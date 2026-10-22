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Първан Симеонов: Тези президентски избори може да се окаже, че не са на твърдите ядра
  Тема: Избори

Първан Симеонов: Тези президентски избори може да се окаже, че не са на твърдите ядра

22 Октомври, 2026 21:45 638 17

  • първан симеонов-
  • президентски избори-
  • твърди ядра

Вторият тур са си нови избори, изтъкна социологът и уточни: "Те много зависят от психологическия прочит на разликата на първия тур - дали ще е голяма, или - малка, и дали ще бъде разказана като такава. "

Първан Симеонов: Тези президентски избори може да се окаже, че не са на твърдите ядра - 1
Снимка: БНР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Интересни ще са тези президентски избори - може да се окаже, че не са с най-ниска активност и не са на твърдите ядра.

Това каза пред БНР Първан Симеонов от агенция "Мяра" в коментар на данните от национално представително изследване на социологическата агенция за Българското национално радио. Според резултата, ако президентските избори бяха в средата на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 43,4% от гласуващите, за Андрей Гюров и Георги Кандев – 28,9%, за Костадин Костадинов и Петър Волгин – 10,2%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,1%, за Радостин Василев и Красимир Манов – 2,9%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 1,9%.

В този тип избори реален кандидат е и "Не подкрепям никого", а към средата на октомври това квадратче в бюлетината биха избрали 2,5%, посочи той и коментира:

"Това означава, че към настоящия момент имаме тази картина, остават най-важните решаващи дни до изборите и по всичко личи, че и след това към балотажа".

Вторият тур са си нови избори, изтъкна социологът и уточни:

"Те много зависят от психологическия прочит на разликата на първия тур - дали ще е голяма, или - малка, и дали ще бъде разказана като такава. И кой кого ще подкрепя на втория тур, кой какъв коз ще вади от ръкава и какво ще реши дебатът, който се очертава".

Симеонов подчерта, че изследването показва моментна картина на електоралните нагласи, а не са прогноза.

"Президентските избори ще са със сигурност един от тестовете към действащата изпълнителна власт. Едно от нещата, които се очакват, е дали и доколко управляващата партия ПБ ще заяви подкрепата си още по-ясно, или ще подкрепи своя ангажимент през политически изказвания към г-жа Йотова. Това, което показват данните, е, че тя продължава да разполага с електоралната ниша, с която разполагаше и преди около месец, но в известна степен тази ниша има нужда от мобилизация. Електоралният дял е същият, но не е толкова твърд. Вероятно роля са изиграли различните обстоятелства от външнополитически характер, както и всички теми, които противниковият щаб повдигна в хода на кампанията, като това с помилванията, например", коментира той.

В лагера на Андрей Гюров се вижда мобилизация, външнополитическата ситуация енергизира този тип говорене, посочи Първан Симеонов и добави, че Гюров вероятно трябва да разгърне своя потенциал в дебат.

"Що се отнася до третото място засега - Костадинов и Волгин - там по традиция следва да се изчака до края и нищо да не се предпоставя, защото тази ниша на по-радикално гласуващите традиционно поднася изненади. Костадинов има малко време, ако иска да навакса изоставането към този момент", смята той.

Данните са на социологическа "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Господин за един ден

    7 1 Отговор
    В България врачки и медиуми дал бог ..

    Коментиран от #15

    21:47 22.10.2026

  • 2 ядро

    6 4 Отговор
    По-твърдо от руското ядро е само чугунената руска глава.

    21:48 22.10.2026

  • 3 !!!?

    7 2 Отговор
    Има отровна русофилска плесен, която пълзи върху България...

    21:52 22.10.2026

  • 4 избирател

    2 2 Отговор
    Въпреки внушенията за уж непартийни кандидати, социалистката Йотова заради поста станала безпартийна и изпълнително прогресивна, а и щедро раздаваща украински територии срещу мир.
    Да им спрем подкрепата и да ги принудим да склонят глава е нейното миролюбиво мото.
    А украинците искат само оръжие и сами да решат дали да си отстъпят територията или пък искат да загинат за родината си.

    21:54 22.10.2026

  • 5 Социологическата стъкмистика

    4 0 Отговор
    е точна като " или ще вали,или няма да вали".

    21:54 22.10.2026

  • 6 Много Известен Съветски Актьор

    4 0 Отговор
    Първане, вземи се обръсни, че приличаш на козел с тази "брадичка". И си оправи "стъкмистиката", че никой не ви вярва на "прогнозите", врачки и гледачки на партийна хранилка.

    21:56 22.10.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Преди месец на 21 септември Явор Дачков който е в инициативния комитет на Йотова публикува в профила си че имала 3 пъти повече подкрепа от Гюров ( 47% - на 16%) . Преди 2 седмици при първото проучване на соц.агенция "Мяра" резултата им беше 48% -Йотова и 24% - Гюров ( 24 % разлика). Днес е следващото проучване на същата агенция и резултата е 43% -Йотова и 29% -Гюров ( 14 % разлика). Значи за 2 седмици са стопени 10%. А и като знаем че сoц.агенциите са близки до ПБ, след 4 дни на изборите няма да е странно резултата да е обратен.

    21:58 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Просто човек

    0 0 Отговор
    Преди те харесвах, но разбрах какъв нагаждач си…

    22:04 22.10.2026

  • 13 Цвете

    1 2 Отговор
    СИМЕОНОВ ОБЪРНАЛ СИ ИЗБОРА НАОПАКИ.И ТАКА 43 % СА ЗА ГЮРОВ, А НА ЙОТОВА СА 23 %. И СТИГА ЛЪГОТЕХТЕ.ПОГЛЕДНИ ,КАКВО Е ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИСТИНСКИТЕ СОЦИОЛОЗИ.🇪🇺🇧🇬💯

    22:06 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Народът ще избере Коцето

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Господин за един ден":

    Страхува се от война.

    22:06 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цвете

    1 1 Отговор
    КОМУ Е НУЖНО ТЕЗИ ПРЕДИЗБОРНИ ЛЪЖИ.ДОБРЕ ЛИ ВИ ПЛАЩАТ ? КАК ЕДИН НЕ НАДМОГНЕ ЕГОТО СИ И ДА ГОВОРИ ДИРЕКТНО В ПРАВ ТЕКСТ? ТОВА ЩЕ ВИ Е ОТ ПОЛЗА И ДА ПОВЯРВАТ БЪЛГАРИТЕ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ НАИСТИНА НА АГЕНЦИЯ С ГЛАВНО " А "? 🇧🇬🇪🇺💯

    22:12 22.10.2026

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