СБЖ настоява за законова защита на журналистите

Съюзът на българските журналисти осъди инцидента, при който служител на Националната служба за охрана блъсна на земята журналистката Соня Колтуклиева, и отново настоя за законодателни промени в защита на журналистическия труд и свободата на словото. Позицията е на председателя на Управителния съвет на СБЖ Снежана Тодорова.

Според организацията случилото се е възмутително, а особено неприемливо е, че автомобилите от кортежа са потеглили, без на падналата журналистка да бъде оказана помощ. Колтуклиева по-късно е потърсила медицинска помощ.

СБЖ: Реакцията на охранителя е била непремерена

СБЖ посочва, че инцидентът е станал, докато Колтуклиева е работела като репортер на агенция ПИК и е опитала да интервюира председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Журналистката е отворила вратата на автомобила на Доцова.

От съюза определят това като нарушение на правилата за сигурност, но подчертават, че реакцията на охранителя е била непремерена. В позицията се отбелязва и че никой от кортежа не е помогнал на Колтуклиева след падането ѝ.

СБЖ същевременно подчертава, че журналистите също са длъжни да спазват законите и професионалните и етичните норми.

Подготвя се нов вариант на законодателните предложения

„Несъмнено спазването на законите е неотменимо задължение и на журналистите, призвани също така отговорно и етично да упражняват професията“, посочва СБЖ.

От организацията припомнят, че преди десет години са внесли в Народното събрание предложения за законодателни промени, насочени към защитата на журналистическите права и свободата на словото. Според СБЖ нито един от парламентарните състави след това не е разгледал инициативите.

Сега съюзът подготвя актуализиран вариант с помощта на юридически екип, който ще бъде представен отново. СБЖ заявява, че през годините е подкрепял журналисти, които са били уволнявани, заплашвани или възпрепятствани да упражняват професията си.

Организацията предупреждава, че при публичните реакции около случая фокусът се измества от защитата на журналиста към политически цели, засилени от предизборната обстановка. Според СБЖ накърняването на свободата на изразяване и професионалната реализация на един журналист засяга свободата на всички.

Очакват се резултатите от проверката на НСО

НСО е обявила незабавна и щателна проверка на действията на служителя и готовност за предприемане на най-строги мерки при установяване на нарушения. СБЖ припомня и позицията на президента Илияна Йотова, която определи реакцията на охранителя като недопустима и прекомерна и настоя за изясняване на обстоятелствата.

Съюзът очаква резултатите от проверката и пожелава на Соня Колтуклиева бързо възстановяване. От СБЖ настояват за обществена и медийна среда без посегателства срещу журналисти и със зачитане на законите от всички страни.

Източници: bntnews.bg