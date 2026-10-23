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ЦИК: Готови сме за неделя

ЦИК: Готови сме за неделя

23 Октомври, 2026 09:35 554 28

  • цик-
  • избори

Хората с увредено зрение може да гласуват с придружител

ЦИК: Готови сме за неделя - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Готови сме за неделя. Това заяви доц. д-р Стоянка Балова, говорител на ЦИК, пред БНТ.

„Вчера приехме и окончателния план по отчитането на резултатите от чужбина и документите от РИК. Остават още някои малки детайли и сме готови за изборния ден“, обяви тя.

„В началото не вписахме, че машинните разписки трябва да имат печат. За да няма спорове дали е валиден вотът, защото ще има частични местни избори на някои места в изборния ден, уеднаквихме изискванията. Разписка без печат не е невалидна обаче, ние не отчитаме вот от нея“, уточни още Балова.

Подчерта, че член на СИК трябва да стои на два метра от гласуващите в случай на необходимост от указания. Хората с увредено зрение може да гласуват с придружител, но това се отнася само за хора с увреждания, тъй като, по думите ѝ, "неграмотността не е повод за гласуване с придружител“.

Тя за пореден път демонстрира как се гласува с машина.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 0 Отговор
    Готови сме. "Дневникът е подправен".

    09:40 23.10.2026

  • 2 В неделя

    9 1 Отговор
    Отивам за риба

    09:40 23.10.2026

  • 3 Цик

    11 0 Отговор
    Готови сме с резултатите от гласуването.

    Коментиран от #17

    09:40 23.10.2026

  • 4 ЦИК

    9 1 Отговор
    Мадуровките са настроени, готови сме!

    09:41 23.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    8 1 Отговор
    ЦИК: Готови сме за ЦИрКа в неделя❗

    09:42 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лена

    9 0 Отговор
    "Винаги готов!"- рапорт на Рундьо ,Боташ ефенди пред народа!Маскари от класа!

    09:42 23.10.2026

  • 8 хъ хъ хъ

    7 0 Отговор
    Както казва една колежка често в коментарите- дреме ми на копринените прашки. Балъците да ходят да гласуват и отново да се надяват.

    09:44 23.10.2026

  • 9 Ако Йотова и Кандев искаха разговори

    10 0 Отговор
    с хората, нямаше да забраняват коментари.
    С кого се срещнаха? Само с твърдите ядра на ПБ и БСП-ренегатите. От другата народна любов се пазят.

    Коментиран от #13

    09:45 23.10.2026

  • 10 Остава !

    6 0 Отговор
    И Българския Народ !

    Да Е Готов !

    Да Отстоява !

    Интереса Си !

    09:45 23.10.2026

  • 11 Копей, всуе се мориш

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Коцето няма шанс.

    09:45 23.10.2026

  • 12 Да питам

    7 0 Отговор
    Заредихте ли достатъчно листчета с името на Йоца?Да не сбъркате че после ще има кютек(пример от вчера пред централата на агресивните)

    09:47 23.10.2026

  • 13 И под Копейкин ги забраняват

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ако Йотова и Кандев искаха разговори":

    Личи си кой иска "разговори".
    Пък и путинцата не са хора. Това са зомбита.

    09:47 23.10.2026

  • 14 Да кажа и аз

    6 0 Отговор
    Баце отдавна честити пъбедата на Йоца.Явно му се е похвалила.

    09:49 23.10.2026

  • 15 Наката

    5 0 Отговор
    30% избирателна активност от величествените 6,5 млн.избиратели!

    09:57 23.10.2026

  • 16 Ленко

    1 0 Отговор
    Изборите ,най-добре ще бъде да са 24 часа,избори да победа на Чубака!

    10:00 23.10.2026

  • 17 12321

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цик":

    Още днес - могат да излязат правилно от принетрите на ММодура.

    10:00 23.10.2026

  • 18 Деса

    2 0 Отговор
    Йотова - Вълчев и Гюров - Кандев означава на балотажа да избираме между :

    РАДЕВ И РАДЕВ.

    Гюров е Радев , доказано гласувал за него, по собствените му признания.
    Гюров е дете на партийни скретари в рода му.
    Йотова избра Гюров за служебен премиер.
    Йотова е Радев, доказано много пъти.

    Така изборното уравнение е:

    Гюров = Радев
    Йотова = Радев
    Гюров = Йотова = Радев

    10:02 23.10.2026

  • 19 Готови са машинките са насроени

    3 0 Отговор
    Процентите са качени на машинките. Готови са.

    10:14 23.10.2026

  • 20 Монкей

    2 0 Отговор
    ЦИК, ЦИК, ЦИКЦИРИК: Готови сме за неделя да ЦИКЦИРИКАМЕ!

    10:23 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 На Дедо

    2 0 Отговор
    ЦИК са били готови, за представлението в Цирка. Мадуровките също. Вадете пуканките, настанете се удобно, и гледайте.

    10:51 23.10.2026

  • 25 Трол

    1 0 Отговор
    Стоянка е най-готиното нещо на тези избори.

    10:52 23.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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