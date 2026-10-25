Андрей Гюров: Изборът днес е между две посоки

Кандидатът за президент Андрей Гюров гласува в Гоце Делчев и призова гражданите да излязат до урните. „Изборът днес е между две посоки. Излезте и гласувайте за България, която заслужаваме да имаме“, заяви той.
Гюров каза, че е дал своя вот с мисъл за бъдещето на децата и за хората, които всеки ден ходят на работа, грижат се за семействата си и спазват правилата.„В края на деня се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца, чудят се дали децата им ще имат бъдеще в България“, каза Гюров.
По думите му страната трябва да се развива като европейска, свободна и горда държава, в която хората са спокойни за утрешния ден, доходите им стигат, а институциите изпълняват задълженията си.
„Не искаме нашите деца да живеят в страха, в зависимости, в бедността на миналото, в което някои хора искат да ни върнат“, заяви кандидатът.
Гюров определи предизборната си кампания като открита и честна. Той каза, че е получил положителна обратна връзка и надежда от гражданите за това, което предстои.
„Гледаме с увереност към следващата седмица“, каза още Андрей Гюров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 купейкин
Коментиран от #36, #43, #73
11:25 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Една дума
Коментиран от #14, #20
11:27 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 На кой му пука
11:30 25.10.2026
8 Кина
11:31 25.10.2026
9 Пенс и Он ер
11:31 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "Кроношпан":И КВО ЗАВИСИ ОТ ЮНАК ГЮРО В СВЕТА ?
11:32 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Аз още не съм гласувал,
Ако на втори тур се класира ОПОЗИЦИЯТА , пак ще гласувам за тях, който и да се е класирал
Ако не се класира опозицията - няма да гласувам.
Коментиран от #31
11:34 25.10.2026
14 Три думи
До коментар #3 от "Една дума":Достоен за какво ?
Коментиран от #21
11:34 25.10.2026
15 И какво ти е ясно?
До коментар #6 от "Кроношпан":Гюров е Радев.
11:35 25.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Планинец
демократичност милостива!
Навярно знаеш може би
че днес на избори отивам"
11:38 25.10.2026
18 От село
11:38 25.10.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГЛАСУВА ЗА КАПИТАН ДЖАК СПАРОУ
.......
ПО КАРИБСКИ ПИРАТИ :)
11:38 25.10.2026
20 Европеец
До коментар #3 от "Една дума":Е какво му е достойното на петроханеца.... Има много по-достойни кандидати от него, които наистина милеят за достойна, благоденстваща и независима България ....
11:39 25.10.2026
21 Лама Ямал
До коментар #14 от "Три думи":Достоен за посвещение в свещената любов, където жените не пречат!
За просветление на ума трябва изолация в някоя планина, далеч от женските зарази над ума и тялото!
Идвайте търсещи знания мъже, ще ви науча...
Оммммм...
11:39 25.10.2026
22 Фен
11:39 25.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 България, която заслужаваме да имаме
11:40 25.10.2026
25 Нищоправеца
До коментар #23 от "Нищоправеца":А самия Гюро е смеска между двете но мооого по мазен и лигав
11:40 25.10.2026
26 В България, която заслужаваме да имаме
11:42 25.10.2026
27 "Изборът е към две посоки"
11:42 25.10.2026
28 Да, пред дилема
11:43 25.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
КОЙТО ЕЗИК КОТАРАЦИТЕ ТОЛКОВА МНОГО ОБИЧАТ
11:45 25.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Европейца
11:53 25.10.2026
33 Със сигурност
Коментиран от #45
11:53 25.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Идиоти вън
11:57 25.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Цвете
11:59 25.10.2026
38 Този е доказан човек на ДПС!
11:59 25.10.2026
39 Не е вярно обаче
12:03 25.10.2026
40 Слез на земята
12:03 25.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Кирил
12:03 25.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 колко нелепо!
До коментар #33 от "Със сигурност":Как старателно всикчи жълтопаветници и червенонаследници ИЗБЯГВАТ дори думата ПЕТРОХАН, сякаш я няма. Сякаш не бяха убити ШЕСТ души, които те са ПОДКРЕПЯЛИ духом и финансово. Справка - ДС кмета на София.
Това е моралът им!
Милият Поров, заедно с партньора си - сърдито гледащия Кандев! Колко са вгледани един в друг и колко са неподходящи за политици! Поров беше пишман премиер за 2 месеца и зароби БГ с пали за укро-бандерия за 10 години напред.
12:05 25.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Симо
12:11 25.10.2026
48 Неговата посока
12:11 25.10.2026
49 Сега ще се видите
12:11 25.10.2026
50 Гюро украинската подлога
Коментиран от #80
12:13 25.10.2026
51 Мич
12:13 25.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Няма политици в България
12:17 25.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Укра си
12:18 25.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Оди оди при студентите
12:20 25.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Кеефф
12:21 25.10.2026
62 Глупости
12:21 25.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Боже, тръгнал да ни разединява отсега
12:24 25.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Честито на комунистическа България
12:25 25.10.2026
69 Две посоки ли? Де да беше....
„Ашраф“ в Ирак е редно да припомня и за гласуванията по темата: В официалните стенограми на Народното събрание при гласуванията за бюджета и мисиите зад граница, Йотова гласува в подкрепа на правителствените решения за преформатиране и продължаване на участието ни, докато опозицията (в лицето на партии като „Атака“ и отделни независими депутати) остро я критикува, настоявайки за пълно и незабавно спиране на средствата за Ирак с цел пренасочването им към социални сфери у нас (като пенсии и здравеопазване)......Проф. Андрей Пантев, един от най-ярките и последователни противници на участието на България във войната в Ирак нарече тогава Йотова "парцал" ! Атлантически "парцал" !
12:26 25.10.2026
70 Дани
А инак днес ние избираме между двете страни на един и същи салам. Двамата кандидати, които реално имат възможност да спечелят са пълни с един и същи пълнеж. Точно са като "телешки" и "камчия". Разликата е малко чесън.
12:26 25.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Тихо предател
12:30 25.10.2026
73 Две са посоките
До коментар #1 от "купейкин":- за война !
+ или не !
12:31 25.10.2026
74 Трябва ясно да стане че
12:31 25.10.2026
75 Даката
Коментиран от #81
12:32 25.10.2026
76 сирене
12:32 25.10.2026
77 Бай онзи
12:32 25.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 дюшан
12:33 25.10.2026
80 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #50 от "Гюро украинската подлога":ПИГИ ЙОТОВА Е РУСКА ПОДЛОГА .................. ЗА ПУТЛЕР ЗНАЧИ ВОЙНА ................... ФАКТ !
12:33 25.10.2026
81 Даката
До коментар #75 от "Даката":Всичко което написах против илияна йотова и помилваните от нея наркотрафиканти, не един път, не два пъти, а цели 5 пъти все наркотрафиканти е помилвала, го изтрихте, защо бе, русофилчета сладки?
12:34 25.10.2026
82 мушморок и марионетка
12:34 25.10.2026