„Маркет ЛИНКС“: 0,5% активност към 8,30 ч

Избирателната активност на президентските избори е 0,5% към 8:30 ч. по данни на социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“. Това е показател за първите часове на вота и не представлява окончателна оценка за участието в изборния ден.

На 25 октомври България избира президент и вицепрезидент. В окончателните избирателни списъци са включени около 6,59 милиона души, а над 46 хиляди от тях гласуват за първи път. В страната са разкрити хиляди секции с машинно гласуване, а право на вот имат и българските граждани зад граница.

Прогнозата е за около 39% активност

Предварителните очаквания на „Маркет ЛИНКС“ са за избирателна активност около 39% на първия тур. Изборният ден започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч. При наличие на чакащи пред секциите гласуването може да бъде удължено до 21:00 ч.

Социологът Добромир Живков определи участието на гражданите като ключовия въпрос на вота. Според него теми като сигурността и напрежението в Черно море могат да мобилизират част от избирателите.

„Случващото се отказва хората, прави ги по-малко заинтригувани от политическата битка за президентския пост“, коментира Добромир Живков.

По думите му събитията по време на кампанията могат едновременно да мобилизират едни избиратели и да откажат други от участие.

Възможен ли е избор на първи тур

Президентска двойка може да бъде избрана още на първия тур, ако получи повече от половината действителни гласове и в изборите са участвали повече от половината избиратели по списък. Ако някое от тези условия не бъде изпълнено, двете двойки с най-висок резултат ще участват в балотаж на 1 ноември.