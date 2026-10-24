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Какво да направите, ако не сте в избирателния списък
  Тема: Избори

Какво да направите, ако не сте в избирателния списък

24 Октомври, 2026 07:57 499 15

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  • право на глас-
  • президентски избори

Срокът за поправка на грешки изтече на 17 октомври, но в определени случаи избирателите могат да бъдат дописани в изборния ден

Какво да направите, ако не сте в избирателния списък - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Срокът за подаване на писмено заявление за поправка на грешка или непълнота в избирателния списък изтече на 17 октомври. Заявлението се подава до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник.

„Можеш да поискаш поправката ѝ с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник“, гласи разяснението на Централната избирателна комисия.

Кога е възможно дописване в изборния ден

Избирателите, които не са в списъка заради промяна на постоянния адрес, могат да поискат дописване в секцията по новия адрес. Секционната избирателна комисия първо проверява избирателните им права, след което изисква документ за самоличност и декларация, че лицето не е гласувало и няма да гласува на друго място.

Дописване е предвидено и за хора, които се намират в лечебни заведения, социални домове, затвори или на плавателни съдове. В тези места се разкриват специални секции при наличие на най-малко 10 желаещи. Българските граждани в чужбина също могат да бъдат дописвани на място с личен документ и декларация.

Ако секционната комисия откаже дописване, отказът трябва да бъде даден писмено и може да бъде оспорен пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно.

Колко са избирателите и секциите

Право на глас на изборите за президент и вицепрезидент имат 6 590 000 български граждани. За 46 001 от тях това ще бъде първо гласуване след навършване на пълнолетие.

В страната машинно гласуване е осигурено в 9 373 секции, а устройствата са 11 622. За българите зад граница са разкрити 613 секции, като в 242 от тях ще се гласува и с машини.

Изборният ден започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа. Ако пред секциите има чакащи избиратели, времето може да бъде удължено най-късно до 21:00 часа. За хората със зрителни увреждания са осигурени тактилни шаблони, а придружител се допуска само при здравословен проблем.

Официалните резултати от вота трябва да бъдат обявени от ЦИК в 48-часов срок, тоест до 27 октомври. Избирателите могат предварително да проверят секцията си по ЕГН и да проследят броенето на бюлетините чрез приложението „Избори 360 градуса“.

Източници: vesti.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    3 0 Отговор
    Случи ми се веднъж да ме няма в списъка и аха да се разплача,но своевременно ми обясниха че просто моята Секция е в съседната стая.

    08:09 24.10.2026

  • 3 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    ТЕЗИ ИЗБОРИ ЩЕ СЕ ФАЛШИФИЦИРАТ С "МАДУРОВКИТЕ" ....................... ЧОРАПА Е "ЦАР" НА ФАЛША И ЛЪЖИТЕ .................... ФАКТ !

    08:15 24.10.2026

  • 4 Гост666

    3 1 Отговор
    Ако ме няма се прибирам и не се мъча да гласувам . То и без това защо да се разказвам като не подкрепям никого.

    08:19 24.10.2026

  • 5 Жабок

    5 0 Отговор
    Я то ще има пак избори мале и аз да не знам.

    08:20 24.10.2026

  • 6 Как

    4 0 Отговор
    какво, хич няма да проверввам имали ме нямали ме !

    08:23 24.10.2026

  • 7 Никси

    3 0 Отговор
    епа че си разплетем чорапите и че ванем да ги роним крокодилски сълзите , децка градина кво вика че прайме епа че си биеме шамари !!!.

    08:25 24.10.2026

  • 8 Споко всички ни има

    5 0 Отговор
    плюс още 160 000 мъртви души които ще се включат ако се наложи...

    08:27 24.10.2026

  • 9 Женята

    1 0 Отговор
    Нищо не правим. Просто някой е гласувал
    вече вместо теб, взел е или чака да вземе пари от такива каго теб и финансово готов
    ще чака балотажа! Това е!

    08:29 24.10.2026

  • 10 а бе

    4 3 Отговор
    Нека улавите да одат да гласуват и да си верват че нещо зависи от них.

    Коментиран от #11

    08:32 24.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зико

    1 1 Отговор
    Едните властимащите, другите властнямащи, едните избиратели, другите гласоподаватели, само дето разстоянието между едните и другите е космическа величина!

    08:35 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Реджеб

    0 0 Отговор
    Разковничето е в това, че едните са управляващи с власт, растяща до небесата, а другите управляеми до синевата!
    Когато връзката се скъса, нито от едните, нито от другите има вече някаква полза и смисъл!

    08:48 24.10.2026

  • 15 Пешо

    0 0 Отговор
    Ако ме няма в списъка, ще отида да пия една ракия от мъка.

    08:52 24.10.2026

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