работна заплата и увеличение на цигари и лиxви по бързи кредити с 4-500%. В момента на власт е най грaбителската червeна олигархия мeнтор на мунчо кРaдев чиято цел е зaкриване на държавaта.

    20:35 22.10.2026

  • 18 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "4567":

    Радев, каквото и да направи ще има процент на удобрение като Вова 86%.

    20:39 22.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Наглост БКП-арска

    4 2 Отговор
    Тази комунистка е червена и в червата и е много противна и нагла! Гюров "нямал опит" като политик! ха-ха-ха! Само че, Пирговата, като служебен премиер Гюров се спарви отлично, Кандев като МВР - министръ- също! Добре ма, Пирговата, Фатмакът и червенокосата му слугиня, покровителката на наркобарони и углавни престъпници, какво добро направиха за народа ни с техния "богат опит"? Какво ма, Пиргова комунизинке? А днес на закриването на кампанията на Йотовата слугиня, на първия ред се беше наредил и един дърт, вече с деменция карагьозчия, много некадърен, ама го пробутваха в доста филми, понеже татко му, майка му, баба му и дядо му били "активни борци"! За Попандовата срамна персона става дума!

    20:40 22.10.2026

  • 21 Мунчовци

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    МНОГО БЪРЗО УСВОИХМЕ МАНИЕРА НА ДИКТАТОРИТЕ!

    20:44 22.10.2026

  • 22 Не се

    0 0 Отговор
    учудих. Не е за първи път.

    20:47 22.10.2026

  • 23 Софиянец

    1 2 Отговор
    Сглобката никого не е спирала! Евроатлантическите плъхове и мутро безродниците винаги са се обичали!

    20:47 22.10.2026

  • 24 Фори

    2 2 Отговор
    Тази дрънка безмислици!

    20:48 22.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 глупости на търкалета!

    1 1 Отговор
    Тази не е анализатор,а пропагандист на некадърните прогресисти.

    20:51 22.10.2026

  • 30 благодаря, нямам повече въпроси

    0 0 Отговор
    Тази е политоложка, ама е професор и била много умна .

    20:53 22.10.2026

  • 31 Казуар

    0 0 Отговор
    Руската агентка Пиргова много често започна да дава акъл по медиите.

    20:53 22.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол