Андрей Гюров: Изборът днес е между две посоки

Кандидатът за президент Андрей Гюров гласува в Гоце Делчев и призова гражданите да излязат до урните. „Изборът днес е между две посоки. Излезте и гласувайте за България, която заслужаваме да имаме“, заяви той.

Гюров каза, че е дал своя вот с мисъл за бъдещето на децата и за хората, които всеки ден ходят на работа, грижат се за семействата си и спазват правилата.

„В края на деня се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца, чудят се дали децата им ще имат бъдеще в България“, каза Гюров.

По думите му страната трябва да се развива като европейска, свободна и горда държава, в която хората са спокойни за утрешния ден, доходите им стигат, а институциите изпълняват задълженията си.

„Не искаме нашите деца да живеят в страха, в зависимости, в бедността на миналото, в което някои хора искат да ни върнат“, заяви кандидатът.

Гюров определи предизборната си кампания като открита и честна. Той каза, че е получил положителна обратна връзка и надежда от гражданите за това, което предстои.

„Гледаме с увереност към следващата седмица“, каза още Андрей Гюров.