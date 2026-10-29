Соня Колтуклиева отрече да е говорила за пари по телефона

Военно-апелативният съд наложи мярка „подписка“ на служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за причиняване на телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева. Инцидентът е станал на 22 октомври 2026 г., когато Колтуклиева е направила опит да отвори вратата на автомобила на председателя на парламента Михаела Доцова.

Според решението на съда Варадинов е приложил сила и това е довело до травмите на журналистката. Съдът обаче не се е произнесъл по въпроса за вината му, а е определил мярка за неотклонение „подписка“.

Свидетелски показания за телефонен разговор

В заседанието са били обсъдени нови свидетелски показания. Очевидец твърди, че малко преди инцидента е дочул разговор на Колтуклиева с друга жена. Според показанията една от репликите е била: „Действайте, ще ви бъде платено“.

Колтуклиева отрече пред bTV да е водила подобен разговор. „Аз съм журналистка с прилични доходи, дъщеря ми е омъжена за богат човек“, заяви тя и добави, че няма причина да се хвърля в опасна ситуация, докато дъщеря ѝ очаква първото си дете.

Защитата оспорва начина, по който е станал инцидентът

Адвокатът на Варадинов Тервел Георгиев заяви, че според видеозаписите служителят не е блъснал журналистката. По думите му седем видеотехнически експертизи показват, че гардът я е хванал за ръката, отстранил я е от автомобила и е застанал с гръб към нея.

Защитата посочи още, че свидетелите не могат да кажат как точно Колтуклиева се е озовала на земята. Според Георгиев Варадинов е спазил протоколите за действие, след като екипът е получил сигнал, че се отваря вратата на председателя на парламента.

Колтуклиева заяви, че действията ѝ са били свързани с журналистическата ѝ работа. Причината автомобилът да остане отключен при влизането на председателя на парламента засега не е изяснена.

Източници: btvnovinite.bg