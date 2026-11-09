Военният телевизионен канал е пред закриване, СБЖ протестира

Военният телевизионен канал (ВТК) е пред закриване заради подготвяно преструктуриране на Информационния център на Министерството на отбраната. Проектът предвижда центърът да премине към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“, а на негово място да бъде изградена по-ограничена структура с присъствие основно в интернет и социалните мрежи.

ВТК не фигурира като самостоятелна телевизия в обсъжданата нова организация. Според описанието на проекта медийната дейност трябва да се насочи към уебсайт, кратки формати за социалните мрежи и аудиовизуално съдържание. Предвижда се общата численост на обединената структура да бъде намалена от 445 на 423 щатни бройки, или с 22 позиции по-малко.

СБЖ настоява процедурата да бъде спряна

Съюзът на българските журналисти определи планираните промени като ликвидация на единствената специализирана военна телевизия у нас. В позицията си организацията настоява за широк професионален и обществен диалог с журналисти, синдикати и ръководството на Министерството на отбраната.

„Това не е реформа, а ликвидация на единствената специализирана военна телевизия у нас“, посочват от СБЖ.

От журналистическата организация предупреждават, че при промяната може да бъде прекратено производството на образователни, документално-исторически и аналитични филми. Според СБЖ социалните мрежи могат да бъдат допълнителен канал, но не могат да заменят дълбочината на документалистиката и публицистиката.

Неясна съдба за екипа на телевизията

Под въпрос остава бъдещето на журналистите, операторите, монтажистите, режисьорите и останалите специалисти, работещи във ВТК. СБЖ предупреждава, че механичното съкращаване на длъжности може да пренебрегне професионалния опит на служители с дългогодишна работа в БНТ и Военния телевизионен канал.

Според OFFNews на екипа вече е съобщено, че излъчването може да бъде прекратено от 1 януари 2027 г. Изданието посочва, че мотивът за преструктурирането е икономия на средства, но цитирани от медията служители поставят под съмнение дали промяната ще доведе до съществени спестявания.

СБЖ настоява процедурата по трансформацията и закриването на ВТК да бъде спряна, а работните места на доказаните професионалисти да бъдат гарантирани. Общественото обсъждане на проекта продължава до 29 ноември.

Източници: novini.bg, offnews.bg, eurocom.bg