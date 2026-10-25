Георги Кандев призова за активност и сигнали при нарушения

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев заяви, че е гласувал за „стабилна и сигурна България“ и за бъдещето на децата. Той направи изказването след като упражни правото си на вот.
„Призовавам всички – излезте и гласувайте, вашият глас има значение“, каза Кандев. Той призова гражданите и да подават сигнали при нарушения в изборния процес.
Кандев се обърна и към служителите на МВР. „Не се прибирайте, свършете си работата честно и достойно“, заяви кандидатът за вицепрезидент.
По думите му избирателната активност е свързана с разочарованието от политическата класа. Кандев заяви още, че новият президент трябва да се обърне към българите, да ги чува и да говори от тяхно име.
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1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 14/88
10:28 25.10.2026
3 14/88
10:30 25.10.2026
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5 Ти да видиш
10:30 25.10.2026
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7 Само
10:32 25.10.2026
8 нарушенията
10:33 25.10.2026
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Мисли мащабно
10:42 25.10.2026