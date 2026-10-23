ЦИК: Готови сме за неделя

Готови сме за неделя. Това заяви доц. д-р Стоянка Балова, говорител на ЦИК, пред БНТ.

„Вчера приехме и окончателния план по отчитането на резултатите от чужбина и документите от РИК. Остават още някои малки детайли и сме готови за изборния ден“, обяви тя.

„В началото не вписахме, че машинните разписки трябва да имат печат. За да няма спорове дали е валиден вотът, защото ще има частични местни избори на някои места в изборния ден, уеднаквихме изискванията. Разписка без печат не е невалидна обаче, ние не отчитаме вот от нея“, уточни още Балова.

Подчерта, че член на СИК трябва да стои на два метра от гласуващите в случай на необходимост от указания. Хората с увредено зрение може да гласуват с придружител, но това се отнася само за хора с увреждания, тъй като, по думите ѝ, "неграмотността не е повод за гласуване с придружител“.

Тя за пореден път демонстрира как се гласува с машина.