Ученици с вандалски прояви и техните родители ще чистят ромските гробища в Кюстендил

Ученици от пети до седми клас ще почистват ромските гробища в Кюстендил заедно с родителите си, след като са били установени като участници в нощни вандалски прояви в квартал „Изток“. Решението е взето след среща с родителите, като случаят няма да бъде предаден на полицията, съобщи Българското национално радио.

Според информацията групата е обикаляла улиците около и след полунощ. По прозорците на жилища са били хвърляни камъни и яйца, ритани са входни врати, а домовете са били замеряни с различни предмети. Създаван е и шум посред нощ. При проявите са нанесени материални щети, сред които счупени прозорци.

Децата са установени чрез видеокамери в района. Родителите им сами са потърсили контакт със Стефан Лазаров - бивш кмет на квартал „Изток“ и активист. В последвалата среща са участвали и експерти по ромските въпроси към общината.

Случаят е приключил с извинение от страна на децата и обещание от родителите да упражняват по-строг контрол. Предвижда се семействата да почистят доброволно в квартала, като конкретното наказание включва почистване на гробищни парцели.

„Снощи ги събрахме всички, сами дойдоха. Уточнихме се, разбрахме се. Сега вместо училището ще почистят за наказание гробищата ромските – децата и родителите. Това измислихме като наказание“, каза Стефан Лазаров.

Лазаров е предупредил, че при повторение на подобни прояви няма да има компромис и ще бъдат сезирани органите на реда. Той е призовал родителите да следят къде и как прекарват времето си децата им, особено в късните часове.

Източник: bnrnews.bg