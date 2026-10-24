Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Прокурорите избираха четирима членове на ВСС
  Тема: Избори

Прокурорите избираха четирима членове на ВСС

24 Октомври, 2026 21:37 970 11

  • всс-
  • прокурори-
  • съдебна власт-
  • избори-
  • избирателна активност

Вотът приключи в 18 часа при активност около 62% към 13 часа. Резултатите се очакват около полунощ

Прокурорите избираха четирима членове на ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прокурорите от цялата страна гласуваха за четирима представители от професионалната квота на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Вотът приключи в 18 часа, а преброяването на хартиените бюлетини продължава. Обобщените резултати се очаква да бъдат обявени около полунощ.

Гласуването се проведе в 29 секции. Към 13 часа избирателната активност е била около 62 процента, като окончателният процент трябва да стане ясен с публикуването на резултатите. Право на глас имаха 1567 прокурори.

Преброяването продължава в София

След затварянето на секциите беше включено видеонаблюдението в помещенията и започна броенето на бюлетините. Най-продължително се оказа преброяването в трите софийски секции. Към момента на публикацията все още се брояха бюлетините от секцията в сградата на Софийския районен съд.

След приключването на броенето сканираните протоколи от страната трябва да бъдат изпратени по електронен път във Висшия съдебен съвет. Забавянето в София може да отложи обявяването на обобщените резултати до около полунощ.

Възможни са нови турове

На първия тур за избрани се смятат кандидатите, които получат повече от половината плюс един глас от всички 1567 прокурори с право на глас. Ако този праг не бъде достигнат, е предвидено ново гласуване на следващия ден, при което прагът за легитимност пада на 33 процента.

При непостигане и на този праг изборът може да продължи и в понеделник. Тогава за избрани ще бъдат обявени кандидатите, получили повече от половината плюс един глас от прокурорите, които са гласували на третия тур.

Източници: bnrnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    2 2 Отговор
    Пак да повторим и обобщим прокурорите са роби и слуги и те НЕ избират...

    21:55 24.10.2026

  • 3 Красота Български

    3 2 Отговор
    Прокурорите до един са корумпирани твари ,зависят от цивилни полицаи и политици!
    Крайно ниски същества!Неразбират изтезания,опити убийства,изнасилване ,когато им каже полицай!

    21:57 24.10.2026

  • 4 Изтезават хора

    1 2 Отговор
    В момента прокуратурата е ИНКВИЗИЦИЯ в чистият си вариант!

    21:59 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 безпартиен

    1 2 Отговор
    А дали е правилно следствието и прокуратурата да са в съдебната власт,а не в изпълнителната? Нагледахме се на образувани дела "бухалки" подпирали прокурорски и следователски бюра с години!Има достатъчно други срещу ИЗВЕСТЕН извършител които също са прекратени! Причините са известни - извършител свидетелства срещу неудобни служители,заплащане за спиране на дело и оставяне "на трупчета" до изтичане на давността!В т.нар."секретни служби" има достатъчно информация за такива служители в следствие и прокуратура!И не си мислете,че това не се знае до днес!Това е практика за последните 36 години!Реформи?Едва ли и тези ще я направят!

    Коментиран от #9

    22:12 24.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "безпартиен":

    Нима!

    22:18 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове