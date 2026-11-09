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Михаела Доцова: На дневен ред са ВСС и бюджетът за 2027 година, а не моята оставка

Михаела Доцова: На дневен ред са ВСС и бюджетът за 2027 година, а не моята оставка

9 Ноември, 2026 15:44 1 101 71

  • михаела доцова-
  • военна прокуратура-
  • соня колтуклиева-
  • нсо-
  • висш съдебен съвет

Председателят на Народното събрание даде показания във Военната прокуратура по случая със Соня Колтуклиева. Тя не отговори дали обмисля оставка

Михаела Доцова: На дневен ред са ВСС и бюджетът за 2027 година, а не моята оставка - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова пристигна във Военната прокуратура по случая със Соня Колтуклиева. Тя заяви, че е извикана да даде показания за инцидента, при който журналистката пострада след физически сблъсък със служител на Националната служба за охрана.

На въпрос за настояването на опозицията да подаде оставка Доцова не каза дали обмисля такава стъпка. Вместо това посочи кои според нея са непосредствените задачи пред парламента.

„В момента на дневен ред в парламента е изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, очакваме и Министерският съвет да внесе проекта на бюджет за 2027 г.“

Доцова не коментира действията на НСО

Председателят на парламента отказа да даде оценка дали служителите на НСО са допуснали грешка при инцидента. „Не съм контролен орган на НСО, така че не мога да взема отношение. Те работят по протоколи. Има вътрешна проверка, доколкото знам“, заяви тя.

Доцова добави, че не може да коментира начина, по който служителите са изпълнили задълженията си. Попитана дали началникът на НСО трябва да бъде освободен, тя посочи, че Народното събрание не участва в процедурата по назначаването и освобождаването на ръководителя на службата и затова няма да изразява позиция.

Инцидентът стана на 22 октомври

Случаят, по който е сезирана Военната прокуратура, се разигра на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София. Соня Колтуклиева се опита да зададе въпрос на Михаела Доцова, като отвори вратата на служебния автомобил, в който се намираше парламентарният председател. След намесата на служител на НСО журналистката падна на тротоара и беше транспортирана до Военномедицинската академия.

След инцидента Националната служба за охрана разпореди вътрешна проверка, а по случая беше сезирана Военната прокуратура. Случаят предизвика политически реакции и призиви за поемане на отговорност. Президентът Илияна Йотова осъди поведението на охранителя и заяви, че ще поиска оставката на началника на НСО Емил Тонев, който впоследствие подаде оставка.

Източници: focus-news.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колтуклиева

    18 23 Отговор
    Доца е нечовек.

    Коментиран от #52

    15:45 09.11.2026

  • 2 Само питам

    17 20 Отговор
    Тая истинска блондинка ли е или под прикритие.

    Коментиран от #9, #22, #25, #29, #36

    15:46 09.11.2026

  • 3 честен ционист

    27 24 Отговор
    Комунист доброволно оставка не подава

    15:47 09.11.2026

  • 4 Последния Софиянец

    33 22 Отговор
    Нали е представител на народа?Защо ходи с десет души охрана?

    Коментиран от #6, #7

    15:47 09.11.2026

  • 5 Михаела

    16 15 Отговор
    Сутрин и вечер пия биче мляко, разнасям го старателно по лицето, и......... егати и физиономията?!

    15:48 09.11.2026

  • 6 Отговор

    12 20 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Защото е министър председател а не мияч на чинии в ресторант

    Коментиран от #13, #21

    15:50 09.11.2026

  • 7 ЧЕТИ КОНСТИТУЦИЯТА

    28 21 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    НИЕ СМЕ ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА И ДОЦОВА Е ПЪРВИЯТ ЧОВЕК В ДЪРЖАВАТА.ЗАЩО НЕ РАЗПИТВАТ КОЛТУКЛИЕВА И НЕ СА Я ЗАТВОРИЛИ ДОСЕГА ЗА ОПИТ ЗА ПОКУШЕНИЕ.РЕЙГЪН ЕДВА НЕ ГО УБИХА В АНАЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ

    Коментиран от #12, #20

    15:51 09.11.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    21 15 Отговор
    Ние сме БКП. И аз като член на Партията съм недосегаема !!!
    КОЯ СЪМ АЗ, кои сте вие, мръш....ци ?

    15:53 09.11.2026

  • 9 ма ДУРО

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Има къде да провериш 😀.
    Хем ще разбереш, хем ще я зарадваш

    15:55 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дедикс

    6 17 Отговор
    Оставете хубавото момиче намира.

    Коментиран от #14

    15:56 09.11.2026

  • 12 Лошо

    22 10 Отговор

    До коментар #7 от "ЧЕТИ КОНСТИТУЦИЯТА":

    Смятай ако това е първият човек в нашата мила родина.

    15:57 09.11.2026

  • 13 Последния Софиянец

    27 6 Отговор

    До коментар #6 от "Отговор":

    През царско време депутатите са нямали охрана.Само Царят.

    Коментиран от #34, #40

    15:57 09.11.2026

  • 14 Направо принцеса

    18 6 Отговор

    До коментар #11 от "Дедикс":

    Вземи си я у вас

    15:58 09.11.2026

  • 15 Гуру Гарабед

    19 14 Отговор
    Жалка карикатура. Влачи се след крадев като безгръбначен охлюв

    Коментиран от #17

    15:58 09.11.2026

  • 16 Председателката на НС,

    12 14 Отговор
    Чийто гард събори Колтуклиева на земята,се извини на феновете, че малодушно е избягала от местопроизшествието."Разбира се,че можех да се върна и да я изритам по главата.Но още съм неопитна, не съм свикнала да бъда първа сред равни.Още не съм осъзнала, че на мен ми е позволено това, което не е позволено на добитъка".

    15:58 09.11.2026

  • 17 Защо като?

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Гуру Гарабед":

    Тя си е точно такава

    15:59 09.11.2026

  • 18 Майора

    12 9 Отговор
    Още не направили и един петък служба и се мислят че да всичко на този свят!

    16:00 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Полилюлю

    11 13 Отговор

    До коментар #7 от "ЧЕТИ КОНСТИТУЦИЯТА":

    Не си прав Доцова е втори екскремент в държавата, първи екскремент е крадев

    16:00 09.11.2026

  • 21 Ами няма кой

    13 8 Отговор

    До коментар #6 от "Отговор":

    Да я вземе да мие чинии.И за миячка не става.

    16:00 09.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ПИК МИК

    13 15 Отговор
    Оставка заради някаква платена лелка с телефон , която прекрачва много съзнателно граници, които не трябва... Смехотворна ситуация...

    16:03 09.11.2026

  • 25 Последния Софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Само Манол Генов и Копринков знаят.

    Коментиран от #33

    16:03 09.11.2026

  • 26 !!!?

    16 9 Отговор
    ОСТАВКА за Доцова !!!

    Коментиран от #39

    16:04 09.11.2026

  • 27 ту-туу

    15 7 Отговор
    стига с тоя нагъл колтукли

    16:05 09.11.2026

  • 28 Само да припомня

    15 10 Отговор
    Когато Б.Б обикаляше в кортежа му имаше 2-3 коли, чорапа като дойде в Пловдив трябва 10 мин да чакам да се изредят НСО и МВР. Все едно Путин или Тръмп минава.

    16:06 09.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Първо

    17 6 Отговор
    оставката ! Не се ослушвай и не наглей , имаш опит в това , но до тук !

    16:08 09.11.2026

  • 31 Шоколипов

    13 6 Отговор
    Ето това е безгръбначно нищожество,то нищо не знае и за нищо няма мнение. Като всички пу.тлероиди на крадев .

    16:09 09.11.2026

  • 32 Наглост дядоДоцова без карй

    12 7 Отговор
    Тая на снимката е не само нагла! Тя е потресаващо нагла, мръсан, мазна ипротивна! Тя е студенокръвно двукопитно, лишено от всякаква човечност, състрадание и съпричастност към болката на ближния! Цяла България вия как внучката на дядо Доцо гледаше през лимузината проснатата на земята журналистка, но най-спокойно потегли и не слезе, за да види какво се случав! Добре ма, Доцова прогресивна и фатмашка слугиньо! А, ако Колтуклиева беше умряла?! Ти лъжеш, че не си я видяла как е паднала, понеже онзи изверг, пазвантинът ти, я блъсна с цялата си мъжка сила! И ти отличон видя, долна лъжкиньо! Не, оставката ти е на дневен ред и дори е задължителон, лъжкиньо нагла и грозна! Длъжна си да се изметеш от Парламента! Върви в село Славяново да разгонваш враните от лозето на Фатмака, който те назначи на най-високия пост в държаваат, все едно, че те назначавап за продавачка в кварталната бакалия! Ами, толкова му е акълът!

    16:09 09.11.2026

  • 33 Коловери

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    Абсолютно вярно,

    16:10 09.11.2026

  • 34 !!!?

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    България е Парламентарна република и според Конституцията точно Доцова е Царя, а не и.ф. президент Йотовица и и.ф. премиер Кеш... !!!?

    Коментиран от #56

    16:10 09.11.2026

  • 35 Циник

    6 7 Отговор
    Военна Прокуратура не и ли е работа да се занимава с военни престъпления? Да ходят да арестуват Тагарев тогава, а не да служат за параван на една нагла провокаторка като оная пишман журналистка. Смешна държава.

    16:11 09.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ОСТАВКА!

    10 7 Отговор
    Оставка! Оставка! Оставка! Това не е човек, това е змия!

    16:12 09.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Депутатите и сега нямат охрана

    16:15 09.11.2026

  • 41 Стига триеш,

    9 3 Отговор
    Тая е едно превтасало тесто. Кисело, миризливо, противна.

    16:15 09.11.2026

  • 42 Мсаа

    7 3 Отговор
    Тая излъчва грозотия, простотия и наглост.Радев, да ги таковам кадрите.

    16:17 09.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Горски

    8 6 Отговор
    При бай Тошо имаше съдебно производство по бърза процедура. Баба Соня вече щеше да е в някоя трудово-възпитателна колония, да чука камъни и да пее песни за мира и братството между народите. А ако Доцова беше спряла и отговорила на въпросите по наболял обществен въпрос - нищо от това нямаше да се случи. Не е ясно защо Доцова се правеше, че журналистката не съществува и надменно се подхилваше - все пак властта на Доцова произлиза от народа и в известен смисъл тя е слуга на народа - а не аристократ унаследил поста. И колтук трябва да бъде разпитан, защо дърпа вече затворена врата на охраняема кола. Добре, че нашата "демокрация" се рзличава от всички демокрации по земните кълбета. Защото демокрацията означава спазване на законите , а не свободия.

    Коментиран от #64

    16:18 09.11.2026

  • 45 Защо да подава оставка

    6 7 Отговор
    Пострадалата госпожа не може да се нарече че е журналистка. Тя е платена клюкарка, по нахална и от комар и беше сигурно, че рано или късно ще си получи това което търси. Тази ще навре микрофона където и кажат, не за истината, това изобщо не я интересува, а защото са и наредили господарите, законите не важат за тях, сеир бружение да има. Дано и плащането да е оправдано, защото нещо не го изигра както трябва.

    16:18 09.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 И това

    8 3 Отговор
    недуразумение, ни го натресоха като управляващ “капацитет”. Кадрите на Радев са трагични!

    16:21 09.11.2026

  • 49 НЕслучайно

    6 3 Отговор
    Доцова е новобрАнка в държавното управление и затова НЕслучайно КолуУкът и направи куртКапан.

    16:22 09.11.2026

  • 50 Амиииии

    7 3 Отговор
    С такива управляващи толкова, на следващите избори пробвайте пак.

    16:27 09.11.2026

  • 51 Зъл пес

    4 3 Отговор
    Ми не село,точно ти трябва да подадеш оставка.Емпатия,нула.То като нямаш деца,това качество не го разбираш.

    16:31 09.11.2026

  • 52 Емил

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Колтуклиева":

    Колтуклиева е просто провокатор и трябва да бъе подведена под съдебна отговорност!

    16:32 09.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Пенсионер ОСВ

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "!!!?":

    Ама тя освен че пипето и колкото на една кокошка ами дребна и г р о 3 н@

    16:39 09.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Тодар Живков

    4 1 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от българските комунисти?Еми няма другари и другарки.

    16:43 09.11.2026

  • 59 Соня лежи на земята

    5 1 Отговор
    със счупена лошо раменна става - раздробяваща фрактура на хирургичната шийка, а тая се изниза като....о
    Хич не слезе да види има ли нужда от помощ!😡

    Баба й само с охрана се е движила.

    Коментиран от #63

    16:47 09.11.2026

  • 60 Киро

    0 1 Отговор
    Михи дръж се здраво за парапета!Никаква оставка!

    16:48 09.11.2026

  • 61 Прогреса

    5 0 Отговор
    ще го строшат пенсионерите с бастуните!

    16:49 09.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Тя изпълнявала

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Соня лежи на земята":

    нареждания на мутрата!

    Коментиран от #65

    16:50 09.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Какви нареждания бе!

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тя изпълнявала":

    Да й счупят рамото ли?

    Счупи тъпомера!

    16:56 09.11.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Паталенец

    2 0 Отговор
    Много прилича на стринка Гюрга,но по-простовата!

    16:58 09.11.2026

  • 68 Ей, Доцова!

    1 1 Отговор
    Ей, нагла и долна слугиня на Фатмака от село Славяново! Ние, българският народ ще поставим на дневен ред оставката ти, ясно ли ти е слугиньо на кремълския лакей и подлога на злодея Путин? Ние ще те изритаме от парламента! Добре ма, лъжкиньо! Утре, като слезеш от лимузината и няма да те пазят разни изверги и потенциални убийци, как ще се движиш между хората, как ще ги гледаш в очите? Че те те мързят ма, Доцовата, мразят те и те презират! Ненавиждат те, защото си отвартителна!

    16:59 09.11.2026

  • 69 Аз съм 57

    2 0 Отговор
    Другарко Доцова , точно така се действа най-прогресивно , когато има паднал човек отстрани на пътя - казва се на шофьора да натисне газта !

    17:02 09.11.2026

  • 70 не съм маймуна

    1 0 Отговор
    Абсолютна перверзия! Тези прогресивни хора, като Доцова и депутатите на Румен Радев се мислят за недосегаеми! В друга държава, при такъв гаф, председател на парламент или друг управленски пост, веднага щеше да си подаде оставката! Никакъв морал, живеем като във времето на Тодор Живков!

    17:05 09.11.2026

  • 71 Циник

    0 0 Отговор
    Като чета много от коментарите, явно разгрома на ППДБГЕРБДПС сглобката на изборите толкова е жегнал някои, че ще се хайде да не казвам накаковат от злоба. Явно усещат как денацификацията идва със страшна сила. Ама първо са прибалтите пък чак после и при нас ще дойде. Чакайте си реда!

    17:07 09.11.2026

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