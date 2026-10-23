Последен ден от кампанията за президентските избори

Днес е последният ден от предизборната кампания за президентските избори. В надпреварата за държавен глава и вицепрезидент остават 27 кандидат-президентски двойки, а гласуването ще бъде в неделя, 25 октомври.

Предизборната агитация приключва в 24:00 часа. „Предизборната агитация [...] приключва в 24,00 ч. на 23 октомври 2026 г.“, е записано в решението на Централната избирателна комисия.

На 24 октомври е денят за размисъл. През този период и в самия изборен ден не се допуска агитация в подкрепа или срещу кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет.

Кои са кандидатите

В бюлетината са включени двойки, издигнати от партии и инициативни комитети. Сред по-разпознаваемите участници са Андрей Гюров и Георги Кандев под номер 4, Костадин Костадинов и Петър Волгин под номер 11, Радостин Василев и Красимир Манов под номер 17, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева под номер 19, Волен Сидеров и Славчо Велков под номер 21, както и Илияна Йотова и Кирил Вълчев под номер 25.

Останалите кандидат-президентски двойки са: Георги Димов и Димитър Шивиков – номер 1; Росен Миленов и Иван Иванов – номер 2; Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков – номер 3; Йордан Малджански и Валентин Христов – номер 5; Камен Тасков и Галя Иванова – номер 6; Нако Стефанов и Нина Ламбова – номер 7; Методи Бъчваров и Ленин Станоев – номер 8; Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев – номер 9; Мария Колева и Валери Велковски – номер 10; Александър Томов и Александър Гарибов – номер 12; Борис Анзов и Бранимир Мичев – номер 13; Румяна Ченалова и Георги Георгиев – номер 14; Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев – номер 15; Иво Лулчев и Стефан Попов – номер 16; Иван Христанов и Стоянка Черкезова – номер 18; Величка Георгиева и Росен Иванов – номер 20; Николай Ненчев и Цвета Кирилова – номер 22; Искра Недева и Стоян Георгиев – номер 23; Пламен Пасков и Светозар Съев – номер 24; Боян Станков-Расате и Йордан Манасиев – номер 26; Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов – номер 27.

Как се стигна до 27 двойки

Първоначално регистрираните кандидат-президентски двойки бяха повече. На 23 септември ЦИК заличи регистрацията на Явор Генов и Максим Велков, издигнати от инициативен комитет. Комисията посочи, че при проверката е установено друго гражданство на кандидата за президент, което не отговаря на конституционните изисквания.

Изборният ден е насрочен за 25 октомври. Ако никоя двойка не получи необходимото мнозинство и избирателната активност, предвидени в закона, ще има втори тур на 1 ноември.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg