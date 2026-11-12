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Електрохолд инвестира близо 5 млн. евро в електрозахранването в област Кюстендил

Електрохолд инвестира близо 5 млн. евро в електрозахранването в област Кюстендил

12 Ноември, 2026 14:59, обновена 12 Ноември, 2026 15:03 303

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В областната администрация се проведе работна среща

Електрохолд инвестира близо 5 млн. евро в електрозахранването в област Кюстендил - 1
Снимка: На снимката от ляво надясно: Инж. Виктор Станчев, главен оперативен директор на ЕРМ Запад, Атанас Гергинов, областен управител на Кюстендил, инж. Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад.
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

За по-тясно сътрудничество и по-добра комуникация се договориха ръководството на Електрохолд и представители на общините в област Кюстендил на работна среща в областната администрация, чийто домакин бе областният управител Атанас Гергинов.

Набелязани бяха конкретни сфери на сътрудничество като кастренето на растителността около електропроводите, извозването на дървесината, разкопаването и възстановяването на настилки при изграждане на съоръжения.

„Тази година инвестирахме над 100 000 евро в монтирането на мощностни разединители по електропроводите в област Кюстендил, които позволяват бързо да реагираме в случаи на изключвания, да локализираме по-бързо повредите и да съкратим времето за възстановяване на електрозахранването“, отбеляза инж. Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад, част от групата Електрохолд. „За успешното изпълнение на инвестиционната ни програма разчитаме на добро партньорство и координация с местните власти“, допълни той.

През 2026 г. инвестиционната програма на ЕРМ Запад предвижда близо 2 млн. евро за изграждане на съоръжения средно и ниско напрежение в област Кюстендил. От тях над 950 000 евро са за съоръжения средно напрежение, а близо 1 млн. евро – за съоръжения ниско напрежение. Почти 2.3 млн. евро са вложени в присъединяването на клиенти към мрежата, отбеляза Виктор Станчев, главен оперативен директор на ЕРМ Запад.

Планираните дейности ще повишат надеждността на електрозахранването и ще осигурят необходимия капацитет, за да се отговори на бързото нарастване на потреблението през последните години.

Срещата в Кюстендил е част от диалога на Електрохолд с местната власт в Западна България. Целта е да бъдат обсъдени конкретните потребности на населените места и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството с общините и областните администрации.


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