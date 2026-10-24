Румен Миланов за Колтуклиева: Това не е журналистика

„Поведението на Колтуклиева не е журналистика“, заяви пред БНТ депутатът от „Прогресивна България“ и бивш началник на НСО генерал Румен Миланов по повод инцидента между журналистката Соня Колтуклиева и служител на охраната на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Миланов посочи, че журналистът и депутатът трябва да спазват реда и закона. По думите му дърпането на вратата на охранявания автомобил представлява нарушение на обществения ред. „Това според мен не е журналистика“, каза той.

Според бившия началник на НСО действията на Колтуклиева могат да бъдат разглеждани и като административно нарушение по Закона за НСО, макар че, по думите му, вероятно няма да бъде потърсена отговорност.

Миланов: Гардът е използвал повече сила

Румен Миланов заяви, че при инцидента служителят на НСО е използвал повече сила от необходимото. Той посочи и пропуски в разполагането на охранителния екип спрямо охраняваното лице, както и при незабавното заключване на вратата на автомобила. „Очевидно е, че охранителят е използвал повече сила и тя пада на земята“, каза Миланов.

Той определи ситуацията като мек риск, на който трябва да се отговори с подходяща степен на противодействие. Според него първата задача на охраната е да изведе защитаваното лице от ситуацията. Миланов заяви, че действията на Михаела Доцова не представляват нарушение и са били част от стандартния протокол.

Съдът освободи служителя на НСО

Коментарът на Миланов идва след решението на Софийския военен съд да освободи Мартин Варадинов от ареста и да не му наложи мярка за неотклонение. Съдът прие, че няма достатъчно доказателства Варадинов да е нанесъл удар, причинил средната телесна повреда на Соня Колтуклиева, както и че не е налице обосновано предположение за извършено престъпление.

Варадинов е обвиняем за нанесена средна телесна повреда. Пред съда той заяви: „Смятам, че съм изпълнил законосъобразно моите функции като служител на Националната служба за охрана“.

По случая беше образувано досъдебно производство, а НСО съобщи, че извършва проверка на действията на служителите си. Временно от длъжност са отстранени Варадинов, негов колега и началникът на екипа за лична охрана на председателя на парламента.