Соня Колтуклиева отрече да е говорила за пари по телефона

Военно-апелативният съд наложи мярка „подписка“ на служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за причиняване на телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева. Инцидентът е станал на 22 октомври 2026 г., когато Колтуклиева е направила опит да отвори вратата на автомобила на председателя на парламента Михаела Доцова.
Според решението на съда Варадинов е приложил сила и това е довело до травмите на журналистката. Съдът обаче не се е произнесъл по въпроса за вината му, а е определил мярка за неотклонение „подписка“.
Свидетелски показания за телефонен разговор
В заседанието са били обсъдени нови свидетелски показания. Очевидец твърди, че малко преди инцидента е дочул разговор на Колтуклиева с друга жена. Според показанията една от репликите е била: „Действайте, ще ви бъде платено“.
Колтуклиева отрече пред bTV да е водила подобен разговор. „Аз съм журналистка с прилични доходи, дъщеря ми е омъжена за богат човек“, заяви тя и добави, че няма причина да се хвърля в опасна ситуация, докато дъщеря ѝ очаква първото си дете.
Защитата оспорва начина, по който е станал инцидентът
Адвокатът на Варадинов Тервел Георгиев заяви, че според видеозаписите служителят не е блъснал журналистката. По думите му седем видеотехнически експертизи показват, че гардът я е хванал за ръката, отстранил я е от автомобила и е застанал с гръб към нея.
Защитата посочи още, че свидетелите не могат да кажат как точно Колтуклиева се е озовала на земята. Според Георгиев Варадинов е спазил протоколите за действие, след като екипът е получил сигнал, че се отваря вратата на председателя на парламента.
Колтуклиева заяви, че действията ѝ са били свързани с журналистическата ѝ работа. Причината автомобилът да остане отключен при влизането на председателя на парламента засега не е изяснена.
Източници: btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калоян Методиев бивш шеф на радев
📉 Във вторник заяви, че преговарял в Европейската комисия, за да запази социални плащания, детски, майчински, пенсии, пари за образование, култура. Още тогава беше ясно, че нагло и предизборно излъга от Велико Търново. За да се оправдае, защото е единственият европейски премиер, който крие в нарушение на закона бюджета на страната от собствените си граждани. Все едно това са неговите пари. Скри ги!
‼️Призовах го незабавно да покаже писмо, кореспонденция, документ от Еврокомисията! Нещо писмено! Не показа нищо! Нула!
🇪🇺 Преди малко Асен
Василев показа писмо от Европейската комисия. Уличаващо българския министър-председател в лъжа. Не се месят в националните бюджети. Не преговарят с него. За какво се харчат парите е въпрос на национални приоритети. Точка! Винаги е било така.
👎 За такова нещо в цяла Европа следва поемане на политическа отговорност. По един начин - с оставка! Особено, ако е рецидив. А случаят е такъв.
Коментиран от #27
20:22 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Европеец
Коментиран от #16
20:22 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Има снимки от срещите на йотовица- ужас
Когато няма какво да покажеш, измисляш врагове. Когато няма кой да те слуша, крещиш още по-силно. А когато 900 000 гласа са се изпарили — започваш да плашиш, да манипулираш и да търсиш виновни.
Така изглежда кампания, в която калта е повече от идеите, лъжите — повече от аргументите, а паниката — повече от избирателите.
Може да крещите до неделя. Но празните зали не се пълнят с лъжи, а изгубеното доверие не се връща с истерия!
20:25 29.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ставка
Като шефа си Прасчо.
Съвсем по Ферма За Животни от Оруел......
20:28 29.10.2026
13 Новичок
20:30 29.10.2026
14 Прокуратурата
20:30 29.10.2026
15 Ддд
20:33 29.10.2026
16 И тя незнае каква7574 е
До коментар #3 от "Европеец":Но с джуките и закачливия поглед си прави фото
И днес в нета даже дава съвети какво да пишат и се изказва как да
изметат власта при влязла забрана да се агитира предвид започналата кампания.
20:33 29.10.2026
17 ПРАЩАЙТЕ Я
20:35 29.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 На земята
20:36 29.10.2026
20 Затвор
Коментиран от #34
20:36 29.10.2026
21 Цвете
20:37 29.10.2026
22 А50
20:38 29.10.2026
23 Само питам
Хайде сега на полиграфа !
20:39 29.10.2026
24 Динко
Коментиран от #29
20:39 29.10.2026
25 Глухар
20:41 29.10.2026
26 Шорт
20:41 29.10.2026
27 Дзак
До коментар #1 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Вероятно причина за отмъстителната злоба!
20:42 29.10.2026
28 Само в тази територия
а наглите и виновни пачи си правят пиар по медиите!
20:42 29.10.2026
29 Шорт
До коментар #24 от "Динко":Абсолютно вярно и точно казано!
20:42 29.10.2026
30 Гробар
20:43 29.10.2026
31 Сто процента
Така, че не е необходимо да се спори за такива неща и да гадаем кой е прав.
20:44 29.10.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" ЖЕНЕНА ЗА БОГАТ ЧОВЕК"
Е СИМВОЛ НА МУТРЕСА ИЛИ КАДЪНА ОТ ХАРЕМА
.....
КРУШАТА НЕ ПАДА ПО ДАЛЕЧ ОТ МАЙКАТА
20:45 29.10.2026
33 Дзак
20:45 29.10.2026
34 ИСТИНАТА
До коментар #20 от "Затвор":Затвор за наркобаронесата Йотова! Купила имение на синът си от търговия с наркотици!
20:46 29.10.2026