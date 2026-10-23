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След Тристранния съвет: Работодателите съгласни минималната заплата да е 660 евро, синдикатите-не

След Тристранния съвет: Работодателите съгласни минималната заплата да е 660 евро, синдикатите-не

23 Октомври, 2026 12:34 926 8

  • тристранен съвет-
  • синдикати-
  • работодатели-
  • спор-
  • минимална работна заплата-
  • 660 евро

Предложеният размер на МРЗ за 2027 г. представлява увеличение от 39,80 евро в сравнение с тазгодишния от 620,20 евро, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите ѝ предложението е съобразено с възможностите на държавния бюджет, като се отчита социалната функция на МРЗ.

След Тристранния съвет: Работодателите съгласни минималната заплата да е 660 евро, синдикатите-не - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна единодушие по проекта на постановление на Министерския съвет за новия размер на минималната работна заплата (МРЗ) за 2027 г. Работодателските организации подкрепят предложението за 660 евро, а синдикатите - не, съобщават от БТА.

Предложеният размер на МРЗ за 2027 г. представлява увеличение от 39,80 евро в сравнение с тазгодишния от 620,20 евро, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите ѝ предложението е съобразено с възможностите на държавния бюджет, като се отчита социалната функция на МРЗ.
Размерът от 660 евро е в рамките на регламентирания диапазон и възможно най-близо до определената горна граница, посочи още министърът. Тя каза, че с предложеното увеличение ще бъдат обхванати около 462 000 работници и служители.

Нарастването на МРЗ е с 6,4% повече, което компенсира и надхвърля годишната инфлация от 5,7%, заяви също Ефремова.

Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заяви, че предложението е законосъобразно. До механизма се стигна след три години тежки преговори, в които всяка от страните искаше нещо повече за себе си, каза той, подчертавайки постигнатия крехък компромис. От 2022 г. до днес МРЗ нарасна с 40%, сегашният ръст е в рамките на нормалното и осигурява необходимата предвидимост, отбеляза Желязков.

Мария Минчева от Българската стопанска камара (БСК) каза, че организацията подкрепя предложения размер на МРЗ за 2027 г. Тя поздрави правителството за смелостта по думите ѝ да се направи промяната в Кодекса на труда и наредбата относно механизма за определяне на МРЗ.

Цветан Симеонов от Българската търговско промишлена палата (БТПП) също изрази удовлетворение, че най-после има такъв механизъм. По отношение на размера на МРЗ може да спорим, но нека да оставим този механизъм да работи известно време, след което можем да помислим за пълното му усъвършенстване, посочи той.

Боян Митракиев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) заяви подкрепа за новия размер на МРЗ.

Вицепрезидентът на Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ Иоанис Партениотис посочи, че всеки шести работник у нас се определя като работещ беден. Предложеният размер на МРЗ от 660 евро по никакъв начин не гарантира достоен живот, каза той. След като приспаднем вноските и данък общ доход, чистата сума е 512,16 евро при пълен работен ден, каза Партениотис. По думите му МРЗ в България е най-ниската в Европейския съюз, включително в сравнение със съседните държави – Румъния, Сърбия, Република Северна Македония, Гърция и Турция. В Европа по-ниски са работните заплати в Албания, Молдова и Украйна, посочи Партениотис. Той припомни, че КТ „Подкрепа“ е била против новия начин на определяне на МРЗ.

Ася Гонева обяви, че Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) не подкрепя предложения размер на МРЗ за догодина. Тя посочи, че е трябвало за 2027 г. да действа старият механизъм. Продължават да спадат съотношенията между МРЗ и максималния осигурителен доход, заяви Гонева.

Това, което не можем да подкрепим, е предложенията за въвеждане на данък свръхпечалба от 33%. Не само заради въвеждането на нова данъчна тежест, а и защото при някои от хипотезите дори при намаляващ марж от печалбата се очаква предприятията да плащат по-висок данък, което според нас е проинфлационна мярка. Това съобщиха пред журналисти след заседанието на Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Решението на прага за регистрация по ДДС ще бъде постъпково поради препоръки от Европейската комисия. „Подкрепихме предложенията за промени в начина на изчисляване на данъчните оценки. Подкрепяме и това, че няма да може да се ползва като база за увеличаване на такси. Надяваме се това да не се ползва като аргумент такса „битови отпадъци“ да се въведе на типа замърсителят плаща“, допълниха в позицията си.

По време на Националния съвет за тристранно сътрудничество са обсъдени въпроси от пряко значение за гражданите, работещите, работодателите и устойчивостта на публичните финанси. Както и размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2027 година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Робот

    5 0 Отговор
    Работодателите и олигархичните им господари скоро най вероятно ще са персона нон грата ако френския вирус се разпространи..! Тълпата е непрецказуема , чакаме да видим..!

    12:44 23.10.2026

  • 3 Голем смех

    8 0 Отговор
    То ако питаш работодателите и наполовина на това ше кандисат :) хахаххахахаахахаха

    12:45 23.10.2026

  • 4 Голям зор

    5 0 Отговор
    Живеем си супер пари нема шашкъни много

    12:47 23.10.2026

  • 5 🦄🌈🍭

    3 1 Отговор
    На Мунчо гавазите първо бият и си тръгват 🙉

    12:50 23.10.2026

  • 6 Анонимен

    5 1 Отговор
    СЕГА МРЗ ТРЯБВАШЕ ДА Е 800 ЕВРО НО НАЛИ ДА ИМА ЗА РАДЕВ НЕГОВИТЕ СЛУГИ МУТРИ БАРОНЕСИ ОСТАВКА

    12:56 23.10.2026

  • 7 хаха

    0 0 Отговор
    Ето как Великобритания показва челен опит с покачване на МРЗ тази година.

    От 1 април 2026 г. минималната работна заплата (National Living Wage) за лица над 21 години се увеличи до £12.71 на час. Настоящата ситуация за предприемачите показва следните тенденции:
    • Критични сектори: За големите корпорации този ръст от 4.1% е поносим, но за микро-предприятията, ресторантите, кафенетата и независимите магазини (които разчитат основно на нископлатен труд) той се превърна в повратна точка.
    • Планове за затваряне и съкращения: Според пазарни проучвания в бранша (като тези на UKHospitality), зашеметяващите 64% от бизнесите в сектора на услугите и хотелиерството планират да съкращават персонал, 42% ще намалят работните часове, а 15% открито заявяват, че обмислят окончателно затваряне, тъй като вече нямат икономическа сметка да оперират.
    • Спад на пазара на труда: Тъй като малкият бизнес вече не може да си позволи разходите, свободните работни места в Обединеното кралство паднаха до 5-годишно дъно, а пазарът на труда навлезе във фаза на ниско наемане.
    Накратко: малките бизнеси се намират в „сандвич“ – от една страна, клиентите им имат по-малко чисти пари за харчене, а от друга – държавата ги принуждава да плащат по-високи заплати и осигуровки, което изяжда изцяло маржа им на печалба.

    13:15 23.10.2026

  • 8 123

    0 1 Отговор
    Те работодателите са съгласни и работниците да работят без пари, ако ги питате де.

    14:12 23.10.2026

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