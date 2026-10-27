Важните новини във ФАКТИ на 27.10.2026 г.

Костадин Костадинов: Избирателите ни са свободни хора и те ще изберат как да постъпят в неделя

Днес в централата на “Възраждане” в град София се проведе първата пресконференция на политическата организация след провелия се първи тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

Радев ще подкрепи Йотова и не вижда грешка в публикацията на МС

Премиерът Румен Радев заяви, че ще подкрепи Илияна Йотова на балотажа за президентските избори и ще присъства на нейно предизборно събитие във Велико Търново. Той направи изявлението си по време на посещение в града, където беше предвидена среща с кмета Даниел Панов, който е и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините.

Слави Трифонов: В неделя избираме между "Петрохан" и "Бузлуджа"

В неделя ще се избира между "Петрохан" и "Бузлуджа". Лично на мен не ми се ходи нито на едното, нито на другото място. Това заяви лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов във фейсбук.

Хампарцумян: Избирателите вече гласуват за бъдещето си

Избирателите вече не търсят спасител, а гласуват за политическото си бъдеще. Така Левон Хампарцумян коментира първия тур на президентските избори в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Радев: Чакаме разследването за случая със служител на НСО

Решение по поисканата оставка на началника на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев ще бъде взето след резултатите от разследването на военната прокуратура. Това заяви премиерът Румен Радев по повод инцидента между служител на НСО и журналист.

Петър Тодоров: Петков и Василев наредиха ареста на Борисов

Кирил Петков и Асен Василев са наредили ареста на Бойко Борисов през март 2022 г., заяви бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров пред Софийския градски съд. Той даде показания по делото, по което бившият премиер Кирил Петков е подсъдим за длъжностни престъпления, свързани със задържането на Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова.

ЦИК обяви резултата: 23% активност и балотаж

Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври 2026 г. До урните са отишли 1 525 034 избиратели от общо 6 584 025 души с право на глас. Това съответства на избирателна активност от 23,16%, закръглено 23%.

Външният министър Велислава Петрова: Събираме доказателства за атаките в Черно море

България събира доказателства за атаките срещу търговски кораби в Черно море, но все още няма категорични данни за произхода на използваните дронове. Това заяви външният министър Велислава Петрова, като определи позицията на страната като съобразена с развитието на събитията и необходимостта от установяване на фактите.

Петър Волгин: Избирателите на „Възраждане“ решават сами за балотажа

Избирателите на „Възраждане“ сами могат да решат дали и кого да подкрепят на втория тур на президентските избори. Това заяви кандидатът за вицепрезидент на партията Петър Волгин в предаването „Пресечна точка“ по NOVA.

Ген. Тонев: В кабинета на Петков говорели за чували с пари

Генерал Емил Тонев заяви пред съда, че в кабинета на тогавашния премиер Кирил Петков се е обсъждало при претърсването на дома на Бойко Борисов да бъдат намерени чували с пари. Тонев даде показания по делото, по което Петков е обвиняем за престъпление по служба във връзка с арестите на Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова.

Андрей Гюров говори пред CNN, Йотова отказала поканата

Андрей Гюров даде интервю за CNN в предаването „Quest Means Business“, излъчено на 23 октомври. В разговора с водещата Пола Нютон кандидатът за президент говори за политическата ситуация в България, сигурността в Черно море и отношенията на страната с НАТО и Украйна.

Георги Кандев заяви, че е готов да участва в дебат с Кирил Вълчев, но постави три въпроса

Георги Кандев заяви, че е готов да участва в дебат с Кирил Вълчев, но постави три въпроса, на които очаква отговор преди срещата. Кандев е кандидат за вицепрезидент в двойката с Андрей Гюров, а Вълчев е кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова.

Светослав Малинов: Реалният сблъсък е на балотажа

Първият тур на президентските избори приключи с преднина от 42 715 гласа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев пред Андрей Гюров и Георги Кандев. Според окончателните данни Йотова и Вълчев получават 34,759% от гласовете, или 528 929 гласа, а Гюров и Кандев – 31,952%, или 486 214 гласа. Двете кандидатпрезидентски двойки ще се явят на балотаж на 1 ноември.

Шефът на НСО призна за пропуски след случая с Колтуклиева

Началникът на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев заяви, че е видял грешки в действията на служителите при инцидента със Соня Колтуклиева. Той потвърди, че е подал оставката си, след като тя му е била поискана.

Румен Христов подкрепи Гюров и Кандев за балотажа

Заместник-председателят на СДС Румен Христов призова избирателите да гласуват на втория тур на президентските избори на 1 ноември и заяви подкрепата си за кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев.

България ускорява свързаността по оста Черно море – Егейско море с 25 проекта за 22,8 млрд. евро

България работи за утвърждаването си като транспортен и логистичен център между Европа, Западните Балкани и Черноморския регион. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на участието си в Sofia Economic Forum.

УНСС: Наемателят отговаря за нарушенията в павилиона

Университетът за национално и световно стопанство заяви, че търговският обект, в който Националната агенция за приходите е установила нарушения при отчитането на оборота, е отдаден под наем на „Г-ТРЕЙД 2022“ ЕООД.

НАОА връчи годишните си награди за добри практики във висшето образование и науката

Висшите училища трябва да продължат да бъдат стожери на фундаменталните научни изследвания, но същевременно е необходимо да се търсят повече възможности за реално партньорство с бизнеса. Това подчерта министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на церемонията за връчване на годишните отличия на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за добри практики „Наука – висше образование – бизнес и общество“.

Васил Терзиев: Внасяме доклад в СОС за поставяне на паметника на инж. Иван Иванов

Предстои да бъде внесен доклад в Столичния общински съвет за финализиране на процедурата за поставяне на паметник на инж. Иван Иванов. Това съобщи кметът на Столичната община Васил Терзиев при отбелязването на 100 години от откриването на първата част на Рилския водопровод и 134 години от рождението на чл.-кор. инженер Иван Иванов. Предвижда се паметникът да бъде поставен до мястото, където е бликнала първата рилска вода в столицата в района на метростанция „Стадион Васил Левски“.