Важните новини във ФАКТИ на 23.10.2026 г.

Началникът на НСО Емил Тонев е депозирал оставка

Началникът на Националната служба за охрана генерал-майор Емил Тонев е депозирал оставката си. Това съобщи президентът Илияна Йотова в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV.

Държавата затяга контрола над концесията на летище „Васил Левски“

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и заместник-министър Христина Велинова проведоха среща с екип на Международната финансова корпорация, ангажиран от предходното правителство с извършването на анализ на изпълнението на договора за концесия на летище „Васил Левски“ София от страна на концесионера относно възстановяването на икономическия баланс на концесията и възобновяването на заплащанията на концесионно възнаграждение.

„Булгаргаз“ иска спешна среща с Васил Терзиев за дълга на „Топлофикация“

„Булгаргаз“ поиска спешна среща с кмета на София Васил Терзиев през следващата седмица заради задълженията на „Топлофикация София“, които вече надхвърлят 900 млн. евро. Искането е отправено в момент, когато се водят преговори за нов договор за доставка на природен газ за 2027 г.

ТЕЦ „Бобов дол“ с 286 хил. евро санкции за въздуха

Административният съд – Кюстендил потвърди две наказателни постановления срещу ТЕЦ „Бобов дол“ АД, с които на дружеството са наложени имуществени санкции в общ размер на 286 323 евро. Решенията са влезли в сила на 19 и 20 октомври.