Началникът на НСО е готов да си подаде оставката след инцидента със Соня Колтуклиева

Началникът на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев заявява готовност да подаде оставка от заеманата длъжност.
Това става ясно от позиция, изпратена до медиите.
В ход е възложената от началника на НСО служебна проверка за действията на служителите по сигурността по време на мероприятие с участието на охранявано от НСО лице на 22.10.2026 година.
Част от служителите на екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката.
При установена вина ще бъде наложена дисциплинарна отговорност.
Позицията идва след инцидента в София вчера, при който гард на председателя на Народното събрание Михаела Доцова изблъска на земята журналистката Соня Колтуклиева.
Инцидентът се случи пред централата на „Прогресивна България“, когато Колтуклиева се опита да зададе въпрос на Доцова и отвори вратата на служебния ѝ автомобил, след което бе грубо избутана от държавния гард.
Журналистката бе откарана във Военномедицинската академия с травми на главата и рамото, като по-късно се наложи да се върне в болницата поради влошаване на състоянието и опасност от операция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Доцова и Наркойотова да си дават оставки
23 Октомври, 2026 12:36180
емил тонев-оставка-инцидент-соня колтуклиева
Част от служителите на екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката
1 е готов да си подаде оставката
другите 6 са били отстранени
остават Доцова и Наркойотова
Коментиран от #64
12:39 23.10.2026
4 Я да видим
Коментиран от #9
12:40 23.10.2026
5 обективен
12:40 23.10.2026
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9 Сила
До коментар #4 от "Я да видим":Пернишка трагикомедия с елементи на драма ....🫣🤡🤧
12:42 23.10.2026
10 Ехех
12:43 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 сросоид не вярващ на партии и власти
-;
Аз гледах клиповете и не ми трябват никакви резултати от възложени проверки
Трябват 9 оставки
2-та екипа сержантите от МПС-тата които напуеснаха инцидента
Доцова стресираната
НСО фаворита на Свинята
и
самата Наркойотова
Коментиран от #29
12:44 23.10.2026
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23 Здравко Ахилесов
12:46 23.10.2026
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25 геле
Коментиран от #35
12:46 23.10.2026
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27 Е, ти си боклукът, който се сети
До коментар #14 от "1488":Честито!
12:48 23.10.2026
28 Българи юнаци
12:48 23.10.2026
29 Гост
До коментар #12 от "сросоид не вярващ на партии и власти":Плюс едно обвинение за тероризъм на пенсионера! Да се радвам че диша!
12:48 23.10.2026
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31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Като се обърне колата, пътища много
12:50 23.10.2026
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35 Даго
До коментар #25 от "геле":Най-вероятно е това, макар че не трябва да се изключва пълната некомпетентност на тези главочи от НСО.
12:53 23.10.2026
36 идиоти вън
12:54 23.10.2026
37 фокаос
12:55 23.10.2026
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39 7373737272
12:56 23.10.2026
40 Оня под Коня
Коментиран от #63
12:57 23.10.2026
41 🦉🦉🦉🦉
Каква е вероятността ТРИМА души от ЕДИН екип СЛУЧАЙНО да допуснат ЕДНОВРЕМЕННО грешки🤔❓
Коментиран от #42, #54
12:57 23.10.2026
42 хмм
До коментар #41 от "🦉🦉🦉🦉":Това е риторичен вАпрос, нали?
12:59 23.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
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48 Оня под Коня
13:00 23.10.2026
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54 🦉🦉🦉🦉
До коментар #41 от "🦉🦉🦉🦉":След влизане на охраняваното лице ,
при наличие на търсещи контакт неоторизирани лица-
Първият - старшият не заключва вратите ❗
Вторият - водачът не изтегля автомобила ❗
Третият- - напуска поста пред вратат и на практика оставя буйстващата персона да отвори и нахлуе при охраняваното лице❗
Коментиран от #61
13:01 23.10.2026
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61 🦉🦉🦉🦉
До коментар #54 от "🦉🦉🦉🦉":Ами ако " гражданката" беше решила да залее с боя охраняваната (подобни случаи има)❗
Ами ако беше решила да пусне в колата граната-путинка❗
13:04 23.10.2026
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63 виктория
До коментар #40 от "Оня под Коня":или е платен/купен
13:08 23.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
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66 Иван Диван
13:13 23.10.2026
67 Анализатор
13:16 23.10.2026
68 скарлет
Коментиран от #76
13:18 23.10.2026
69 виктория
13:20 23.10.2026
70 хех
13:22 23.10.2026
71 Жоржета
Ше си купи дачийа джогер
И от вдруги ден ще ви вози....ТАХИ..😀
Ааа или охрана на касите в гастрономите
Коментиран от #81
13:22 23.10.2026
72 виктория
Коментиран от #78
13:24 23.10.2026
73 Аха
13:24 23.10.2026
74 Гожш
13:28 23.10.2026
75 Чилик
13:31 23.10.2026
76 Гледай пак видеото
До коментар #68 от "скарлет":Телефонът излетя при падането. После вероятно някой и го е подал, но това е станало зад кадър.
13:31 23.10.2026
77 Това може
13:33 23.10.2026
78 Ами
До коментар #72 от "виктория":То е същото котило, което настани Рундьо до казана с чорбата на овладяната от мафията държава. Сега е овладяна от КГБ.
13:34 23.10.2026
79 Щом си готов
13:38 23.10.2026
80 Това е пореден случай на
Катастрофа Аксаково с убит човек и замазани следи с асфалт,
Газят колчетата на Предела возейки Христанов, има видеа
Тия са тотал щета за хората
13:39 23.10.2026
81 🦉🦉🦉🦉
До коментар #71 от "Жоржета":Може и повече да вземат (тримата),
а може и вече да са ги взели❗
Едно може да е случайност, ама тримата, ще и ОПЕРАТОРЪТ готов , сякаш знае къде да застане и какво да снима ❗
Дори в киното правят по няколко дубъла 😉
13:51 23.10.2026
82 На панаира със скара-бира
Хляб и зрелища, са казвали в древния Рим, а сега, наЩе - само зрелища.
13:55 23.10.2026
83 Чума
14:01 23.10.2026
84 браво на НСО
14:17 23.10.2026