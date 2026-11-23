Протестът на служителите на МВР за по-високи заплати е несправедлив, заяви Румен Миланов в интервю за БНТ. Демонстрацията е насрочена за 28 ноември заради липсата на увеличение на възнагражденията в проекта за държавния бюджет за 2027 г. Според БНР протестът ще бъде мълчалив и ще започне в 12:00 часа пред сградата на Министерството на вътрешните работи.

Миланов аргументира позицията си с вече направеното увеличение на заплатите в сектор „Сигурност“.

„Те получиха едно много сериозно увеличение по целия сектор „Сигурност“. 40-50-80 процента, което е доста значимо. И сега, според мен, да, нямат увеличения, всеки път не може да има увеличения.“

По думите му служителите трябва да насочат усилията си към повишаване на ефективността, а не към нови искания за увеличение на възнагражденията. Той посочи, че е необходимо да се прави разграничение между служителите, чиято работа е пряко свързана с гражданите и престъпността, и тези с предимно административни задължения.

Подготвя се реформа в МВР

В МВР се подготвя проект за реформа, насочен към кадровото развитие и ефективността на служителите. Миланов каза, че проектът се обсъжда с ръководството на ведомството и с парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

В разговора той коментира и съдебната реформа. По думите му множеството предложения за промени в Закона за съдебната власт трябва да бъдат обединени в цялостна концепция. Сред темите, които трябва да бъдат разгледани, е командироването на магистрати.

Миланов определи процедурата за избор на новия състав на Висшия съдебен съвет като достатъчно прозрачна и заяви, че професионалните качества на избраните членове са по-важни от политическото съотношение в парламентарната квота.

Коментар за НСО и избора на главен прокурор

„Важно е не каква е тежестта на парламентарната квота, а важно е тежестта на тези хора да бъдат хора обективни, хора, за които правото е религия.“

Румен Миланов заяви, че е рано да се обсъждат конкретни имена за бъдещия главен прокурор. Според него водещи трябва да бъдат професионалните качества и моралът на кандидатите.

Той коментира и подадената оставка на директора на Националната служба за охрана. Миланов уточни, че не е запознат с развитието на случая и с резултатите от проверката, но изрази личното си мнение, че конкретният случай не е основание за оставка на началника на службата.

„Ако зависи от мен и доколкото опознавам нещата, този случай не е за оставка на началника.“

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg