СБЖ настоява за законова защита на журналистите

Съюзът на българските журналисти осъди инцидента, при който служител на Националната служба за охрана блъсна на земята журналистката Соня Колтуклиева, и отново настоя за законодателни промени в защита на журналистическия труд и свободата на словото. Позицията е на председателя на Управителния съвет на СБЖ Снежана Тодорова.
Според организацията случилото се е възмутително, а особено неприемливо е, че автомобилите от кортежа са потеглили, без на падналата журналистка да бъде оказана помощ. Колтуклиева по-късно е потърсила медицинска помощ.
СБЖ: Реакцията на охранителя е била непремерена
СБЖ посочва, че инцидентът е станал, докато Колтуклиева е работела като репортер на агенция ПИК и е опитала да интервюира председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Журналистката е отворила вратата на автомобила на Доцова.
От съюза определят това като нарушение на правилата за сигурност, но подчертават, че реакцията на охранителя е била непремерена. В позицията се отбелязва и че никой от кортежа не е помогнал на Колтуклиева след падането ѝ.
СБЖ същевременно подчертава, че журналистите също са длъжни да спазват законите и професионалните и етичните норми.„Несъмнено спазването на законите е неотменимо задължение и на журналистите, призвани също така отговорно и етично да упражняват професията“, посочва СБЖ.
Подготвя се нов вариант на законодателните предложения
От организацията припомнят, че преди десет години са внесли в Народното събрание предложения за законодателни промени, насочени към защитата на журналистическите права и свободата на словото. Според СБЖ нито един от парламентарните състави след това не е разгледал инициативите.
Сега съюзът подготвя актуализиран вариант с помощта на юридически екип, който ще бъде представен отново. СБЖ заявява, че през годините е подкрепял журналисти, които са били уволнявани, заплашвани или възпрепятствани да упражняват професията си.
Организацията предупреждава, че при публичните реакции около случая фокусът се измества от защитата на журналиста към политически цели, засилени от предизборната обстановка. Според СБЖ накърняването на свободата на изразяване и професионалната реализация на един журналист засяга свободата на всички.
Очакват се резултатите от проверката на НСО
НСО е обявила незабавна и щателна проверка на действията на служителя и готовност за предприемане на най-строги мерки при установяване на нарушения. СБЖ припомня и позицията на президента Илияна Йотова, която определи реакцията на охранителя като недопустима и прекомерна и настоя за изясняване на обстоятелствата.
Съюзът очаква резултатите от проверката и пожелава на Соня Колтуклиева бързо възстановяване. От СБЖ настояват за обществена и медийна среда без посегателства срещу журналисти и със зачитане на законите от всички страни.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Лопата Орешник
Коментиран от #31, #66
14:56 23.10.2026
3 готвача
14:57 23.10.2026
4 Тик-Ток
14:57 23.10.2026
5 От къде се взе човек с камера и микрофон
Коментиран от #11
14:57 23.10.2026
6 ДрайвингПлежър
Поведението на Котуклиева е нагло и непрофесионално! Нищо не и дава на нея правото да отваря тая врата! Айде рев! Реално трябва да я съдят нея!
14:58 23.10.2026
7 🦉🦉🦉🦉
когато ти нарушаваш ЗАКОНа🤔❗
14:58 23.10.2026
8 Трол
14:58 23.10.2026
9 Докога
15:00 23.10.2026
10 Глей ся
Тук все пак е шефа на парламента с НСО
Коментиран от #74
15:00 23.10.2026
11 🦉🦉🦉🦉
До коментар #5 от "От къде се взе човек с камера и микрофон":Ами как филм без оператор на терен❗
А къде е бил сценаристът 🤔❓
15:01 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гост
15:02 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 виктория
15:05 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 От къде се взе човек с камера и микрофон
Коментиран от #24, #25
15:07 23.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Факъи
15:08 23.10.2026
22 Гожи
До коментар #15 от "1488":Тоя Ивайло Мирчев скоро май беше в подобна ситуация
Коментиран от #37
15:08 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 🦉🦉🦉🦉
До коментар #19 от "От къде се взе човек с камера и микрофон":Ами КОЙ и ТОЙ са го пратили❗
15:09 23.10.2026
25 🦉🦉🦉🦉
До коментар #19 от "От къде се взе човек с камера и микрофон":И как самоотвержено снима, вместо да се притече на помощ❗
15:10 23.10.2026
26 ккк
15:11 23.10.2026
27 стига циркове
15:11 23.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Съд за Колтуклиева
15:13 23.10.2026
30 Жорко
15:14 23.10.2026
31 Пешо
До коментар #2 от "Лопата Орешник":И сега са ди достатъчно нагли.
А да питам сега закон за охрана на държавни лица няма ли?
15:14 23.10.2026
32 Еми
15:17 23.10.2026
33 Леле - леле ! 🤔
15:19 23.10.2026
34 Мдаа
15:19 23.10.2026
35 Жорко
15:19 23.10.2026
36 Пламен
Какво престъпно има да питаш някой на държавна заплата защо не ходи на работа?
Коментиран от #44, #47
15:19 23.10.2026
37 бонго
До коментар #22 от "Гожи":без малко да го опънат пред блока му, щото се правеше на мъж
15:20 23.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ддд
15:22 23.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Горски
Първо, колата не тръгва веднага, щом като Доцова се качва.
С това я излагат на опасност. Не от журналистката, а от потенциална сериозна заплаха.
Второ, човекът пред вратата напуска поста си и така дава възможност всеки да отвори вратата на автомобила.
Абсолютна аматьорщина.
Трето, същият служител реагира недопустимо грубо, след като вече е изложил на опасност охраняваната личност.
И една огромна грешка на Доцова.
Как може да потегли с колата, след като вижда падналата на земята Колтуклиева? Абстрахирам се от обстоятелството,че пострадалата е С. Колтуклиева Охраната действа аматьорски . Недопустимо е външен човек да стига до колата с охраняваното лице,Г-жата отваря вратата на колата и снима с телефона. Ами,ако вместо телефон беше извадила пистолет и го използва? М???? Отук насетне е чисто човешкият въпрос след като просва жената на плочките отпрашва с колата без да се интерсува какво е сторил.
15:25 23.10.2026
42 А относно Палестина
15:25 23.10.2026
43 Леле, как се е проснала
15:26 23.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 А в Париж и Милано
15:27 23.10.2026
46 Факт
Коментиран от #65
15:28 23.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Истината
...какви сте лицемери
15:28 23.10.2026
49 Така ли си мислят от
15:30 23.10.2026
50 пипи
15:30 23.10.2026
51 етичните норми
15:30 23.10.2026
52 Факт
15:31 23.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Четете бавно !
15:33 23.10.2026
55 В цяла Европа бият журналисти
Коментиран от #76
15:37 23.10.2026
56 Та в тази връзка
15:38 23.10.2026
57 Ами
грешка като не са повикали полиция която да арестува мисирката.
Явно след случката с Радев им е писнало да се занимават с "репортери".
15:38 23.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Не са я застреляли
15:39 23.10.2026
60 Сатана Z
15:40 23.10.2026
61 Никаква такава
15:42 23.10.2026
62 Неудобен
15:42 23.10.2026
63 Законова защита
Що за просташко и хулиганско поведение на т.нар."журналистка" видяхме снощи!?
15:43 23.10.2026
64 Гласувам
15:43 23.10.2026
65 Моарейн
До коментар #46 от "Факт":Така са си постлали.
15:43 23.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 А50
15:45 23.10.2026
68 Пенсионер УБО
15:45 23.10.2026
69 Още новини от Украйна
15:46 23.10.2026
70 Съжалявам политиците
15:47 23.10.2026
71 АГАТ а Кристи
15:49 23.10.2026
72 Азз
15:50 23.10.2026
73 Бай Араб
15:50 23.10.2026
74 Дента
До коментар #10 от "Глей ся":Вътре вероятно се е притаявал Копринков,който нетърпеливо е чакал да прегърне любимата си Доцова,затова са затръшнали вратата,бързали са след заседанието наПБ
15:51 23.10.2026
75 Факт
15:52 23.10.2026
76 Азз
До коментар #55 от "В цяла Европа бият журналисти":Там може, тука не
15:53 23.10.2026