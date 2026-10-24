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Румен Миланов за Колтуклиева: Това не е журналистика
  Тема: Известни личности

Румен Миланов за Колтуклиева: Това не е журналистика

24 Октомври, 2026 10:22 1 261 56

  • румен миланов-
  • соня колтуклиева-
  • нсо-
  • мартин варадинов-
  • михаела доцова

Бившият началник на НСО заяви, че гардът е използвал повече сила, но определи действията на Соня Колтуклиева като нарушение на реда

Румен Миланов за Колтуклиева: Това не е журналистика - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Поведението на Колтуклиева не е журналистика“, заяви пред БНТ депутатът от „Прогресивна България“ и бивш началник на НСО генерал Румен Миланов по повод инцидента между журналистката Соня Колтуклиева и служител на охраната на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Миланов посочи, че журналистът и депутатът трябва да спазват реда и закона. По думите му дърпането на вратата на охранявания автомобил представлява нарушение на обществения ред. „Това според мен не е журналистика“, каза той.

Според бившия началник на НСО действията на Колтуклиева могат да бъдат разглеждани и като административно нарушение по Закона за НСО, макар че, по думите му, вероятно няма да бъде потърсена отговорност.

Миланов: Гардът е използвал повече сила

Румен Миланов заяви, че при инцидента служителят на НСО е използвал повече сила от необходимото. Той посочи и пропуски в разполагането на охранителния екип спрямо охраняваното лице, както и при незабавното заключване на вратата на автомобила. „Очевидно е, че охранителят е използвал повече сила и тя пада на земята“, каза Миланов.

Той определи ситуацията като мек риск, на който трябва да се отговори с подходяща степен на противодействие. Според него първата задача на охраната е да изведе защитаваното лице от ситуацията. Миланов заяви, че действията на Михаела Доцова не представляват нарушение и са били част от стандартния протокол.

Съдът освободи служителя на НСО

Коментарът на Миланов идва след решението на Софийския военен съд да освободи Мартин Варадинов от ареста и да не му наложи мярка за неотклонение. Съдът прие, че няма достатъчно доказателства Варадинов да е нанесъл удар, причинил средната телесна повреда на Соня Колтуклиева, както и че не е налице обосновано предположение за извършено престъпление.

Варадинов е обвиняем за нанесена средна телесна повреда. Пред съда той заяви: „Смятам, че съм изпълнил законосъобразно моите функции като служител на Националната служба за охрана“.

По случая беше образувано досъдебно производство, а НСО съобщи, че извършва проверка на действията на служителите си. Временно от длъжност са отстранени Варадинов, негов колега и началникът на екипа за лична охрана на председателя на парламента.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалността

    22 4 Отговор
    Прав си
    ама пък и ти си един Генерал...
    Като всичко на територията
    а я кажи за ASP кажи си
    кажи си ?

    10:24 24.10.2026

  • 2 всичко е театри

    21 1 Отговор
    да се прикрие кражбите и геноцида над българския народ!

    10:24 24.10.2026

  • 3 милиционера

    10 9 Отговор
    са 💩💩💩

    10:25 24.10.2026

  • 4 К.О.Т..А.К 🐱

    20 3 Отговор
    вече сме такава пародия на държава , че даже и НСО разбра кви оФце сме ,страхливи , и няма да посегне никой на политик -крадец(всички са такива) ,далеч сме от запада и Франция! сто евро да направят хляба пак ще си траете

    Коментиран от #32

    10:26 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ШЕФА

    27 11 Отговор
    Въросната амеба Кюютюклиева най после си намери майстора,който трябва да бъде награден,а не съден,но жалката особа от женски пол постигна своята детска мечта,да получи ефирно време,и да забележи някой основно от простолюдието че съществува !

    Коментиран от #19

    10:28 24.10.2026

  • 7 Еми , да.

    20 1 Отговор
    Едната не е журналистка , другата е блондинка с мерцедес и охрана от НСО.

    10:29 24.10.2026

  • 8 Истината...

    19 10 Отговор
    Прав е, това е просто свинщина, платена ясно от кого!

    Коментиран от #41

    10:29 24.10.2026

  • 9 Тоя

    22 14 Отговор
    самонадценил се другарин какъв е ? Седи на първия ред в парламента и си цъка през цялото време с телефона ! Една шапка пари на вятъра плащат българските граждани ! Алчни червени пенсионери от лъжец нагоре ! А каква е Колтуклиева не е негова работа в случая ни най малко ! Блъсната жестоко , пада по гръб (изключително опасно) и оставена да лежи на тротоара , докато гавазина и Доца отпрашват от мястото.

    10:29 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 О, Морес

    15 8 Отговор
    Още по въпроса.Колтуклиева,има още толкова много професии.Имаш излишна енергия-работи,кой ти пречи.Но не и журналистика.Не е за тебе тая работа.Както не е желателно и да станеш модел на бельо и бански костюми.Еднакво нелепо е....

    10:30 24.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 РЕАЛИСТ

    14 6 Отговор
    Тази платена журналистутка що не направи същото на Бойко или Пеевски, когато имаха власт? Щеше хем шамари да яде, хем после място нямаше да си намери в България.

    Коментиран от #27, #30

    10:32 24.10.2026

  • 14 Абсурдистан

    13 1 Отговор
    Миланов, ти от небето ли падаш бре? Всички искаме журналиту да са по-коректни, по-грамотни и по-малко продажни, но това са новите реалности. Ти по-добре коментирай нещата от своя ресор. А там е трагично! Пълен срив на професионализма и мисълта. Мутри с пагони. Явно приемът е с някакъв тест за най-нисък интелект. Дори и аз, който не разбира от охрана видях с очите си, че не заключиха вратите на колата, че гардът много рано се оттегли и реши да компенсира с просташка сила. Явно НСО е в дълбока криза.

    Коментиран от #47

    10:32 24.10.2026

  • 15 Фейк

    20 9 Отговор
    Коня Солтуклиева платената дръжка на Пеевски просто търсеше споделено патуване с автомобила на НСО . Трябваше да и постелята червено килимче и чаша шампанско ,те пък я проснаха на земята за ужас на всички мисирки .каква драма само и заради един отпадък да се искат оставки , за какво оставка че градовете са си свършили работата ?

    10:33 24.10.2026

  • 16 Е какво друго да каже Радевият лобист

    9 3 Отговор
    Аре у лево!

    10:34 24.10.2026

  • 17 Тоя беден пенсионер

    10 3 Отговор
    Този беден пенсионер фуражка и ще лази и лае като куче за хилядарките си всеки месец.

    10:34 24.10.2026

  • 18 Варна

    16 9 Отговор
    Култуклиева е една некадърница търсеща по всякакъв начин правокаций защото никой не и обръща внимание и е отритната от всякъде. Женицата постигна своят пик в кариера и живот,вече цели два дена се говори за нея,и след това трайна и вечна тишина.

    Коментиран от #40

    10:34 24.10.2026

  • 19 славуца

    9 7 Отговор

    До коментар #6 от "ШЕФА":

    и тошко маймуната няма ли да излезнат и те на сцената да изиграят някой треторазряден пасквил и да напомнят за има такива негодници?

    Коментиран от #23

    10:34 24.10.2026

  • 20 Лъжлива уста-лъжливи очи?

    16 7 Отговор
    Каква средна телесна повреда бе ? Колтукът вече припка като козИчка! Пострадал човек не му е първа работа като лежи да си стиска чантата и да продължава да снима със скъпАрския си телефон! И защо си е турила тъмни очила? Да не и виждаме лъжливите очи?

    Коментиран от #39

    10:37 24.10.2026

  • 21 само питам

    6 6 Отговор
    според другаря миланов -малчат и не разсъждат така е при прогресистите

    10:37 24.10.2026

  • 22 ФатмациТе

    10 6 Отговор
    дърт комунист, свикнали журналята да им козируват и да изпълняват !

    Коментиран от #49

    10:37 24.10.2026

  • 23 чакат инструкции

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "славуца":

    от съвецките главорези и техните лакеи в България мутрите и политиците....

    10:37 24.10.2026

  • 24 Тиквата

    17 8 Отговор
    Култуклиева,това беше твоето последно театрално представление,сама се наигра с цирковете които постоянно правиш.Дано ти е бил добър хонорара,защото ти е последният !

    Коментиран от #36

    10:38 24.10.2026

  • 25 Петко Бочаров

    10 12 Отговор
    Да…ама не!Господин Миланов,Вие може би искате медийно спокойствие,обаче на хората им писна от “управленски мерки” произведени от хора със съмнителен интелект.Адмирации за журналистката.Разбута ви ко….ч…ната!

    10:38 24.10.2026

  • 26 Милиционер авер

    12 6 Отговор
    Папараците по цял свят използват непозволени методи, за да постигнат целите си: снимки или интервю. Арестуват ги, глобяват ги, не ги нокаутират.
    Колтуклиева най-обикновен папарак, която се учи от Радев, който снимаше с дрон двора на Боко през 2020 г.
    Има политици, които не нарушават конституцията на страната си.
    През президентството си Радев я наруши няколкократно.
    А ние следваме примера на Вожда си. Светлия пример. Следва да си купим зелени чорапи за изборите по примера на Радевият адаш..

    10:39 24.10.2026

  • 27 МисиркоФ

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    тя първа любимка на Бацо бе

    10:39 24.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 незнайко

    11 3 Отговор
    Интересно ми е защо трябва да се пази председателя на Народното събрание Михаела Доцова ? Какво точно зависи от нея в народното събрание освен да ръководи и въдворява ред ?
    Що се отнася до Култуклиева, то нейното действие е незаконно и си получава заслуженото а тя от своя страна се " просна като пребита " !

    10:40 24.10.2026

  • 30 Зъл пес

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Мисирка,това е отговорът на Баце.Не говори глупости.Баце си е джентълман.Никога нямаше да се случи тая простотия.А "височайшата"дръта мома се чудя на кого му хрумна да я изстреля на върхът на държавата.И това същество може да ни стане мин.предс.!!!Обикновена чиновничка.Бррррр,ужас.

    Коментиран от #44, #52

    10:41 24.10.2026

  • 31 Айляк

    8 7 Отговор
    И този път не минаха номерцата на Буци и Шиши, които утре пак ще дуат супата:)

    Коментиран от #34

    10:41 24.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Анонимен

    8 4 Отговор
    А Е ЧОВЕК БЕ ЖЕНА НА 70 ГОДИНИ БЕ НАГЛО ДЪРТО КОМУНИСТИЧЕСКО МУТРИТЕ НА РАДЕВ ВЕЧЕ УБИВАТ ХОРА

    10:43 24.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Миланов беше "върхът"

    7 2 Отговор
    Когато беше НСО шеф, Миланов се забъркваше от скандал в скандал. Доносник и завистливец.
    Стана известен в средите си с това, че винаги е завиждал на Боковата кариера. По тази причина се захвана с лобито за Радев. Да прави сечено на обекта на завистта си.

    Коментиран от #42

    10:45 24.10.2026

  • 36 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Тиквата":

    ЯВНО ТВОЯТ МУТРЕНСКИ ХОНОРАР Е МНОГО ЩОМ СИ ЗА УБИЙСТВА ПО УЛИЦИТЕ ОТ РАДЕВИТЕ МУТРИ

    10:46 24.10.2026

  • 37 Биби

    3 0 Отговор
    Кольегата действа професионално,като на фудболен мач деа! Требе го турат да варди енимълсите на говедата и прасяата!

    10:46 24.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Извинете,

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Варна":

    пише се "провокации", без Й.
    А "отвсякъде" се пише слято.
    Вероятно сте електорат на Коцето?

    10:47 24.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Миланов беше "върхът"":

    А последните 10 години беше във асоциацията на Ники Мантинелата , човекът който печелеше обществените поръчки за поставяне на мантинели !

    10:50 24.10.2026

  • 43 Председателката на НС

    5 0 Отговор
    Чиито гард прасна Колтуклиева се извини на феновете,че малодушно е избягала от местопроизшествието."Разбира се ,можех да се върна и да я ритна по главата.Но още съм неопитна,не съм свикнала с ролята на първа сред равни.Още не съм осъзнала,че на мен ми е позволено това,което не е позволено на добитъка".

    10:50 24.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 тоя кумунис

    1 0 Отговор
    не се ли накраде бе?

    10:51 24.10.2026

  • 46 ако

    3 2 Отговор
    Беше в САЩ тая щеше да я опява поп

    Коментиран от #53, #55

    10:51 24.10.2026

  • 47 Деградацията...

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Абсурдистан":

    НСО тръгна към деградация доста отдавна.когато там започнаха да назначават спортисти вИфаджии , а не полицаи и военни със съответното професионално.образование. Какъв.военен, какво военно образование и подготовка има пишлемЕ, бивш футболен съдия? НСО от дълги години се пълни с политкорЕктник калинки и затова.постоянно правят гафове. Ми то началникът.им вИфаджия,боксьор. Направил си генералска униформа като на паУн. Законна, санкционирана ли е от МО тая униформа? Добре направи Йотова,че го урИва.

    10:51 24.10.2026

  • 48 А защо

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Анонимен":

    Какво направи за да е там седеше мирно на тротоара ?

    10:52 24.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 мръсен комундел

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Анонимен":

    да крада крада пари е моето хоби
    туе защото всички са ми роби

    10:53 24.10.2026

  • 51 Перо

    3 0 Отговор
    Всичко се случи, поради некадърност на служител от НСО! Ако беше изпълнил протокола за охрана и не беше напуснал мястото за охрана никой нямаше да отваря вратата на колата! Този служител като осъзна грешката си постъпи като овен и бутна силно журналистката, причинявайки и средна телесна повреда! Вината за случая е изцяло в охранителя от НСО!

    10:53 24.10.2026

  • 52 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Зъл пес":

    Не можах да ти отговоря подобаващо с примери, но има несъвместимост,в едно изречение да поставиш Бойко и джентълмен.

    10:55 24.10.2026

  • 53 Я кажи

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "ако":

    как е в Русия , за САЩ знаем !В Русия май Путин се отчита един път път в годината пред журналистите и отговаря на въпроси предварително зададени . Разкажи , може да бъркам в нещо .

    10:55 24.10.2026

  • 54 Стар ЧЛЕН на БКП

    0 0 Отговор
    Изразявам голямата си радост, че преоткрих любимият ми вестник - "Работническо дело" !

    10:56 24.10.2026

  • 55 Промяна Х

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "ако":

    АКО БЕШЕ В В МОСКВА ХАХАХА

    10:56 24.10.2026

  • 56 След Като Политиците Се Крият !

    1 0 Отговор
    Явно е Нужна Агресия !

    За Да Се Разбере !

    Какво Кроят !

    Искането на Интервю !

    Не Е Агресия !

    10:56 24.10.2026

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