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СБЖ настоява за законова защита на журналистите

СБЖ настоява за законова защита на журналистите

23 Октомври, 2026 14:53 1 087 76

  • сбж-
  • соня колтуклиева-
  • нсо-
  • свобода на словото

Организацията осъди инцидента със Соня Колтуклиева и подготвя нов вариант на предложенията си за промени в закона

СБЖ настоява за законова защита на журналистите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Съюзът на българските журналисти осъди инцидента, при който служител на Националната служба за охрана блъсна на земята журналистката Соня Колтуклиева, и отново настоя за законодателни промени в защита на журналистическия труд и свободата на словото. Позицията е на председателя на Управителния съвет на СБЖ Снежана Тодорова.

Според организацията случилото се е възмутително, а особено неприемливо е, че автомобилите от кортежа са потеглили, без на падналата журналистка да бъде оказана помощ. Колтуклиева по-късно е потърсила медицинска помощ.

СБЖ: Реакцията на охранителя е била непремерена

СБЖ посочва, че инцидентът е станал, докато Колтуклиева е работела като репортер на агенция ПИК и е опитала да интервюира председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Журналистката е отворила вратата на автомобила на Доцова.

От съюза определят това като нарушение на правилата за сигурност, но подчертават, че реакцията на охранителя е била непремерена. В позицията се отбелязва и че никой от кортежа не е помогнал на Колтуклиева след падането ѝ.

СБЖ същевременно подчертава, че журналистите също са длъжни да спазват законите и професионалните и етичните норми.

„Несъмнено спазването на законите е неотменимо задължение и на журналистите, призвани също така отговорно и етично да упражняват професията“, посочва СБЖ.

Подготвя се нов вариант на законодателните предложения

От организацията припомнят, че преди десет години са внесли в Народното събрание предложения за законодателни промени, насочени към защитата на журналистическите права и свободата на словото. Според СБЖ нито един от парламентарните състави след това не е разгледал инициативите.

Сега съюзът подготвя актуализиран вариант с помощта на юридически екип, който ще бъде представен отново. СБЖ заявява, че през годините е подкрепял журналисти, които са били уволнявани, заплашвани или възпрепятствани да упражняват професията си.

Организацията предупреждава, че при публичните реакции около случая фокусът се измества от защитата на журналиста към политически цели, засилени от предизборната обстановка. Според СБЖ накърняването на свободата на изразяване и професионалната реализация на един журналист засяга свободата на всички.

Очакват се резултатите от проверката на НСО

НСО е обявила незабавна и щателна проверка на действията на служителя и готовност за предприемане на най-строги мерки при установяване на нарушения. СБЖ припомня и позицията на президента Илияна Йотова, която определи реакцията на охранителя като недопустима и прекомерна и настоя за изясняване на обстоятелствата.

Съюзът очаква резултатите от проверката и пожелава на Соня Колтуклиева бързо възстановяване. От СБЖ настояват за обществена и медийна среда без посегателства срещу журналисти и със зачитане на законите от всички страни.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лопата Орешник

    64 5 Отговор
    Да! Трябва да има закон, който да позволи на мисирките да нахлуват в охраняван периметър, в защитени автомобили и на секретни заседания! Много е важно!

    Коментиран от #31, #66

    14:56 23.10.2026

  • 3 готвача

    45 4 Отговор
    Законовата защита на миsирката е когато е в тавата

    14:57 23.10.2026

  • 4 Тик-Ток

    35 1 Отговор
    Да,и проститутки имат човешки права и право на защита

    14:57 23.10.2026

  • 5 От къде се взе човек с камера и микрофон

    52 4 Отговор
    На мястото на събитието което ми се стори преекспонирано освен това Соня защо отваря вратата , освен че говори доста грубо на ти на председателката.

    Коментиран от #11

    14:57 23.10.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    51 4 Отговор
    А журналистите кога ще спазват закона?!

    Поведението на Котуклиева е нагло и непрофесионално! Нищо не и дава на нея правото да отваря тая врата! Айде рев! Реално трябва да я съдят нея!

    14:58 23.10.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    45 3 Отговор
    Странно е да искаш ЗАКОН да те пазят,
    когато ти нарушаваш ЗАКОНа🤔❗

    14:58 23.10.2026

  • 8 Трол

    26 1 Отговор
    Всеки журналист трябва да разполага с персонална охрана и автомат калашник.

    14:58 23.10.2026

  • 9 Докога

    35 5 Отговор
    Ще се връзвате на елементарни политически номерца ползващи никому незнайни псевдо журналисти. Голям вой настана еле пък от журналята.

    15:00 23.10.2026

  • 10 Глей ся

    41 3 Отговор
    Аз като нормален гражданин и шофьор ако някой ми отвори вратата излизам и го мятам.
    Тук все пак е шефа на парламента с НСО

    Коментиран от #74

    15:00 23.10.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    25 3 Отговор

    До коментар #5 от "От къде се взе човек с камера и микрофон":

    Ами как филм без оператор на терен❗
    А къде е бил сценаристът 🤔❓

    15:01 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гост

    35 3 Отговор
    Другият път някой като отвори така някоя врата нсо може и да не реагират .. щото да не ги изгонят после … ама ако този някой има оръжие ?

    15:02 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 виктория

    31 3 Отговор
    нека ми отвори вратата на колата и да видим къде ще се намери култука!!!

    15:05 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 От къде се взе човек с камера и микрофон

    20 2 Отговор
    Синдикати и разни съсловия и гилдии постоянно се защитават. Но кой да защити безработните хора. Тях никой не ги защитава , а времето на борсата бързо отминава. После ако не ги вземат на работа какво да правят. Стават омразни дори на близките си. Особено ако са с образование и квалификация. Нито пък най малко новото мнозинство то не защитава никого обаче гилдиите се защитавате.

    Коментиран от #24, #25

    15:07 23.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факъи

    0 0 Отговор
    Факт

    15:08 23.10.2026

  • 22 Гожи

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "1488":

    Тоя Ивайло Мирчев скоро май беше в подобна ситуация

    Коментиран от #37

    15:08 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🦉🦉🦉🦉

    12 1 Отговор

    До коментар #19 от "От къде се взе човек с камера и микрофон":

    Ами КОЙ и ТОЙ са го пратили❗

    15:09 23.10.2026

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    17 1 Отговор

    До коментар #19 от "От къде се взе човек с камера и микрофон":

    И как самоотвержено снима, вместо да се притече на помощ❗

    15:10 23.10.2026

  • 26 ккк

    17 1 Отговор
    и аз искам да се умъкна в колата на президента да правим лаф , с какво мисиркиите са в повече от останалите

    15:11 23.10.2026

  • 27 стига циркове

    27 3 Отговор
    От СБЖ и АЕЖ не виждат ли, че това е старателно планувана провокация. Тази какво лежи на земята като умряла, все едно са я пребили. Гардът я премахва от там, където не и е мястото, тя се изтъркулва на земята, плясва се с цял ръст и лежи, докато добре подготвени фотографи отстрани я снимат. Айде стига сценарии "ала Буча".

    15:11 23.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Съд за Колтуклиева

    27 4 Отговор
    Колтуклиева трябва да бъде съдена за опит за нападение над виш държавен сружител.

    15:13 23.10.2026

  • 30 Жорко

    18 4 Отговор
    Да,това е така,не беше правилно,твърде грозно,а какво са кажем за нахалството ѝ?Как ще пипаш собственост която не е твоя ?Поне научи нещата по трудния начин,ако го е разбрала.Това също трябва да се разгледа

    15:14 23.10.2026

  • 31 Пешо

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    И сега са ди достатъчно нагли.


    А да питам сега закон за охрана на държавни лица няма ли?

    15:14 23.10.2026

  • 32 Еми

    11 2 Отговор
    Третата власт нокаутира четвъртата.Обикновен чуек няма да си пизволи това, което журналистката.

    15:17 23.10.2026

  • 33 Леле - леле ! 🤔

    16 2 Отговор
    Уважавайте пенсионерката с джуките! На толкова години , и пак в роля . Ту към Бойко , ту към Цв. Василев , а сега към сглобката . На времето осъди Маргарита Михнева , която беше казала че е взела половин милион от Цв. Василев . По-късно се оказа , че Колтуклиева наистина е взела , но само 100 хиляди . За PR . 😜

    15:19 23.10.2026

  • 34 Мдаа

    14 1 Отговор
    Артисцизмът на Соня Калтуклиева е съизмерим с този на футболистите.

    15:19 23.10.2026

  • 35 Жорко

    7 0 Отговор
    Ивайло Мирчев???Хехехе,разсмя ме,предпочитам Ивелин Михайлов,поне се вижда какво прави и не като политик

    15:19 23.10.2026

  • 36 Пламен

    5 8 Отговор
    Тези нови мощни автомобили им купихме НИЕ, докато плащаме 30 % повече за винетки.

    Какво престъпно има да питаш някой на държавна заплата защо не ходи на работа?

    Коментиран от #44, #47

    15:19 23.10.2026

  • 37 бонго

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гожи":

    без малко да го опънат пред блока му, щото се правеше на мъж

    15:20 23.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ддд

    11 0 Отговор
    Професионални и етични норми и Колтуклиева са несъвместими

    15:22 23.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Горски

    7 2 Отговор
    НСО прави няколко грешки:

    Първо, колата не тръгва веднага, щом като Доцова се качва.

    С това я излагат на опасност. Не от журналистката, а от потенциална сериозна заплаха.

    Второ, човекът пред вратата напуска поста си и така дава възможност всеки да отвори вратата на автомобила.

    Абсолютна аматьорщина.

    Трето, същият служител реагира недопустимо грубо, след като вече е изложил на опасност охраняваната личност.

    И една огромна грешка на Доцова.

    Как може да потегли с колата, след като вижда падналата на земята Колтуклиева? Абстрахирам се от обстоятелството,че пострадалата е С. Колтуклиева Охраната действа аматьорски . Недопустимо е външен човек да стига до колата с охраняваното лице,Г-жата отваря вратата на колата и снима с телефона. Ами,ако вместо телефон беше извадила пистолет и го използва? М???? Отук насетне е чисто човешкият въпрос след като просва жената на плочките отпрашва с колата без да се интерсува какво е сторил.

    15:25 23.10.2026

  • 42 А относно Палестина

    10 0 Отговор
    СБЖ настояваше ли за законова защита на журналистите ? А хелзинският?

    15:25 23.10.2026

  • 43 Леле, как се е проснала

    9 0 Отговор
    И как така на място се озова един оплаквач да вие, вместо да извика линейка!

    15:26 23.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 А в Париж и Милано

    6 0 Отговор
    обществената и медийна среда без посегателства срещу журналисти и със зачитане на законите от всички страни ли беше? А? А в Марсилия колко бяха битите журналисти?

    15:27 23.10.2026

  • 46 Факт

    7 0 Отговор
    Журналист у нас е мръсна дума!

    Коментиран от #65

    15:28 23.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Истината

    10 0 Отговор
    СБЖ къде бяха като утрепаха умишлено Милен Цветков???

    ...какви сте лицемери

    15:28 23.10.2026

  • 49 Така ли си мислят от

    8 1 Отговор
    агенция ПИК че трябва да "интервюират" ? Нещо са се объркали сериозно обаче тези хора

    15:30 23.10.2026

  • 50 пипи

    11 0 Отговор
    Съжалявам, но тази жена е мноооогоооо далеч от журналистиката. За да си журналист трябва да си обективен, да проверяваш фактите, да даваш думата на различните страни. Заради такива хора подобни на нея, нивото в гилдията падна на много ниско ниво. Тя по-скоро е трол, не журналист!

    15:30 23.10.2026

  • 51 етичните норми

    7 0 Отговор
    Не лошо СБЖ да опубликува етичните норми които трябва да спазва един журналист, да в тях влиза пъхане на диктофони, телефони, микрофони в уста на хора, нарушаване на етикет, на какво розстояние да стоят от интервирано лице, как се взима интервю, могат ли да влизат на сила в апартамент, в кола, ако не, то какво наказание носят за това.

    15:30 23.10.2026

  • 52 Факт

    6 0 Отговор
    Да ги приравнят с народния театър, може и с цирк

    15:31 23.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Четете бавно !

    4 0 Отговор
    Според официалния доклад на Репортери без граници (RSF), над 30 журналисти са станали жертва на полицейско, физическо насилие, заплахи и възпрепятстване във Франция, като голяма част от инцидентите се разиграха в Париж по време на мащабните социални протести срещу цените на живота и съкращенията в образованието. ...

    15:33 23.10.2026

  • 55 В цяла Европа бият журналисти

    7 0 Отговор
    Ние тук на какви се правим? Атлантиците ги спукват от бой Само в Париж тея дни над 30 журналисти са били бити от полицията и армията ...

    Коментиран от #76

    15:37 23.10.2026

  • 56 Та в тази връзка

    1 2 Отговор
    бих попитал защо нямаме възможност да изразим обожанието си и безрезервната си подкрепа под статиите за Костадинката и съветското МПС? Ами защото там коментарите са забранени. Те затова.

    15:38 23.10.2026

  • 57 Ами

    7 0 Отговор
    Кледах клипа от случката. НСО са си свършили работата. Но са допуснали
    грешка като не са повикали полиция която да арестува мисирката.
    Явно след случката с Радев им е писнало да се занимават с "репортери".

    15:38 23.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Не са я застреляли

    5 1 Отговор
    Значи не се брои

    15:39 23.10.2026

  • 60 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Един закон за чуждестранните агенти на влияние ще свърши по—добра работа.Той ще пази нас от такива “журналисти” като лежащата на тротоара особа.

    15:40 23.10.2026

  • 61 Никаква такава

    1 1 Отговор
    защита на терористите от ПИК ! Съд!

    15:42 23.10.2026

  • 62 Неудобен

    3 1 Отговор
    Добре бе на този псевдо журналист кога ще му повдигнат обвинение ? Или всички вече можем кога си искаме да отварямв патрулки линейки всякакви превозни средства със специален режим ? В нормална държава тази да щеше да е на земята но по очи и с белезници егати срамът !!!!

    15:42 23.10.2026

  • 63 Законова защита

    2 1 Отговор
    от просташкото и нагло поведение на субекти, изживяващи се като журналисти!
    Що за просташко и хулиганско поведение на т.нар."журналистка" видяхме снощи!?

    15:43 23.10.2026

  • 64 Гласувам

    1 1 Отговор
    за твърдата ръка на Йотова-Доцова!

    15:43 23.10.2026

  • 65 Моарейн

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Факт":

    Така са си постлали.

    15:43 23.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 А50

    3 1 Отговор
    Първо какво е журнолист , тиктокър, инфлуенсър. Второ те повече права ли имат и това ще бъде ли отразено в конттитуцията. В случая ако вкъщи нахълта някой и той пострада докато разбера, че е журнолист какво правим тогава

    15:45 23.10.2026

  • 68 Пенсионер УБО

    0 0 Отговор
    Протокола е,коляно на гушата!

    15:45 23.10.2026

  • 69 Още новини от Украйна

    1 1 Отговор
    Спешно е необходим закон за чуждестранните агенти, а иначе мисирките никога не са били и няма да бъдат защитен вид.

    15:46 23.10.2026

  • 70 Съжалявам политиците

    1 0 Отговор
    журналята им бутат микрофоните в гърлото!

    15:47 23.10.2026

  • 71 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    За комунягите журналистите са слуги, които с фанфари трябва да тръбят навсякъде колко прекрасно е да живееш в комунистическа държава и, а някой се опитал да им наруши спокойствието с нубеудобни въпроси, на секундата бива проснат на тротоара в локви червена субстанция и задължително в безсъзнание !

    15:49 23.10.2026

  • 72 Азз

    1 0 Отговор
    Журналист или нагъл папарак? - правете разлика. Не може всеки взел микрофонче да се вре навсякъде и да се прави на журналист

    15:50 23.10.2026

  • 73 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Комунистите винаги са грабили и убивали хората. Как комунист ще бори олигархията ? Олигархията това са комунистите .Настъпва руското мракобесие .

    15:50 23.10.2026

  • 74 Дента

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Глей ся":

    Вътре вероятно се е притаявал Копринков,който нетърпеливо е чакал да прегърне любимата си Доцова,затова са затръшнали вратата,бързали са след заседанието наПБ

    15:51 23.10.2026

  • 75 Факт

    1 0 Отговор
    От съдебна медицина документ има ли?

    15:52 23.10.2026

  • 76 Азз

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "В цяла Европа бият журналисти":

    Там може, тука не

    15:53 23.10.2026

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