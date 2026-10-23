Масов бой в Петрич завърши с пострадал и потрошени автомобили

Разследват масов бой между фамилии в Петрич, съобщиха от полицията.
Сбиването е станало в района на ул. „Здравец“ на 22 октомври, а напрежението е било овладяно от униформени.
Пострадал е 69-годишен мъж. При инцидента са счупени предното тъкло на товарен автомобил, както и предното панорамно стъкло, шибидахът и задният стоп на автомобил.
За случая е уведомена прокуратурата. По информация на кметския наместник, предоставена по-рано на БТА, сбиването е станало между две фамилии, които имат стара вражда.
По думите му последният подобен инцидент между тях е бил на Гергьовден.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 797
Коментиран от #2
12:59 23.10.2026
2 Европеец
До коментар #1 от "797":Коментарът ти е верен ....
13:03 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
По информация на кметския наместник, предоставена по-рано на БТА, сбиването е станало между две фамилии, които имат стара вражда.
Въпрос:
Откога Петрич има кметски наместник?
Факт:
Ем, петък е, АИ то е отпуск...
13:06 23.10.2026
5 Територията
13:08 23.10.2026
6 Пръц
Но, когато по българските улици си се млатят с колове и брадви тълпи стотици хора..всички си траят, това не ги интересува. Важно е Франция / Германия / Англия как си "рушат обществата"..
13:16 23.10.2026
7 Майн Рид
13:19 23.10.2026
8 Пешо
13:26 23.10.2026
9 Гожи
13:26 23.10.2026
10 Кучето на Мими 🐕
13:35 23.10.2026
11 Перо
14:01 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мирка
Магазините, как са? В Гърция ги обновиха!
14:10 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.