Георги Кандев призова за активност и сигнали при нарушения

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев заяви, че е гласувал за „стабилна и сигурна България“ и за бъдещето на децата. Той направи изказването след като упражни правото си на вот.

„Призовавам всички – излезте и гласувайте, вашият глас има значение“, каза Кандев. Той призова гражданите и да подават сигнали при нарушения в изборния процес.

Кандев се обърна и към служителите на МВР. „Не се прибирайте, свършете си работата честно и достойно“, заяви кандидатът за вицепрезидент.

По думите му избирателната активност е свързана с разочарованието от политическата класа. Кандев заяви още, че новият президент трябва да се обърне към българите, да ги чува и да говори от тяхно име.