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Георги Кандев призова за активност и сигнали при нарушения
  Тема: Избори

Георги Кандев призова за активност и сигнали при нарушения

25 Октомври, 2026 10:27 364 10

  • георги кандев-
  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • изборни нарушения-
  • мвр

Кандидатът за вицепрезидент заяви, че е гласувал за стабилна и сигурна България и бъдещето на децата

Георги Кандев призова за активност и сигнали при нарушения - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев заяви, че е гласувал за „стабилна и сигурна България“ и за бъдещето на децата. Той направи изказването след като упражни правото си на вот.

„Призовавам всички – излезте и гласувайте, вашият глас има значение“, каза Кандев. Той призова гражданите и да подават сигнали при нарушения в изборния процес.

Кандев се обърна и към служителите на МВР. „Не се прибирайте, свършете си работата честно и достойно“, заяви кандидатът за вицепрезидент.

По думите му избирателната активност е свързана с разочарованието от политическата класа. Кандев заяви още, че новият президент трябва да се обърне към българите, да ги чува и да говори от тяхно име.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 14/88

    4 3 Отговор
    колко е глобата ако не дам сигнал

    10:28 25.10.2026

  • 3 14/88

    3 2 Отговор
    колко е глобата ако аз купувам гласове

    10:30 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    На предишни избори се установиха хиляди невалидни бюлетини, и кво? Никой не касира изборите. Пак ги признахте за валидни.

    10:30 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Само

    3 2 Отговор
    Като им гледам жалките муцуни на всички кандидати за президенти и вицета, и добивам желание да стана гъбар!

    10:32 25.10.2026

  • 8 нарушенията

    2 0 Отговор
    Вече са сторени. Господин Комисар къде сте?

    10:33 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Всеки е професионално

    1 0 Отговор
    Увреден
    Гледай по широко от професията
    Мисли мащабно

    10:42 25.10.2026

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