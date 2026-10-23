Началникът на НСО е готов да си подаде оставката след инцидента със Соня Колтуклиева

Началникът на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев заявява готовност да подаде оставка от заеманата длъжност.

Това става ясно от позиция, изпратена до медиите.

В ход е възложената от началника на НСО служебна проверка за действията на служителите по сигурността по време на мероприятие с участието на охранявано от НСО лице на 22.10.2026 година.

Част от служителите на екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката.

При установена вина ще бъде наложена дисциплинарна отговорност.

Позицията идва след инцидента в София вчера, при който гард на председателя на Народното събрание Михаела Доцова изблъска на земята журналистката Соня Колтуклиева.

Инцидентът се случи пред централата на „Прогресивна България“, когато Колтуклиева се опита да зададе въпрос на Доцова и отвори вратата на служебния ѝ автомобил, след което бе грубо избутана от държавния гард.

Журналистката бе откарана във Военномедицинската академия с травми на главата и рамото, като по-късно се наложи да се върне в болницата поради влошаване на състоянието и опасност от операция.