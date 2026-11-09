Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Военният телевизионен канал е пред закриване, СБЖ протестира

Военният телевизионен канал е пред закриване, СБЖ протестира

9 Ноември, 2026 21:39 477 9

  • военен телевизионен канал-
  • сбж-
  • министерство на отбраната-
  • военни медии-
  • медийна реформа

Планираното преструктуриране предвижда Информационният център на Министерството на отбраната да премине към изпълнителна агенция. СБЖ предупреждава за загуба на специализираната военна журналистика

Военният телевизионен канал е пред закриване, СБЖ протестира - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военният телевизионен канал (ВТК) е пред закриване заради подготвяно преструктуриране на Информационния център на Министерството на отбраната. Проектът предвижда центърът да премине към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“, а на негово място да бъде изградена по-ограничена структура с присъствие основно в интернет и социалните мрежи.

ВТК не фигурира като самостоятелна телевизия в обсъжданата нова организация. Според описанието на проекта медийната дейност трябва да се насочи към уебсайт, кратки формати за социалните мрежи и аудиовизуално съдържание. Предвижда се общата численост на обединената структура да бъде намалена от 445 на 423 щатни бройки, или с 22 позиции по-малко.

СБЖ настоява процедурата да бъде спряна

Съюзът на българските журналисти определи планираните промени като ликвидация на единствената специализирана военна телевизия у нас. В позицията си организацията настоява за широк професионален и обществен диалог с журналисти, синдикати и ръководството на Министерството на отбраната.

„Това не е реформа, а ликвидация на единствената специализирана военна телевизия у нас“, посочват от СБЖ.

От журналистическата организация предупреждават, че при промяната може да бъде прекратено производството на образователни, документално-исторически и аналитични филми. Според СБЖ социалните мрежи могат да бъдат допълнителен канал, но не могат да заменят дълбочината на документалистиката и публицистиката.

Неясна съдба за екипа на телевизията

Под въпрос остава бъдещето на журналистите, операторите, монтажистите, режисьорите и останалите специалисти, работещи във ВТК. СБЖ предупреждава, че механичното съкращаване на длъжности може да пренебрегне професионалния опит на служители с дългогодишна работа в БНТ и Военния телевизионен канал.

Според OFFNews на екипа вече е съобщено, че излъчването може да бъде прекратено от 1 януари 2027 г. Изданието посочва, че мотивът за преструктурирането е икономия на средства, но цитирани от медията служители поставят под съмнение дали промяната ще доведе до съществени спестявания.

СБЖ настоява процедурата по трансформацията и закриването на ВТК да бъде спряна, а работните места на доказаните професионалисти да бъдат гарантирани. Общественото обсъждане на проекта продължава до 29 ноември.

Източници: novini.bg, offnews.bg, eurocom.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц тц

    11 2 Отговор
    С тази блага работа до пенция да са изкарали 🥹

    21:41 09.11.2026

  • 2 Хохо Бохо

    14 2 Отговор
    Закривай. И без друго никой не гледа канал Офча Мисъл. Смисъл нулев от съществуването му

    Коментиран от #7

    21:44 09.11.2026

  • 3 Зевзек

    10 1 Отговор
    Айде стига с никому ненужни хрантутници.Да им отделят 2 часа седмично в БНТ и другото да се закрива.

    21:45 09.11.2026

  • 4 Анонимен

    10 1 Отговор
    445 служители и двама зрители.Ето за това няма пари в бюджета.

    21:48 09.11.2026

  • 5 СЕРИОЗНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!

    1 3 Отговор
    РАДЕВ ДА БЪДЕ ЗАКРИТ ЧАС ПО- СКОРО !!! НЕНУЖЕН Е !!! ТОВА СЕ РАЗБРА И ДОКАЗА !!!

    21:56 09.11.2026

  • 6 Крайно време беше

    3 0 Отговор
    Маро ма, сопри се

    21:56 09.11.2026

  • 7 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    Съгласен съм с коментара ти..... Никой не го гледа..... 445 служители в канала и във вестник армия...... Какви са ми чиновете и заплатите Не зная, но си мисля че са много над средната заплата в бг територията.... Интересно онова негодяйче мирчевото как не се е сетило да каже че това е отживелица от социализма. .....

    21:57 09.11.2026

  • 8 Дън Бай

    2 0 Отговор
    Това колкото цял батальон! Въй-въй, ко прайм ся?!

    21:57 09.11.2026

  • 9 С настръхналите зърна в ефир

    1 0 Отговор
    Имаше една Надежда Узунува от Нова ТВ веднъж пускам гледам отишла в тази ВТК на армията.

    21:58 09.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове