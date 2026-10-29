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Соня Колтуклиева отрече да е говорила за пари по телефона
  Тема: Известни личности

Соня Колтуклиева отрече да е говорила за пари по телефона

29 Октомври, 2026 20:21 672 34

  • соня колтуклиева-
  • мартин варадинов-
  • нсо-
  • военно-апелативен съд-
  • подписка

Мартин Варадинов е обвинен за причиняване на телесна повреда на Соня Колтуклиева. Журналистката отрече да е говорила по телефона за платени действия

Соня Колтуклиева отрече да е говорила за пари по телефона - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военно-апелативният съд наложи мярка „подписка“ на служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за причиняване на телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева. Инцидентът е станал на 22 октомври 2026 г., когато Колтуклиева е направила опит да отвори вратата на автомобила на председателя на парламента Михаела Доцова.

Според решението на съда Варадинов е приложил сила и това е довело до травмите на журналистката. Съдът обаче не се е произнесъл по въпроса за вината му, а е определил мярка за неотклонение „подписка“.

Свидетелски показания за телефонен разговор

В заседанието са били обсъдени нови свидетелски показания. Очевидец твърди, че малко преди инцидента е дочул разговор на Колтуклиева с друга жена. Според показанията една от репликите е била: „Действайте, ще ви бъде платено“.

Колтуклиева отрече пред bTV да е водила подобен разговор. „Аз съм журналистка с прилични доходи, дъщеря ми е омъжена за богат човек“, заяви тя и добави, че няма причина да се хвърля в опасна ситуация, докато дъщеря ѝ очаква първото си дете.

Защитата оспорва начина, по който е станал инцидентът

Адвокатът на Варадинов Тервел Георгиев заяви, че според видеозаписите служителят не е блъснал журналистката. По думите му седем видеотехнически експертизи показват, че гардът я е хванал за ръката, отстранил я е от автомобила и е застанал с гръб към нея.

Защитата посочи още, че свидетелите не могат да кажат как точно Колтуклиева се е озовала на земята. Според Георгиев Варадинов е спазил протоколите за действие, след като екипът е получил сигнал, че се отваря вратата на председателя на парламента.

Колтуклиева заяви, че действията ѝ са били свързани с журналистическата ѝ работа. Причината автомобилът да остане отключен при влизането на председателя на парламента засега не е изяснена.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    11 18 Отговор
    Премиерът доказано лъже. Румен Радев лъже. Патологично. Постоянно. За всичко.

    📉 Във вторник заяви, че преговарял в Европейската комисия, за да запази социални плащания, детски, майчински, пенсии, пари за образование, култура. Още тогава беше ясно, че нагло и предизборно излъга от Велико Търново. За да се оправдае, защото е единственият европейски премиер, който крие в нарушение на закона бюджета на страната от собствените си граждани. Все едно това са неговите пари. Скри ги!

    ‼️Призовах го незабавно да покаже писмо, кореспонденция, документ от Еврокомисията! Нещо писмено! Не показа нищо! Нула!

    🇪🇺 Преди малко Асен
    Василев показа писмо от Европейската комисия. Уличаващо българския министър-председател в лъжа. Не се месят в националните бюджети. Не преговарят с него. За какво се харчат парите е въпрос на национални приоритети. Точка! Винаги е било така.

    👎 За такова нещо в цяла Европа следва поемане на политическа отговорност. По един начин - с оставка! Особено, ако е рецидив. А случаят е такъв.

    Коментиран от #27

    20:22 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Европеец

    28 7 Отговор
    Кой ли пък вярва на тая ниско тарифна актриса..... Ха-ха-ха.....

    Коментиран от #16

    20:22 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Има снимки от срещите на йотовица- ужас

    7 16 Отговор
    ЛЪЖИ, ПАНИКА И ПРАЗНИ ЗАЛИ!
    Когато няма какво да покажеш, измисляш врагове. Когато няма кой да те слуша, крещиш още по-силно. А когато 900 000 гласа са се изпарили — започваш да плашиш, да манипулираш и да търсиш виновни.
    Така изглежда кампания, в която калта е повече от идеите, лъжите — повече от аргументите, а паниката — повече от избирателите.
    Може да крещите до неделя. Но празните зали не се пълнят с лъжи, а изгубеното доверие не се връща с истерия!

    20:25 29.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ставка

    10 4 Отговор
    Това е много нагъл тюлен.
    Като шефа си Прасчо.
    Съвсем по Ферма За Животни от Оруел......

    20:28 29.10.2026

  • 13 Новичок

    7 4 Отговор
    Ба... "Материалът" е многооо зле пфу... Статията е за продажната журналистка,а троловете пишат за Радев,за Трифонов,за К.Методиев и т.н.т.

    20:30 29.10.2026

  • 14 Прокуратурата

    9 6 Отговор
    Защо все още не е повдигнала обвинения на тази жена ???

    20:30 29.10.2026

  • 15 Ддд

    3 4 Отговор
    ПБ като едни стари ДС сътрудници и агенти, веднага вкараха лъжата, че УЖ някой чул как тя говорила по телефона, и уговаряла сделка да падне.

    20:33 29.10.2026

  • 16 И тя незнае каква7574 е

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Но с джуките и закачливия поглед си прави фото
    И днес в нета даже дава съвети какво да пишат и се изказва как да
    изметат власта при влязла забрана да се агитира предвид започналата кампания.

    20:33 29.10.2026

  • 17 ПРАЩАЙТЕ Я

    6 3 Отговор
    У сливенския.

    20:35 29.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 На земята

    4 2 Отговор
    Журналист меко тело, облечено дебело!!

    20:36 29.10.2026

  • 20 Затвор

    4 3 Отговор
    за Колтуклиева!!!

    Коментиран от #34

    20:36 29.10.2026

  • 21 Цвете

    3 2 Отговор
    ОЛЕЛЕ ,ВИЕ ЗАЩО ХОДИТЕ НА РАБОТА ИЗОБЩО? ЩО НЕ СЕ КАНДИДАТИРАТЕ ЗА НЯКОЙ РУСКИ САЙТ? 😅

    20:37 29.10.2026

  • 22 А50

    6 1 Отговор
    Тази циркаджийка да покаже снимка на фрактурата, каквато обяви че й е причинена. От Военна болница са я изгонили защото нищо й няма. Да я съдят за отнемане на ценно време на спешните медицински екипи. Ппейски ола бала

    20:38 29.10.2026

  • 23 Само питам

    2 0 Отговор
    И какво очаквате да каже ? Че е верно ли ?
    Хайде сега на полиграфа !

    20:39 29.10.2026

  • 24 Динко

    5 0 Отговор
    Тая за пари и майка си ще продаде, много станаха такива.

    Коментиран от #29

    20:39 29.10.2026

  • 25 Глухар

    1 0 Отговор
    Проверете и преводите по банковите сметки или съдържанието на шкафчета и дорде не е провела сумите на щерка си в ...чужбина...

    20:41 29.10.2026

  • 26 Шорт

    2 0 Отговор
    Тая голяма артиска бе! От болшой театър! За малко да вкара в затвора това добро момче!

    20:41 29.10.2026

  • 27 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    Вероятно причина за отмъстителната злоба!

    20:42 29.10.2026

  • 28 Само в тази територия

    2 0 Отговор
    Само в Бг невинните ги арестуват ,
    а наглите и виновни пачи си правят пиар по медиите!

    20:42 29.10.2026

  • 29 Шорт

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Динко":

    Абсолютно вярно и точно казано!

    20:42 29.10.2026

  • 30 Гробар

    2 0 Отговор
    Тая баба са валя като Мирчев с гумената лодка.

    20:43 29.10.2026

  • 31 Сто процента

    0 0 Отговор
    Подслушват и нейния телефон.
    Така, че не е необходимо да се спори за такива неща и да гадаем кой е прав.

    20:44 29.10.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ИЗРАЗА
    " ЖЕНЕНА ЗА БОГАТ ЧОВЕК"
    Е СИМВОЛ НА МУТРЕСА ИЛИ КАДЪНА ОТ ХАРЕМА
    .....
    КРУШАТА НЕ ПАДА ПО ДАЛЕЧ ОТ МАЙКАТА

    20:45 29.10.2026

  • 33 Дзак

    1 0 Отговор
    Да оздравява, ама и ние не чухме журналистически въпрос. Само видяхме дърпане на дръжките на вратата и снимане.

    20:45 29.10.2026

  • 34 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Затвор":

    Затвор за наркобаронесата Йотова! Купила имение на синът си от търговия с наркотици!

    20:46 29.10.2026

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