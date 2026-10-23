Какво следва по случая със Соня Колтуклиева

По случая със Соня Колтуклиева предстоят две паралелни проверки – на Военната прокуратура и на Националната служба за охрана. Инцидентът стана вечерта на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София, след като журналистката отвори вратата на автомобила, в който се е качила председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

На разпространен видеозапис се вижда как служител на НСО избутва Колтуклиева, след което тя пада на земята. От службата съобщиха, че е разпоредена незабавна проверка на действията на служителите. НСО е уведомила и компетентната Военна прокуратура.

Има досъдебно производство, но няма обвинение

След посещение във Военната прокуратура Колтуклиева заяви: „Образуваха досъдебно производство и казаха, че са задържали охранителя от НСО“. Тя съобщи още, че при падането е получила травма на рамото и че лекар е установил фрактура.

На този етап няма официално съобщение за повдигнато обвинение, за правната квалификация на деянието или за постановена мярка за неотклонение. Това означава, че следващите действия ще зависят от събраните материали, медицинската документация и установяването на обстоятелствата около употребата на сила.

Противоречие около статута на служителя

Съобщенията за статута на служителя на НСО не са напълно еднозначни. Колтуклиева заяви, че той е задържан, докато от НСО е посочено, че служителят се е явил доброволно за разпит. Публикации в медиите съобщиха и за последващо задържане, но към сутринта на 23 октомври няма публично оповестена официална информация за продължителността на задържането или за съдебен контрол върху него.

От Военномедицинската академия съобщиха, че журналист е постъпил в Спешното отделение, бил е прегледан и е освободен за домашно лечение. Така медицинските данни, оповестени от болницата, се различават по конкретика от описанието на травмите, което Колтуклиева направи публично.

Какво предстои

Военната прокуратура трябва да изясни дали действията на служителя са били законосъобразни и съразмерни с оглед охраната на председателя на Народното събрание. Отделно НСО ще трябва да приключи вътрешната си проверка и да прецени има ли нарушение на служебните правила.

Президентът Илияна Йотова осъди действията на служителя и призова за разследване. Асоциацията на европейските журналисти също настоя за понасяне на отговорност, като посочи, че независимо от действията на Колтуклиева употребата на сила трябва да бъде изяснена.

Източници: btvnovinite.bg, trud.bg