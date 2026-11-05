Важните новини във ФАКТИ на 05.11.2026 г.

Улица до руското посолство в София става „Анна Политковская“

Част от улица „Латинка“ в София ще носи името на руската журналистка Анна Политковская. Това реши Столичният общински съвет с 29 гласа „за“, 15 „против“ и четирима „въздържали се“. При гласуването в залата са присъствали 48 общински съветници.

Бойко Борисов нападна Стефан Белчев заради контрола върху финансите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нападна депутата от „Прогресивна България“ Стефан Белчев заради негови твърдения за слаб контрол върху публичните финанси. В изказване в кулоарите на Народното събрание Борисов свърза критиките с професионалния път на Белчев, който е заемал няколко ръководни длъжности в системата на финансовия контрол.

Български пилоти на МиГ-29 преминаха обучение на симулатор в Сърбия

Посланикът на Република България в Сърбия Ангел Ангелов, пълномощния министър г-н Петьо Вълков заедно с полк. Митко Борисов – аташе по отбраната, и кап. Богослов Савов – помощник военен аташе, посрещнаха в българската резиденция втората група български пилоти на изтребители МиГ-29, които в периода 2–6 ноември 2026 г. преминават обучение на симулатор в Република Сърбия.

Каракачанов: Тръмп загуби заради войната в Иран

Красимир Каракачанов свърза загубата на Доналд Тръмп и Републиканската партия на междинните избори в САЩ с войната срещу Иран. В предаването „Лице в лице“ той заяви, че конфликтът е донесъл икономически загуби за страната и е повишил цените на горивата.

Иван Ангелов: ЕС не може да налага бюджета на България

Европейският съюз не може да налага на България какъв да бъде държавният бюджет, заяви заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България“. Коментарът му беше направен в предаването „Още от деня“ по БНТ на фона на критиките на Европейската комисия към бюджетния план на страната за 2027 г.

Какво правят лицата от екипа на Слави Трифонов след 7/8 ТВ

След закриването на телевизия 7/8 голяма част от познатите лица на медията продължават професионалния си път с отделни ангажименти. Сред тях са Краси Радков, Антоан Петров, Димитър Туджаров-Шкумбата, Борис Солтарийски, Йордан Йончев-Гъмзата и Крум Савов.

НОИ: Пенсии може да бъдат спрени заради „декларация живот“

Пенсионерите, които получават българска пенсия и живеят извън страната, трябва да подадат т.нар. „декларация живот“, за да продължат да получават плащанията си през 2027 г. За част от българите зад граница крайният срок е 31 декември 2026 г., напомня Националният осигурителен институт.

Смяна на директора на ГДБОП? Обсъждат Дарин Костов за поста

Директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ главен комисар Мартин Златков може да бъде освободен от длъжност. За негов наследник се посочва старши комисар Дарин Костов, който в момента е заместник-директор на ГДБОП.

Полина Паунова: Лидерите на групите са поканени в УНСС

Председателите на парламентарните групи са поканени в Университета за национално и световно стопанство за представянето на проектобюджета за 2027 г., съобщи журналистката Полина Паунова. По думите ѝ поканата е за петък, 6 ноември, в аула „Максима“, като в споделената от нея информация е посочен начален час 12:30.

Работници блокираха Хаинбоаз след задържането на шефа на „Булметал“

Работници от завода „Булметал“ и жители на Гурково блокираха за близо 30 минути движението през Прохода на Републиката, известен като Хаинбоаз. В протеста са участвали над 100 души, които са поискали информация за задържания собственик на предприятието Кольо Атанасов.

Възможни са смущения на електрозахранването в части от район Панчарево

ЕРМ Запад уведомява, че в периода 06-10.11.2026 г. ще бъде извършена профилактика на въздушни електропроводи към ВЕЦ „Кокаляне“. Дейностите по електропроводите налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в части от район Панчарево, Столична община.

Демерджиев: Заплатите в МВР през 2027 г. няма да се увеличават

Вероятно няма да има увеличение на възнагражденията в МВР през 2027 г., заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушването си в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. По думите му се обсъжда повишаването на заплатите да започне поетапно от 2028 г.

Атанас Пеканов: За първи път бюджет ще се представи открито и пред голяма аудитория

Разбирам, че решението ни да представим ясно, прозрачно и в детайл новия бюджет в най-големия икономически университет в България, вместо отделени и скрити от публиката на трибунка в министерството или под светлините на Гранитна зала, е скандално и непростимо. Все пак има и други теми, за които е хубаво да говорим - такива са трите одитни доклада на Сметната палата от началото на тази седмица. Няколко медии все пак обективно отразиха истините, изказани в тях - а именно, че България има структурни проблеми с публичните финанси. И тези проблеми са възникнали с бюджетните решения в периода от 2020 до средата на 2026 г.

ГЕРБ подкрепи концесията на „Топлофикация-София“

ГЕРБ подкрепя започването на процедура за концесия на „Топлофикация-София“. Това заяви общинският съветник от партията Димитър Вучев. По думите му групата на ГЕРБ в Столичния общински съвет ще разгледа доклад по темата, ако такъв бъде внесен.

Стефан Антонов: Крие ли се бюджетът, когато оповестяването му се бави?

Крие ли се бюджетът, когато оповестяването му се бави? Ето историческа справка:

Катастрофа между джип и трамвай блокира бул. „Христо Ботев“

Катастрофа между джип и трамвай затрудни движението по столичния булевард „Христо Ботев“ в София. Сблъсъкът е станал в района на трамвайното трасе, като заради произшествието временно е блокирано движението на мотрисите.

Куманов от "Балканка" пред ФАКТИ: Ако дедите ни видят проекта за Дунав, ще се обърнат в гроба ВИДЕО

2/3 от българския бряг са свлачищни райони. Оряхово може да се размърда всеки момент без да са копали. А те искат да копаят и още в петата на свлачищата. От Община Оряхово писаха възражения, но после капитулираха пред министъра. Общината я е страх, че държавата ще им спре финансирането. Това коментира Димитър Куманов от Сдружение "Балканка" в студиото на ФАКТИ във връзка с идеите за удълбочаване на река Дунав.