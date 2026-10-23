Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Началникът на НСО е готов да си подаде оставката след инцидента със Соня Колтуклиева

Началникът на НСО е готов да си подаде оставката след инцидента със Соня Колтуклиева

23 Октомври, 2026 12:36 1 368 84

  • емил тонев-
  • оставка-
  • инцидент-
  • соня колтуклиева

Част от служителите на екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката

Началникът на НСО е готов да си подаде оставката след инцидента със Соня Колтуклиева - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началникът на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев заявява готовност да подаде оставка от заеманата длъжност.

Това става ясно от позиция, изпратена до медиите.

В ход е възложената от началника на НСО служебна проверка за действията на служителите по сигурността по време на мероприятие с участието на охранявано от НСО лице на 22.10.2026 година.

Част от служителите на екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката.

При установена вина ще бъде наложена дисциплинарна отговорност.

Позицията идва след инцидента в София вчера, при който гард на председателя на Народното събрание Михаела Доцова изблъска на земята журналистката Соня Колтуклиева.

Инцидентът се случи пред централата на „Прогресивна България“, когато Колтуклиева се опита да зададе въпрос на Доцова и отвори вратата на служебния ѝ автомобил, след което бе грубо избутана от държавния гард.

Журналистката бе откарана във Военномедицинската академия с травми на главата и рамото, като по-късно се наложи да се върне в болницата поради влошаване на състоянието и опасност от операция.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Доцова и Наркойотова да си дават оставки

    18 24 Отговор
    Началникът на НСО е готов да си подаде оставката след инцидента със Соня Колтуклиева
    23 Октомври, 2026 12:36180
    емил тонев-оставка-инцидент-соня колтуклиева
    Част от служителите на екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката

    1 е готов да си подаде оставката
    другите 6 са били отстранени
    остават Доцова и Наркойотова

    Коментиран от #64

    12:39 23.10.2026

  • 4 Я да видим

    23 13 Отговор
    Сега Радев ще каже, че не му я приема.🎪🎪🎪

    Коментиран от #9

    12:40 23.10.2026

  • 5 обективен

    23 14 Отговор
    Няма ред и дисциплина в НСО , а шефовете са само мижитурки !!Тази служба трябва да се закрие !!

    12:40 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сила

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "Я да видим":

    Пернишка трагикомедия с елементи на драма ....🫣🤡🤧

    12:42 23.10.2026

  • 10 Ехех

    31 11 Отговор
    Много добре знаеме,кой плаща на сончето,артистка от драматичния театър.

    12:43 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 сросоид не вярващ на партии и власти

    14 12 Отговор
    В ход е възложената от началника на НСО служебна проверка за действията на служителите по сигурността по време на мероприятие с участието на охранявано от НСО лице на 22.10.2026 година.
    -;
    Аз гледах клиповете и не ми трябват никакви резултати от възложени проверки

    Трябват 9 оставки
    2-та екипа сержантите от МПС-тата които напуеснаха инцидента
    Доцова стресираната
    НСО фаворита на Свинята
    и
    самата Наркойотова

    Коментиран от #29

    12:44 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Здравко Ахилесов

    20 11 Отговор
    Клякайте още на номерата на ГЕРБ! Утре пак някой ще отвори вратата на президенството щото е журналист, а гвардейците ще го гледат! Колтуклиева да отиде в Израел да отвори вратата на служебната кола на Нетаняху. Да видим дали ще се върне.

    12:46 23.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 геле

    27 6 Отговор
    постановка от селска вечеринка... след арестите на негови хора ПееФ активира спяща клетка в НСО и вечно готовата мисирка от кокошарника Колтуклиева... оная тича с телефон, а един зад нея снима с камера... охранителя се отдръпва от вратата давайки възможност на мисирката да я отвори, докато нейния оператор продължава да снима, връща се юнака, бута мисирката и тя пада за дузпа ала Гибона... докато нейния оператор продължава да снима след плонжа сума време без да и обърне внимание добре ли е не е ли, защото е наясно, че снима нискобюджетен филм ... Холивуд ...за златна малинка..

    Коментиран от #35

    12:46 23.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Е, ти си боклукът, който се сети

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "1488":

    Честито!

    12:48 23.10.2026

  • 28 Българи юнаци

    7 4 Отговор
    Остака и на Соня Колтуклиева. Амма Ха.

    12:48 23.10.2026

  • 29 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "сросоид не вярващ на партии и власти":

    Плюс едно обвинение за тероризъм на пенсионера! Да се радвам че диша!

    12:48 23.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Като се обърне колата, пътища много

    3 0 Отговор
    (народна поговорка)

    12:50 23.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Даго

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "геле":

    Най-вероятно е това, макар че не трябва да се изключва пълната некомпетентност на тези главочи от НСО.

    12:53 23.10.2026

  • 36 идиоти вън

    11 2 Отговор
    И Култуклиева трябва да си подаде оставката като мисирка!!!! А като журналистка ние трябва да я оставим и да не я четем!!!!

    12:54 23.10.2026

  • 37 фокаос

    18 6 Отговор
    Емо, това не е правилно??? Каква оставка ще даваш бре??? За какво??? Че твоя служител си е изпълнил задълженията за това което е взет на работа и му се плаща и заплата от държавата??? За това ли??? По скоро от НСО трябва да се проведе разследване с помоща на ДАНС кой е организатор на тази сценка 2 дни преди изборите??? Колко пари е получила Сони за да се потъркаля по тротоара докато се направи клипчето. Парите в брой ли са платени или по банков път.? Кой и е дал инструкции как да изиграе сюжета. Новата сглобка от старите апаши ли стои зад тази поръчка. Това трябва да бъде раследвано а не да се дава оставка. Слава на Господ Иисус Христос този път няма жертви. Ами другия път като посегнат да отварят колата, той служителя от де да знае кой какъв е и с какви намерения. Трябва да отиде на съд тази актриса и поръчителите и. Имате ресурс да разследвате. Винету, свинята и педофилите са си направили заверата и драпат за власт и пари.

    12:55 23.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 7373737272

    13 7 Отговор
    Охранителите са си свършили работата ,БРАВО НА НСО!

    12:56 23.10.2026

  • 40 Оня под Коня

    10 4 Отговор
    За Това, че конкретен служител се сдухал, няма нужда шефа да дава оставка.

    Коментиран от #63

    12:57 23.10.2026

  • 41 🦉🦉🦉🦉

    13 0 Отговор
    вАпрос с повишена трудност:
    Каква е вероятността ТРИМА души от ЕДИН екип СЛУЧАЙНО да допуснат ЕДНОВРЕМЕННО грешки🤔❓

    Коментиран от #42, #54

    12:57 23.10.2026

  • 42 хмм

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "🦉🦉🦉🦉":

    Това е риторичен вАпрос, нали?

    12:59 23.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Оня под Коня

    5 3 Отговор
    Неадекватното поведение на Доцова, на охранителят са проблема. Неадекватно е искането на йотова за оставката на Тоя. Тримата са за оставки. Тоя горе няма основание да напуска...

    13:00 23.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 🦉🦉🦉🦉

    11 0 Отговор

    До коментар #41 от "🦉🦉🦉🦉":

    След влизане на охраняваното лице ,
    при наличие на търсещи контакт неоторизирани лица-
    Първият - старшият не заключва вратите ❗
    Вторият - водачът не изтегля автомобила ❗
    Третият- - напуска поста пред вратат и на практика оставя буйстващата персона да отвори и нахлуе при охраняваното лице❗

    Коментиран от #61

    13:01 23.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 🦉🦉🦉🦉

    12 2 Отговор

    До коментар #54 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ами ако " гражданката" беше решила да залее с боя охраняваната (подобни случаи има)❗
    Ами ако беше решила да пусне в колата граната-путинка❗

    13:04 23.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 виктория

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Оня под Коня":

    или е платен/купен

    13:08 23.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Иван Диван

    10 3 Отговор
    Ба кой подава оставка у нас?! Всеки държи кокала. Бил готов, но не подава. Не се изпуска така лесно генералска заплата и привилегии. В часния сектор няма такива, ще бачка за иляда ойро, а в събота безплатно.

    13:13 23.10.2026

  • 67 Анализатор

    7 3 Отговор
    И всичко това заради една намагнитена герберастка мисирка..?

    13:16 23.10.2026

  • 68 скарлет

    5 2 Отговор
    обърнете внимание на видеото , държи телефона си просната на земята!!! при такова падане телефона би трябвало и той да е някъде в пространството ???

    Коментиран от #76

    13:18 23.10.2026

  • 69 виктория

    5 2 Отговор
    култука е изпратена там за саботаж!!!

    13:20 23.10.2026

  • 70 хех

    1 2 Отговор
    Ами хайде де, какво чакаш? Готови, Старт!

    13:22 23.10.2026

  • 71 Жоржета

    2 2 Отговор
    Сегаш тоз ше вземе двайсе заплати
    Ше си купи дачийа джогер
    И от вдруги ден ще ви вози....ТАХИ..😀
    Ааа или охрана на касите в гастрономите

    Коментиран от #81

    13:22 23.10.2026

  • 72 виктория

    3 2 Отговор
    култука и шиши са от едно котило!!!

    Коментиран от #78

    13:24 23.10.2026

  • 73 Аха

    2 4 Отговор
    И защо да подава оставка , след като охранителите просто си свършиха работата ??! Оставката трябва да си подаде Доцова , за неоказване на помощ на лице в безпомощно състояние след инцидента ! А относно журналистката , тя си получи заслуженото !

    13:24 23.10.2026

  • 74 Гожш

    4 1 Отговор
    Тая е от Петрич. В новините съобщават за масов бой в Петрич. Какво става с тия петричани?

    13:28 23.10.2026

  • 75 Чилик

    8 0 Отговор
    Тази служба е с раздут щат - пазачите имат по голям бюджет от разузнавачите. Лош подбор и ниско ниво на подготовка. И те станаха като полицаите във всеки виждат враг , ниска култура, никък интелект . Ако въобще има нужно от НСО то да е 50-100 души, а не повече и да са девоинизирани както другите ни специални служби ДАР и ДАНС.

    13:31 23.10.2026

  • 76 Гледай пак видеото

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "скарлет":

    Телефонът излетя при падането. После вероятно някой и го е подал, но това е станало зад кадър.

    13:31 23.10.2026

  • 77 Това може

    6 1 Отговор
    Шефа на.НСО май няма.нито полицейско, нито военно образование , а някакъв бокс от НСА.Това може и това правят служителите му - боксират.

    13:33 23.10.2026

  • 78 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "виктория":

    То е същото котило, което настани Рундьо до казана с чорбата на овладяната от мафията държава. Сега е овладяна от КГБ.

    13:34 23.10.2026

  • 79 Щом си готов

    2 0 Отговор
    действай!

    13:38 23.10.2026

  • 80 Това е пореден случай на

    4 0 Отговор
    НСО, Варадинов нокаутира журналист
    Катастрофа Аксаково с убит човек и замазани следи с асфалт,
    Газят колчетата на Предела возейки Христанов, има видеа
    Тия са тотал щета за хората

    13:39 23.10.2026

  • 81 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Жоржета":

    Може и повече да вземат (тримата),
    а може и вече да са ги взели❗
    Едно може да е случайност, ама тримата, ще и ОПЕРАТОРЪТ готов , сякаш знае къде да застане и какво да снима ❗
    Дори в киното правят по няколко дубъла 😉

    13:51 23.10.2026

  • 82 На панаира със скара-бира

    2 1 Отговор
    Пълна измама е нескопосаното театро с колтучената джорнализтка. В предишната статия по таз наднационална тема, обясних най - подробно за "диагнозата и лечението" по "нараняването", но моментално я трийнаха. На онея, самонатреслите се в управлението не им трябват мислещи хора, а тълпа, която да могат да манипулират както им скимне.
    Хляб и зрелища, са казвали в древния Рим, а сега, наЩе - само зрелища.

    13:55 23.10.2026

  • 83 Чума

    0 1 Отговор
    При Сталин за такива пропуски уронващи престижа на СССР

    14:01 23.10.2026

  • 84 браво на НСО

    0 0 Отговор
    арестуван и ще подава оставка, защото са си свършили работата. ББ колко е платил на тази терористка? Защо няма уважение към институцията? Как ще отваряш врата на охраняема кола. Има си места за дейността журналист. А тази бъдеща президентка не е ли наясно с дейността на НСО?Язък за човека, ще му светят маслото. А журналистката е корумпирано куцо пиле готова на всичко.

    14:17 23.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове