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Ученици с вандалски прояви и техните родители ще чистят ромските гробища в Кюстендил

Ученици с вандалски прояви и техните родители ще чистят ромските гробища в Кюстендил

8 Ноември, 2026 18:33 726 10

  • кюстендил-
  • квартал изток-
  • вандалски прояви-
  • ромски гробища-
  • стефан лазаров

Група деца от пети до седми клас е установена след нощни вандалски прояви в квартал „Изток“

Ученици с вандалски прояви и техните родители ще чистят ромските гробища в Кюстендил - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ученици от пети до седми клас ще почистват ромските гробища в Кюстендил заедно с родителите си, след като са били установени като участници в нощни вандалски прояви в квартал „Изток“. Решението е взето след среща с родителите, като случаят няма да бъде предаден на полицията, съобщи Българското национално радио.

Според информацията групата е обикаляла улиците около и след полунощ. По прозорците на жилища са били хвърляни камъни и яйца, ритани са входни врати, а домовете са били замеряни с различни предмети. Създаван е и шум посред нощ. При проявите са нанесени материални щети, сред които счупени прозорци.

Децата са установени чрез видеокамери в района. Родителите им сами са потърсили контакт със Стефан Лазаров - бивш кмет на квартал „Изток“ и активист. В последвалата среща са участвали и експерти по ромските въпроси към общината.

Случаят е приключил с извинение от страна на децата и обещание от родителите да упражняват по-строг контрол. Предвижда се семействата да почистят доброволно в квартала, като конкретното наказание включва почистване на гробищни парцели.

„Снощи ги събрахме всички, сами дойдоха. Уточнихме се, разбрахме се. Сега вместо училището ще почистят за наказание гробищата ромските – децата и родителите. Това измислихме като наказание“, каза Стефан Лазаров.

Лазаров е предупредил, че при повторение на подобни прояви няма да има компромис и ще бъдат сезирани органите на реда. Той е призовал родителите да следят къде и как прекарват времето си децата им, особено в късните часове.

Източник: bnrnews.bg


Кюстендил / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Който чупи,

    9 0 Отговор
    купи

    18:35 08.11.2026

  • 2 Овчар

    4 0 Отговор
    Всяка държава си заслужава тъпите ученици..! Тя сама си ги създава..!

    18:36 08.11.2026

  • 3 Все едно са родени в ромски семейства

    4 2 Отговор
    Не виждам разлика.

    18:36 08.11.2026

  • 4 Децата изтрвюещяха

    11 0 Отговор
    заради филмите с насилие и рекламите с татуирани батки.

    18:37 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тик-Ток

    10 0 Отговор
    Вандализма е национален спорт в България,най големите вандали са мутрите ,изпотрошиха тротоари и зелени площи да си наместят кафенетата и ресторантите

    Коментиран от #10

    18:42 08.11.2026

  • 8 Спомени на малко детенце

    0 2 Отговор
    ....спомням си по времето на социализъма и напред към комунизъма... имахме една Лазарца в края на нашето градчеа... целият град я ххххранеше... а тя раждаше и кърмеше се циганчета .... раждаше всяка година... все отбор комунисти.... направиха им блокове около гробищата на градчето... та сега станаа и богаташи... Та ко да ви кая.. не знам дали Лазарца е все още жива... но така ги развъди, че останалите дет работеха в развъдника на ТеКеЗеСето.. за да я изхранват и нейното бъдещо поколение.... измряяяяа.. и синчетата и внуците на Лазарца, станаха собственици на погребални погребения... за които плащаме!

    19:14 08.11.2026

  • 9 Знам едно училище в Швеция

    1 0 Отговор
    И там учениците пушат зад оградата. Когото хванат, нищо не му правят. Само викат родителите след работа да събират фасовете на отрочетата си. Само родителите.

    19:17 08.11.2026

  • 10 Гледат от ултрасите

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тик-Ток":

    и нацистките възрожденци.

    19:19 08.11.2026

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