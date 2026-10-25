„Маркет ЛИНКС“: 0,5% активност към 8,30 ч

Избирателната активност на президентските избори е 0,5% към 8:30 ч. по данни на социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“. Това е показател за първите часове на вота и не представлява окончателна оценка за участието в изборния ден.
На 25 октомври България избира президент и вицепрезидент. В окончателните избирателни списъци са включени около 6,59 милиона души, а над 46 хиляди от тях гласуват за първи път. В страната са разкрити хиляди секции с машинно гласуване, а право на вот имат и българските граждани зад граница.
Прогнозата е за около 39% активност
Предварителните очаквания на „Маркет ЛИНКС“ са за избирателна активност около 39% на първия тур. Изборният ден започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч. При наличие на чакащи пред секциите гласуването може да бъде удължено до 21:00 ч.
Социологът Добромир Живков определи участието на гражданите като ключовия въпрос на вота. Според него теми като сигурността и напрежението в Черно море могат да мобилизират част от избирателите.„Случващото се отказва хората, прави ги по-малко заинтригувани от политическата битка за президентския пост“, коментира Добромир Живков.
По думите му събитията по време на кампанията могат едновременно да мобилизират едни избиратели и да откажат други от участие.
Възможен ли е избор на първи тур
Президентска двойка може да бъде избрана още на първия тур, ако получи повече от половината действителни гласове и в изборите са участвали повече от половината избиратели по списък. Ако някое от тези условия не бъде изпълнено, двете двойки с най-висок резултат ще участват в балотаж на 1 ноември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гретиния
09:12 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 след като дадохме 15 милиона Евро
09:25 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 пишман анонимност
Коментиран от #14
09:31 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гост
Коментиран от #12
09:33 25.10.2026
12 Личности има
До коментар #11 от "Гост":но в България се върна комунистическата диктатура. Резултата от изборите е заложен на флашките още миналата седмица.
09:35 25.10.2026
13 ОБЩО СТЕ
09:42 25.10.2026
14 КАКВО СРАМНО ИМА ДА СЕ ЗНАЕ ЗА
До коментар #9 от "пишман анонимност":КОЙ СИ ГЛАСУВАЛ. НАПРОТИВ НЕАНОНОМНОСТТА И ВИЖДАНЕ НА ВОТА ПРЕСИЧА ПОДМЕНЯНЕ НА ВОТА. КОГАТО СЕ ВИЖДА ЧЕ ЦЯЛАТА УРНА Е С ГЛАСОВЕ ЗА ВОЛГИН КАК ША НАПРАЯТ НАКРАЯ ЧЕ ТАЯ СЕКЦИЯ Е СПЕЧЕЛЕНА ОТ МАСОНКАТА. МАКАР ЧЕ ИЗМАМИТЕ СТАВАТ НА ПОСКЕДНИЯ ЕТАП ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО КОГАТО ИДВА. БЕЛЕЖЧИЦАТА ОТ АМБАСОДОРСТВОТО ЗА ПРОЦЕНТИТЕ И КОЙ ЗА КОГО И КОЛКО СА ГЛАДУВУЛИ НЯМА НИИИИИКВО ЗНАЧЕНИЕ.....
Коментиран от #15
09:45 25.10.2026
15 Има и то голямо значение
До коментар #14 от "КАКВО СРАМНО ИМА ДА СЕ ЗНАЕ ЗА":Тия дето са ти дали 100 евро за да гласуваш за тях... после кунките 🤣
09:56 25.10.2026
16 Ще тръгнем в ранни зори да гласуваме
10:00 25.10.2026
17 Хаха
Ми дъ,то няма смисъл от гласуване
Както приятел на баща ми,който работи в комисията за изборната секция,за които и да гласуваш,те вече предварително знаят кой ще спечели 😆
10:01 25.10.2026
18 Хох
10:18 25.10.2026
19 Тццц
10:19 25.10.2026
20 Лустрация
10:34 25.10.2026
21 Няма да стъпя
10:36 25.10.2026