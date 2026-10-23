Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Какво следва по случая със Соня Колтуклиева
  Тема: Известни личности

Какво следва по случая със Соня Колтуклиева

23 Октомври, 2026 06:51 2 182 71

  • соня колтуклиева-
  • нсо-
  • военна прокуратура-
  • михаела доцова-
  • журналисти

Военната прокуратура проверява инцидента, а НСО извършва вътрешна проверка на действията на служителя. Все още няма официално съобщение за повдигнато обвинение

Какво следва по случая със Соня Колтуклиева - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По случая със Соня Колтуклиева предстоят две паралелни проверки – на Военната прокуратура и на Националната служба за охрана. Инцидентът стана вечерта на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София, след като журналистката отвори вратата на автомобила, в който се е качила председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

На разпространен видеозапис се вижда как служител на НСО избутва Колтуклиева, след което тя пада на земята. От службата съобщиха, че е разпоредена незабавна проверка на действията на служителите. НСО е уведомила и компетентната Военна прокуратура.

Има досъдебно производство, но няма обвинение

След посещение във Военната прокуратура Колтуклиева заяви: „Образуваха досъдебно производство и казаха, че са задържали охранителя от НСО“. Тя съобщи още, че при падането е получила травма на рамото и че лекар е установил фрактура.

На този етап няма официално съобщение за повдигнато обвинение, за правната квалификация на деянието или за постановена мярка за неотклонение. Това означава, че следващите действия ще зависят от събраните материали, медицинската документация и установяването на обстоятелствата около употребата на сила.

Противоречие около статута на служителя

Съобщенията за статута на служителя на НСО не са напълно еднозначни. Колтуклиева заяви, че той е задържан, докато от НСО е посочено, че служителят се е явил доброволно за разпит. Публикации в медиите съобщиха и за последващо задържане, но към сутринта на 23 октомври няма публично оповестена официална информация за продължителността на задържането или за съдебен контрол върху него.

От Военномедицинската академия съобщиха, че журналист е постъпил в Спешното отделение, бил е прегледан и е освободен за домашно лечение. Така медицинските данни, оповестени от болницата, се различават по конкретика от описанието на травмите, което Колтуклиева направи публично.

Какво предстои

Военната прокуратура трябва да изясни дали действията на служителя са били законосъобразни и съразмерни с оглед охраната на председателя на Народното събрание. Отделно НСО ще трябва да приключи вътрешната си проверка и да прецени има ли нарушение на служебните правила.

Президентът Илияна Йотова осъди действията на служителя и призова за разследване. Асоциацията на европейските журналисти също настоя за понасяне на отговорност, като посочи, че независимо от действията на Колтуклиева употребата на сила трябва да бъде изяснена.

Източници: btvnovinite.bg, trud.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Следва

    25 4 Отговор
    Втори рунд с НСО, след нокдауна в първия.

    Коментиран от #27

    07:04 23.10.2026

  • 2 На йотова

    27 36 Отговор
    рейтинга и отиде още на долу! А за тази пъпка доцова, е излишно да се говори!

    07:04 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ти да видиш

    63 11 Отговор
    Циркаджиика!🤑

    07:04 23.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    72 15 Отговор
    КОЛТУК- израстък на растение който се отстранява от стопаните ❗
    У нас КОЛТУКлиева се пише журНАГЛИСТКА❗
    У нас наказват охраната, че си върши работата, а не лицето което прави опит да проникне в автомобила с Шефа НС❗

    07:05 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 9689

    73 15 Отговор
    Тази ако е много смела да пробва да отвори вратата на Путин...........Браво на служителя.

    07:06 23.10.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    51 7 Отговор
    Чудно какво ли биха писали и коментирали
    ПЛАТЕНИТЕ ни медийкаджии,
    АКО таА беше метнала димка, недай си Боже граната в колата на Шефа НС🤔🤔🤔

    07:06 23.10.2026

  • 9 Аскер

    52 3 Отговор
    Какво следва? Оскар!

    07:07 23.10.2026

  • 10 Иван

    60 7 Отговор
    Тя пък тая една журналистка. Тя това и чакаше, сега има повод да създава сензации.

    07:07 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Радо

    58 11 Отговор
    Тази нахална журналистка няма право да отваря вратата на чужд автомобил какъвто е този охраняван от НСО.
    НСО са действали правилно. Ами ако е стреляла вместо да насочва някакъв микрофон, кой ще е виновен след това.

    Коментиран от #29

    07:07 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Софиянец

    34 5 Отговор
    Дайте й Оскар 😅

    07:08 23.10.2026

  • 15 Бай Араб

    6 36 Отговор
    Йотова да уволни въпросния гард,а на негово място да назначи Ескобара .

    07:08 23.10.2026

  • 16 Потресаваща аматьорщина

    29 3 Отговор
    Това е направо за учебник, как трябва да зарежеш председателя на НС сам да се оправя с луди. Събрани от кол и въже ,,офицери".

    07:08 23.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Макс

    39 4 Отговор
    Това е отговорът на Пеевски след ареста на неговия кмет . Всичко е нагласено. Колтуклиева не запърви път е използвана по подобен начин от политици срещу политици , което не оправдава действията на НСО .

    Коментиран от #25

    07:09 23.10.2026

  • 20 Варненец

    41 3 Отговор
    Тъжното, е че всичките родни журналисти са дори по-зле от тази мисирка!

    07:10 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бай Араб

    5 22 Отговор
    Руско мракобесие, за сега само бой.

    07:11 23.10.2026

  • 24 Тити

    6 20 Отговор
    Преди Боко си имаше биячи сега о Радев има биячи нищо не се е променило.

    07:12 23.10.2026

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    34 4 Отговор

    До коментар #19 от "Макс":

    И какво трябва да направи НСО❓🤔❗
    Да допуска всеки който реши да влезе в колата с ВТОРИЯ по ранг в държавата ли❓❗

    Коментиран от #40

    07:13 23.10.2026

  • 26 ЗАЩО НЕ Е АРЕСТУВАНА ТАЗИ

    31 4 Отговор
    Това е нарушение на закона и провокация. Председателя на парламента е охранявано лице, което аз силно не одобрявам за тази позиция.

    07:14 23.10.2026

  • 27 СЗО

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "Следва":

    Да извикат ВАР за да се види има ли наистина изблъскване, или е симулация.

    07:14 23.10.2026

  • 28 Йотова

    17 1 Отговор
    Няма като президент на България да допусна журналистически произвол.

    07:16 23.10.2026

  • 29 Питане

    5 29 Отговор

    До коментар #12 от "Радо":

    Този "чужд" автомобил, колкото е твой, толкова мой, толкова и на последния комунист, толкова на НСО, толкова и на тази истривалка от НС.
    ТОЙ Е КУПЕН С НАШИТЕ ПАРИ, "ДРУГАРЮ" красной застъпник !!!
    ПОНЯЛ ???

    Коментиран от #34, #37, #71

    07:16 23.10.2026

  • 30 ами

    27 4 Отговор
    а соня защо е отворила вратата на колата, искала е и тя да се вози

    07:17 23.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Само питам

    19 1 Отговор

    До коментар #29 от "Питане":

    Като си го купил ти , що не го караш ?

    07:24 23.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пенчо

    19 1 Отговор
    Какво следва ли : поощрителна награда за цирково изкуство!

    07:25 23.10.2026

  • 37 🦉🦉🦉🦉

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "Питане":

    И къде ти беше питането 🤔❓❗
    Освен про.100.тиите които изписа ❗

    07:27 23.10.2026

  • 38 Край

    16 1 Отговор
    На наглото бабе да се връчи Оскар за изпълнението. Момчето от Нсо дето си свърши работата да се прати в Ергена за наказание.

    07:27 23.10.2026

  • 39 пресолена

    1 12 Отговор
    това е радост и удовлетворение за приятелите на комунистите. насилието почна- иска се народен съд и затвори.

    07:27 23.10.2026

  • 40 Макс

    7 5 Отговор

    До коментар #25 от "🦉🦉🦉🦉":

    Може да обезвреди нарушителя професионално ,без да се стига до скандали, а не хулигански . Неговите действия будят подозрения за предварително подготвен план съвместно с поръчителя на цирка.За мен няма съмнение , че това е Пеевски .

    Коментиран от #51, #53, #55, #63

    07:28 23.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гоуст

    17 1 Отговор
    Ми какво да следва, съд и глоба за Колтуклиева.

    Коментиран от #45

    07:29 23.10.2026

  • 43 Какъв

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "ЦК на БКП":

    е золума в случая според тебе? Всеки ли може да щурмува колата с ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на българския ПАРЛАМЕНТ?

    07:30 23.10.2026

  • 44 Журналиста е нападател

    17 2 Отговор
    Аз пък имам друго виждане на нещата! И то е нападение срещу Председателя на НС, който е вторият човек в Държавата! Значи според всички, това че някой е журналист му дава право да си ходи насам натам и да влиза по колите? Още малко и ще кажете че има право да влиза във вашата кола или дом? Дори Полицията няма право да ми влезе в колата или дома без заповед от Прокурор / Съд освен ако не съм запозозрян за тежко престъпление!!! Хора, осъзнайте се! НСО му е работата да пази лицето което му е поверено, то това работи! Всичко друго е звуци от стадото...

    07:30 23.10.2026

  • 45 пресолена

    8 2 Отговор

    До коментар #42 от "Гоуст":

    ама преди да я съдят трябва да я набият?

    07:32 23.10.2026

  • 46 Предварително режисирана постановка

    5 6 Отговор
    На видеото се се вижда че всички преиграват , включително и този дето снима . Типично.
    Но от кой е режисьора на тази постановка.
    Дали може би не е от Радев и Йотова за да им се вдигне рейтинга . За щото те тотално се провалиха във финансовата и в външна политика.
    Ти

    07:33 23.10.2026

  • 47 Перо

    3 3 Отговор
    Как другите служби на ДС ги закриха, още през 1990 г,, а обслужващото властната номенклатура УБО /5-то у-ние/, остана да обслужва новите управници, само му смениха името с по-благозвучно! В света има само 2 страни с аналогични служби САЩ и Русия, като при първите служителите не са военизирани и са към м-во на финансите! Във всички други страни охранителната дейност е към полицията, когато се налага! В скандинавските страни премиерите си пътуват с колело или градския транспорт, като обикновен държавен служител! НСО трабва да се закрие и функциите му да се поемат от МВР! И без това са полуграмотни селяни с големи и излишни привилегии!

    Коментиран от #70

    07:35 23.10.2026

  • 48 тази маймуна е за цирка

    7 2 Отговор
    иначе се иска време за да се научат маймунките да се преструват на ранени или умрели

    07:35 23.10.2026

  • 49 Ха ха ха

    0 3 Отговор
    Всичко в тази кочина плаче за тотално обръщане с хастара навън и чистки до голо. Да живее Възраждане!

    07:36 23.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Соня Колтуклиева

    6 0 Отговор
    е почти на 70 години. На тази възраст и едно леко побутване може да те извади от равновесие и да паднеш. А всяко падане може да доведе до травма, остеопорозата е започнала, костите са по-крехки и чупливи. Не бива да се драматизира политически тази случка. А напористата журналистка се опитва да извади огромни диведенти от нея. Не оправдавам служителя на НПО, но да не преиграваме,

    07:42 23.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ПОПУЛИСТ

    2 4 Отговор
    Популиста Радев да се качи сега на Шкодата! Явно не само че не се качва, а и жена му седмици с отделен ескорт и охрана. Жалко че погребаха отново Надеждата на хората!

    07:43 23.10.2026

  • 58 Правилно

    8 1 Отговор
    Всички журналисти трябва да си знаят правата а не като тази прекалила във всяко едно отношение ,,журналистка’’

    07:45 23.10.2026

  • 59 Следва,

    5 1 Отговор
    че бабата нагла трябва да си седи в къщи и да не си навира гагата където няма работа.

    07:47 23.10.2026

  • 60 Тц, тц, тц

    2 2 Отговор
    Тия в НСО с конкурс по некадърност ли ги избират🦧😂🤣

    07:47 23.10.2026

  • 61 жик так

    4 1 Отговор
    Ако беше в Щатите , щяха да са я гръмнали .

    07:48 23.10.2026

  • 62 Αлфа Bълкът

    3 1 Отговор
    НСО-то трябва да знае, че баби не се бият, но реално си свършиха работата за която са създадени и тая баба като я видя, ми се повдига. Едно време я изкараха като някакъв топ журналист работил в СNN, а всъщност имала там един репортаж разбираш ли.

    07:48 23.10.2026

  • 63 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Макс":

    Ами той това направи❗

    Коментиран от #65

    07:50 23.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "🦉🦉🦉🦉":

    Грешката на служителя е , че не остана пред вратат до изтеглянето на автомобила на НСО❗

    07:51 23.10.2026

  • 66 Здравко Ахилесов

    3 0 Отговор
    Хайде пак си изгледайте филма "Бодигард". И се поставете на мястото на охранителя, който, отговаряйки за живота и здравето на охраняемото лице, за половин секунда трябва да прецени ситуацията. И си помислете с какъв акъл ще създаваш ситуация, която външно изглежда като агресия (дори и е твоята глава да е нещо друго). Охранителят да не чете мисли!?!?

    07:52 23.10.2026

  • 67 ПОПУЛИСТ

    1 0 Отговор
    Най- притеснителна е реакцията на Управляващите! Една “Шефка “ на държавна институция скрила се зад охрана и с два автомобила не спират или дори не организират помощ за една известна им определено безвредна персона “нереализирана” като терорист! Вместо това хукнала да обикаля по болници и прокуратури да търси кризисен Пи Ар! Не можеш скрита зад поста си да нарушаваш личното пространство на “хората” !

    07:54 23.10.2026

  • 68 Ха мит ха ни мит

    1 0 Отговор
    Когато не можеш с думи ,започваш с театър. Цирк КУЛТУК.

    07:55 23.10.2026

  • 69 Како како

    1 0 Отговор
    Според мен трябва да и бъдат повдигнати обвинения и да лежи няколко месеца. С какъв акъл ще посягаш да отваряш врата на охранявано лице? Ако беше колата на някоя мутра, щяха да я помелят на място. Има късмет, можеше да я застрелят гардовете.

    07:57 23.10.2026

  • 70 НСО

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Перо":

    са слугинчета на силните за деня и ние им плащаме сметката

    07:59 23.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове