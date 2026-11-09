Важните новини във ФАКТИ на 09.11.2026 г.

Протести срещу Бюджет 2027 ще има в седем града

Протести срещу проектобюджета за 2027 г. са насрочени в седем български града на 11 ноември. Организатор на демонстрациите е инициативата „Регресивна България“, а събитието е обявено във Фейсбук.

Факелно изгаряне в „Лукойл“ след късо съединение

Интензивно факелно изгаряне е регистрирано в „Лукойл Нефтохим Бургас“ след рязък спад на захранващото напрежение практически до нула. В резултат аварийно са спрели близо 80% от технологичните инсталации, а от факелна кула са се издигнали черен дим и силен пламък.

906 депозита над 1 млн. евро има в българските банки

В българските банки има 906 депозита на домакинства със суми над 1 млн. евро към края на септември 2026 г. Броят им е намалял с 0,3% спрямо края на второто тримесечие, но общата стойност на средствата по тях се е увеличила с 0,1% до 2,21 млрд. евро, показват данните на Българската народна банка.

Явор Гечев: Важно е какво пише в Бюджет 2027

Проектобюджетът за 2027 г. е по-добър от четири-пет предишни бюджета, а финансовите му параметри са по-добри от тези на хората, които го критикуват. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев пред bTV.

Радев и Урсула фон дер Лайен ще посетят ВВМУ във Варна

Министър-председателят Румен Радев и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна на 10 ноември. Визитата е част от програмата на фон дер Лайен при посещението ѝ в България.

Владимир Малинов подаде оставка и от „Газов хъб „Балкан“

Владимир Малинов е подал оставка като председател на борда на директорите на държавната газова борса „Газов хъб „Балкан“, съобщава „24 часа“, позовавайки се на информация от Министерството на енергетиката.

Възраждане иска пенсионните вноски да отиват в ДОО

„Възраждане“ настоява бъдещите задължителни пенсионни вноски да постъпват в държавното обществено осигуряване, а не в частни пенсионни фондове. Партията представя предложението като промяна на пенсионния модел, която трябва да постави интересите на осигурените граждани над тези на частните дружества и краткосрочните бюджетни сметки.

Пожарникарите настояват за увеличение на заплатите през 2027 г

Националният синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ настоява за увеличение на възнагражденията през 2027 г. Организацията се противопоставя на липсата на предвидено повишение за служителите в сектор „Сигурност“, включително за пожарникарите и спасителите.

Михаела Доцова: На дневен ред са ВСС и бюджетът за 2027 година, а не моята оставка

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова пристигна във Военната прокуратура по случая със Соня Колтуклиева. Тя заяви, че е извикана да даде показания за инцидента, при който журналистката пострада след физически сблъсък със служител на Националната служба за охрана.

Георги Вулджев: "Кауфланд" няма да преразгледа инвестициите си в България

Нагло поведение от "Кауфланд България". Държат се сякаш са държава.

Висши американски генерали и адмирали се срещнаха с Илияна Йотова и Румен Радев СНИМКИ

България е стратегическа спирка за следващото поколение висши американски военни ръководители.

Повреда остави пътници на тъмно и студено във влака Добрич-София

Пътници са пътували на тъмно и студено във влака от Добрич за София, след като е възникнала техническа неизправност в електрическото захранване на един от спалните вагони. За случая са изпратени видеокадри, на които се вижда вагон без осветление.

„Кауфланд“ отхвърли обвиненията на КЗК, може да преразгледа инвестиции за 200 млн. евро

„Кауфланд България“ отхвърля изцяло обвиненията на Комисията за защита на конкуренцията и наложените санкции в общ размер на 75 653 706 евро. Компанията заявява, че ще защити правата си с всички законови средства пред българските и европейските институции.

Шишков: Пещера ще получава питейна вода с гарантирано добро качество и количество

Инвестиционната програма за общински проекти позволява да инвестираме в ремонта на ВиК мрежата, без да вдигаме цената на водата. Това е начинът, по който можем да подпомагаме общините, гражданите и населените места, които всъщност са най-важни. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който заедно с кмета на Община Пещера Йордан Младенов и областния управител на Пазарджик Борислав Богословов направи първа копка за реконструкцията на довеждащ водопровод за гр. Пещера. Проектът се финансира по Инвестиционната програма за общински обекти с над 1,8 млн. евро. Водопроводът е с дължина от над 2,5 км, като обектът е разделен на три подучастъка. Срокът за изпълнение е 90 дни, като по време на строителството няма да се спира водоподаването, а чак когато бъде изграден новият водопровод, ще бъде превключен към мрежата.

Коледните добавки за пенсионери ще се плащат в края на ноември

Изплащането на коледните добавки за най-уязвимите пенсионери ще започне в края на ноември. Размерът на помощта ще бъде 50 евро, но тя няма да бъде предоставена на всички пенсионери, а на осем групи правоимащи. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на което ще бъде разгледан проектобюджетът на държавното обществено осигуряване за 2027 г.

Двама са в болница след катастрофа с каруца край Плевен

Двама души са настанени в болница след катастрофа с каруца край Плевен. Инцидентът е станал между селата Ясен и Дисевица, а сигналът е подаден около 18:25 ч. на 8 ноември.

Иван Ланджев: Каква заплаха застрашава българския език?

„Каква е заплахата?“ – този въпрос постави писателят Иван Ланджев за приетия на първо четене законопроект за българския език. Проектът, внесен от „Възраждане“, беше одобрен от Народното събрание на 4 ноември с 153 гласа „за“.

„Възраждане“: Хиляди семейства са без ток и парно

„Възраждане“ обвърза авариите в София и проблемите с електрозахранването във вилната зона „Рамануша“ край Сливен с липса на инвестиции, неработеща инфраструктура и институционално бездействие. Позицията беше разпространена на фона на нови прекъсвания на парното и топлата вода в столицата.

КЗК глоби търговска верига със 75,65 млн. евро

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции за общо 75,65 млн. евро на голяма търговска верига заради три установени нелоялни практики спрямо български производители на хранителни продукти. Според КЗК поведението на веригата е поставяло доставчиците в неблагоприятно положение при договарянето на цените и търговските условия.

Спират водата в част от „Дружба“ 1 заради ремонт

Част от квартал „Дружба“ 1 в София ще остане без вода на 10 ноември заради ремонт на водопроводната мрежа. Прекъсването на водоподаването ще бъде от 9:00 до 21:00 часа, съобщават от „Софийска вода“.

ИСС: България трябва да развива приоритетни сектори и собствени технологии в отбранителната индустрия

България трябва да се съсредоточи върху развитието на конкретни приоритетни сектори в отбранителната индустрия, ускоряването на технологичната трансформация и изграждането на национална отбранително-технологична екосистема. Това са част от акцентите в анализ „Интеграция на българската отбранителна индустрия в европейската отбранителна екосистема“, приет на пленарна сесия на Икономическия и социален съвет.