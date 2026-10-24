Прокурорите избираха четирима членове на ВСС

Прокурорите от цялата страна гласуваха за четирима представители от професионалната квота на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Вотът приключи в 18 часа, а преброяването на хартиените бюлетини продължава. Обобщените резултати се очаква да бъдат обявени около полунощ.

Гласуването се проведе в 29 секции. Към 13 часа избирателната активност е била около 62 процента, като окончателният процент трябва да стане ясен с публикуването на резултатите. Право на глас имаха 1567 прокурори.

Преброяването продължава в София

След затварянето на секциите беше включено видеонаблюдението в помещенията и започна броенето на бюлетините. Най-продължително се оказа преброяването в трите софийски секции. Към момента на публикацията все още се брояха бюлетините от секцията в сградата на Софийския районен съд.

След приключването на броенето сканираните протоколи от страната трябва да бъдат изпратени по електронен път във Висшия съдебен съвет. Забавянето в София може да отложи обявяването на обобщените резултати до около полунощ.

Възможни са нови турове

На първия тур за избрани се смятат кандидатите, които получат повече от половината плюс един глас от всички 1567 прокурори с право на глас. Ако този праг не бъде достигнат, е предвидено ново гласуване на следващия ден, при което прагът за легитимност пада на 33 процента.

При непостигане и на този праг изборът може да продължи и в понеделник. Тогава за избрани ще бъдат обявени кандидатите, получили повече от половината плюс един глас от прокурорите, които са гласували на третия тур.

Източници: bnrnews.bg