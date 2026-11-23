Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет може да помогне за възстановяването на доверието в съдебната система, но сам по себе си не е съдебна реформа. Това заяви преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите ѝ сред първите сериозни изпитания пред новия състав ще бъдат изборът на председателстващ ВСС, на нов главен прокурор и на председател на Върховния административен съд.

„Не очаквам чудеса и в рамките на месец, два или три да се случи нещо, което изведнъж да направи съдебната власт много по-добре работеща“, каза Михайлова. Тя добави, че години наред във вътрешните дела на съдебната власт е имало намеса от външни страни.

Малцинството също може да променя

Конституционалистът посочи, че дори малцинство в състава на ВСС може да има влияние, ако членовете му действително искат да променят системата и да я насочат към по-добро функциониране.

„Дори да са малцинство, ако тези хора наистина искат да променят нещата и да придвижат съдебната власт в една по-добра посока, те и като малцинство могат да направят много“, заяви проф. Михайлова.

Според нея оценката за новия състав няма да се изчерпи с начина, по който е избран, а ще зависи и от решенията, които предстои да вземе по ключови кадрови въпроси.

Какви качества трябва да има главният прокурор

При избора на следващ главен прокурор водещи трябва да бъдат почтеността, независимостта и способността да се устоява на политически натиск, смята Михайлова. Тя не определя предишното участие в политиката като решаващ недостатък за кандидатите.

Професорът подчерта, че Висшият съдебен съвет не е разследващ орган. Установяването на евентуални престъпления е задача на полицията, следствието и прокуратурата.

По думите ѝ гражданското общество също има важна роля за гарантиране на независимостта на съдебната власт.

Източници: nova.bg