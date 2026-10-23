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Важните новини във ФАКТИ на 23.10.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 23.10.2026 г.

23 Октомври, 2026 23:27 317 3

  • илияна йотова-
  • летище „васил левски“-
  • булгаргаз-
  • тец бобов дол

Илияна Йотова свърза решението с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. В НСО продължава служебната проверка на действията на охранителите

Важните новини във ФАКТИ на 23.10.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Началникът на НСО Емил Тонев е депозирал оставка

Началникът на Националната служба за охрана генерал-майор Емил Тонев е депозирал оставката си. Това съобщи президентът Илияна Йотова в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV.

Държавата затяга контрола над концесията на летище „Васил Левски“

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и заместник-министър Христина Велинова проведоха среща с екип на Международната финансова корпорация, ангажиран от предходното правителство с извършването на анализ на изпълнението на договора за концесия на летище „Васил Левски“ София от страна на концесионера относно възстановяването на икономическия баланс на концесията и възобновяването на заплащанията на концесионно възнаграждение.

„Булгаргаз“ иска спешна среща с Васил Терзиев за дълга на „Топлофикация“

„Булгаргаз“ поиска спешна среща с кмета на София Васил Терзиев през следващата седмица заради задълженията на „Топлофикация София“, които вече надхвърлят 900 млн. евро. Искането е отправено в момент, когато се водят преговори за нов договор за доставка на природен газ за 2027 г.

ТЕЦ „Бобов дол“ с 286 хил. евро санкции за въздуха

Административният съд – Кюстендил потвърди две наказателни постановления срещу ТЕЦ „Бобов дол“ АД, с които на дружеството са наложени имуществени санкции в общ размер на 286 323 евро. Решенията са влезли в сила на 19 и 20 октомври.


България
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  • 1 Мхм

    2 0 Отговор
    Постановката на герб/дпс/пп/дб "журналистката" ойде у ряката. Защо трябваше някква си да прави сеир точно преди избори? Странно. Инициаторът - Борисов се оттегли и не ляля, а прокситата му - пп/дб/дпс днес не спряха да вият...

    23:38 23.10.2026

  • 2 Да бе

    0 0 Отговор
    Това не са важни новини. Преекспонирате една мижава постановка на платена гербава "журналистка" точно преди избори. Лелей...

    23:41 23.10.2026

  • 3 Какви новини бе

    0 0 Отговор
    Пропаганда и държите хората във неведение

    23:42 23.10.2026

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