Новини
България »
София »
„Маркет ЛИНКС“: 0,5% активност към 8,30 ч
  Тема: Избори

„Маркет ЛИНКС“: 0,5% активност към 8,30 ч

25 Октомври, 2026 09:08 871 21

  • избирателна активност-
  • президентски избори-
  • маркет линкс-
  • добромир живков-
  • цик

Толкова са гласували в първите часове на президентския вот, сочат данните на социологическата агенция. Предварителната прогноза е за около 39% активност на първия тур

„Маркет ЛИНКС“: 0,5% активност към 8,30 ч - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Избирателната активност на президентските избори е 0,5% към 8:30 ч. по данни на социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“. Това е показател за първите часове на вота и не представлява окончателна оценка за участието в изборния ден.

На 25 октомври България избира президент и вицепрезидент. В окончателните избирателни списъци са включени около 6,59 милиона души, а над 46 хиляди от тях гласуват за първи път. В страната са разкрити хиляди секции с машинно гласуване, а право на вот имат и българските граждани зад граница.

Прогнозата е за около 39% активност

Предварителните очаквания на „Маркет ЛИНКС“ са за избирателна активност около 39% на първия тур. Изборният ден започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч. При наличие на чакащи пред секциите гласуването може да бъде удължено до 21:00 ч.

Социологът Добромир Живков определи участието на гражданите като ключовия въпрос на вота. Според него теми като сигурността и напрежението в Черно море могат да мобилизират част от избирателите.

„Случващото се отказва хората, прави ги по-малко заинтригувани от политическата битка за президентския пост“, коментира Добромир Живков.

По думите му събитията по време на кампанията могат едновременно да мобилизират едни избиратели и да откажат други от участие.

Възможен ли е избор на първи тур

Президентска двойка може да бъде избрана още на първия тур, ако получи повече от половината действителни гласове и в изборите са участвали повече от половината избиратели по списък. Ако някое от тези условия не бъде изпълнено, двете двойки с най-висок резултат ще участват в балотаж на 1 ноември.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гретиния

    9 4 Отговор
    Днес пускат Грета от ареста и ще имам полов ден! Дрга урна ще пълня, тези да се оправят сами!

    09:12 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 след като дадохме 15 милиона Евро

    4 2 Отговор
    за "ремонт" проблема с машините започна от първите минути на изборния ден.

    09:25 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 пишман анонимност

    3 4 Отговор
    гласувах. забелязах обаче, че разписките от машината прозират кой какво гласува, виждат се даже гласуванията на други вече пуснати в урната. докато напуснеш секцията половината от избирателната секция знаят за кого си гласувал, другата половина се досещат според избора ти на страница и ниво на позиция за избора. тъпо измислено.

    Коментиран от #14

    09:31 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    4 1 Отговор
    Никой не се интересува кой ще е следващия разпределител на служебните далавераджии. Няма вече Личности

    Коментиран от #12

    09:33 25.10.2026

  • 12 Личности има

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    но в България се върна комунистическата диктатура. Резултата от изборите е заложен на флашките още миналата седмица.

    09:35 25.10.2026

  • 13 ОБЩО СТЕ

    2 2 Отговор
    3 600 000 БЪЛГАРСКИ ТАФТАЛАКА

    09:42 25.10.2026

  • 14 КАКВО СРАМНО ИМА ДА СЕ ЗНАЕ ЗА

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "пишман анонимност":

    КОЙ СИ ГЛАСУВАЛ. НАПРОТИВ НЕАНОНОМНОСТТА И ВИЖДАНЕ НА ВОТА ПРЕСИЧА ПОДМЕНЯНЕ НА ВОТА. КОГАТО СЕ ВИЖДА ЧЕ ЦЯЛАТА УРНА Е С ГЛАСОВЕ ЗА ВОЛГИН КАК ША НАПРАЯТ НАКРАЯ ЧЕ ТАЯ СЕКЦИЯ Е СПЕЧЕЛЕНА ОТ МАСОНКАТА. МАКАР ЧЕ ИЗМАМИТЕ СТАВАТ НА ПОСКЕДНИЯ ЕТАП ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО КОГАТО ИДВА. БЕЛЕЖЧИЦАТА ОТ АМБАСОДОРСТВОТО ЗА ПРОЦЕНТИТЕ И КОЙ ЗА КОГО И КОЛКО СА ГЛАДУВУЛИ НЯМА НИИИИИКВО ЗНАЧЕНИЕ.....

    Коментиран от #15

    09:45 25.10.2026

  • 15 Има и то голямо значение

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "КАКВО СРАМНО ИМА ДА СЕ ЗНАЕ ЗА":

    Тия дето са ти дали 100 евро за да гласуваш за тях... после кунките 🤣

    09:56 25.10.2026

  • 16 Ще тръгнем в ранни зори да гласуваме

    2 0 Отговор
    Стъкмистите днес ще имат ден година храни. А трябва да бъдат забранени.

    10:00 25.10.2026

  • 17 Хаха

    0 1 Отговор
    „Маркет ЛИНКС“: 0,5% активност към 8,30 ч

    Ми дъ,то няма смисъл от гласуване
    Както приятел на баща ми,който работи в комисията за изборната секция,за които и да гласуваш,те вече предварително знаят кой ще спечели 😆

    10:01 25.10.2026

  • 18 Хох

    0 0 Отговор
    Много гласуващи!!!

    10:18 25.10.2026

  • 19 Тццц

    0 0 Отговор
    И да не работи в комисията, всичко е ЯСНО!!!

    10:19 25.10.2026

  • 20 Лустрация

    0 0 Отговор
    Няма да има втори тур мисля че Гюров ще е президент

    10:34 25.10.2026

  • 21 Няма да стъпя

    0 0 Отговор
    Да си ги избират дъртите генерали русофили и тр чолята ,които не разбират да се подпишат даже ..

    10:36 25.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове