Михаела Доцова: На дневен ред са ВСС и бюджетът за 2027 година, а не моята оставка

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова пристигна във Военната прокуратура по случая със Соня Колтуклиева. Тя заяви, че е извикана да даде показания за инцидента, при който журналистката пострада след физически сблъсък със служител на Националната служба за охрана.
На въпрос за настояването на опозицията да подаде оставка Доцова не каза дали обмисля такава стъпка. Вместо това посочи кои според нея са непосредствените задачи пред парламента.„В момента на дневен ред в парламента е изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, очакваме и Министерският съвет да внесе проекта на бюджет за 2027 г.“
Доцова не коментира действията на НСО
Председателят на парламента отказа да даде оценка дали служителите на НСО са допуснали грешка при инцидента. „Не съм контролен орган на НСО, така че не мога да взема отношение. Те работят по протоколи. Има вътрешна проверка, доколкото знам“, заяви тя.
Доцова добави, че не може да коментира начина, по който служителите са изпълнили задълженията си. Попитана дали началникът на НСО трябва да бъде освободен, тя посочи, че Народното събрание не участва в процедурата по назначаването и освобождаването на ръководителя на службата и затова няма да изразява позиция.
Инцидентът стана на 22 октомври
Случаят, по който е сезирана Военната прокуратура, се разигра на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София. Соня Колтуклиева се опита да зададе въпрос на Михаела Доцова, като отвори вратата на служебния автомобил, в който се намираше парламентарният председател. След намесата на служител на НСО журналистката падна на тротоара и беше транспортирана до Военномедицинската академия.
След инцидента Националната служба за охрана разпореди вътрешна проверка, а по случая беше сезирана Военната прокуратура. Случаят предизвика политически реакции и призиви за поемане на отговорност. Президентът Илияна Йотова осъди поведението на охранителя и заяви, че ще поиска оставката на началника на НСО Емил Тонев, който впоследствие подаде оставка.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колтуклиева
Коментиран от #52
15:45 09.11.2026
2 Само питам
Коментиран от #9, #22, #25, #29, #36
15:46 09.11.2026
3 честен ционист
15:47 09.11.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #7
15:47 09.11.2026
5 Михаела
15:48 09.11.2026
6 Отговор
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Защото е министър председател а не мияч на чинии в ресторант
Коментиран от #13, #21
15:50 09.11.2026
7 ЧЕТИ КОНСТИТУЦИЯТА
До коментар #4 от "Последния Софиянец":НИЕ СМЕ ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА И ДОЦОВА Е ПЪРВИЯТ ЧОВЕК В ДЪРЖАВАТА.ЗАЩО НЕ РАЗПИТВАТ КОЛТУКЛИЕВА И НЕ СА Я ЗАТВОРИЛИ ДОСЕГА ЗА ОПИТ ЗА ПОКУШЕНИЕ.РЕЙГЪН ЕДВА НЕ ГО УБИХА В АНАЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ
Коментиран от #12, #20
15:51 09.11.2026
8 АГАТ а Кристи
КОЯ СЪМ АЗ, кои сте вие, мръш....ци ?
15:53 09.11.2026
9 ма ДУРО
До коментар #2 от "Само питам":Има къде да провериш 😀.
Хем ще разбереш, хем ще я зарадваш
15:55 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дедикс
Коментиран от #14
15:56 09.11.2026
12 Лошо
До коментар #7 от "ЧЕТИ КОНСТИТУЦИЯТА":Смятай ако това е първият човек в нашата мила родина.
15:57 09.11.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Отговор":През царско време депутатите са нямали охрана.Само Царят.
Коментиран от #34, #40
15:57 09.11.2026
14 Направо принцеса
До коментар #11 от "Дедикс":Вземи си я у вас
15:58 09.11.2026
15 Гуру Гарабед
Коментиран от #17
15:58 09.11.2026
16 Председателката на НС,
15:58 09.11.2026
17 Защо като?
До коментар #15 от "Гуру Гарабед":Тя си е точно такава
15:59 09.11.2026
18 Майора
16:00 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Полилюлю
До коментар #7 от "ЧЕТИ КОНСТИТУЦИЯТА":Не си прав Доцова е втори екскремент в държавата, първи екскремент е крадев
16:00 09.11.2026
21 Ами няма кой
До коментар #6 от "Отговор":Да я вземе да мие чинии.И за миячка не става.
16:00 09.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ПИК МИК
16:03 09.11.2026
25 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Само питам":Само Манол Генов и Копринков знаят.
Коментиран от #33
16:03 09.11.2026
26 !!!?
Коментиран от #39
16:04 09.11.2026
27 ту-туу
16:05 09.11.2026
28 Само да припомня
16:06 09.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Първо
16:08 09.11.2026
31 Шоколипов
16:09 09.11.2026
32 Наглост дядоДоцова без карй
16:09 09.11.2026
33 Коловери
До коментар #25 от "Последния Софиянец":Абсолютно вярно,
16:10 09.11.2026
34 !!!?
До коментар #13 от "Последния Софиянец":България е Парламентарна република и според Конституцията точно Доцова е Царя, а не и.ф. президент Йотовица и и.ф. премиер Кеш... !!!?
Коментиран от #56
16:10 09.11.2026
35 Циник
16:11 09.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ОСТАВКА!
16:12 09.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Анонимен
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Депутатите и сега нямат охрана
16:15 09.11.2026
41 Стига триеш,
16:15 09.11.2026
42 Мсаа
16:17 09.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Горски
Коментиран от #64
16:18 09.11.2026
45 Защо да подава оставка
16:18 09.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 И това
16:21 09.11.2026
49 НЕслучайно
16:22 09.11.2026
50 Амиииии
16:27 09.11.2026
51 Зъл пес
16:31 09.11.2026
52 Емил
До коментар #1 от "Колтуклиева":Колтуклиева е просто провокатор и трябва да бъе подведена под съдебна отговорност!
16:32 09.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Пенсионер ОСВ
До коментар #34 от "!!!?":Ама тя освен че пипето и колкото на една кокошка ами дребна и г р о 3 н@
16:39 09.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Тодар Живков
16:43 09.11.2026
59 Соня лежи на земята
Хич не слезе да види има ли нужда от помощ!😡
Баба й само с охрана се е движила.
Коментиран от #63
16:47 09.11.2026
60 Киро
16:48 09.11.2026
61 Прогреса
16:49 09.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Тя изпълнявала
До коментар #59 от "Соня лежи на земята":нареждания на мутрата!
Коментиран от #65
16:50 09.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Какви нареждания бе!
До коментар #63 от "Тя изпълнявала":Да й счупят рамото ли?
Счупи тъпомера!
16:56 09.11.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Паталенец
16:58 09.11.2026
68 Ей, Доцова!
16:59 09.11.2026
69 Аз съм 57
17:02 09.11.2026
70 не съм маймуна
17:05 09.11.2026
71 Циник
17:07 09.11.2026