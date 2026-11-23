Силен вятър откъсна скеле за саниране от жилищен блок в центъра на Ямбол. Инцидентът е станал на голям булевард, като на място са изпратени екипи на пожарната и полицията.

Движението по участъка е временно ограничено, докато районът бъде обезопасен. „Пътят временно е ограничен за движение, докато обезопасят участъка“, са заявили от полицията пред bTV.

Към момента няма данни за пострадали. Не е съобщено и за други щети, свързани с инцидента.

Източници: btvnovinite.bg