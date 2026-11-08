Ученици с вандалски прояви и техните родители ще чистят ромските гробища в Кюстендил

Ученици от пети до седми клас ще почистват ромските гробища в Кюстендил заедно с родителите си, след като са били установени като участници в нощни вандалски прояви в квартал „Изток“. Решението е взето след среща с родителите, като случаят няма да бъде предаден на полицията, съобщи Българското национално радио.
Според информацията групата е обикаляла улиците около и след полунощ. По прозорците на жилища са били хвърляни камъни и яйца, ритани са входни врати, а домовете са били замеряни с различни предмети. Създаван е и шум посред нощ. При проявите са нанесени материални щети, сред които счупени прозорци.
Децата са установени чрез видеокамери в района. Родителите им сами са потърсили контакт със Стефан Лазаров - бивш кмет на квартал „Изток“ и активист. В последвалата среща са участвали и експерти по ромските въпроси към общината.
Случаят е приключил с извинение от страна на децата и обещание от родителите да упражняват по-строг контрол. Предвижда се семействата да почистят доброволно в квартала, като конкретното наказание включва почистване на гробищни парцели.„Снощи ги събрахме всички, сами дойдоха. Уточнихме се, разбрахме се. Сега вместо училището ще почистят за наказание гробищата ромските – децата и родителите. Това измислихме като наказание“, каза Стефан Лазаров.
Лазаров е предупредил, че при повторение на подобни прояви няма да има компромис и ще бъдат сезирани органите на реда. Той е призовал родителите да следят къде и как прекарват времето си децата им, особено в късните часове.
Източник: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Който чупи,
18:35 08.11.2026
2 Овчар
18:36 08.11.2026
3 Все едно са родени в ромски семейства
18:36 08.11.2026
4 Децата изтрвюещяха
18:37 08.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тик-Ток
Коментиран от #10
18:42 08.11.2026
8 Спомени на малко детенце
19:14 08.11.2026
9 Знам едно училище в Швеция
19:17 08.11.2026
10 Гледат от ултрасите
До коментар #7 от "Тик-Ток":и нацистките възрожденци.
19:19 08.11.2026