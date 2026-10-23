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Масов бой в Петрич завърши с пострадал и потрошени автомобили

Масов бой в Петрич завърши с пострадал и потрошени автомобили

23 Октомври, 2026 12:54 1 197 14

  • побой-
  • петрич

Пострадал е 69-годишен мъж. При инцидента са счупени предното тъкло на товарен автомобил, както и предното панорамно стъкло, шибидахът и задният стоп на автомобил

Масов бой в Петрич завърши с пострадал и потрошени автомобили - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследват масов бой между фамилии в Петрич, съобщиха от полицията.

Сбиването е станало в района на ул. „Здравец“ на 22 октомври, а напрежението е било овладяно от униформени.

Пострадал е 69-годишен мъж. При инцидента са счупени предното тъкло на товарен автомобил, както и предното панорамно стъкло, шибидахът и задният стоп на автомобил.

За случая е уведомена прокуратурата. По информация на кметския наместник, предоставена по-рано на БТА, сбиването е станало между две фамилии, които имат стара вражда.

По думите му последният подобен инцидент между тях е бил на Гергьовден.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 797

    19 0 Отговор
    Двете племена - команчи и сиукси не са достигнали до консенсус за кой да гласуват и по колко евраци да искат на глас.

    Коментиран от #2

    12:59 23.10.2026

  • 2 Европеец

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "797":

    Коментарът ти е верен ....

    13:03 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    10 0 Отговор
    Цитат:
    По информация на кметския наместник, предоставена по-рано на БТА, сбиването е станало между две фамилии, които имат стара вражда.
    Въпрос:
    Откога Петрич има кметски наместник?
    Факт:
    Ем, петък е, АИ то е отпуск...

    13:06 23.10.2026

  • 5 Територията

    4 1 Отговор
    Сиукси. Това я чака България.

    13:08 23.10.2026

  • 6 Пръц

    8 0 Отговор
    По новините гърмят протестите във Франция, сульо и пульо се изтипосаха да коментират имиграции, политики, какво трябвало, какво не трябвало..
    Но, когато по българските улици си се млатят с колове и брадви тълпи стотици хора..всички си траят, това не ги интересува. Важно е Франция / Германия / Англия как си "рушат обществата"..

    13:16 23.10.2026

  • 7 Майн Рид

    5 0 Отговор
    Стара вражда между”Чероки”и “Ирокези”

    13:19 23.10.2026

  • 8 Пешо

    5 0 Отговор
    На тези да се забрани да празнуват Гергьовден! Този празник ги държи в напрегнато състояние целогодишно. И защо са счупили баш шибидаха?

    13:26 23.10.2026

  • 9 Гожи

    9 1 Отговор
    В Петрич масов бой, в София петричанката колтуклиева симулира, че я били-какво става с тия петричани?

    13:26 23.10.2026

  • 10 Кучето на Мими 🐕

    7 1 Отговор
    Петрич?Това не беше ли родният град на Соня Колтуклиева-Пулицъра?🦍🤣👰🤣🦍

    13:35 23.10.2026

  • 11 Перо

    3 0 Отговор
    В тоя град всички фамилии се мразят и това е от много години!

    14:01 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мирка

    0 0 Отговор
    Петрич и Франция, лика са прилика и в Петрич и Франция свети електрика!
    Магазините, как са? В Гърция ги обновиха!

    14:10 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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