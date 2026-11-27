Младежи от ВМРО организираха в София традиционния „Български марш“ по повод 107 години от подписването на Ньойския договор. Шествието тръгна от къщата на Иван Вазов и завърши при Паметника на Незнайния воин.

Заради проявата беше затворено едното платно на улица „Георги Раковски“. Маршът се провежда ежегодно на 27 ноември – датата, на която през 1919 г. България подписва мирния договор в Ньой сюр Сен край Париж.

„Тази година се навършват 107 г. от подписването на срамния и позорен Ньойски диктат, който оставя под чужда власт над 200 000 наши сънародници извън пределите на България“, посочиха участниците, цитирани от БНТ.

Какво предвижда договорът

Документът е подписан от българска страна от министър-председателя Александър Стамболийски. Според Националния военноисторически музей Ньойският договор отнема от България 11 278 квадратни километра територия – около една десета от площта на страната.

Южна Добруджа е върната на Румъния, а западните покрайнини и части от Струмишко са предадени на Кралството на сърби, хървати и словенци. Западна Тракия първоначално е поставена под съюзнически контрол, а по-късно е предадена на Гърция. Така България губи прекия си излаз на Егейско море.

Договорът налага и тежки военни и финансови ограничения. Българската армия е сведена до 20 000 доброволци, а репарациите са определени на 2,25 милиарда златни франка. Ньойският договор влиза в сила на 9 август 1920 г.

ВМРО определя шествието като ежегоден начин за отдаване на почит към българите, останали извън границите на страната след Първата световна война. За участниците годишнината остава свързана с последиците от националната катастрофа и с паметта за териториалните загуби на България.

Източници: bntnews.bg, bta.bg