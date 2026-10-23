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ТЕЦ „Бобов дол“ с 286 хил. евро санкции за въздуха
  Тема: Енергийна трансформация

ТЕЦ „Бобов дол“ с 286 хил. евро санкции за въздуха

23 Октомври, 2026 14:44 474 1

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Административният съд в Кюстендил потвърди две наказателни постановления срещу централата. За шест години санкциите по постановленията на РИОСВ – София надхвърлят 6,6 млн. евро

ТЕЦ „Бобов дол“ с 286 хил. евро санкции за въздуха - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Административният съд – Кюстендил потвърди две наказателни постановления срещу ТЕЦ „Бобов дол“ АД, с които на дружеството са наложени имуществени санкции в общ размер на 286 323 евро. Решенията са влезли в сила на 19 и 20 октомври.

Постановленията са издадени от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София. По данни на екоинспекцията нарушенията са свързани с непредприети необходими мерки за ограничаване на неорганизираните емисии в атмосферния въздух, както и с допуснати емисии в резултат от дейността на централата.

РИОСВ – София посочва, че нарушенията представляват неизпълнение на условия, заложени в комплексното разрешително на оператора.

„Съдебните решения потвърждават отговорността на централата за неизпълнение на условията по комплексното разрешително и липса на достатъчни мерки за ограничаване на неорганизираните емисии“, заявяват от РИОСВ – София.

Над 6,6 млн. евро санкции за шест години

В периода от 2020 до 2026 г. включително инспекцията е извършила общо 339 проверки на ТЕЦ „Бобов дол“. Съставени са 132 акта за установяване на административни нарушения, а директорът на РИОСВ – София е издал 119 наказателни постановления.

Общият размер на имуществените санкции по тях е 6 699 818,05 евро. До момента съдът е потвърдил 73 от наказателните постановления, издадени срещу дружеството, за сума над 2 млн. евро.

Част от мощностите бяха спрени през май

В края на май Министерството на околната среда и водите спря работата на Енергиен котел 2 в ТЕЦ „Бобов дол“ заради нарушения. Мярката беше наложена от РИОСВ – София.

Тогава министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова заяви, че срещу централата има множество сигнали за нарушения на екологичното законодателство и на нормите, заложени в комплексното разрешително.

Източници: btvnovinite.bg, moew.government.bg


Кюстендил / България
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  • 1 Българин

    0 0 Отговор
    Това е смешна сума за щетите които нанасят на хората !!!Моля , огледайте се и вижте по света какви са глобите и се коригирайте ! Нашият живот също има стойност .Стига с тая корупция , че ни изтрихте от картата на света.

    15:39 23.10.2026

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