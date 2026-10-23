ЦИК: Готови сме за неделя

Готови сме за неделя. Това заяви доц. д-р Стоянка Балова, говорител на ЦИК, пред БНТ.
„Вчера приехме и окончателния план по отчитането на резултатите от чужбина и документите от РИК. Остават още някои малки детайли и сме готови за изборния ден“, обяви тя.
„В началото не вписахме, че машинните разписки трябва да имат печат. За да няма спорове дали е валиден вотът, защото ще има частични местни избори на някои места в изборния ден, уеднаквихме изискванията. Разписка без печат не е невалидна обаче, ние не отчитаме вот от нея“, уточни още Балова.
Подчерта, че член на СИК трябва да стои на два метра от гласуващите в случай на необходимост от указания. Хората с увредено зрение може да гласуват с придружител, но това се отнася само за хора с увреждания, тъй като, по думите ѝ, "неграмотността не е повод за гласуване с придружител“.
Тя за пореден път демонстрира как се гласува с машина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:40 23.10.2026
2 В неделя
09:40 23.10.2026
3 Цик
Коментиран от #17
09:40 23.10.2026
4 ЦИК
09:41 23.10.2026
5 🦉🦉🦉🦉
09:42 23.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лена
09:42 23.10.2026
8 хъ хъ хъ
09:44 23.10.2026
9 Ако Йотова и Кандев искаха разговори
С кого се срещнаха? Само с твърдите ядра на ПБ и БСП-ренегатите. От другата народна любов се пазят.
Коментиран от #13
09:45 23.10.2026
10 Остава !
Да Е Готов !
Да Отстоява !
Интереса Си !
09:45 23.10.2026
11 Копей, всуе се мориш
До коментар #6 от "Дориана":Коцето няма шанс.
09:45 23.10.2026
12 Да питам
09:47 23.10.2026
13 И под Копейкин ги забраняват
До коментар #9 от "Ако Йотова и Кандев искаха разговори":Личи си кой иска "разговори".
Пък и путинцата не са хора. Това са зомбита.
09:47 23.10.2026
14 Да кажа и аз
09:49 23.10.2026
15 Наката
09:57 23.10.2026
16 Ленко
10:00 23.10.2026
17 12321
До коментар #3 от "Цик":Още днес - могат да излязат правилно от принетрите на ММодура.
10:00 23.10.2026
18 Деса
РАДЕВ И РАДЕВ.
Гюров е Радев , доказано гласувал за него, по собствените му признания.
Гюров е дете на партийни скретари в рода му.
Йотова избра Гюров за служебен премиер.
Йотова е Радев, доказано много пъти.
Така изборното уравнение е:
Гюров = Радев
Йотова = Радев
Гюров = Йотова = Радев
10:02 23.10.2026
19 Готови са машинките са насроени
10:14 23.10.2026
20 Монкей
10:23 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 На Дедо
10:51 23.10.2026
25 Трол
10:52 23.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.