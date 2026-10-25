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Андрей Гюров: Изборът днес е между две посоки
  Тема: Избори

Андрей Гюров: Изборът днес е между две посоки

25 Октомври, 2026 11:24 892 82

  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • избори 2026-
  • гоце делчев-
  • гласуване

Кандидатът за президент гласува в Гоце Делчев и призова гражданите да участват във вота

Андрей Гюров: Изборът днес е между две посоки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Андрей Гюров гласува в Гоце Делчев и призова гражданите да излязат до урните. „Изборът днес е между две посоки. Излезте и гласувайте за България, която заслужаваме да имаме“, заяви той.

Гюров каза, че е дал своя вот с мисъл за бъдещето на децата и за хората, които всеки ден ходят на работа, грижат се за семействата си и спазват правилата.

„В края на деня се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца, чудят се дали децата им ще имат бъдеще в България“, каза Гюров.

По думите му страната трябва да се развива като европейска, свободна и горда държава, в която хората са спокойни за утрешния ден, доходите им стигат, а институциите изпълняват задълженията си.

„Не искаме нашите деца да живеят в страха, в зависимости, в бедността на миналото, в което някои хора искат да ни върнат“, заяви кандидатът.

Гюров определи предизборната си кампания като открита и честна. Той каза, че е получил положителна обратна връзка и надежда от гражданите за това, което предстои.

„Гледаме с увереност към следващата седмица“, каза още Андрей Гюров.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 купейкин

    7 42 Отговор
    аз се кланя на изток, до земята метани на кремълския джуджак хаяско

    Коментиран от #36, #43, #73

    11:25 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Една дума

    9 49 Отговор
    Достоен.

    Коментиран от #14, #20

    11:27 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 На кой му пука

    5 8 Отговор
    Я съм по средата

    11:30 25.10.2026

  • 8 Кина

    20 4 Отговор
    Прав е Гюров , едните са мазохисти и гласуват почти 40 г за по гаден живот а другите реалисти градинари сеят гледат животинки и на избори хапват пийват и гледат сеира..

    11:31 25.10.2026

  • 9 Пенс и Он ер

    26 10 Отговор
    Две посоки, едната е новото, набиращо сили, а другата е старото, губещо влияние. Този уж е млад, но се е запил в старото, като кърлеж в пролетна утрин.

    11:31 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    33 6 Отговор

    До коментар #6 от "Кроношпан":

    И КВО ЗАВИСИ ОТ ЮНАК ГЮРО В СВЕТА ?

    11:32 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Аз още не съм гласувал,

    20 9 Отговор
    но ще подкрепя ОПОЗИЦИЯТА , а не Йотова и Гюров.

    Ако на втори тур се класира ОПОЗИЦИЯТА , пак ще гласувам за тях, който и да се е класирал

    Ако не се класира опозицията - няма да гласувам.

    Коментиран от #31

    11:34 25.10.2026

  • 14 Три думи

    24 6 Отговор

    До коментар #3 от "Една дума":

    Достоен за какво ?

    Коментиран от #21

    11:34 25.10.2026

  • 15 И какво ти е ясно?

    5 18 Отговор

    До коментар #6 от "Кроношпан":

    Гюров е Радев.

    11:35 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Планинец

    3 2 Отговор
    ,, Отивам , а на вън вали
    демократичност милостива!
    Навярно знаеш може би
    че днес на избори отивам"

    11:38 25.10.2026

  • 18 От село

    5 10 Отговор
    Всяко село си има президент и краде девойки от съседните села, за да има живот по селата опустели по Българската земя, след изземване на земите на българските селяни след навлизане на войските на СССР по Свещенните Български Земи през 1944г. и вкарвани да работят на не своя земя по ТКЗС и днес техните потомци да гласуват за комунистически дерибеи!

    11:38 25.10.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 5 Отговор
    КАПИТАН ДЖАК СПАРОУ
    ГЛАСУВА ЗА КАПИТАН ДЖАК СПАРОУ
    .......
    ПО КАРИБСКИ ПИРАТИ :)

    11:38 25.10.2026

  • 20 Европеец

    20 8 Отговор

    До коментар #3 от "Една дума":

    Е какво му е достойното на петроханеца.... Има много по-достойни кандидати от него, които наистина милеят за достойна, благоденстваща и независима България ....

    11:39 25.10.2026

  • 21 Лама Ямал

    12 8 Отговор

    До коментар #14 от "Три думи":

    Достоен за посвещение в свещената любов, където жените не пречат!
    За просветление на ума трябва изолация в някоя планина, далеч от женските зарази над ума и тялото!
    Идвайте търсещи знания мъже, ще ви науча...
    Оммммм...

    11:39 25.10.2026

  • 22 Фен

    8 6 Отговор
    Симпатични синове има. Не приличат на него. Браво на майката, овреме го е преценила.

    11:39 25.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 България, която заслужаваме да имаме

    21 6 Отговор
    Не включва обаче хора като Гюров ! Атлантизма е зло.

    11:40 25.10.2026

  • 25 Нищоправеца

    18 6 Отговор

    До коментар #23 от "Нищоправеца":

    А самия Гюро е смеска между двете но мооого по мазен и лигав

    11:40 25.10.2026

  • 26 В България, която заслужаваме да имаме

    9 6 Отговор
    Трябваше в пряк дебат със Стефан Попов, член на Националния политически съвет на Политическа партия „Русофили за въъзраждане на Отечеството“ да излезе а не като мишка да се крие нали?

    11:42 25.10.2026

  • 27 "Изборът е към две посоки"

    24 6 Отговор
    Едната е към Петрохан..

    11:42 25.10.2026

  • 28 Да, пред дилема

    7 7 Отговор
    сме: Наркотрафикант или наркозависим да се курдиса на върха на пирамидата. Бедни ми, бедни, народе....

    11:43 25.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 6 Отговор
    ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА И РАЗДЕЛЕНИЕТО
    .....
    КОЙТО ЕЗИК КОТАРАЦИТЕ ТОЛКОВА МНОГО ОБИЧАТ

    11:45 25.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Европейца

    15 1 Отговор
    Наистина вярвах, че по-зле от царя няма накъде, но дойде тройната и си промених вярването - реших, че по-зле от тях е невъзможно. Еми не - дойде Баце... и остана. После започна промяната, шарлатанията и юмрука... сега Волен Сидеров и Жорж Ганчев ми се виждат като титани... Не съм вярвал, че някога ДПС, Атака, Възраждане ще ми се виждат като нормални партии в сравнение с останалата тиня

    11:53 25.10.2026

  • 33 Със сигурност

    20 3 Отговор
    Няма да избера посоката която води към Петрохан

    Коментиран от #45

    11:53 25.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Идиоти вън

    3 5 Отговор
    И тоя веднъж да е прав,да изборът е в двете посоки, левия и дессния бряг, нормалното и извратеното!!!!

    11:57 25.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Цвете

    2 7 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ТИ. ВСЕКИ ДА МИСЛИ ПОЗИТИВНО И ДА НЕ СЕ ОТЧАЙВА,ЗАЩОТО НИЕ СМЕ ТЕЗИ, КОИТО ОПРЕДЕЛЯМЕ СВОЕТО БЪДЕЩЕ. 🎈🫶👏💯👍🇧🇬🇪🇺

    11:59 25.10.2026

  • 38 Този е доказан човек на ДПС!

    12 2 Отговор
    ДПС затова не излъчи свой кандидат.

    11:59 25.10.2026

  • 39 Не е вярно обаче

    3 2 Отговор
    Изборът днес Гюров НЕ е между две посоки ! Мажоритарен избор е за дамата която ще ни назначи на сладка службичка в посолство

    12:03 25.10.2026

  • 40 Слез на земята

    7 0 Отговор
    И този лъже и си съчинява глупости.Що не ги види малките дебилчетата с тротинетките и по МОЛ-овете. Това понеже неграмотните им родители били бедни! Лапат пари от държавата без да работят.

    12:03 25.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Кирил

    2 1 Отговор
    Снахата на Политбюро е пълен фалш.

    12:03 25.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 колко нелепо!

    11 1 Отговор

    До коментар #33 от "Със сигурност":

    Как старателно всикчи жълтопаветници и червенонаследници ИЗБЯГВАТ дори думата ПЕТРОХАН, сякаш я няма. Сякаш не бяха убити ШЕСТ души, които те са ПОДКРЕПЯЛИ духом и финансово. Справка - ДС кмета на София.
    Това е моралът им!
    Милият Поров, заедно с партньора си - сърдито гледащия Кандев! Колко са вгледани един в друг и колко са неподходящи за политици! Поров беше пишман премиер за 2 месеца и зароби БГ с пали за укро-бандерия за 10 години напред.

    12:05 25.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Симо

    10 1 Отговор
    Ето кой разделя нацията !

    12:11 25.10.2026

  • 48 Неговата посока

    8 0 Отговор
    Е ясна...коленичил пред Брюксел и Украйна пренебрегващ българските интереси. Другата посока е ЕС който отчита и слага на първо място интересите на гражданите на ЕС ,където решенията не се вземат от назначени бюрократи като Урсула и кая харчещи по свое усмотрение парите на данъкоплатците и ЕС в който политици с 15% одобрение като мерц и макарона не дават посоките

    12:11 25.10.2026

  • 49 Сега ще се видите

    7 0 Отговор
    Младите пуйки колко струвате ....

    12:11 25.10.2026

  • 50 Гюро украинската подлога

    15 2 Отговор
    И двете му посоки са към война!

    Коментиран от #80

    12:13 25.10.2026

  • 51 Мич

    6 2 Отговор
    Гюра, аз гласувам и за двете посоки, това се казва висша дипломация. Защо трябва да сме еднопосочни?

    12:13 25.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Няма политици в България

    2 1 Отговор
    Никой не става!!!!!! Всички вън от политиката!!!!!

    12:17 25.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Укра си

    10 1 Отговор
    За войната си!

    12:18 25.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Оди оди при студентите

    6 0 Отговор
    само там некое дете може да ви се върже на тъпотиите

    12:20 25.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Кеефф

    4 0 Отговор
    Гюро гласува, а къде е Урко?

    12:21 25.10.2026

  • 62 Глупости

    4 0 Отговор
    Особено, ако неговата е към война

    12:21 25.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Боже, тръгнал да ни разединява отсега

    5 0 Отговор
    И тоя щял да ни ръководи

    12:24 25.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Честито на комунистическа България

    2 2 Отговор
    България е единствената държава в Европейския съюз и в цяла географска Европа, която има вицепрезидент

    12:25 25.10.2026

  • 69 Две посоки ли? Де да беше....

    1 0 Отговор
    Относно мисията за охрана на концлагера
    „Ашраф“ в Ирак е редно да припомня и за гласуванията по темата: В официалните стенограми на Народното събрание при гласуванията за бюджета и мисиите зад граница, Йотова гласува в подкрепа на правителствените решения за преформатиране и продължаване на участието ни, докато опозицията (в лицето на партии като „Атака“ и отделни независими депутати) остро я критикува, настоявайки за пълно и незабавно спиране на средствата за Ирак с цел пренасочването им към социални сфери у нас (като пенсии и здравеопазване)......Проф. Андрей Пантев, един от най-ярките и последователни противници на участието на България във войната в Ирак нарече тогава Йотова "парцал" ! Атлантически "парцал" !

    12:26 25.10.2026

  • 70 Дани

    1 1 Отговор
    След като години наред жълтопаветните ни обясняваха, че президентската институция е безполезна и малозначима, сега па се утрепват да се борят за нея Що така бе? Кво стана?
    А инак днес ние избираме между двете страни на един и същи салам. Двамата кандидати, които реално имат възможност да спечелят са пълни с един и същи пълнеж. Точно са като "телешки" и "камчия". Разликата е малко чесън.

    12:26 25.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Тихо предател

    2 1 Отговор
    Путин ни е приятел и обяснявам бавно защо. Руският президент Владимир Путин предложи строителството на АЕЦ „Белене” и газопровода „Южен поток” на наша територия да се извърши с руски пари, чието връщане да стане през следващите двадесет години, чрез отбив от полагащите се на нашата страна дивиденти и такси

    12:30 25.10.2026

  • 73 Две са посоките

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "купейкин":

    - за война !
    + или не !

    12:31 25.10.2026

  • 74 Трябва ясно да стане че

    1 0 Отговор
    Нашите кандидати за президенти би трябвало да притежават вродени политически качества (далновидност, самопожертвувател- ност, човечност) и да са натрупали обширни знания за  държавата и интернационализацията на стопанския, политическия и културния живот на народите. Те следва по научен път да са стигнали до извода, че без помощта на братска Русия и необятните руски пазари,  българската нация ще изчезне.

    12:31 25.10.2026

  • 75 Даката

    1 1 Отговор
    Явно само русофилските коментари са позволени в този сайт.

    Коментиран от #81

    12:32 25.10.2026

  • 76 сирене

    0 1 Отговор
    тоя само деца са му в главата ...

    12:32 25.10.2026

  • 77 Бай онзи

    0 0 Отговор
    За какво да гласуваме за тебе? Да подписваш договори с чужди държави зад гърба на народа,без да питаш никого и да ни започваш за десетилетия напред!

    12:32 25.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 дюшан

    0 0 Отговор
    Гюров,българският народ не заслужава да има президент като теб.Ненавиждеме те и те презираме.За вицето дори няма са използвам и епитети за сравнение.

    12:33 25.10.2026

  • 80 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Гюро украинската подлога":

    ПИГИ ЙОТОВА Е РУСКА ПОДЛОГА .................. ЗА ПУТЛЕР ЗНАЧИ ВОЙНА ................... ФАКТ !

    12:33 25.10.2026

  • 81 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Даката":

    Всичко което написах против илияна йотова и помилваните от нея наркотрафиканти, не един път, не два пъти, а цели 5 пъти все наркотрафиканти е помилвала, го изтрихте, защо бе, русофилчета сладки?

    12:34 25.10.2026

  • 82 мушморок и марионетка

    0 1 Отговор
    такъв не може да бъде президент на България

    12:34 25.10.2026

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