Михаела Доцова: На дневен ред са ВСС и бюджетът за 2027 година, а не моята оставка

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова пристигна във Военната прокуратура по случая със Соня Колтуклиева. Тя заяви, че е извикана да даде показания за инцидента, при който журналистката пострада след физически сблъсък със служител на Националната служба за охрана.

На въпрос за настояването на опозицията да подаде оставка Доцова не каза дали обмисля такава стъпка. Вместо това посочи кои според нея са непосредствените задачи пред парламента.

Доцова не коментира действията на НСО

„В момента на дневен ред в парламента е изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, очакваме и Министерският съвет да внесе проекта на бюджет за 2027 г.“

Председателят на парламента отказа да даде оценка дали служителите на НСО са допуснали грешка при инцидента. „Не съм контролен орган на НСО, така че не мога да взема отношение. Те работят по протоколи. Има вътрешна проверка, доколкото знам“, заяви тя.

Доцова добави, че не може да коментира начина, по който служителите са изпълнили задълженията си. Попитана дали началникът на НСО трябва да бъде освободен, тя посочи, че Народното събрание не участва в процедурата по назначаването и освобождаването на ръководителя на службата и затова няма да изразява позиция.

Инцидентът стана на 22 октомври

Случаят, по който е сезирана Военната прокуратура, се разигра на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София. Соня Колтуклиева се опита да зададе въпрос на Михаела Доцова, като отвори вратата на служебния автомобил, в който се намираше парламентарният председател. След намесата на служител на НСО журналистката падна на тротоара и беше транспортирана до Военномедицинската академия.

След инцидента Националната служба за охрана разпореди вътрешна проверка, а по случая беше сезирана Военната прокуратура. Случаят предизвика политически реакции и призиви за поемане на отговорност. Президентът Илияна Йотова осъди поведението на охранителя и заяви, че ще поиска оставката на началника на НСО Емил Тонев, който впоследствие подаде оставка.

Източници: focus-news.net