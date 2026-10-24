Румен Миланов за Колтуклиева: Това не е журналистика

„Поведението на Колтуклиева не е журналистика“, заяви пред БНТ депутатът от „Прогресивна България“ и бивш началник на НСО генерал Румен Миланов по повод инцидента между журналистката Соня Колтуклиева и служител на охраната на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
Миланов посочи, че журналистът и депутатът трябва да спазват реда и закона. По думите му дърпането на вратата на охранявания автомобил представлява нарушение на обществения ред. „Това според мен не е журналистика“, каза той.
Според бившия началник на НСО действията на Колтуклиева могат да бъдат разглеждани и като административно нарушение по Закона за НСО, макар че, по думите му, вероятно няма да бъде потърсена отговорност.
Миланов: Гардът е използвал повече сила
Румен Миланов заяви, че при инцидента служителят на НСО е използвал повече сила от необходимото. Той посочи и пропуски в разполагането на охранителния екип спрямо охраняваното лице, както и при незабавното заключване на вратата на автомобила. „Очевидно е, че охранителят е използвал повече сила и тя пада на земята“, каза Миланов.
Той определи ситуацията като мек риск, на който трябва да се отговори с подходяща степен на противодействие. Според него първата задача на охраната е да изведе защитаваното лице от ситуацията. Миланов заяви, че действията на Михаела Доцова не представляват нарушение и са били част от стандартния протокол.
Съдът освободи служителя на НСО
Коментарът на Миланов идва след решението на Софийския военен съд да освободи Мартин Варадинов от ареста и да не му наложи мярка за неотклонение. Съдът прие, че няма достатъчно доказателства Варадинов да е нанесъл удар, причинил средната телесна повреда на Соня Колтуклиева, както и че не е налице обосновано предположение за извършено престъпление.
Варадинов е обвиняем за нанесена средна телесна повреда. Пред съда той заяви: „Смятам, че съм изпълнил законосъобразно моите функции като служител на Националната служба за охрана“.
По случая беше образувано досъдебно производство, а НСО съобщи, че извършва проверка на действията на служителите си. Временно от длъжност са отстранени Варадинов, негов колега и началникът на екипа за лична охрана на председателя на парламента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалността
ама пък и ти си един Генерал...
Като всичко на територията
а я кажи за ASP кажи си
кажи си ?
10:24 24.10.2026
2 всичко е театри
10:24 24.10.2026
3 милиционера
10:25 24.10.2026
4 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #32
10:26 24.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ШЕФА
Коментиран от #19
10:28 24.10.2026
7 Еми , да.
10:29 24.10.2026
8 Истината...
Коментиран от #41
10:29 24.10.2026
9 Тоя
10:29 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 О, Морес
10:30 24.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 РЕАЛИСТ
Коментиран от #27, #30
10:32 24.10.2026
14 Абсурдистан
Коментиран от #47
10:32 24.10.2026
15 Фейк
10:33 24.10.2026
16 Е какво друго да каже Радевият лобист
10:34 24.10.2026
17 Тоя беден пенсионер
10:34 24.10.2026
18 Варна
Коментиран от #40
10:34 24.10.2026
19 славуца
До коментар #6 от "ШЕФА":и тошко маймуната няма ли да излезнат и те на сцената да изиграят някой треторазряден пасквил и да напомнят за има такива негодници?
Коментиран от #23
10:34 24.10.2026
20 Лъжлива уста-лъжливи очи?
Коментиран от #39
10:37 24.10.2026
21 само питам
10:37 24.10.2026
22 ФатмациТе
Коментиран от #49
10:37 24.10.2026
23 чакат инструкции
До коментар #19 от "славуца":от съвецките главорези и техните лакеи в България мутрите и политиците....
10:37 24.10.2026
24 Тиквата
Коментиран от #36
10:38 24.10.2026
25 Петко Бочаров
10:38 24.10.2026
26 Милиционер авер
Колтуклиева най-обикновен папарак, която се учи от Радев, който снимаше с дрон двора на Боко през 2020 г.
Има политици, които не нарушават конституцията на страната си.
През президентството си Радев я наруши няколкократно.
А ние следваме примера на Вожда си. Светлия пример. Следва да си купим зелени чорапи за изборите по примера на Радевият адаш..
10:39 24.10.2026
27 МисиркоФ
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":тя първа любимка на Бацо бе
10:39 24.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 незнайко
Що се отнася до Култуклиева, то нейното действие е незаконно и си получава заслуженото а тя от своя страна се " просна като пребита " !
10:40 24.10.2026
30 Зъл пес
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":Мисирка,това е отговорът на Баце.Не говори глупости.Баце си е джентълман.Никога нямаше да се случи тая простотия.А "височайшата"дръта мома се чудя на кого му хрумна да я изстреля на върхът на държавата.И това същество може да ни стане мин.предс.!!!Обикновена чиновничка.Бррррр,ужас.
Коментиран от #44, #52
10:41 24.10.2026
31 Айляк
Коментиран от #34
10:41 24.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Анонимен
10:43 24.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Миланов беше "върхът"
Стана известен в средите си с това, че винаги е завиждал на Боковата кариера. По тази причина се захвана с лобито за Радев. Да прави сечено на обекта на завистта си.
Коментиран от #42
10:45 24.10.2026
36 Анонимен
До коментар #24 от "Тиквата":ЯВНО ТВОЯТ МУТРЕНСКИ ХОНОРАР Е МНОГО ЩОМ СИ ЗА УБИЙСТВА ПО УЛИЦИТЕ ОТ РАДЕВИТЕ МУТРИ
10:46 24.10.2026
37 Биби
10:46 24.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Извинете,
До коментар #18 от "Варна":пише се "провокации", без Й.
А "отвсякъде" се пише слято.
Вероятно сте електорат на Коцето?
10:47 24.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хи хи
До коментар #35 от "Миланов беше "върхът"":А последните 10 години беше във асоциацията на Ники Мантинелата , човекът който печелеше обществените поръчки за поставяне на мантинели !
10:50 24.10.2026
43 Председателката на НС
10:50 24.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 тоя кумунис
10:51 24.10.2026
46 ако
Коментиран от #53, #55
10:51 24.10.2026
47 Деградацията...
До коментар #14 от "Абсурдистан":НСО тръгна към деградация доста отдавна.когато там започнаха да назначават спортисти вИфаджии , а не полицаи и военни със съответното професионално.образование. Какъв.военен, какво военно образование и подготовка има пишлемЕ, бивш футболен съдия? НСО от дълги години се пълни с политкорЕктник калинки и затова.постоянно правят гафове. Ми то началникът.им вИфаджия,боксьор. Направил си генералска униформа като на паУн. Законна, санкционирана ли е от МО тая униформа? Добре направи Йотова,че го урИва.
10:51 24.10.2026
48 А защо
До коментар #39 от "Анонимен":Какво направи за да е там седеше мирно на тротоара ?
10:52 24.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 мръсен комундел
До коментар #41 от "Анонимен":да крада крада пари е моето хоби
туе защото всички са ми роби
10:53 24.10.2026
51 Перо
10:53 24.10.2026
52 РЕАЛИСТ
До коментар #30 от "Зъл пес":Не можах да ти отговоря подобаващо с примери, но има несъвместимост,в едно изречение да поставиш Бойко и джентълмен.
10:55 24.10.2026
53 Я кажи
До коментар #46 от "ако":как е в Русия , за САЩ знаем !В Русия май Путин се отчита един път път в годината пред журналистите и отговаря на въпроси предварително зададени . Разкажи , може да бъркам в нещо .
10:55 24.10.2026
54 Стар ЧЛЕН на БКП
10:56 24.10.2026
55 Промяна Х
До коментар #46 от "ако":АКО БЕШЕ В В МОСКВА ХАХАХА
10:56 24.10.2026
56 След Като Политиците Се Крият !
За Да Се Разбере !
Какво Кроят !
Искането на Интервю !
Не Е Агресия !
10:56 24.10.2026