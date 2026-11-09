Военният телевизионен канал е пред закриване, СБЖ протестира

Военният телевизионен канал (ВТК) е пред закриване заради подготвяно преструктуриране на Информационния център на Министерството на отбраната. Проектът предвижда центърът да премине към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“, а на негово място да бъде изградена по-ограничена структура с присъствие основно в интернет и социалните мрежи.
ВТК не фигурира като самостоятелна телевизия в обсъжданата нова организация. Според описанието на проекта медийната дейност трябва да се насочи към уебсайт, кратки формати за социалните мрежи и аудиовизуално съдържание. Предвижда се общата численост на обединената структура да бъде намалена от 445 на 423 щатни бройки, или с 22 позиции по-малко.
СБЖ настоява процедурата да бъде спряна
Съюзът на българските журналисти определи планираните промени като ликвидация на единствената специализирана военна телевизия у нас. В позицията си организацията настоява за широк професионален и обществен диалог с журналисти, синдикати и ръководството на Министерството на отбраната.
От журналистическата организация предупреждават, че при промяната може да бъде прекратено производството на образователни, документално-исторически и аналитични филми. Според СБЖ социалните мрежи могат да бъдат допълнителен канал, но не могат да заменят дълбочината на документалистиката и публицистиката.
Неясна съдба за екипа на телевизията
Под въпрос остава бъдещето на журналистите, операторите, монтажистите, режисьорите и останалите специалисти, работещи във ВТК. СБЖ предупреждава, че механичното съкращаване на длъжности може да пренебрегне професионалния опит на служители с дългогодишна работа в БНТ и Военния телевизионен канал.
Според OFFNews на екипа вече е съобщено, че излъчването може да бъде прекратено от 1 януари 2027 г. Изданието посочва, че мотивът за преструктурирането е икономия на средства, но цитирани от медията служители поставят под съмнение дали промяната ще доведе до съществени спестявания.
СБЖ настоява процедурата по трансформацията и закриването на ВТК да бъде спряна, а работните места на доказаните професионалисти да бъдат гарантирани. Общественото обсъждане на проекта продължава до 29 ноември.
Източници: novini.bg, offnews.bg, eurocom.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тц тц
21:41 09.11.2026
2 Хохо Бохо
Коментиран от #7
21:44 09.11.2026
3 Зевзек
21:45 09.11.2026
4 Анонимен
21:48 09.11.2026
5 СЕРИОЗНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!
21:56 09.11.2026
6 Крайно време беше
21:56 09.11.2026
7 Европеец
До коментар #2 от "Хохо Бохо":Съгласен съм с коментара ти..... Никой не го гледа..... 445 служители в канала и във вестник армия...... Какви са ми чиновете и заплатите Не зная, но си мисля че са много над средната заплата в бг територията.... Интересно онова негодяйче мирчевото как не се е сетило да каже че това е отживелица от социализма. .....
21:57 09.11.2026
8 Дън Бай
21:57 09.11.2026
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21:58 09.11.2026