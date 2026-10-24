Какво да направите, ако не сте в избирателния списък

Срокът за подаване на писмено заявление за поправка на грешка или непълнота в избирателния списък изтече на 17 октомври. Заявлението се подава до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник.

„Можеш да поискаш поправката ѝ с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник“, гласи разяснението на Централната избирателна комисия.

Кога е възможно дописване в изборния ден

Избирателите, които не са в списъка заради промяна на постоянния адрес, могат да поискат дописване в секцията по новия адрес. Секционната избирателна комисия първо проверява избирателните им права, след което изисква документ за самоличност и декларация, че лицето не е гласувало и няма да гласува на друго място.

Дописване е предвидено и за хора, които се намират в лечебни заведения, социални домове, затвори или на плавателни съдове. В тези места се разкриват специални секции при наличие на най-малко 10 желаещи. Българските граждани в чужбина също могат да бъдат дописвани на място с личен документ и декларация.

Ако секционната комисия откаже дописване, отказът трябва да бъде даден писмено и може да бъде оспорен пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно.

Колко са избирателите и секциите

Право на глас на изборите за президент и вицепрезидент имат 6 590 000 български граждани. За 46 001 от тях това ще бъде първо гласуване след навършване на пълнолетие.

В страната машинно гласуване е осигурено в 9 373 секции, а устройствата са 11 622. За българите зад граница са разкрити 613 секции, като в 242 от тях ще се гласува и с машини.

Изборният ден започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа. Ако пред секциите има чакащи избиратели, времето може да бъде удължено най-късно до 21:00 часа. За хората със зрителни увреждания са осигурени тактилни шаблони, а придружител се допуска само при здравословен проблем.

Официалните резултати от вота трябва да бъдат обявени от ЦИК в 48-часов срок, тоест до 27 октомври. Избирателите могат предварително да проверят секцията си по ЕГН и да проследят броенето на бюлетините чрез приложението „Избори 360 градуса“.

Източници: vesti.bg