АЕЖ иска отговорност за случая със Соня Колтуклиева

Асоциацията на европейските журналисти – България настоява да бъде потърсена отговорност за употребата на физическа сила от служител на Националната служба за охрана срещу репортерката Соня Колтуклиева. Организацията призовава за бързо и прозрачно разследване на инцидента, който е заснет във видеоклип, разпространен в социалните мрежи.

Според АЕЖ служителят на НСО е използвал сила срещу Колтуклиева, след което той и негови колеги са напуснали мястото, без да проверят състоянието ѝ. От организацията посочват, че на журналистката не е оказана първа помощ и не е повикана спешна помощ.

Какво предвижда законът

„АЕЖ настоява за бързо и прозрачно разследване на инцидента, понасяне на отговорност от извършителя, неговите колеги и неговите началници“, се казва в позицията.

АЕЖ подчертава, че независимо дали действията на Колтуклиева могат да бъдат определени като провокация, Законът за НСО задължава офицерите и сержантите от службата по възможност да предприемат всички необходими мерки, за да не застрашават живота и здравето на гражданите.

Според организацията от видеозаписа се вижда, че служителят не е съобразил действията си с това изискване. АЕЖ настоява да бъде изяснена както евентуалната наказателна и служебна отговорност, така и ролята на неговите колеги и началници.

Критики към Михаела Доцова

Организацията поставя и въпроса за политическата отговорност на управляващите. Критиката е насочена към председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която според АЕЖ не е направила опит да разпореди на охранителите да останат на място и да се погрижат за пострадалата или поне да проверят състоянието ѝ.

От АЕЖ заявяват, че Колтуклиева е имала резонен въпрос към Доцова, свързан с работата на парламента. В позицията се казва, че вместо да отговори, председателят на Народното събрание се е възползвала от охраната, за да се качи в автомобила.

След разпространяването на кадрите НСО разпореди незабавна проверка на действията на служителите си. За случая е уведомена и Военната прокуратура. Михаела Доцова заяви пред журналисти: „Като човек и като жена изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи.“

Резултатите от проверката трябва да изяснят дали действията на служителя са били съобразени със закона и с конкретната ситуация. До приключването ѝ отговорността на участниците не е установена.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg