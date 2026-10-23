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АЕЖ иска отговорност за случая със Соня Колтуклиева

АЕЖ иска отговорност за случая със Соня Колтуклиева

23 Октомври, 2026 03:53 528 12

  • аеж-
  • соня колтуклиева-
  • нсо-
  • михаела доцова-
  • военна прокуратура

Организацията настоява за бързо и прозрачно разследване на употребата на сила от служител на НСО. Службата е разпоредила незабавна проверка на инцидента

АЕЖ иска отговорност за случая със Соня Колтуклиева - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Асоциацията на европейските журналисти – България настоява да бъде потърсена отговорност за употребата на физическа сила от служител на Националната служба за охрана срещу репортерката Соня Колтуклиева. Организацията призовава за бързо и прозрачно разследване на инцидента, който е заснет във видеоклип, разпространен в социалните мрежи.

Според АЕЖ служителят на НСО е използвал сила срещу Колтуклиева, след което той и негови колеги са напуснали мястото, без да проверят състоянието ѝ. От организацията посочват, че на журналистката не е оказана първа помощ и не е повикана спешна помощ.

„АЕЖ настоява за бързо и прозрачно разследване на инцидента, понасяне на отговорност от извършителя, неговите колеги и неговите началници“, се казва в позицията.

Какво предвижда законът

АЕЖ подчертава, че независимо дали действията на Колтуклиева могат да бъдат определени като провокация, Законът за НСО задължава офицерите и сержантите от службата по възможност да предприемат всички необходими мерки, за да не застрашават живота и здравето на гражданите.

Според организацията от видеозаписа се вижда, че служителят не е съобразил действията си с това изискване. АЕЖ настоява да бъде изяснена както евентуалната наказателна и служебна отговорност, така и ролята на неговите колеги и началници.

Критики към Михаела Доцова

Организацията поставя и въпроса за политическата отговорност на управляващите. Критиката е насочена към председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която според АЕЖ не е направила опит да разпореди на охранителите да останат на място и да се погрижат за пострадалата или поне да проверят състоянието ѝ.

От АЕЖ заявяват, че Колтуклиева е имала резонен въпрос към Доцова, свързан с работата на парламента. В позицията се казва, че вместо да отговори, председателят на Народното събрание се е възползвала от охраната, за да се качи в автомобила.

След разпространяването на кадрите НСО разпореди незабавна проверка на действията на служителите си. За случая е уведомена и Военната прокуратура. Михаела Доцова заяви пред журналисти: „Като човек и като жена изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи.“

Резултатите от проверката трябва да изяснят дали действията на служителя са били съобразени със закона и с конкретната ситуация. До приключването ѝ отговорността на участниците не е установена.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    4 2 Отговор
    тая уж журналистка, трябва да я санкционират поне за дребно хулиганство ,хайде да не е опит за нападение

    03:59 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    8 1 Отговор
    Ехее какво става бе хора операция ли и правиха на тази , кракът ли е счупен , пила кафе в болницата и заминала..! Ам тъй де..

    Коментиран от #11

    04:02 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Промяната

    7 2 Отговор
    Ужким нямало други журналисти, пък заснето на клип! Нагласена работа. Костинброд по поръчка на Боко и Шиши.

    Коментиран от #8

    04:13 23.10.2026

  • 6 Снежанка Димитрова

    2 5 Отговор
    Това което се случи с журналистката е не само недопустимо,а и укоримо. Гардът много се е престарал,но поведението на председателката на Парламента също е необяснимо. Не може да се отнасят толкова безчовечно към журналист,който си изпълнява служебните задължения. Когато е осъзнала какви ще бъдат последиците за .нейната кариера е тръгнала да замазва гафа. Тази председателка също трябва да си подаде оставката,защото с това поведение на безразличие уронва авторитета на НС.

    04:26 23.10.2026

  • 7 кхоик

    4 1 Отговор
    Вие не сте жутналисти, и в този смисъл нямате никакви права. Вие сте лъжци и манипулатори, поръчкови и добре платени. Нямаме журналисти в България. Няма. Стига на тези парцали поръчково платените стига им викахте журналисти. Това е един платен парцал. Боклук. В телевизиите БТВ, НОВА и БНТ няма журналисти а мазни мисири и мисирки, парцали, които се ослушват кои ще им хвърли повече зоб. Това са платени поръчкови некадърници и утайки, които лъжат и манипулират българите, и ние изобщо не ги и жалим. Слава на Господ Иисус Христос, останала е жива след инцидента тази маймуна. С мазната си лъжлива и интригантска муцуна ще си вземе сребърниците дето е заработила от поръчката, и ще продължи да обслужва тези които и плащат. Поне няма да я лежат за хубава. И спрете да им викате журналисти, мИрси.

    04:28 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Това нахално бабе

    1 0 Отговор
    Е мнооооого далеч от това, да се нарича журналист!

    04:43 23.10.2026

  • 10 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Радев докара руското мракобесие в България.В Русия неудобните журналисти се убиват.Колтуклиева получи предложение.

    04:47 23.10.2026

  • 11 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Овчар седнал на гега

    04:49 23.10.2026

  • 12 Чичо линч

    1 0 Отговор
    БОЙ И Е,ИВА,Н. ЗА НСО И ДАМС СЪСТАВА ЗАКРИВАНЕ И ПРАЩАНЕ В БАРДАКА И ЗАБЕЕНИЕ.

    04:50 23.10.2026

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