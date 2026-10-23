Какво следва по случая със Соня Колтуклиева

По случая със Соня Колтуклиева предстоят две паралелни проверки – на Военната прокуратура и на Националната служба за охрана. Инцидентът стана вечерта на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София, след като журналистката отвори вратата на автомобила, в който се е качила председателят на Народното събрание Михаела Доцова.
На разпространен видеозапис се вижда как служител на НСО избутва Колтуклиева, след което тя пада на земята. От службата съобщиха, че е разпоредена незабавна проверка на действията на служителите. НСО е уведомила и компетентната Военна прокуратура.
Има досъдебно производство, но няма обвинение
След посещение във Военната прокуратура Колтуклиева заяви: „Образуваха досъдебно производство и казаха, че са задържали охранителя от НСО“. Тя съобщи още, че при падането е получила травма на рамото и че лекар е установил фрактура.
На този етап няма официално съобщение за повдигнато обвинение, за правната квалификация на деянието или за постановена мярка за неотклонение. Това означава, че следващите действия ще зависят от събраните материали, медицинската документация и установяването на обстоятелствата около употребата на сила.
Противоречие около статута на служителя
Съобщенията за статута на служителя на НСО не са напълно еднозначни. Колтуклиева заяви, че той е задържан, докато от НСО е посочено, че служителят се е явил доброволно за разпит. Публикации в медиите съобщиха и за последващо задържане, но към сутринта на 23 октомври няма публично оповестена официална информация за продължителността на задържането или за съдебен контрол върху него.
От Военномедицинската академия съобщиха, че журналист е постъпил в Спешното отделение, бил е прегледан и е освободен за домашно лечение. Така медицинските данни, оповестени от болницата, се различават по конкретика от описанието на травмите, което Колтуклиева направи публично.
Какво предстои
Военната прокуратура трябва да изясни дали действията на служителя са били законосъобразни и съразмерни с оглед охраната на председателя на Народното събрание. Отделно НСО ще трябва да приключи вътрешната си проверка и да прецени има ли нарушение на служебните правила.
Президентът Илияна Йотова осъди действията на служителя и призова за разследване. Асоциацията на европейските журналисти също настоя за понасяне на отговорност, като посочи, че независимо от действията на Колтуклиева употребата на сила трябва да бъде изяснена.
Източници: btvnovinite.bg, trud.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Следва
Коментиран от #27
07:04 23.10.2026
2 На йотова
07:04 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ти да видиш
07:04 23.10.2026
5 🦉🦉🦉🦉
У нас КОЛТУКлиева се пише журНАГЛИСТКА❗
У нас наказват охраната, че си върши работата, а не лицето което прави опит да проникне в автомобила с Шефа НС❗
07:05 23.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 9689
07:06 23.10.2026
8 🦉🦉🦉🦉
ПЛАТЕНИТЕ ни медийкаджии,
АКО таА беше метнала димка, недай си Боже граната в колата на Шефа НС🤔🤔🤔
07:06 23.10.2026
9 Аскер
07:07 23.10.2026
10 Иван
07:07 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Радо
НСО са действали правилно. Ами ако е стреляла вместо да насочва някакъв микрофон, кой ще е виновен след това.
Коментиран от #29
07:07 23.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Софиянец
07:08 23.10.2026
15 Бай Араб
07:08 23.10.2026
16 Потресаваща аматьорщина
07:08 23.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Макс
Коментиран от #25
07:09 23.10.2026
20 Варненец
07:10 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бай Араб
07:11 23.10.2026
24 Тити
07:12 23.10.2026
25 🦉🦉🦉🦉
До коментар #19 от "Макс":И какво трябва да направи НСО❓🤔❗
Да допуска всеки който реши да влезе в колата с ВТОРИЯ по ранг в държавата ли❓❗
Коментиран от #40
07:13 23.10.2026
26 ЗАЩО НЕ Е АРЕСТУВАНА ТАЗИ
07:14 23.10.2026
27 СЗО
До коментар #1 от "Следва":Да извикат ВАР за да се види има ли наистина изблъскване, или е симулация.
07:14 23.10.2026
28 Йотова
07:16 23.10.2026
29 Питане
До коментар #12 от "Радо":Този "чужд" автомобил, колкото е твой, толкова мой, толкова и на последния комунист, толкова на НСО, толкова и на тази истривалка от НС.
ТОЙ Е КУПЕН С НАШИТЕ ПАРИ, "ДРУГАРЮ" красной застъпник !!!
ПОНЯЛ ???
Коментиран от #34, #37, #71
07:16 23.10.2026
30 ами
07:17 23.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Само питам
До коментар #29 от "Питане":Като си го купил ти , що не го караш ?
07:24 23.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пенчо
07:25 23.10.2026
37 🦉🦉🦉🦉
До коментар #29 от "Питане":И къде ти беше питането 🤔❓❗
Освен про.100.тиите които изписа ❗
07:27 23.10.2026
38 Край
07:27 23.10.2026
39 пресолена
07:27 23.10.2026
40 Макс
До коментар #25 от "🦉🦉🦉🦉":Може да обезвреди нарушителя професионално ,без да се стига до скандали, а не хулигански . Неговите действия будят подозрения за предварително подготвен план съвместно с поръчителя на цирка.За мен няма съмнение , че това е Пеевски .
Коментиран от #51, #53, #55, #63
07:28 23.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Гоуст
Коментиран от #45
07:29 23.10.2026
43 Какъв
До коментар #17 от "ЦК на БКП":е золума в случая според тебе? Всеки ли може да щурмува колата с ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на българския ПАРЛАМЕНТ?
07:30 23.10.2026
44 Журналиста е нападател
07:30 23.10.2026
45 пресолена
До коментар #42 от "Гоуст":ама преди да я съдят трябва да я набият?
07:32 23.10.2026
46 Предварително режисирана постановка
Но от кой е режисьора на тази постановка.
Дали може би не е от Радев и Йотова за да им се вдигне рейтинга . За щото те тотално се провалиха във финансовата и в външна политика.
Ти
07:33 23.10.2026
47 Перо
Коментиран от #70
07:35 23.10.2026
48 тази маймуна е за цирка
07:35 23.10.2026
49 Ха ха ха
07:36 23.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Соня Колтуклиева
07:42 23.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ПОПУЛИСТ
07:43 23.10.2026
58 Правилно
07:45 23.10.2026
59 Следва,
07:47 23.10.2026
60 Тц, тц, тц
07:47 23.10.2026
61 жик так
07:48 23.10.2026
62 Αлфа Bълкът
07:48 23.10.2026
63 🦉🦉🦉🦉
До коментар #40 от "Макс":Ами той това направи❗
Коментиран от #65
07:50 23.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 🦉🦉🦉🦉
До коментар #63 от "🦉🦉🦉🦉":Грешката на служителя е , че не остана пред вратат до изтеглянето на автомобила на НСО❗
07:51 23.10.2026
66 Здравко Ахилесов
07:52 23.10.2026
67 ПОПУЛИСТ
07:54 23.10.2026
68 Ха мит ха ни мит
07:55 23.10.2026
69 Како како
07:57 23.10.2026
70 НСО
До коментар #47 от "Перо":са слугинчета на силните за деня и ние им плащаме сметката
07:59 23.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.