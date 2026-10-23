Радослав Цветков: ЕРМ Запад стартира ключов проект за модернизация на мрежата

На 21 октомври ЕРМ Запад постави официалното начало на втория етап от един от най-значимите си проекти за дигитализация – внедряването на система за управление на измервателните данни (Meter Data Management – MDM). Проектът е част от по-мащабната програма за изграждане на усъвършенствана измервателна инфраструктура (Advanced Metering Infrastructure – AMI), която ще промени начина, по който дружеството събира и използва данни, управлява електроразпределителната мрежа и предоставя услуги на своите клиенти. Първата фаза включва внедряването на smart електромери и необходимата комуникационна инфраструктура – модеми, концентратори и филтри. Вторият етап, който стартира сега, е интегрирането на MDM системата.

„Това не е проект само на едно направление или една дирекция. Той засяга цялото дружество и практически всички наши основни процеси. Ползите от него ще достигнат до всяко звено в ЕРМ Запад и, което е най-важното, до нашите клиенти“, заяви изпълнителният директор на ЕРМ Запад Радослав Цветков при старта на проекта.

„В ЕРМ Запад използваме всяка възможност за европейско финансиране, така че инвестициите в модернизация на мрежата да не се отразяват върху цената за крайните клиенти. През 2023 г. спечелихме средства по Модернизационния фонд на Европейския съюз за 100 процента финансиране на този проект “, допълни Цветков.

От дистанционно отчитане към управление чрез данни

Въвеждането на интелигентни електромери често се свързва преди всичко с дистанционното отчитане. За ЕРМ Запад обаче същинската промяна е много по-мащабна.

MDM системата ще събира, съхранява, обработва, анализира и валидира измервателните данни. Тя ще осигури тяхното унифициране и ще позволи използването им от различните информационни и технологични системи на дружеството – за фактуриране на консумираната електроенергия, мониторинг и управление на мрежата, анализ на загубите и подобряване на качеството на електрозахранването.

„Най-важното не е възможността да отчитаме електроенергията дистанционно. Съществената промяна е, че ще разполагаме с много повече структурирани и унифицирани данни и ще можем да ги използваме в управлението на мрежата. Към момента имаме инсталирани около един милион “умни” електромери, което е стабилна основа“, подчерта Цветков.

Нови възможности и за клиентите

Дигитализацията на измервателната инфраструктура ще има пряк ефект и върху услугите за клиентите. С постепенното развитие на системата те ще разполагат с повече информация за собственото си потребление и с възможности за проследяването му. Според Цветков тези възможности ще стават все по-важни с развитието на децентрализираното производство, навлизането на електромобилността и активното участие на потребителите на пазара. Внедряването на MDM означава не само технологична модернизация на мрежата на ЕРМ Запад, а е и необходима част от подготовката ѝ за зеления преход.

Партньори с доказан опит

Подготовката за проекта е продължила няколко години. За реализацията му дружеството ще работи с българската компания Kontrax и германската Cuculus, специализирана в софтуерни и технологични решения за комуналния сектор и работеща на пазари в Европа, Близкия изток и Азия.

С Kontrax ЕРМ Запад има дългогодишно партньорство, в рамките на което вече са внедрени близо 500 000 интелигентни електромера.

„За проект с подобен мащаб и значение беше важно да изберем партньори с реален опит в сектора и с решения, доказали се в практиката“, коментира Цветков.

Амбициозен график

Планираният срок за изпълнение на проекта е 18 месеца, като още през април 2027 г. ще е доставено основното оборудване и ще започне неговата инсталация.

„Очакванията ни към проекта са високи и сроковете са амбициозни. Благодарим на Министерството на енергетиката, на министър Ива Петрова и нейния екип и разчитаме на съдействие за своевременното предоставяне на поредния транш по Модернизационния фонд, за да можем да изпълним проекта в предвидените срокове“, заяви той.

За ЕРМ Запад внедряването на MDM е една от основните стъпки към изграждането на по-интелигентна електроразпределителна мрежа – мрежа, в която данните се превръщат в инструмент за по-добро управление, по-ниски загуби, по-висока ефективност и по-качествени услуги.

„Предстои много работа. Имаме силен екип, доказани партньори и ясна цел. Пожелавам успех на всички, които ще участват в реализацията на този важен за ЕРМ Запад проект“, заключи Радослав Цветков.