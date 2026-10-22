Първан Симеонов: Тези президентски избори може да се окаже, че не са на твърдите ядра

Интересни ще са тези президентски избори - може да се окаже, че не са с най-ниска активност и не са на твърдите ядра.

Това каза пред БНР Първан Симеонов от агенция "Мяра" в коментар на данните от национално представително изследване на социологическата агенция за Българското национално радио. Според резултата, ако президентските избори бяха в средата на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 43,4% от гласуващите, за Андрей Гюров и Георги Кандев – 28,9%, за Костадин Костадинов и Петър Волгин – 10,2%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,1%, за Радостин Василев и Красимир Манов – 2,9%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 1,9%.

В този тип избори реален кандидат е и "Не подкрепям никого", а към средата на октомври това квадратче в бюлетината биха избрали 2,5%, посочи той и коментира:

"Това означава, че към настоящия момент имаме тази картина, остават най-важните решаващи дни до изборите и по всичко личи, че и след това към балотажа".

Вторият тур са си нови избори, изтъкна социологът и уточни:

"Те много зависят от психологическия прочит на разликата на първия тур - дали ще е голяма, или - малка, и дали ще бъде разказана като такава. И кой кого ще подкрепя на втория тур, кой какъв коз ще вади от ръкава и какво ще реши дебатът, който се очертава".

Симеонов подчерта, че изследването показва моментна картина на електоралните нагласи, а не са прогноза.

"Президентските избори ще са със сигурност един от тестовете към действащата изпълнителна власт. Едно от нещата, които се очакват, е дали и доколко управляващата партия ПБ ще заяви подкрепата си още по-ясно, или ще подкрепи своя ангажимент през политически изказвания към г-жа Йотова. Това, което показват данните, е, че тя продължава да разполага с електоралната ниша, с която разполагаше и преди около месец, но в известна степен тази ниша има нужда от мобилизация. Електоралният дял е същият, но не е толкова твърд. Вероятно роля са изиграли различните обстоятелства от външнополитически характер, както и всички теми, които противниковият щаб повдигна в хода на кампанията, като това с помилванията, например", коментира той.

В лагера на Андрей Гюров се вижда мобилизация, външнополитическата ситуация енергизира този тип говорене, посочи Първан Симеонов и добави, че Гюров вероятно трябва да разгърне своя потенциал в дебат.

"Що се отнася до третото място засега - Костадинов и Волгин - там по традиция следва да се изчака до края и нищо да не се предпоставя, защото тази ниша на по-радикално гласуващите традиционно поднася изненади. Костадинов има малко време, ако иска да навакса изоставането към този момент", смята той.

Данните са на социологическа "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.